Шмыгаль объяснил, почему медикам не выплатили надбавки за март: Местные власти руководствовались документом Минсоцполитики от 2003 года

В Офисе Президента состоялось традиционное селекторное совещание под председательством Владимира Зеленского, посвященное предотвращению распространения коронавируса.

Президент сделал замечание относительно задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава правительства пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовались не нынешним постановлением Кабинета Министров, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось. На этой неделе правительство будет искать решения для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам.

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Апрельские выплаты будут осуществляться через Национальную службу здоровья Украины, а потому здесь проблем не должно быть, добавил Денис Шмыгаль.