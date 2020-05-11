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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирус выявили у игрока белорусского "Минска", за который играют четыре украинских футболиста

Коронавирус выявили у игрока белорусского

Тест на коронавирус у игрока белорусского футбольного клуба "Минск" оказался положительным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Трибуна" со ссылкой на сообщество "Белорусский футбол".

Команда уходит на двухнедельный карантин. Фамилию футболиста руководство клуба пока не называет. Известно, что этот игрок уже не присутствовал в заявке "Минска" на матч с "Городеей".

За "Минск" выступают украинцы Евгений Чаговец, Дмитрий Рыжук, Владислав Насибулин и Александр Васильев. Чаговец был вне заявки на матч с "Городеей".

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Напомним, чемпионат Беларуси продолжается во всех лигах, зрителям не запрещено посещать стадионы. Позавчера стало известно о том, что матч "Гомеля" и "Арсенала" перенесен, так как у одного из игроков дзержинской команды подозрение на коронавирус.

карантин (16729) футбол (3589) Минск (1562) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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бацька сказал, що нет такой болезни!)
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11.05.2020 13:57 Ответить
Фейк ньюз.
Лукашенко заявил: "коронавирус в Беларуси не опасен", карантин не ввёл, маски не нужны, сказал - проветривайте.
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11.05.2020 14:04 Ответить
Сам видел как он в хоккейной амуниции давал интервью. Почти дословно:"...какой вирус? Где вы видите этот вирус? Я не вижу, нет никакого вируса..." Все эти совковые штучки давно известны
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11.05.2020 14:34 Ответить
 
 