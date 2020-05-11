Коронавирус выявили у игрока белорусского "Минска", за который играют четыре украинских футболиста

Тест на коронавирус у игрока белорусского футбольного клуба "Минск" оказался положительным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Трибуна" со ссылкой на сообщество "Белорусский футбол".

Команда уходит на двухнедельный карантин. Фамилию футболиста руководство клуба пока не называет. Известно, что этот игрок уже не присутствовал в заявке "Минска" на матч с "Городеей".

За "Минск" выступают украинцы Евгений Чаговец, Дмитрий Рыжук, Владислав Насибулин и Александр Васильев. Чаговец был вне заявки на матч с "Городеей".

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Напомним, чемпионат Беларуси продолжается во всех лигах, зрителям не запрещено посещать стадионы. Позавчера стало известно о том, что матч "Гомеля" и "Арсенала" перенесен, так как у одного из игроков дзержинской команды подозрение на коронавирус.