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ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну, - волонтер Гай

ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну, - волонтер Гай

Волонтер, председатель Благотворительного фонда "Мир и КО" Мирослав Гай сообщил, что он трижды подал соответствующую петицию на сайт Офиса Президента, однако спустя неделю она так и не была опубликована.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"С прошлой субботы я подал трижды одну и ту же петицию на сайт президента. Требование к президенту Украины Зеленскому отозвать его личное заявление на Софию Федыну и Марусю Звиробий в правоохранительные органы и прекратить преследование патриотов. Текст петиции достаточно сдержанный, в отличие от многих других", - рассказал он.

"Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Продолжение уголовного производства против Софии Федыны и Маруси Звиробий наносит вред международному имиджу Украины и не с лучшей стороны выставляет Вас как Президента и гражданина, считающего себя пострадавшим от критических заявлений народного депутата и волонтера.
Вместо борьбы с реальными преступниками Государственное бюро расследований выполняет несвойственные ему функции аппарата репрессий и преследования оппозиции. Призываем Вас отозвать Ваше заявление в качестве потерпевшего и публично признать ошибочность уголовного преследования Софии Федыны и Маруси Звиробий. Украинских женщин не надо бояться - их надо любить!", - процитировал Гай текст петиции.

Срок рассмотрения технической поддержкой петиции на наличие нецензурных слов 2 дня. Однако, за неделю эта петиция так и не была обнародована.

Также читайте: Подозрение Чорновол - месть всем майдановцам и реванш антимайдановских сил, - Федына

"Я считаю позорным, что президент и его офис так боятся темы преследования двух украинских смелых девушек и блокируют петицию на сайте.
Это дело могло бы бросить тень на репутацию Зеленского, если бы такая репутация была. Поэтому не надо бояться. Следуйте конституции и протоколам, дайте петиции возможность набрать свои 25000 голосов и дайте мужской ответ народу - так вас хотя бы можно будет уважать хотя бы за такой поступок", - подчеркнул он.

По его словам, он считает, что такое поведение офиса, независимо от того это политическая позиция, или техническая провокация, стыдом для всего института президентства.

Напомним, Маруся Звиробий - волонтер, ветеран. ГБР вручило ей подозрение по делу об угрозах президенту Владимиру Зеленскому. Также ГБР вручило подозрение подозрение в "угрозе убийством президенту Зеленскому" нардепу Федыне. 27 октября она вместе с нардепом Софией Федыной во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Также читайте: Суд снял с волонтера и ветерана Звиробий меру пресечения, - адвокат

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) петиция (357) Офис Президента (1804) Федына София (72) Звиробий Маруся (43)


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Топ комментарии
+28
потерпевший от слов женщин Гетман...
Малороссы!, - ну как вы могли выбрать такого трусливого уродца...?
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11.05.2020 15:45 Ответить
+26
А кто кому угрожал? Зеленский - Порошенко? Портнов часто публично всем угрожает...Рабинович, Добкин, Кива угрожают...Многие из ОПЗЖ угрожают патриотам, волонтёрам, оппозиции, журналистам....
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11.05.2020 15:56 Ответить
+25
Зеленый ссыкун
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11.05.2020 15:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
я негативно отношусь к клоуну ЗЕ..
Но тут вопрос закона и коллизий закона норм Конституции Уголовного права и процесса...
формально процессуально по УПК Украины Зе имеет статус свидетеля он есть Президент а Офис его аппарат ..петиции публикуются на сайте Офиса Президента Украины.. уголовное дело возбуждено (тут конечно вопросы спорные формально усеченный состав и так далее, а был ли факт злочину и все такое) Но есть уголовное дело есть до судебное следствие по нему, есть обвиняемые и потерпевший... ЛЮБАЯ ПЕТИЦИЯ ПО ПОВОДУ ОТОЗВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗЕ КАК ПОСТРАДАВШИМ В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ НА ФЕДИНУ И ЗВИРОБИЙ не есть публичное право и институт политики и петиции это прерогатива Уголовного Права и Процесса т.е. УК и УПК Украины и Любая Петиция с требованием заставить уболтать ЗЕ потерпевшего (Президент) отозвать Заявление на Федину и Звиробий есть давление на процессуальное лицо в уголовном процессе потерпевшего ЗЕ на органы до судебного следствия следователей, процессуального прокурора, следственного судью.. и ТАКЖЕ ЕЩЕ МОМЕНТ пусть даже по человечески ЗЕ отзовет Заявление на Звиробий и Фендину..но ничто не мешает Венедиктовне и любому нардепу из СН и так далее просто по заявлению мамы Римы ЗЕ продолжить следствие и уголовное дело... ведь там все выплывет из публичной информации ролика в ЮТУБ сервисе... (это сугубо мое мнение как юриста и не более чем) ИТОГИ.....1) ИЛИ ДЕЛО ТИХО ЗАКРЫВАЮТ "СЛИВАЮТ" 2) ИЛИ ТУПО ТЯНУТ 3)ИЛИ ПОЛУЧАЮТ ПОЗОРНЫЙ ВЕРДИКТ В СУДЕ.....
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11.05.2020 16:52 Ответить
ОПИСКА 3 СТРОКА СВЕРХУ ...... ЗЕ ИМЕЕТ СТАТУС ПОТЕРПЕВШЕГО.....
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11.05.2020 16:54 Ответить
ще один епітет для Зє!лупи - ПОТЄРПЄВШАЯ
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11.05.2020 16:59 Ответить
ОП не публікує петицію з проханням відкликати заяву Зеленського на Звіробій і Федину, - волонтер Гай - Цензор.НЕТ 9524
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11.05.2020 21:46 Ответить
Оставьте это зеленое чмо в покое. Что вы с него можете взять, чтобы к нему обращаться?
https://censor.net/comments/locate/3194740/019214f3-10a7-7182-9b0e-8f4055d638b3
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11.05.2020 15:44 Ответить
С него и анализов с прошлого года нельзя взять.
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11.05.2020 19:41 Ответить
потерпевший от слов женщин Гетман...
Малороссы!, - ну как вы могли выбрать такого трусливого уродца...?
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11.05.2020 15:45 Ответить
Бояться це визнати в ОП, бо тоді треба визнавати це політичним переслідуванням!
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11.05.2020 15:46 Ответить
За угрозу президенту смертью , в любой нормальной стране о Федыне и Второй , уже бы не знал не кто . Но это Украина .
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11.05.2020 15:48 Ответить
А кто кому угрожал? Зеленский - Порошенко? Портнов часто публично всем угрожает...Рабинович, Добкин, Кива угрожают...Многие из ОПЗЖ угрожают патриотам, волонтёрам, оппозиции, журналистам....
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11.05.2020 15:56 Ответить
Зразу видно ,що в голові замісь мізгів--лайно.
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11.05.2020 16:01 Ответить
iдiот, смертноi кари в нормальних краiнах давно вже немае. тим бiльше за "погрозу" шмарклi, за прогрозу, якоi в реальностi не було.
президент - це що, святий, монарх при абсолютистськiй монархii? ти дiйсно настiльки придурок?
президент це лише найвищий чиновник, якого на якийсь час вибирають громадяни.
в 14 роцi бiльшiсть наших громадян, що прийшли на вибори, виявились ЗеБiлами та iдiотами. але деякi вже на шляху до виздоровлення...
i шмаркля дiйсно, як i всi ми, не безсмертний. хтось з нормальних буде це заперечвати?
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11.05.2020 16:21 Ответить
Ох ты и дебил>)))))
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11.05.2020 16:47 Ответить
Зеленый ссыкун
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11.05.2020 15:49 Ответить
В чём смысл этих петиций, если они на входе цензурируются Ермаком? Может быть договориться и одновременно подать 200 одинаковых петиций? И подавать до тех пор, пока не зарегистрируют ? А как иначе?
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11.05.2020 15:51 Ответить
За преступление нужно сажать ,не взирая морду , политическую принадлежность .Этими шмонями прощупывали Зелю на слабо .
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11.05.2020 15:51 Ответить
Что там прощупывать,баран винторогий, это- Зеро , оно никчемне во всем
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11.05.2020 16:22 Ответить
страшно резиденту...
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11.05.2020 16:07 Ответить
Шуты всегда считают окружающих их людей дураками... Это становится доминирующей чертой их характера - выставлять людей на посмешище... Для них нет ничего хуже, чем когда дураком выставляют их... Они начинают этих людей ненавидеть...
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11.05.2020 16:08 Ответить
так чем больше вавий 1 ишако оманоское монико нипонское будет воевать с Женщинами тем жальче и позорней будет лик сего шута
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11.05.2020 16:14 Ответить
шедевральний автопортрєт
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11.05.2020 16:52 Ответить
Сожми ноги в кулаки - с ветки свалишься...
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11.05.2020 17:00 Ответить
шмаркля недолуга, криворiжський сцИкун. воно перестрашилося жiнок.)

i жiнки таки мають рацiю, бо воно дiйсно, як i всi ми, не безсмертний... колись шмаркля таки здохне.

а згандувати Янелоха будуть, як сцИкуна та непорозумiння, що стало президентом. на щастя ненадовго.
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11.05.2020 16:13 Ответить
Как задолбал этот рыго - шоколадный визг .
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11.05.2020 16:20 Ответить
ты задолбанным родился, болезный.) иди, иди, здесь сегодня убогим не подают.
завтра тоже...
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11.05.2020 16:22 Ответить
Вас скоро и на холодное подавать не будут .
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11.05.2020 16:33 Ответить
Зепил, тебя пошто батяня в детстве прутнем по голове бил? Чем провинился?))
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11.05.2020 16:49 Ответить
То шо ты кацап , я уже понял по манере общения , зе фаера я поню с 13 г . Шо я могу тебе сказать пошло на х .............
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11.05.2020 16:54 Ответить
так ты там сидишь, хрен сдвинешь, понравильсь, видать
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11.05.2020 18:56 Ответить
риго-шоколадний?
Це мені нагадало "десант" на форум Обоза у листопаді 2004. Якісь жіночки сипали перлами типу "голожопих алигархав". Вдалося встановити айпі. Адміністрація жіночої колонії загального режиму на дамбаці. Провайдер Фтіком.
Ти часом не звідти, Олег Гончаренко?
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11.05.2020 21:45 Ответить
Пусти кацапа до городу ...а саме ж прийшло до влади по демократичним законам.
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11.05.2020 16:36 Ответить
Кладбище. Два соседних участка с одинаковыми плитами. На одной написано: «Здесь похоронен лучший в мире наперсточник» На второй: «Или здесь!»
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11.05.2020 16:37 Ответить
Якщо Бубочька не може пред'явити речей зі слідами своїх страждань, і довести, що ці страждання були спричинені саме словами Софії і Марусі, то нехай забирає свою заяву і не смішить маленьку волохату штучку.
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11.05.2020 16:59 Ответить
Воно боїться.
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11.05.2020 17:20 Ответить
ОП не публікує петицію з проханням відкликати заяву Зеленського на Звіробій і Федину, - волонтер Гай - Цензор.НЕТ 6872
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11.05.2020 21:50 Ответить
Я бы хотел , чтобы СБУ Украины занялось троллями . Видно им за любовь к Родине не платят .
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11.05.2020 17:34 Ответить
так тролли это не наливайки и не бордели что бы ими сбу занималась
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11.05.2020 17:54 Ответить
хорошо, что у тебя хотелка на пол шестого
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11.05.2020 18:57 Ответить
Не боїсся що ти першим отримаєш заборону на підключення до Інета? Га, тролику? відповідай, не ховайся.
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11.05.2020 21:48 Ответить
яке "горе".хай понесуть те покарання,яке їм належить по закону
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11.05.2020 17:49 Ответить
неудачник-актеришко председатель фонда? пюпец....
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11.05.2020 17:51 Ответить
зелене ссикливе чмо
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11.05.2020 17:53 Ответить
..по-этому ссыкливая Бусинка Вошьдь и хочет державу в смартфони - тогда рулить страной через ручных программистов можно будет вечно "прямо не выходя из бассейна", постоянно надувая лохторат 73%..
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11.05.2020 18:09 Ответить
А що в нас закони і суди вже петиціями замінили? Зібрав 25 тисяч голосів і ти на волі?
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11.05.2020 18:35 Ответить
не, дрыснул в памперс от повестки - и ты уже *********
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11.05.2020 18:58 Ответить
Птому что на ЗЕ надо воздействовать не петициями и мирными протестами, а стволом в затылок.
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11.05.2020 20:13 Ответить
Апофєоз тупості пороховати)))
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11.05.2020 20:16 Ответить
Ти щось сьогодні назбирав на вечерю, "петровец"? Даю пораду: віднеси холодильник у ломбард. Хоча можна і телевізор.
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11.05.2020 21:49 Ответить
Просто нужно перестать подавать!!!
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11.05.2020 21:39 Ответить
ОП не публікує петицію з проханням відкликати заяву Зеленського на Звіробій і Федину, - волонтер Гай - Цензор.НЕТ 7828
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11.05.2020 21:51 Ответить
причому тут заява Зеленського? це що приватне обвинувачення?
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11.05.2020 21:52 Ответить
Именно так--оно подало заяву, по ней открыли дело и по делу оно проходит как потерпевший. Непонятно только , каким боком в гражданском иске ГБР)))
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11.05.2020 22:36 Ответить
так це ж кримінальна стаття - погроза Президенту. Підслідність, мабуть, - ДБР-а
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11.05.2020 22:41 Ответить
 
 