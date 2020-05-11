ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну, - волонтер Гай
Волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай сообщил, что он трижды подал соответствующую петицию на сайт Офиса Президента, однако спустя неделю она так и не была опубликована.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.
"С прошлой субботы я подал трижды одну и ту же петицию на сайт президента. Требование к президенту Украины Зеленскому отозвать его личное заявление на Софию Федыну и Марусю Звиробий в правоохранительные органы и прекратить преследование патриотов. Текст петиции достаточно сдержанный, в отличие от многих других", - рассказал он.
"Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Продолжение уголовного производства против Софии Федыны и Маруси Звиробий наносит вред международному имиджу Украины и не с лучшей стороны выставляет Вас как Президента и гражданина, считающего себя пострадавшим от критических заявлений народного депутата и волонтера.
Вместо борьбы с реальными преступниками Государственное бюро расследований выполняет несвойственные ему функции аппарата репрессий и преследования оппозиции. Призываем Вас отозвать Ваше заявление в качестве потерпевшего и публично признать ошибочность уголовного преследования Софии Федыны и Маруси Звиробий. Украинских женщин не надо бояться - их надо любить!", - процитировал Гай текст петиции.
Срок рассмотрения технической поддержкой петиции на наличие нецензурных слов 2 дня. Однако, за неделю эта петиция так и не была обнародована.
"Я считаю позорным, что президент и его офис так боятся темы преследования двух украинских смелых девушек и блокируют петицию на сайте.
Это дело могло бы бросить тень на репутацию Зеленского, если бы такая репутация была. Поэтому не надо бояться. Следуйте конституции и протоколам, дайте петиции возможность набрать свои 25000 голосов и дайте мужской ответ народу - так вас хотя бы можно будет уважать хотя бы за такой поступок", - подчеркнул он.
По его словам, он считает, что такое поведение офиса, независимо от того это политическая позиция, или техническая провокация, стыдом для всего института президентства.
Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
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Но тут вопрос закона и коллизий закона норм Конституции Уголовного права и процесса...
формально процессуально по УПК Украины Зе имеет статус свидетеля он есть Президент а Офис его аппарат ..петиции публикуются на сайте Офиса Президента Украины.. уголовное дело возбуждено (тут конечно вопросы спорные формально усеченный состав и так далее, а был ли факт злочину и все такое) Но есть уголовное дело есть до судебное следствие по нему, есть обвиняемые и потерпевший... ЛЮБАЯ ПЕТИЦИЯ ПО ПОВОДУ ОТОЗВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗЕ КАК ПОСТРАДАВШИМ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ НА ФЕДИНУ И ЗВИРОБИЙ не есть публичное право и институт политики и петиции это прерогатива Уголовного Права и Процесса т.е. УК и УПК Украины и Любая Петиция с требованием заставить уболтать ЗЕ потерпевшего (Президент) отозвать Заявление на Федину и Звиробий есть давление на процессуальное лицо в уголовном процессе потерпевшего ЗЕ на органы до судебного следствия следователей, процессуального прокурора, следственного судью.. и ТАКЖЕ ЕЩЕ МОМЕНТ пусть даже по человечески ЗЕ отзовет Заявление на Звиробий и Фендину..но ничто не мешает Венедиктовне и любому нардепу из СН и так далее просто по заявлению мамы Римы ЗЕ продолжить следствие и уголовное дело... ведь там все выплывет из публичной информации ролика в ЮТУБ сервисе... (это сугубо мое мнение как юриста и не более чем) ИТОГИ.....1) ИЛИ ДЕЛО ТИХО ЗАКРЫВАЮТ "СЛИВАЮТ" 2) ИЛИ ТУПО ТЯНУТ 3)ИЛИ ПОЛУЧАЮТ ПОЗОРНЫЙ ВЕРДИКТ В СУДЕ.....
https://censor.net/comments/locate/3194740/019214f3-10a7-7182-9b0e-8f4055d638b3
Малороссы!, - ну как вы могли выбрать такого трусливого уродца...?
президент - це що, святий, монарх при абсолютистськiй монархii? ти дiйсно настiльки придурок?
президент це лише найвищий чиновник, якого на якийсь час вибирають громадяни.
в 14 роцi бiльшiсть наших громадян, що прийшли на вибори, виявились ЗеБiлами та iдiотами. але деякi вже на шляху до виздоровлення...
i шмаркля дiйсно, як i всi ми, не безсмертний. хтось з нормальних буде це заперечвати?
i жiнки таки мають рацiю, бо воно дiйсно, як i всi ми, не безсмертний... колись шмаркля таки здохне.
а згандувати Янелоха будуть, як сцИкуна та непорозумiння, що стало президентом. на щастя ненадовго.
завтра тоже...
Це мені нагадало "десант" на форум Обоза у листопаді 2004. Якісь жіночки сипали перлами типу "голожопих алигархав". Вдалося встановити айпі. Адміністрація жіночої колонії загального режиму на дамбаці. Провайдер Фтіком.
Ти часом не звідти, Олег Гончаренко?