Пилотный проект медреформы на Полтавщине в дальнейшем используют во всеукраинском масштабе, - Степанов. ФОТОрепортаж
Глава Минздрава Максим Степанов посетил в Полтаве больницу им. Склифосовского, чтобы увидеть, как в области реализовывали пилотную программу по внедрению вторичного звена медицинской реформы, которая началась 1 апреля 2019 и закончилась 31 марта 2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.
По его словам, та реформа, которая началась в Украине с 1 апреля, не имеет ничего общего с пилотом полтавских медиков. Основное отличие - в тарифах. В пилоте платили деньги за каждый пролеченный случай, за его сложность. А сейчас все сводится к одному стандарту.
Министр пообщался с полтавскими врачами, которые ему на примере рассказали о практических вещах. Например, за пролеченный инфаркт в прошлом году полтавская больница получала 25-30 тысяч гривен. При нынешней реформе сумма одна - около 16 000 гривен.
"Не может одна болезнь протекать у разных людей одинаково. Даже если брать роды, у каждой женщины они разные, поэтому и больнице платить надо разные суммы, исходя из сложности заболевания и лечения", - подчеркнул Степанов.
Степанов отметил, что опыт Полтавщины во внедрении пилотного проекта медреформы в дальнейшем используют во всеукраинском масштабе.
Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил, что полтавские медики готовы прислушаться к рекомендациям Минздрава по реформе, чтобы сохранить положительные моменты и доработать недостатки.
"Можно утверждать, что пилотный проект в регионе прошел успешно: заработная плата врачей выросла в среднем до 12 000 гривен; медики получили мотивацию качественно выполнять свою работу; уменьшилась смертность пациентов от неправильно поставленного диагноза; изменилось отношение людей к медицине - пациенты пошли лечиться туда, где лучше отношение, где надо меньше покупать лекарств, где лучше кормят", - отметил глава ОГА.
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на кушетке уместились только пол-мужика и какая хрень для реанимации !!!!!
они что нижнюю часть туловища пациента перед реанимацией отпиливать будут ???
УЖАС !!! УЖАС!!!! УЖАС!!!!
это верхняя планка украинского хирурга будь он супер-Марио по ремонту сердца
І тим не менш все одно буде якась вилка цін. Коли мені починають розповідати що вони ціну скласти на товар/послугу не можуть я розумію що мене хочуть надурити.
Какой трёп про пилотный проект в Полтаве. Лежала мама в больнице, покупали все лекарства, по протоколу.
Лежали в разных больницах города родственники, платили и бегали со списками в аптеку.
В онко родственница платила за операцию и за лекарства.
Может свои вельможи и не платят.
Всё это трёп.
Вы хоть медицинским сёстрам зарплату поднимите бендюхи.
на °°° такие достижения ?