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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль объяснил, почему медикам не выплатили надбавки за март: Местные власти руководствовались документом Минсоцполитики от 2003 года

Шмыгаль объяснил, почему медикам не выплатили надбавки за март: Местные власти руководствовались документом Минсоцполитики от 2003 года

В Офисе Президента состоялось традиционное селекторное совещание под председательством Владимира Зеленского, посвященное предотвращению распространения коронавируса.

Президент сделал замечание относительно задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава правительства пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовались не нынешним постановлением Кабинета Министров, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось. На этой неделе правительство будет искать решения для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ляшко о выплате доплат медикам: Это какой-то настоящий квест. Деньги выделялись, переправлялись, но не дошли до врачей

Апрельские выплаты будут осуществляться через Национальную службу здоровья Украины, а потому здесь проблем не должно быть, добавил Денис Шмыгаль.

Автор: 

выплаты (665) Зеленский Владимир (21096) карантин (16729) врачи (1518) заработная плата (2400) Шмыгаль Денис (2741) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
вся зелёная власть - пестаболы
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11.05.2020 15:13 Ответить
+18
Иллюстрация к выражению "переводить стрелки".
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11.05.2020 15:11 Ответить
+15
Галіма відмазка.
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11.05.2020 15:13 Ответить
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Иллюстрация к выражению "переводить стрелки".
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11.05.2020 15:11 Ответить
вся зелёная власть - пестаболы
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11.05.2020 15:13 Ответить
т.е. шмыгаль в очередной раз подтвердил свою и всей зебильной власти некомпетентность в решении ПРОСТЕЙШИХ вопросов
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11.05.2020 15:27 Ответить
как почтальон Печкин...я посылку принесу, но не выдам...
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11.05.2020 15:12 Ответить
Галіма відмазка.
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11.05.2020 15:13 Ответить
73% этого мало.. надо 173%.. и то, какую-то дешёвую отмазку придумают...
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11.05.2020 15:13 Ответить
Опа!
Папередники!
А я то думал....
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11.05.2020 15:15 Ответить
Просто денех нет..............
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11.05.2020 15:16 Ответить
Это то что всегда я пишу, власти болтают а реальные деньги платятся на основе принятых документов!! поэтому надо не верить тому что болтает власть а читать документы которая власть принимает!!
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11.05.2020 15:16 Ответить
она сама не читает документы, которые принимает
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11.05.2020 17:06 Ответить
А перед тим, як переводили гроші цілий штат бухгалтерів не перевіряв проходження грошей🐸 Знову почалася зебільна брехня!
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11.05.2020 15:17 Ответить
Ув Ali Hasan! Я мав досвід роботи із бюджетними програмами на рівні Київради. Мій висновок один - цих грошей на рахунках Казначейства тупо не існувало. Бо якщо є бюджетна програма із кодом і під неї є фінансування - все ок. Проходить не без огріхів але проходить. А тут маємо очевидну брехню починаючи від Зе закінчуючи Ляшко. Грошів немає але ви тримайтесь..
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12.05.2020 19:24 Ответить
Это по нашему!
Вырезаем гланды через жопу автогеном.
Власть выбираем через жопу по приколу.
И при этом хотят все хорошо жить!
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11.05.2020 15:18 Ответить
Клоуны бл.дь !
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11.05.2020 15:18 Ответить
Дно
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11.05.2020 15:20 Ответить
У це дно зевлада вже знизу грюкає🐸
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11.05.2020 15:30 Ответить
...и тут комменты излишни
Шмигаль пояснив, чому медикам не виплатили надбавки за березень: Місцева влада керувалися документом Мінсоцполітики від 2003 року - Цензор.НЕТ 5848
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11.05.2020 15:22 Ответить
а патамушо у мАлАдых новых лиц зверский аппетит и ноль всяких этических норм и препятствий
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11.05.2020 15:55 Ответить
Отмазка для дурачков, которые не знают как работает Казначейство. Есть документ есть по него средства по бюджетному коду - платеж походит. Нет средств - напиши любое основание - не пройдет. Денег тупо не было на казначейских счетах. И все!
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11.05.2020 15:22 Ответить
Таки шкодив..))
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11.05.2020 15:23 Ответить
Кака усьо заапуущено...
Навіть 144 рехформи від геніатального Свина не допомогли..ВПопуредникі, млЯ...😁
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11.05.2020 15:22 Ответить
даже 144 реформы не помогли зелёным дебилам прочитать законодательство.

Кто-то сомневается, что Зеленский ни разу полностью не прочитал Конституцию ?
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11.05.2020 17:08 Ответить
Ніхто, з всіх презів, на жаль..))
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11.05.2020 18:41 Ответить
Та Порошенко, скоріш за все, її напам'ять знав
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11.05.2020 18:42 Ответить
Підм'яв..майже..😁😁
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11.05.2020 18:46 Ответить
лише у твоїй хворобливій уяві,

бо підтвердження навіть найменшого порушення Конституції Порошенком ніхто в реальності навести не може.

І ти не можеш.
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11.05.2020 18:52 Ответить
😁
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11.05.2020 18:54 Ответить
У каждого села свои законы или что?
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11.05.2020 15:25 Ответить
Просто новый министр соцполитики зебил, не удосужившийся прочитать документы, по которым работает его министерство.

И остальные зебильные министры точно такие же, как и вся зебильная власть.

как и избиратели-зебилы, которые выбрали такую зебильную власть.
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11.05.2020 17:10 Ответить
Украина стремительно нарастила экспорт электроэнергии в ЕС, https://uainfo.org/blognews/1586781676-ukraina-stremitelno-narastila-eksport-**************.html
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11.05.2020 15:26 Ответить
У президента состоялся очередной еженедельный конкурс: "Придумай ответ на вопрос "почему люди не получили обещанных денег?", избегая выражения "потому что их никто не собирался давать"". На этот раз приз достался самому находчивому конкурсанту - удачно сославшемуся на то, что "на местах все перепутали".
Через неделю смотрите очередной этап шоу! Задание и конкурсанты - те же.
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11.05.2020 15:27 Ответить
То что ВСЕ слуги урода неучи и профнепригодны для работы в кризисный период, но они ВСЕ еще и дебилы с детства и по жизни !!! .. и самое смешное что за дебилов они пытаются держать Нас !!!
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11.05.2020 15:27 Ответить
Так хохлы и есть дебилы, если терпят такую власть.
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11.05.2020 15:32 Ответить
Хахлы на РАБссии обитают,дятел... тут тебе не там
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11.05.2020 15:41 Ответить
Местные власти говоришь?Так они Князья еще с времен ЛеонидДанилыча...
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11.05.2020 15:28 Ответить
А Шмыгаль с ЛУНЫ СВАЛИЛСЯ В КРЕСЛО ПРЕМЬЕРА ? Он не в курсе шо есть подзаконные акты, казначейство, КРУ и ещё куча органов- прилипал, которые должны отслеживать правильность оплаты бюджетных денег
Короче отравляйте глупца в отставку- бо он ещё что-нибудь не знает
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11.05.2020 15:30 Ответить
Шмыгаль - вор.
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11.05.2020 15:30 Ответить
Это как в песне Винни-Пуха про Мед..
Лучший подарок по моему мед
Это и Ослик сразу поймет
Чайная ложечка это уже хорошо
Ну а тем более полный горшок...,Денех..
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11.05.2020 15:33 Ответить
так-с... З/п училкам в 4к зелени уже выплатили. На очереди - эскулапам по 25 к гривасов. Следующие - почтальоны - по 3 к евро
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11.05.2020 15:35 Ответить
А кто сказал, что местные власти подчиняются нынешнему Кабмину? Они все ещё в подчинены Министерству социальной политики от 2003 года. Абсурднее оправдания тяжело представить.
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11.05.2020 15:37 Ответить
#баное зебыдло.
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11.05.2020 15:37 Ответить
Зелемойских в Раде большиство,а посему,73 % могут сказать все что угодно.....то ли еще будет....,цыплят по ОСЕНИ посчитаем...и прослезимся...Просрать 150 миллиапрдов профицита Бюджета Гройсана и минус еще 300 миллиардов в казне.Самое интересное,что Крачук,Кучма два раза,Ющенко,Индюкочи и Порох в сумме все пятеро не имели такого деицита бюджета за 30 лет...,Зеля Уникальный Ыканамист....,
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11.05.2020 15:39 Ответить
Понаплодили идиотских документов и сами в них запутались.
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11.05.2020 15:43 Ответить
премьер шмыгаль в стране Украина все равно,что в совке"совинформ бюро" Тот кто должен контролировать выплаты ,лепит оправдания для себя, почему не уплатил...Если завтра пекари будут такую же хрень нести как шмыгалб Украина будет без хлеба...
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11.05.2020 15:54 Ответить
Треба почекати...Вже травень, а безробітні також неотримали обіцяної Кабміном допомоги.Прем'єр-міністр Шмигаль визнав,що люди грошей не отримали через те ,що місцева влада керувалася не нинішньою постановою Кабміну, а старим документом Міністерства соцполітики 2003 року. Гроші вже в регіонах, але через це їх не змогли виплатити. Шмигаль запевняє, що на цьому тижні уряд вирішить проблему із виплатами.Джерело https://thebabel.com.ua/ thebabel
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11.05.2020 15:57 Ответить
Шмыгаль напомнил анекдот:
Встречаются 2 финансовых аналитика
- Скажи друг, что происходит в нашей экономике?
- Сейчас я тебе всё объясню.
- Я сам могу всё объяснить, ты мне скажи что происходит?
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11.05.2020 16:15 Ответить
а як так? Шо всі мєсні ашіблісь одноврємєнно??? Такого не буває - це гріппом болєют всє вмєстє, а с ума сходят по одіночкє (С)
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11.05.2020 16:16 Ответить
Читая комменты чуется что Там наверху реальные Дибилы...
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11.05.2020 16:16 Ответить
це і без комєнтарійєв "чуйствуйєца"
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11.05.2020 16:24 Ответить
токмо там нє дібіли, вони ж ложку не до вуха несуть і гребуть не від себе
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11.05.2020 16:25 Ответить
За газ,тоже на местах были виноваты,медикам,тоже на местах виноваты...СТРАНА КЛОУНОВ...тот сказал тому,кому незнал,что тот думал..а тот могилы вырыл
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11.05.2020 16:18 Ответить
Это прелесть!
Учителей год назад разводили в два приема:
По 4000, денег хватит!
Ой, ну ошиблись.
Медиков уже который месяц?!
Будем наслаждаться, буратины.
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11.05.2020 17:41 Ответить
Отмазки даже не смешны.....
А вы когда доплаты назначали этого не знали?
Уже май.... И до вас только дошло?
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11.05.2020 18:00 Ответить
Хочется .бнуть раз-другой по вырожало то лицо чем садяться на крыльцо,!,а потом спросить :,,ты шо фуфлыжник тут всех за баранов зеленых держишь? Или можэ попутал.
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11.05.2020 19:54 Ответить
Так на кой ляд шмыгло занимает место премьера?
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11.05.2020 20:11 Ответить
Брехні ще більше ніж при Порошенку!
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12.05.2020 00:12 Ответить
Пи...ц уберите этих дол...в
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12.05.2020 00:44 Ответить
 
 