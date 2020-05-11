Украинские АЭС сократили генерацию энергии до исторического минимума - 53% от общей мощности. ИНФОГРАФИКА
Мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.
Об этом сообщают "Наші гроші", ссылаясь на данные ГП "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это самая низкая за 5 лет мощность АЭС по состоянию на вторую неделю мая на максимуме электропотребления.
О наличии тренда на уменьшение мощностей АЭС также свидетельствуют данные по потребления по каждой второй субботе мая в последние годы.
Падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства в результате мировой эпидемии коронавируса.
Как сообщалось, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.
6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики. По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги. Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.
7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
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парадoкс в тoм чтo зеленая генерация привела к увеличению вырабoтке ТЭС для пoкрытия дисбаланса в генерации и сooтветственo к увеличению выбрoсoв СO2
малые ГЕС,биогазы,биомасы в районе нескольких процентов,
ВЭС вообще не постоянные, часто вообще ничего не генерируют а ночью тем более.
да разрешили без возни и бюрократии на индивидуалки по отоплению в многоквартирных домах переходить... да и у рашки перестали б даже думать что-то покупать..
И если производство энергии из возобновляемых источников оправдывается хотя бы заботой о природе, ТО КАК ОПРАВДАТЬ ТЕПЛОВЫЕ СТАНЦИИ??? ЗАБОТОЙ ОБ АХМЕТОВЕ???
1.Зєлю геть.
2.Дострокові.
3. Націоналізація ДТЕК.
4. Зменьшення тарифів на світло.
5. Пєцю на нари.
а не при Пете ли появились те законы. что те кто достроит свои "зеленоэктростанции" до 2019 включительно. будут иметь 10 ДЕСЯТЬ лет жирный тариф????
(Можливість для звичайних людей заробляти на "зеленому" тарифі звели до нуля. Петро Порошенко підписав закон "про зелені аукціони" - це стало одним з його останніх рішень на посаді президента. Відповідно до цього документа, приватні сонячні електростанції можна буде встановлювати тільки на дахах і фасадах капітальних споруд, а не на землі.
Протягом десяти років електроенергія, яку отримують завдяки відновлювальним джерелам, в тому числі, сонцю, воді і вітру, продається за спеціальною ціною і її повинні повністю викуповувати на ринку)
скажите спасибо "патриоту" которых уходя подлижил свинью..
а тер расказывает как оно заботится обо мне..
Петр Порошенко все же подписал закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65076 №8449-д , который отменяет "зеленые" тарифы для владельцев солнечных электростанций, однако сохраняет их для олигархов.
молитесь дальше на "патриота" и "не олигарха"
не заслуга ли Пети что выросли гарантированые зеленые электростанции.. причем выросли крупно у олигархов?
если вы полностью купляем зеленую энергетику. то куда девать энергетику с блоков?
цитата из моего сообщения выше начсет зеленой энергетики
"за спеціальною ціною і її повинні повністю викуповувати на ринку)"
По информации СБУ, за два последних года "зеленая" генерация в Украине выросла более, чем в шесть раз - с 1.18 ГВт до 6,7 ГВт. Долю ВИЭ в 2019 году в СБУ оценили в 3,6%.
и вы как любитель Пети согласно ЕГО закона должны куплять эти 6,7 ГВТ .
а теперь разуваем глаза и смотрим на график выше---10.05.2020-- 7,41 ГВТ это теж 50% добычи. полная добыча с АЭС 14,82)
.
вы если чесный. то должны требовать уже чтоб ЗЕ анулировал тот закон Пети.... что никто не должен полностью куплять по завышеной цене..
Украинский современный олигарх и бандит в прошлом гудок Леонидович Ахметов увеличил доходы своей зелёной дорогой энергетики с завышенной ценой до исторического максимума.
Украинским ЗеДятлам увеличать стоимость потребляемой ими електроэнергии до исторического максимума.
Зеля каже,вот я подписал указ что 300 миллиардов долларов дефицита бюджета Украины,это дефольт и канец.Миша Жванецкий говорит,Зеля Украине вылазила из такого дерьма,что твои сраные 300 ярдов курам на смех.спомни Чернобыль...
Один балалайку от КоронвиRUSа припрэт
Другой от Карантина шлет привэт
Выйдешь,никого на улице нэт
Сиди дома в маске и включай интернэт
Два дэбила это сила,вот такой тут пируэт..
Каломойша=Ахметка
А яка різниця?
Як колоду не тасуй- "Тузи" козирні одні і теж!
Нюю, ще пінчуки, новіцькі, гереги ітп..
😷
https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9.html#more-67617
В Вашєм москє ізвілін нєту..
Пластінка іграть нЄ будєт, толька скользіть..))
Співчуття...
😁
Понимаю, моск находитца у Вас там, где спина заканчивает свойо благородноє названійо..))
Бувайте!
😁😁