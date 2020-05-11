Фермер на Одесчине потерял из-за засухи весь урожай и покончил жизнь самоубийством

В Килийской районе Одесской области совершил самоубийство фермер, потерявший из-за засухи 100% урожая.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

По его словам, покончил с собой житель села Шевченково Владимир Сердюченко, 1954 г. р.

"Василий Николаевич был порядочным фермером, он взял в аренду 150 га земли у людей. Весь урожай был потерян из-за засухи. Оказавшись в сложных финансовых обстоятельствах, не получив внятных ответов от руководства страны о компенсации потерянного урожая, доведенный до отчаяния, землероб не смог пережить беды", - заявил Бойченко.

Он уточнил, что Сердюченко взял в аренду земельные паи у жителей Шевченково, и только на паи ему нужно было выплатить около 900 тыс. грн. "А урожая нет… Доведенный до отчаяния человек решил добровольно уйти из жизни", - заявил глава ОТГ, выразив соболезнование родных и близким фермера.

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Как подчеркивает Бойченко, около месяца назад, на основании жалоб фермеров, Килийский горсовет поддержал обращение к центральным органам власти – просил оказать помощь оказавшимся на грани выживания обычным аграриям, а не крупным сельскохозяйственным корпорациям.

"В госбюджете аграрный фонд заложен в размере 4 млрд грн... Второй год - неурожай, а в этом году небывалая засуха…", - акцентировал Бойченко.

В аналогичной безвыходной ситуации значительная часть аграриев региона. Завтра, 12 мая, должна снова состояться сессия Килийского горсовета - депутаты хотят вновь обратиться к руководству Украины.