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Пилотный проект медреформы на Полтавщине в дальнейшем используют во всеукраинском масштабе, - Степанов. ФОТОрепортаж

Глава Минздрава Максим Степанов посетил в Полтаве больницу им. Склифосовского, чтобы увидеть, как в области реализовывали пилотную программу по внедрению вторичного звена медицинской реформы, которая началась 1 апреля 2019 и закончилась 31 марта 2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

По его словам, та реформа, которая началась в Украине с 1 апреля, не имеет ничего общего с пилотом полтавских медиков. Основное отличие - в тарифах. В пилоте платили деньги за каждый пролеченный случай, за его сложность. А сейчас все сводится к одному стандарту.

Министр пообщался с полтавскими врачами, которые ему на примере рассказали о практических вещах. Например, за пролеченный инфаркт в прошлом году полтавская больница получала 25-30 тысяч гривен. При нынешней реформе сумма одна - около 16 000 гривен.

"Не может одна болезнь протекать у разных людей одинаково. Даже если брать роды, у каждой женщины они разные, поэтому и больнице платить надо разные суммы, исходя из сложности заболевания и лечения", - подчеркнул Степанов.

Степанов отметил, что опыт Полтавщины во внедрении пилотного проекта медреформы в дальнейшем используют во всеукраинском масштабе.

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил, что полтавские медики готовы прислушаться к рекомендациям Минздрава по реформе, чтобы сохранить положительные моменты и доработать недостатки.

"Можно утверждать, что пилотный проект в регионе прошел успешно: заработная плата врачей выросла в среднем до 12 000 гривен; медики получили мотивацию качественно выполнять свою работу; уменьшилась смертность пациентов от неправильно поставленного диагноза; изменилось отношение людей к медицине - пациенты пошли лечиться туда, где лучше отношение, где надо меньше покупать лекарств, где лучше кормят", - отметил глава ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о медреформе: Мы не останавливаем второй этап, мы меняем ситуацию, чтобы не терять больницы и медперсонал

Пилотный проект медреформы на Полтавщине в дальнейшем используют во всеукраинском масштабе, - Степанов 01
Пилотный проект медреформы на Полтавщине в дальнейшем используют во всеукраинском масштабе, - Степанов 02
Пилотный проект медреформы на Полтавщине в дальнейшем используют во всеукраинском масштабе, - Степанов 03
Пилотный проект медреформы на Полтавщине в дальнейшем используют во всеукраинском масштабе, - Степанов 04

Автор: 

Тахтаулове (776) Степанов Максим (2062) медреформа (122) Синегубов Олег (561)


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Топ комментарии
+4
Еще одна "потемкинская деревня"... Куча бумажек так и осталась плюс еще дублировать теперь нужно всю галиматью липовую в электронном виде и "накручивать" сложность чтобы больше содрать с государства, это не имеет ничего общего с качеством лечения и истинными результатами. Медицина- в смартфоне-2
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11.05.2020 16:19 Ответить
+2
В результате этого проекта были полностью сокращены лабораторные центры в 6 районах ,так сказать уплотнение как в фильме Собачье сердце
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11.05.2020 16:15 Ответить
+2
Степанов мужика резинового у Коли Тищенка взял ?
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11.05.2020 16:18 Ответить
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В результате этого проекта были полностью сокращены лабораторные центры в 6 районах ,так сказать уплотнение как в фильме Собачье сердце
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11.05.2020 16:15 Ответить
Так это же успех! Или не?
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11.05.2020 16:18 Ответить
я хренею с этих клоунов -

на кушетке уместились только пол-мужика и какая хрень для реанимации !!!!!
они что нижнюю часть туловища пациента перед реанимацией отпиливать будут ???

УЖАС !!! УЖАС!!!! УЖАС!!!!
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11.05.2020 16:50 Ответить
Степанов мужика резинового у Коли Тищенка взял ?
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11.05.2020 16:18 Ответить
нижнюю половину скомуниздил депутат яременко (анал-табу)
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11.05.2020 16:19 Ответить
яременке нужна, у него жена в опу не дает, только в рот
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11.05.2020 16:27 Ответить
там еще Кива в очереди на "рукопожатие"
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11.05.2020 16:44 Ответить
Еще одна "потемкинская деревня"... Куча бумажек так и осталась плюс еще дублировать теперь нужно всю галиматью липовую в электронном виде и "накручивать" сложность чтобы больше содрать с государства, это не имеет ничего общего с качеством лечения и истинными результатами. Медицина- в смартфоне-2
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11.05.2020 16:19 Ответить
Оказывается в Полтаве с медициной все отлично... Скоро немцы приедут к нам лечиться и перенимать опыт.
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11.05.2020 16:20 Ответить
Года 4 назад говорил что надо делать пилотные пректв парочке областей, смотреть на результат, корректировать. Потом распространять на всю страну. Где их всех таких тупорылых берут во власть?
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11.05.2020 16:21 Ответить
Зарплата лікарів виросла до 12000 грн🙄 Що б ти Степанов отримував 12 000 грн за важку роботу! Чи це погроза?🐸
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11.05.2020 16:24 Ответить
заметьте, "до" !!!!

это верхняя планка украинского хирурга будь он супер-Марио по ремонту сердца
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11.05.2020 16:57 Ответить
"Не может одна болезнь протекать у разных людей одинаково. Даже если брать роды, у каждой женщины они разные, поэтому и больнице платить надо разные суммы, исходя из сложности заболевания и лечения", - подчеркнул Степанов.

І тим не менш все одно буде якась вилка цін. Коли мені починають розповідати що вони ціну скласти на товар/послугу не можуть я розумію що мене хочуть надурити.
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11.05.2020 16:24 Ответить
Так вони весь час говорять, що по системі Супрун грошей меньше на розцінках за послуги,а насправді і того не можуть заплатии. Де кошти ? Ще не надрукували.
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11.05.2020 17:02 Ответить
Реформа хіба на папері. Якщо опитати медиків ТАЄМНО - то з'ясується що нічого не змінилось. Зарплата 3-4 медсестри, 4-6 (на ставку) лікарі. Нічого не зміниться. Вже реформували за 30 років 100 разів, можете реформувати ще хоч 100500 разів, без зарплат нічого не вийде. Уберіть корупцію та дайте нормальну зарплату.
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11.05.2020 17:51 Ответить
"где надо меньше покупать лекарств"

Какой трёп про пилотный проект в Полтаве. Лежала мама в больнице, покупали все лекарства, по протоколу.
Лежали в разных больницах города родственники, платили и бегали со списками в аптеку.
В онко родственница платила за операцию и за лекарства.
Может свои вельможи и не платят.
Всё это трёп.
Вы хоть медицинским сёстрам зарплату поднимите бендюхи.
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11.05.2020 18:00 Ответить
Якщо слухати корупціонера Лисака (начоблздрава), то може й так. Але ось факт: заввідделенням хірургічного профіля лікар вищої категорії отримує 7 тис. Грн. Це при тому, що він не має ні святкових, ні вихідних дней, щоранку на роботу, і 1 січня теж, і якщо відпустка, теж (хіба що поїхав кудись геть світ за очі). І за це держава сплачує 7000. А комуналка 3000-4000. На фіга така робота?
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11.05.2020 20:09 Ответить
Он бы не работал если бы на лапу не брал. За операцию надо платить за лекарство тоже. Одно название только государственная больница.
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11.05.2020 20:26 Ответить
А сколько получайте хирург в той стране, из которой вы пишете? И при этом вы не имеете его личного телефона и не можете позвонить ему в любое время суток, чтобы рассказать как вы писали, какали, как вас пучило И так далее. Попробуйте потребовать, чтобы вам в магазине продали хлеб через пять минут после закрытия. Вас в лучшем случае пошлют вежливо. А кассир получает столько же а то и больше. И учился он быть кассиром пару месяцев. Или сантехник. Неужели починить унитаз важнее, чем вылечить человека? Тогда давайте и врач вас пошлёт вежливо с вашей екстренной ситуацией ровно в 16.00. А вами займутся дежурные или оставят вас до 8.00, а там видно будет. А, клятва гиппопотама? А вы ее прочтите полностью, не поленитесь. И прозреете. Это не врач коррупционер. Это государству наплевать на вас и вашу жизнь.
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11.05.2020 23:12 Ответить
Боже а кого призначили міністром, він тільки тепер починає щось вкурювати,а до цьго в нього як в Зеленського туман в голові
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11.05.2020 21:26 Ответить
шакальё, одна больница - полсотни заражённых медиков
на °°° такие достижения ?
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11.05.2020 21:56 Ответить
А есть такие рекомендации , чтоб врачи в Полтаве взятки не брали ????
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11.05.2020 23:40 Ответить
 
 