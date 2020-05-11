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Фермер на Одесчине потерял из-за засухи весь урожай и покончил жизнь самоубийством

Фермер на Одесчине потерял из-за засухи весь урожай и покончил жизнь самоубийством

В Килийской районе Одесской области совершил самоубийство фермер, потерявший из-за засухи 100% урожая.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

По его словам, покончил с собой житель села Шевченково Владимир Сердюченко, 1954 г. р.

"Василий Николаевич был порядочным фермером, он взял в аренду 150 га земли у людей. Весь урожай был потерян из-за засухи. Оказавшись в сложных финансовых обстоятельствах, не получив внятных ответов от руководства страны о компенсации потерянного урожая, доведенный до отчаяния, землероб не смог пережить беды", - заявил Бойченко.

Он уточнил, что Сердюченко взял в аренду земельные паи у жителей Шевченково, и только на паи ему нужно было выплатить около 900 тыс. грн. "А урожая нет… Доведенный до отчаяния человек решил добровольно уйти из жизни", - заявил глава ОТГ, выразив соболезнование родных и близким фермера.

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Как подчеркивает Бойченко, около месяца назад, на основании жалоб фермеров, Килийский горсовет поддержал обращение к центральным органам власти – просил оказать помощь оказавшимся на грани выживания обычным аграриям, а не крупным сельскохозяйственным корпорациям.

"В госбюджете аграрный фонд заложен в размере 4 млрд грн... Второй год - неурожай, а в этом году небывалая засуха…", - акцентировал Бойченко.

В аналогичной безвыходной ситуации значительная часть аграриев региона. Завтра, 12 мая, должна снова состояться сессия Килийского горсовета - депутаты хотят вновь обратиться к руководству Украины.

засуха (51) Одесская область (3701) самоубийство (1015)


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Топ комментарии
+35
А у слуг народу пристойна зарплата та хабарі у конвертах🐸 Ось так проголосували за Зе!
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11.05.2020 15:51 Ответить
+23
В принципі фермеру мало б бути значно легше, якби він згадував свинярчуков, каноненко та югика прокурора. Але не допомогло.
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11.05.2020 15:59 Ответить
+17
как жалко.. хороший человек видать был...честный... от беда! горе семье...
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11.05.2020 15:56 Ответить
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самогубство -гріх.
просто треба було оголосити банкротство..
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11.05.2020 18:23 Ответить
бедный мужик! из-за неурожая! Господи....
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11.05.2020 17:01 Ответить
Соболезнования близким.
В этой ситуации государство точно должно помогать....
Очень жаль(
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11.05.2020 17:23 Ответить
в Украине - 42 млн. сх земли. Всем помогать - никакого бюджета не хватит.
За границей на этот слдучай фермеры привыкли покупать страховку. В Украине культуры страховки нет, люди экономят а потом начинается вой "памагити!"
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11.05.2020 21:01 Ответить
Идея страховки в принципе не плоха но ... не у наших страховиков. Это ж получается как "Каско" - за пять лет страховки можно купить новую машину. Вопрос, увы, не в "культуре страховки" а в ее цене и доступности. Думаю что фермеры таки должны не складывать все яйца в одну корзину надеясь на "хапок"...
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12.05.2020 03:42 Ответить
смотри в чем фишка... да, страховка может быть и дорогая, но в отличие от западнывх фермеров, наши за землю не платят. Или взяли "в аренду" у крестьян за символическую плату, или получили "в аренду" договорившись с местной властью, опять же за копейки.
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12.05.2020 10:08 Ответить
Считать деньги фермера как бы легко. Но на самом деле слишком много факторов влияют на успех. Например, качество почвы, возможность орошения, климат, наличие посадок вокруг полей, роза ветров, качество семян, адаптированные сорта, удобрения, культивация, влияние работ и выращиваемых культур на смежных полях, опрыскивание и обработка от сорняков, насекомых и грызунов. И это только начало списка! А добавить дороги, ГСМ, пьянство и воровство персонала, ремонт техники или ее аренду, вымогательство чиновников и противодействие конкурентам которые занимаются откровенным вредительством, рейдерством и воровством урожая, который нужно не только собрать но и хранить в надлежащих условиях... У меня хатка в Полтавской области и я иногда краем уха слышу с чем на самом деле сталкиваются селяне. То что мы еще едим что то украинское похоже на ... чудо. Ни один банкир в здравом уме инвестировать в наше сельское хозяйство не станет. Я не банкир и поэтому засаживаю "подножным кормом" 4 сотки из 53 (картошечка, помидоры, огурцы, баклажаны, зелень к салату) и хожу на рыбалку и за грибами все лето. Остальное отдал селянам и они там садят комовые для своей скотинки, а зимой взламывают двери или окна и воруют все что я в этой хатке оставил. Но реальная жизнь в селе настолько тяжелая что я их не осуждаю...
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12.05.2020 15:49 Ответить
Місячна зарплатня Сєрі Лєщєнка могла б врятувати людину. Людину - трударя, а не найманої журнашлюхи.
Зєлю геть.
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11.05.2020 17:47 Ответить
таки для кого-то эпоха бедности реально закончилась: один, не способный по его утверждению мыслить стратегически, в условиях засухи продаёт стратегический запас зерна, другой - "лезет в петлю"..
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11.05.2020 18:01 Ответить
это как нужно любить деньги))) идиот объявил бы себя банкротом и шел бы на стройку работать
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11.05.2020 18:05 Ответить
Він вже 6 років, як на пенсії був.
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11.05.2020 18:18 Ответить
Жаль человека...
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11.05.2020 19:57 Ответить
Этим хитрожопым фермерам, не хрен было гробить и продавать на металлолом детали и конструции оросительных систем, плиты дорог и каналов, и также грабить здания насосных станций!! В килийском районе было более 60% орошаемых земель, которые позволяли получать устойчивые, огромные урожаи любых зерновых и трав для скота, не зависимо от капризов погоды.. А недальновидные фермеры и дольщики-пайщики, получили от государства паи на несчастные 3-5 гектара земли решили обмануть природу и подумали, что всё, взяли бога за бороду!! Так вам и надо!! Будете теперь орошение строить за свои кровные и бережно всё сохранять или все разоритесь к чертям. Хозяйственники хреновые!! Блин!!
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11.05.2020 20:18 Ответить
А ты думаешь те кто резал трубы оросительных систем, их селян спрашивали? Их все силовики крышевали и сопровождали машины на металлоприёмки! Сначала промышленность порезали, а потом и на оросительные системы перешли.
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12.05.2020 02:37 Ответить
Дай угадаю, ты за Зе
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12.05.2020 14:10 Ответить
Государство не может и не должно компенсировать бизнесменам потери от форс-мажора.
Пусть покупают страховку. Или берут кредит в банке, там страховка будет включена.
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11.05.2020 21:06 Ответить
Вот к чему привела земельная реформа Зеленского...
и это только начало!!!
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11.05.2020 22:36 Ответить
Жаль мужика и семью его жаль. А государство ни хера не поможет.
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11.05.2020 23:52 Ответить
А нафіга владі чути фермерів???
Бубочка дзвоники розвішує... - це прикольно й бабло попиляти можна...
Цікаво - на компенсацію збитків кільком фермерам вистачило би грошей???
https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-ogolosiv-pro-memorialnij-proekt-u-chotir-61105?fbclid=************************************************************* Володимир Зеленський оголосив про меморіальний проект: у чотирьох куточках України буде встановлено дзвони-символи 9 травня 2020 року - 12:31
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12.05.2020 00:11 Ответить
Горе.
Жаль людину.
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12.05.2020 01:33 Ответить
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