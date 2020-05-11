Шмыгаль объяснил, почему медикам не выплатили надбавки за март: Местные власти руководствовались документом Минсоцполитики от 2003 года
В Офисе Президента состоялось традиционное селекторное совещание под председательством Владимира Зеленского, посвященное предотвращению распространения коронавируса.
Президент сделал замечание относительно задержки надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Глава правительства пояснил, что деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовались не нынешним постановлением Кабинета Министров, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось. На этой неделе правительство будет искать решения для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам.
Апрельские выплаты будут осуществляться через Национальную службу здоровья Украины, а потому здесь проблем не должно быть, добавил Денис Шмыгаль.
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Папередники!
А я то думал....
Вырезаем гланды через жопу автогеном.
Власть выбираем через жопу по приколу.
И при этом хотят все хорошо жить!
Навіть 144 рехформи від геніатального Свина не допомогли..ВПопуредникі, млЯ...😁
Кто-то сомневается, что Зеленский ни разу полностью не прочитал Конституцию ?
бо підтвердження навіть найменшого порушення Конституції Порошенком ніхто в реальності навести не може.
І ти не можеш.
И остальные зебильные министры точно такие же, как и вся зебильная власть.
как и избиратели-зебилы, которые выбрали такую зебильную власть.
Через неделю смотрите очередной этап шоу! Задание и конкурсанты - те же.
Короче отравляйте глупца в отставку- бо он ещё что-нибудь не знает
Лучший подарок по моему мед
Это и Ослик сразу поймет
Чайная ложечка это уже хорошо
Ну а тем более полный горшок...,Денех..
Встречаются 2 финансовых аналитика
- Скажи друг, что происходит в нашей экономике?
- Сейчас я тебе всё объясню.
- Я сам могу всё объяснить, ты мне скажи что происходит?
Учителей год назад разводили в два приема:
По 4000, денег хватит!
Ой, ну ошиблись.
Медиков уже который месяц?!
Будем наслаждаться, буратины.
А вы когда доплаты назначали этого не знали?
Уже май.... И до вас только дошло?