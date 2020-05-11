Пилотный проект медреформы на Полтавщине в дальнейшем используют во всеукраинском масштабе, - Степанов. ФОТОрепортаж

Глава Минздрава Максим Степанов посетил в Полтаве больницу им. Склифосовского, чтобы увидеть, как в области реализовывали пилотную программу по внедрению вторичного звена медицинской реформы, которая началась 1 апреля 2019 и закончилась 31 марта 2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

По его словам, та реформа, которая началась в Украине с 1 апреля, не имеет ничего общего с пилотом полтавских медиков. Основное отличие - в тарифах. В пилоте платили деньги за каждый пролеченный случай, за его сложность. А сейчас все сводится к одному стандарту.

Министр пообщался с полтавскими врачами, которые ему на примере рассказали о практических вещах. Например, за пролеченный инфаркт в прошлом году полтавская больница получала 25-30 тысяч гривен. При нынешней реформе сумма одна - около 16 000 гривен.

"Не может одна болезнь протекать у разных людей одинаково. Даже если брать роды, у каждой женщины они разные, поэтому и больнице платить надо разные суммы, исходя из сложности заболевания и лечения", - подчеркнул Степанов.

Степанов отметил, что опыт Полтавщины во внедрении пилотного проекта медреформы в дальнейшем используют во всеукраинском масштабе.

Председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил, что полтавские медики готовы прислушаться к рекомендациям Минздрава по реформе, чтобы сохранить положительные моменты и доработать недостатки.

"Можно утверждать, что пилотный проект в регионе прошел успешно: заработная плата врачей выросла в среднем до 12 000 гривен; медики получили мотивацию качественно выполнять свою работу; уменьшилась смертность пациентов от неправильно поставленного диагноза; изменилось отношение людей к медицине - пациенты пошли лечиться туда, где лучше отношение, где надо меньше покупать лекарств, где лучше кормят", - отметил глава ОГА.

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