РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11522 посетителя онлайн
Новости
10 303 93

Украинские АЭС сократили генерацию энергии до исторического минимума - 53% от общей мощности. ИНФОГРАФИКА

Украинские АЭС сократили генерацию энергии до исторического минимума - 53% от общей мощности. ИНФОГРАФИКА

Мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс. МВт.

Об этом сообщают "Наші гроші", ссылаясь на данные ГП "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это самая низкая за 5 лет мощность АЭС по состоянию на вторую неделю мая на максимуме электропотребления.

О наличии тренда на уменьшение мощностей АЭС также свидетельствуют данные по потребления по каждой второй субботе мая в последние годы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГБР начало расследование ограничения выработки электроэнергии на АЭС

Украинские АЭС сократили генерацию энергии до исторического минимума - 53% от общей мощности 01
Украинские АЭС сократили генерацию энергии до исторического минимума - 53% от общей мощности 02
Украинские АЭС сократили генерацию энергии до исторического минимума - 53% от общей мощности 03

Падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства в результате мировой эпидемии коронавируса.

Как сообщалось, госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома". При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.

6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики. По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги. Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин из-за балансовых ограничений останавливает 3 энергоблока АЭС, а 9 - переводит на пониженную мощность. ДОКУМЕНТ

7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями. Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Автор: 

АЭС (548) энергетика (2581) атомная энергетика (294) Укрэнерго (660) альтернативная энергетика (123) Буславец Ольга (71)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Если производство энергии из возобновляемых источников оправдывается хотя бы заботой о природе, ТО КАК ОПРАВДАТЬ ТЕПЛОВЫЕ СТАНЦИИ??? ЗАБОТОЙ ОБ АХМЕТОВЕ???
показать весь комментарий
11.05.2020 14:49 Ответить
+22
Красавы,ахметка уже начал подбирать себе виллу миллионов за пятьсот,нахер нам дешевая энергия.
показать весь комментарий
11.05.2020 14:37 Ответить
+16
Дайте угадаю: злоупотреблений нет! Жрите зелень 73!
показать весь комментарий
11.05.2020 14:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленой стране - Зеленый тариф!
показать весь комментарий
11.05.2020 14:36 Ответить
Если производство энергии из возобновляемых источников оправдывается хотя бы заботой о природе, ТО КАК ОПРАВДАТЬ ТЕПЛОВЫЕ СТАНЦИИ??? ЗАБОТОЙ ОБ АХМЕТОВЕ???
показать весь комментарий
11.05.2020 14:49 Ответить
ахметушка замок купил, потратился сильно, сейчас нужно всем напрячься шоб он бабло отбил.
показать весь комментарий
11.05.2020 14:53 Ответить
Концом эпохи бедности!
показать весь комментарий
11.05.2020 14:55 Ответить
а как ЗЕленая Энергетика нoчъю свет дает?
парадoкс в тoм чтo зеленая генерация привела к увеличению вырабoтке ТЭС для пoкрытия дисбаланса в генерации и сooтветственo к увеличению выбрoсoв СO2
показать весь комментарий
11.05.2020 15:13 Ответить
У вашому уявленні зелена енергетика - це лише сонячні електростанції? Генерація малих ГЕС, вітрових, біогазових та біомасових електростанцій не залежить від часу доби.
показать весь комментарий
11.05.2020 15:17 Ответить
78% установленной мощности зеленей генерации в Украине СЄС,
малые ГЕС,биогазы,биомасы в районе нескольких процентов,
ВЭС вообще не постоянные, часто вообще ничего не генерируют а ночью тем более.
показать весь комментарий
11.05.2020 16:03 Ответить
І скільки їх? Будуйте.
показать весь комментарий
11.05.2020 16:38 Ответить
Да легко оправдать. Просто на каждый мегаватт возобновляемой Э/Э должен быть мегаватт маневренного резерва на случай, если тучка прискакает или ветер утихнет. Проблему можно решить аккумуляторами. Но тогда "зеленая" вообще нас удушит.
показать весь комментарий
11.05.2020 16:36 Ответить
Красавы,ахметка уже начал подбирать себе виллу миллионов за пятьсот,нахер нам дешевая энергия.
показать весь комментарий
11.05.2020 14:37 Ответить
Дайте угадаю: злоупотреблений нет! Жрите зелень 73!
показать весь комментарий
11.05.2020 14:37 Ответить
Так другий рік пішов, як немає Пороха, а він як Обама ...?
показать весь комментарий
11.05.2020 15:09 Ответить
Отсутствие среднего класса выдает коррупционный уклад в стране. Отсюда же пропорция между низшим и высшим классом. То, что чем богаче олигарх, тем беднее народ, понятно Вам? Так вот есть такое понятие, как тенденция. Со времен Пороха, когда итак был перекос, на что Вы так деликатно намекнули, наметилась не та тенденция, обещав которую коломои дуранули 73. А совсем другая, что прямо идет вразрез с беканием на стадионе. Именно это и подмечают люди, комментарии которых Вас так ранят, 73.
показать весь комментарий
11.05.2020 15:22 Ответить
Потому что при Зеленском намного лучше ему стало жить! )))
показать весь комментарий
11.05.2020 16:24 Ответить
Ага, а теперь напрягемся и повспоминаем, кто месяца 3-4 назад устраивал истерики об импорте всего 3-7% э/э из России по конкурентным ценам из России. Некто Петро Порошенко и его ПЕСы не слазили с экранов, отстаивая интересы своего бизнес-партнера Ахметова, да как можно, из России, фу. Теперь произошло, что было понятно тогда. Из энергобаланса страны изымается э/э дешевых государственных АЭС, зато вся Украина будет оплачивать дорогую э/э его вонючих ТЭС, и опупительный десятикратный зеленый тариф. Особенно во время кризиса. Будет иметь мультипликативный эффект на все. В бедной Украине э/э дороже, чем в богатой Европе, и ессно, в Европу ее продают дешевле, чем своим в Украине
показать весь комментарий
11.05.2020 17:19 Ответить
ну теперь так: если Рыжий таракан прикажет то Зеленскому сразу исполняет ...
показать весь комментарий
11.05.2020 14:37 Ответить
рыжего пора, это, пригласить на кладбище.
показать весь комментарий
11.05.2020 14:40 Ответить
есть нормальный гробокопатель?
показать весь комментарий
11.05.2020 14:41 Ответить
лучше бы тариф на электрику для плебса сократили...
да разрешили без возни и бюрократии на индивидуалки по отоплению в многоквартирных домах переходить... да и у рашки перестали б даже думать что-то покупать..
показать весь комментарий
11.05.2020 14:40 Ответить
Для этого мозги нужно иметь, а не дерьмо.
показать весь комментарий
11.05.2020 14:41 Ответить
я думаю...какие-то зачатки там все же есть...ибо дурне-дерне та хитре (ну и рефлексы - хватательный и жевательный - как минимум)
показать весь комментарий
11.05.2020 14:46 Ответить
Уничтожат страну. И зачем нужен внешний враг, когда свой есть.
показать весь комментарий
11.05.2020 14:40 Ответить
Украинские АЭС сократили генерацию энергии до исторического минимума - 53% от общей мощности - Цензор.НЕТ 5344
показать весь комментарий
11.05.2020 14:41 Ответить
нікада нє позно
показать весь комментарий
11.05.2020 14:44 Ответить
Теперь нужно выставить точно такие же,но с текстом*Потерял год,не теряй ещё четыре,выходи*
показать весь комментарий
11.05.2020 16:09 Ответить
Самое время ликвидировать несколько ГЭС, наносящих бешеный удар по экологии.
показать весь комментарий
11.05.2020 14:41 Ответить
капец... дорогущая энергия, останавливают атомную и продают зеленую.... керуватели....
показать весь комментарий
11.05.2020 14:41 Ответить
это "роттердам+" но уже от зеленского.
показать весь комментарий
11.05.2020 15:06 Ответить
Это еще "крым" от Клюева.
показать весь комментарий
11.05.2020 16:41 Ответить
ЗІЛЬОНИЙЄ РАДУЮЦЦА - АЕС ВИКЛЮЧАЮТ
показать весь комментарий
11.05.2020 14:42 Ответить
Міхо спєшіт на помосч!
показать весь комментарий
11.05.2020 14:42 Ответить
От лоховируса все умирает
показать весь комментарий
11.05.2020 14:43 Ответить
До каких пор маланец Ахметов будет гнобить страну ?
показать весь комментарий
11.05.2020 14:44 Ответить
до тех пор, пока зеленский и шмыгаль не сядут.
показать весь комментарий
11.05.2020 15:05 Ответить
він наче татарін? чи трохи і жид?
показать весь комментарий
11.05.2020 17:39 Ответить
дохазяйнувались
показать весь комментарий
11.05.2020 14:44 Ответить
Скоро олигархи купят паровые генераторы с КПД 7% и себестоимостью 50 грн. за 1 кВт. А власть будет с ними "бороться" и остановит и гидростанции.
И если производство энергии из возобновляемых источников оправдывается хотя бы заботой о природе, ТО КАК ОПРАВДАТЬ ТЕПЛОВЫЕ СТАНЦИИ??? ЗАБОТОЙ ОБ АХМЕТОВЕ???
показать весь комментарий
11.05.2020 14:47 Ответить
Дамбас не хоче годувати Україну, тож доведеться Україні годувати Дамбас
показать весь комментарий
11.05.2020 14:51 Ответить
У мышибраттяв Путлера купють.РАБссия задыхается без доляров,ПлешиВОРа спасать надо
показать весь комментарий
11.05.2020 14:48 Ответить
рыжий хочет стать монополистом на рынке, угробив атомную?...
показать весь комментарий
11.05.2020 14:48 Ответить
Так. За допомогою російських шпигунів Пєці і Зєлі.
показать весь комментарий
11.05.2020 14:52 Ответить
Зе-рекорд.
показать весь комментарий
11.05.2020 14:50 Ответить
Треба робити все послідовно:
1.Зєлю геть.
2.Дострокові.
3. Націоналізація ДТЕК.
4. Зменьшення тарифів на світло.
5. Пєцю на нари.
показать весь комментарий
11.05.2020 14:51 Ответить
А чего только Петю? Кравчук, Кучма, Ющенко и ВСЕ их премьеры и министры вам в штаны не гадят, а только Петя?
показать весь комментарий
11.05.2020 14:57 Ответить
Ті сидять тихо, а Пєця понаплодив цілу ботоферму тролів і стравлює українців одні н одними. Пєця і Зєлю фактично привів. Бо не суперники вони, а спільники. Удають тільки суперництво. Шпигун шоколадний ніяк не вгамується.
показать весь комментарий
11.05.2020 15:02 Ответить
А подруге Пєця має в ДТЕК свою частку прибутку, здається 45%. А це корупція нагла.
показать весь комментарий
11.05.2020 15:05 Ответить
А вы документики нам предъявите, за 45% прибыли Пети в ДТЕК.
показать весь комментарий
11.05.2020 15:45 Ответить
а що тобі ще треба прид"явити - шоколадний жополиз? ти дибіл чи прикидаешься, пам"ть як у золотого карася? забуло вже все за останні два роки? інтернет тобі в поміч шукай, тут на цензорі ця інформація теж була
показать весь комментарий
11.05.2020 17:46 Ответить
Я кажется не вам задавал вопрос. Или вы https://censor.net/user/98956? Впрочем от 73%-го, я иного и не ожидал. Вместо документов просто бла бла бла. И возьму на себя труд, напомнить вам, как умственно отставшему в своём развитии, что есть правила граматики и правописания. В любом языке. В том числе и украинском. Так ось. У простому і складному реченні написання починається з великої літери. Дивовижна безграмотність у прихильників паяца.
показать весь комментарий
11.05.2020 18:38 Ответить
А почему я должен сидеть тихо? Обоснуйте. Да, перед обоснованием, вы свои рязанские портки простирните, ведь вам туда какой то Петя навалил.
показать весь комментарий
11.05.2020 15:44 Ответить
Пєцю на нари. - это новое заболевание в психиатрии на равне с шизофренией и манией величия ЗЕ.
показать весь комментарий
11.05.2020 15:04 Ответить
Я в курсе. Особенно это заболевание обостряется у больного, после того, как он обнаруживает в своих штанах какашки с надписью на них "Пєця".
показать весь комментарий
11.05.2020 15:47 Ответить
вы так красиво написали..
а не при Пете ли появились те законы. что те кто достроит свои "зеленоэктростанции" до 2019 включительно. будут иметь 10 ДЕСЯТЬ лет жирный тариф????

(Можливість для звичайних людей заробляти на "зеленому" тарифі звели до нуля. Петро Порошенко підписав закон "про зелені аукціони" - це стало одним з його останніх рішень на посаді президента. Відповідно до цього документа, приватні сонячні електростанції можна буде встановлювати тільки на дахах і фасадах капітальних споруд, а не на землі.
Протягом десяти років електроенергія, яку отримують завдяки відновлювальним джерелам, в тому числі, сонцю, воді і вітру, продається за спеціальною ціною і її повинні повністю викуповувати на ринку)

скажите спасибо "патриоту" которых уходя подлижил свинью..

а тер расказывает как оно заботится обо мне..

Петр Порошенко все же подписал закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65076 №8449-д , который отменяет "зеленые" тарифы для владельцев солнечных электростанций, однако сохраняет их для олигархов.

молитесь дальше на "патриота" и "не олигарха"
показать весь комментарий
11.05.2020 15:08 Ответить
И каким боком тут закрытие АЭС в угоду Ахметову, которое делает власть Зеленского?
показать весь комментарий
11.05.2020 16:28 Ответить
если критикуете зе. то ненужно ему приписывать и заслуги Пети.

не заслуга ли Пети что выросли гарантированые зеленые электростанции.. причем выросли крупно у олигархов?

если вы полностью купляем зеленую энергетику. то куда девать энергетику с блоков?

цитата из моего сообщения выше начсет зеленой энергетики

"за спеціальною ціною і її повинні повністю викуповувати на ринку)"

По информации СБУ, за два последних года "зеленая" генерация в Украине выросла более, чем в шесть раз - с 1.18 ГВт до 6,7 ГВт. Долю ВИЭ в 2019 году в СБУ оценили в 3,6%.

и вы как любитель Пети согласно ЕГО закона должны куплять эти 6,7 ГВТ .

а теперь разуваем глаза и смотрим на график выше---10.05.2020-- 7,41 ГВТ это теж 50% добычи. полная добыча с АЭС 14,82)

.

вы если чесный. то должны требовать уже чтоб ЗЕ анулировал тот закон Пети.... что никто не должен полностью куплять по завышеной цене..
показать весь комментарий
11.05.2020 18:13 Ответить
Ну а Беню, конЭчно, на царство.
показать весь комментарий
11.05.2020 16:42 Ответить
спєшат, спєшат угробіть
показать весь комментарий
11.05.2020 14:54 Ответить
Украинские АЭС сократили генерацию энергии до исторического минимума - 53% от общей мощности.
Украинский современный олигарх и бандит в прошлом гудок Леонидович Ахметов увеличил доходы своей зелёной дорогой энергетики с завышенной ценой до исторического максимума.
Украинским ЗеДятлам увеличать стоимость потребляемой ими електроэнергии до исторического максимума.
показать весь комментарий
11.05.2020 14:56 Ответить
Два еврея заспорили на один доллар,кто быстрее Украину развалит:
Зеля каже,вот я подписал указ что 300 миллиардов долларов дефицита бюджета Украины,это дефольт и канец.Миша Жванецкий говорит,Зеля Украине вылазила из такого дерьма,что твои сраные 300 ярдов курам на смех.спомни Чернобыль...
показать весь комментарий
11.05.2020 14:56 Ответить
Ну тогда обьясните практически такие же данные за 2016, тогда ведь все работало.
показать весь комментарий
11.05.2020 14:58 Ответить
І незрозуміло що за зірочка стоїть біля даних за 2016 рік, розшифровки ніде немає.
показать весь комментарий
11.05.2020 15:21 Ответить
Зірочка це оце - *у 2016 році співставні показники були зафіксовані у період впровадження формули «Роттердам+», яка збільшила доходи теплової генерації Ахметова.
показать весь комментарий
11.05.2020 15:26 Ответить
А якщо подумати, то такі да, виробництво лише на 5% менше в долі ринку, а в МВт фактично ідентичне.Тому зрозуміло, що загальна генерація трішечки виросла, десь на 4%.Про яке зменшення генерації вже 2 тижні морочать голову?
показать весь комментарий
11.05.2020 15:26 Ответить
лохам подымают цены на электричество, зе-команда останавливает аэс - полностью убирая конкуренцию на рынке, а ахметов, как монополист, зарабатывает сверхприбыли. зебилы, вы сделали это вместе.
показать весь комментарий
11.05.2020 15:04 Ответить
Зеленский ,вот скажи ,ты враг или Дебил?
показать весь комментарий
11.05.2020 15:05 Ответить
Ясно что он дебил.
показать весь комментарий
11.05.2020 15:12 Ответить
Всё для Ахметова!!!
показать весь комментарий
11.05.2020 15:05 Ответить
Скинемся Ахметке на очередной сиротский приют !!!
показать весь комментарий
11.05.2020 15:08 Ответить
Два Шута из КВНа,задумали сыграть дуэт...
Один балалайку от КоронвиRUSа припрэт

Другой от Карантина шлет привэт
Выйдешь,никого на улице нэт
Сиди дома в маске и включай интернэт
Два дэбила это сила,вот такой тут пируэт..

показать весь комментарий
11.05.2020 15:09 Ответить
Пєтя=ЗЕ
Каломойша=Ахметка
А яка різниця?
Як колоду не тасуй- "Тузи" козирні одні і теж!
Нюю, ще пінчуки, новіцькі, гереги ітп..
😷
показать весь комментарий
11.05.2020 15:13 Ответить
Українські АЕС скоротили генерацію енергії до історичного мінімуму - 53% від загальної потужності - Цензор.НЕТ 305
показать весь комментарий
11.05.2020 16:12 Ответить
Газонадуватели. Неизвестный газовый бизнес Порошенко и Медведчука.
https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9.html#more-67617
показать весь комментарий
11.05.2020 15:18 Ответить
Новых фейков не нашлось, что такое старое дерьмо из нафталина вытащило? Смени пластинку. Заело.
показать весь комментарий
11.05.2020 16:11 Ответить
В Вашєм случає єто бесполєзно..
В Вашєм москє ізвілін нєту..
Пластінка іграть нЄ будєт, толька скользіть..))
Співчуття...
😁
показать весь комментарий
11.05.2020 16:34 Ответить
Понятно -- все-таки заело. Сильно штырит, что только из анабиоза вылезло? До календарика доползи и на дату попробуй посмотреть. Может дойдёт.
показать весь комментарий
11.05.2020 16:39 Ответить
Вам ще не дійшло??
Понимаю, моск находитца у Вас там, где спина заканчивает свойо благородноє названійо..))
Бувайте!
😁😁
показать весь комментарий
11.05.2020 16:46 Ответить
Прекращай нюхать такое забористое. Сгоришь совсем
показать весь комментарий
11.05.2020 16:54 Ответить
Зеля и Саакашвили с завтрашенго дня ничинают акцию благотворительную.....отдай безВиз и загранпаспорт Зеле лично в руки,и тебе дадут 100 долларов.Акция продлится до 31 декабря.Кто не сдат, 5 лет тюрюмы.
показать весь комментарий
11.05.2020 15:18 Ответить
Витя Ведмедчук всегда называет Порошенко, Господином. А почему? Кто знает?
показать весь комментарий
11.05.2020 15:24 Ответить
Оні кумов'я..знаєш??
показать весь комментарий
11.05.2020 16:38 Ответить
Что ты нюхаешь такое забористое?
показать весь комментарий
11.05.2020 16:57 Ответить
что бы ободрать украинский народ и платить ахмету за угли и електричество ,которое он производит для тепловой генерации ,да для повышения обдираловых тарифов валят производсво дешевой атомной електроенерги,то что выгодно народу украины не есть хорошо карману ахмета...
показать весь комментарий
11.05.2020 15:59 Ответить
хужє нє будіт! (с)
Українські АЕС скоротили генерацію енергії до історичного мінімуму - 53% від загальної потужності - Цензор.НЕТ 3992
показать весь комментарий
11.05.2020 16:42 Ответить
ох и будка...
показать весь комментарий
11.05.2020 17:24 Ответить
Ага, а теперь напрягемся и повспоминаем, кто месяца 3-4 назад устраивал истерики об импорте всего 3-7% э/э из России по конкурентным ценам из России. Некто Петро Порошенко и его ПЕСы не слазили с экранов, отстаивая интересы своего бизнес-партнера Ахметова, да как можно, из России, фу. Теперь произошло, что было понятно тогда. Из энергобаланса страны изымается э/э дешевых государственных АЭС, зато вся Украина будет оплачивать дорогую э/э его вонючих ТЭС, и опупительный десятикратный зеленый тариф. Особенно во время кризиса. Будет иметь мультипликативный эффект на все. В бедной Украине э/э дороже, чем в богатой Европе, и ессно, в Европу ее продают дешевле, чем своим в Украине
показать весь комментарий
11.05.2020 17:19 Ответить
ушлёпки олигархические - причина всех бед и войны.
показать весь комментарий
11.05.2020 17:46 Ответить
усе для ахметки
показать весь комментарий
11.05.2020 17:55 Ответить
Да закройте уже эти шахты!!! Сколько можно кормить дебилов шахтёров???? при повышенных тарифах.
показать весь комментарий
11.05.2020 20:59 Ответить
Ахметов продає своє світло з ТЕС державі по 2167грн за мегаватгодину а Угорщині це ж світло по 1530грн. І угорські фабрик і заводи мають фору проти наших на нашому ж світлі.Поки це не зламають-ми країна третього світу без шансу на інвестиції
показать весь комментарий
11.05.2020 21:50 Ответить
 
 