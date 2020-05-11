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Новости Коронавирус и карантин
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Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах. ФОТОрепортаж

С сегодняшнего дня официально начался первый этап ослабления карантина.

"В Одессе возобновили свою работу парикмахерские и барбершопы, непродовольственные магазины, причем у некоторых тут же образовались очереди; открылись летние площадки кафе и ресторанов, ну а в парках было полно людей и раньше, несмотря на запрет и угрозу штрафа", - пишет местное издание Думская, передает Цензор.НЕТ.

"Снова переполнены спортивные и детские площадки. Многие посетители без масок. Да и в целом атмосфера в городе такова, что создается впечатление, будто никакого карантина не было, а пандемия давно канула в Лету. В одном ресторане нам пояснили, что будут рассаживать посетителей через столик. В другом кафе наш корреспондент стал свидетелем того, как измеряют температуру на входе. При этом, несмотря на ограничения по количеству людей за одним столиком (их должно быть не больше двух), мы неоднократно видели компании из трех-четырех человек. Напитки и еду в одесских ресторанах подают в обычной, а не одноразовой посуде, как рекомендовал Минздрав. C трудом нашли одно заведение в центре города, где заказ принесли в одноразовой посуде. К слову, все кафе пускают своих посетителей в туалет, хотя, согласно рекомендациям Минздрава, клиентам запрещено заходить в помещения предприятий общепита", - отмечает издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рекомендации по работе кафе, парикмахерских, магазинов, стоматологий и офисов утверждены Минздравом. ИНФОГРАФИКА

Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 01

Очередь за обувью

Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 02
Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 03
Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 04
Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 05
Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 06
Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 07
Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 08
Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 09
Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 10
Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 11
Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 12
Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 13
Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 14
Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 15
Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 16
Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 17
Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах 18

Автор: 

карантин (16729) магазин (188) Одесса (7963) парк (172) рестораны (279) площадка (16) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Вы просто идиоты!!!
В соседней Болгарии, такого понятия, как закрытие кафе, парикмахерских, магазинов и прочего - не было!
Так что сидите у себя на параше и читайте красную звезду!
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11.05.2020 16:57 Ответить
+13
В любом супермаркете толчея намного более плотная чем тут на фото.
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11.05.2020 15:55 Ответить
+13
Народ свого домігся, тепер вся відповідальність лежить на ньому...
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11.05.2020 15:58 Ответить
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це кривляння, звичайне ...
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11.05.2020 17:37 Ответить
какаяразніца...
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11.05.2020 16:43 Ответить
Почалась двіжуха в перлині біля моря! Зараз теж саме буде в усіх містах при хорошій погоді. Скучили люди за вітаміном - "D" , навіть мій собакін постійно загоряє біля скляної двері.
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11.05.2020 16:37 Ответить
В нас зараз +27, біля черешен і вишень бджоли як Люфтвафе літають, суцільний гул стоїть. Іноді щось вже таке здоровецьке залетить, що і не бачив раніше.
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11.05.2020 16:40 Ответить
У нас +29 і теж бомбардувальники літають. Якісь велетенські насікомі, я таких раніше теж не бачила.
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11.05.2020 16:46 Ответить
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 519

...
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12.05.2020 13:40 Ответить
😻
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12.05.2020 13:47 Ответить
одесские барыги нищенки спекулянты повылазили..ай мама
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11.05.2020 16:38 Ответить
мопеды вОдеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 3628 стиле 60 х годов рима и порижа..не с цитруса ли
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11.05.2020 16:39 Ответить
Ну пиз..ц, и так в день по 500 заражений официально, а не официально намного больше. Вот *** щас начнется. Эти оборотни тупоголовые, мало того, что сами будут дохнуть, так подвергают опасности, тех кто соблюдает карантин.
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11.05.2020 16:40 Ответить
Коли вже нарешті дозволять вулицю на червоне світло переходити?!
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11.05.2020 16:45 Ответить
!!
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11.05.2020 17:25 Ответить
В Одесі ще можна дозволити запливати за буйки в штормову погоду
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12.05.2020 15:20 Ответить
Анекдот:
У магазині іграшок покупець цікавиться ляльками Барбі.
Продавець:
- Барбі в басейні коштує $ 18.99. Барбі в коледжі - $ 18.99. А це - розлучена Барбі. Її ціна $ 199.99.
Здивований покупець:
-? Чому так дорого !!
Продавець незворушно:
- Ну, в комплект «Розведена Барбі» входить будинок Кена, машина Кена і яхта Кена.

😋😆
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11.05.2020 16:45 Ответить
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 511
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11.05.2020 17:29 Ответить
Лікарі кажуть, що приміщення треба регулярно провітрювати, щоби чисте повітря попадало всередину.
А коли виходиш на вулицю подихати отим чистим повітрям, кажуть "Треба вдягати маску".
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11.05.2020 18:03 Ответить
Завтра почти вся Одесса останется без света,а заодно и насосные станции воды остановятся как сегодня.Пусть коронаверсус сгинет во тьме и не доберется по водопроводу-****.Короче шариковы кэрують по полной в Одессе.
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11.05.2020 18:08 Ответить
А что там переполненное, дерьмо в унитазах?
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11.05.2020 18:53 Ответить
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 2389

Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 4536

Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 411
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11.05.2020 19:24 Ответить
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 6594

Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 6943

Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 6279
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11.05.2020 19:28 Ответить
А вот дествительно тонкий момент:
"К слову, все кафе пускают своих посетителей в туалет, хотя, согласно рекомендациям Минздрава, клиентам запрещено заходить в помещения предприятий общепита",
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11.05.2020 19:44 Ответить
Всем тупым рагулям кто боится вируса я предлагаю этим летом не ехать в Одессу. Пусть будет в 2 раза меньше туристов и я отдохну в Одессе более приятно за меньшие деньги. Рагули должны сидеть дома не работая дожидаясь когда экономика и Украина рухнет под чутким руководством Клоуна-афериста
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11.05.2020 20:32 Ответить
чітко сказано! приєднуюсь!
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11.05.2020 21:36 Ответить
Надеюсь, мы с Вами в большинстве, и в Одессе будет аншлаг! ))
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11.05.2020 22:05 Ответить
Вся Швеция живет свободно и без объявления карантина (только школьников перевели в онлайн-обучение).
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11.05.2020 20:47 Ответить
Старшие классы.
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12.05.2020 08:08 Ответить
В Швеции 322 смерти на 1миллион населения. Например, в США - 247,а у вас - 10.

https://www.worldometers.info/coronavirus/
Делайте выводы.
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12.05.2020 11:14 Ответить
Ну так приведи без своего прокси подробную статистику сколько умерло по поводу именно SARS-CoVid-2.
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13.05.2020 19:37 Ответить
Такой выход из карантина может выйти боком!
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11.05.2020 21:08 Ответить
брись .бидлото.
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11.05.2020 21:37 Ответить
Что такое "брись"?
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12.05.2020 16:00 Ответить
Вы же хотели аж визжали на работу? А тут сразу в рыгаловки и по магазинам поперли куралесить. Ну будем посмотреть на результат ваших прогулок
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11.05.2020 21:09 Ответить
Согласен полностью - добавить нечего....
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12.05.2020 11:59 Ответить
Поху-зм к хорошому не приведёт ..... одни без маски будет ходить так как все по городу это + 50 заболевших в день ....передаёться по воздуху ....кашлять не обязательно ибо вирус поражает лёгкие и там и живёт оттуда при выдохе и выходит .....не обязательно касаться чего либо или облизывать трубы ....достаточно "поговорить" с инфицированным или один раз вдохнуть.... так что удачи с отменой карантина.
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11.05.2020 21:21 Ответить
Достатньо 10-15 хвилин в закритому приміщенні з інфікованою людиною без симптомів - і половина інфікується. В Україні з 2009го по команді мабуть з північної нігерії стали все закривати. Раніше такого не було.

Так що, чекайте на результат за 4 тижні. Якби люди були дисципліновані і дотримувались правил гігіени то можно було б не перейматись і повноцінно жити нормальним життям. Але, стільки людей з психологією печерного світу...
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12.05.2020 01:06 Ответить
В Одессе никакие парки не закрывались - я сидел в парке Горького пил пиво, толпы людей, подошли полицейские - спросили не плохо ли мне, сказал все ок - пошли дальше, и на пляжах и везде толпы людей - пьют отдыхают - никто никого не гонял
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11.05.2020 21:23 Ответить
это с месяц назад было
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11.05.2020 21:25 Ответить
Коасота! Осталось только эти намордники лукавые снять, и забыть об этой омане навсегда.
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11.05.2020 21:43 Ответить
Ух сейчас будет вспышка, как в Италии!
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11.05.2020 21:43 Ответить
Нет, будет как в Одессе, и без вспышек. Не пойму я вас бздунов. Вас , видимо, и женщины не любят. Жизнь проходит и время никого не ждёт. А вы сидите, пережидайте, то вирус, то ветер, то кризис. Или это вы за деньги боитесь? Тогда понятно.
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11.05.2020 22:11 Ответить
Крутизна зашкаливает...Потому что вирус только слегка задел...А если бы ударило по настоящему,как в США, то люди бы одумались и дешевой бравады не было бы..
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12.05.2020 03:50 Ответить
Прикинь, с США большинство без масок и живет обычной жизнью.
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12.05.2020 13:21 Ответить
Ага.ага..потому то там и 85 000 умерших..
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14.05.2020 04:28 Ответить
Був я в Одесі 8-го березня...
Одеса виходить із карантину: черги в магазини, переповнені парки та дитячі майданчики, перші відвідувачі в ресторанах - Цензор.НЕТ 9030
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11.05.2020 21:46 Ответить
Пиз\да рулю. Через дней 10. готовтись пожинать плоды.
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11.05.2020 21:57 Ответить
Через 10 дней будем видеть кто был прав.
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11.05.2020 22:28 Ответить
Прав, насчет чего?
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11.05.2020 22:36 Ответить
ну вот за каким товаром может быть очередь?)))) совок в головах))) как с туалетной бумагой перед карантином
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12.05.2020 13:11 Ответить
Журнашлюхи - мерзкие доносчики, стукачи и иуды!!!!!! Как же в туалет пускают, ужас. Надо, чтобы народ ссал на тротуаре. Так журнашлюхам будет лучше. Эх, мало их бьют.
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12.05.2020 13:20 Ответить
что бы понять сколько в Украине умственно отсталых и пациентов дурочек сваливших на волю благодаря американской дебилке супрун, достаточно почитать цензор.
похоже что все тусуются на этом сайте. ))))))
умные мысли проскакивают крайне редко))))
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12.05.2020 16:23 Ответить
А в трамваях дурдом )))
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12.05.2020 19:36 Ответить
Я монтажник киевстар должен пхать целой куче бабок пенсов и ватманам показывая приказ, что я как представитель связи имею такие же права как и медработник...мне приходится расталкивать бабок в очереди на трамвай которым мне ездить 3-5 раз день
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12.05.2020 19:39 Ответить
Ватманам?
Ой, красава! За ватманов лайк.
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13.05.2020 00:26 Ответить
Ну в этом битком набитом транспорте работниками со спецудостоверениями вирус же не может распространяться ?
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13.05.2020 19:13 Ответить
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