Одесса выходит из карантина: очереди в магазины, переполненные парки и детские площадки, первые посетители в ресторанах. ФОТОрепортаж

С сегодняшнего дня официально начался первый этап ослабления карантина.

"В Одессе возобновили свою работу парикмахерские и барбершопы, непродовольственные магазины, причем у некоторых тут же образовались очереди; открылись летние площадки кафе и ресторанов, ну а в парках было полно людей и раньше, несмотря на запрет и угрозу штрафа", - пишет местное издание Думская, передает Цензор.НЕТ.

"Снова переполнены спортивные и детские площадки. Многие посетители без масок. Да и в целом атмосфера в городе такова, что создается впечатление, будто никакого карантина не было, а пандемия давно канула в Лету. В одном ресторане нам пояснили, что будут рассаживать посетителей через столик. В другом кафе наш корреспондент стал свидетелем того, как измеряют температуру на входе. При этом, несмотря на ограничения по количеству людей за одним столиком (их должно быть не больше двух), мы неоднократно видели компании из трех-четырех человек. Напитки и еду в одесских ресторанах подают в обычной, а не одноразовой посуде, как рекомендовал Минздрав. C трудом нашли одно заведение в центре города, где заказ принесли в одноразовой посуде. К слову, все кафе пускают своих посетителей в туалет, хотя, согласно рекомендациям Минздрава, клиентам запрещено заходить в помещения предприятий общепита", - отмечает издание.

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Очередь за обувью





































