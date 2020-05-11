Фермер на Одесчине потерял из-за засухи весь урожай и покончил жизнь самоубийством
В Килийской районе Одесской области совершил самоубийство фермер, потерявший из-за засухи 100% урожая.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.
По его словам, покончил с собой житель села Шевченково Владимир Сердюченко, 1954 г. р.
"Василий Николаевич был порядочным фермером, он взял в аренду 150 га земли у людей. Весь урожай был потерян из-за засухи. Оказавшись в сложных финансовых обстоятельствах, не получив внятных ответов от руководства страны о компенсации потерянного урожая, доведенный до отчаяния, землероб не смог пережить беды", - заявил Бойченко.
Он уточнил, что Сердюченко взял в аренду земельные паи у жителей Шевченково, и только на паи ему нужно было выплатить около 900 тыс. грн. "А урожая нет… Доведенный до отчаяния человек решил добровольно уйти из жизни", - заявил глава ОТГ, выразив соболезнование родных и близким фермера.
Как подчеркивает Бойченко, около месяца назад, на основании жалоб фермеров, Килийский горсовет поддержал обращение к центральным органам власти – просил оказать помощь оказавшимся на грани выживания обычным аграриям, а не крупным сельскохозяйственным корпорациям.
"В госбюджете аграрный фонд заложен в размере 4 млрд грн... Второй год - неурожай, а в этом году небывалая засуха…", - акцентировал Бойченко.
В аналогичной безвыходной ситуации значительная часть аграриев региона. Завтра, 12 мая, должна снова состояться сессия Килийского горсовета - депутаты хотят вновь обратиться к руководству Украины.
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просто треба було оголосити банкротство..
В этой ситуации государство точно должно помогать....
Очень жаль(
За границей на этот слдучай фермеры привыкли покупать страховку. В Украине культуры страховки нет, люди экономят а потом начинается вой "памагити!"
Зєлю геть.
Пусть покупают страховку. Или берут кредит в банке, там страховка будет включена.
и это только начало!!!
Бубочка дзвоники розвішує... - це прикольно й бабло попиляти можна...
Цікаво - на компенсацію збитків кільком фермерам вистачило би грошей???
https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-ogolosiv-pro-memorialnij-proekt-u-chotir-61105?fbclid=************************************************************* Володимир Зеленський оголосив про меморіальний проект: у чотирьох куточках України буде встановлено дзвони-символи 9 травня 2020 року - 12:31
Жаль людину.