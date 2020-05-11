Для решения проблемы миграции нужно создавать рабочие места, а не закрывать границы, - фракция "ЕС"

Партия "Европейская Солидарность" требует от властей остановить грубые нарушения конституционного права граждан на свободное передвижение и немедленно дать оценку чиновникам, которые давая незаконные распоряжения, силой удерживают в Украине граждан, имеющих законную работу в странах Европейского Союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Еврпейской солидарности".

Партия "Европейская Солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко в условиях войны и сложных международных обстоятельствах приложили невероятные усилия, чтобы Украина получила безвизовый режим с ЕС, однако власть Зеленского не только хочет забрать у украинцев возможность свободно передвигаться по Европе, но и возвращает нас к худшим советским практикам, когда гражданин вынужден был обращаться к чиновникам по так называемую выездную визу - разрешением выезда за границу", - говорится в сообщении.

В партии отмечают, что власть Зеленского "безвиз" заменила на "безвыезд": "Пока украинцы хотят, чтобы Украина постоянно приближалась к членству в Европейском Союзе, Зеленский упорно ведет нас в СССР".

"Украинцы имеют право работать там, где они найдут лучшую работу. Власти должны сдерживать миграцию созданием в Украине конкурентных рабочих мест, условий труда, стимулами для бизнеса ликвидировать теневое трудоустройства. Однако власть в своей типичной популистской манере считает, что для решения проблемы миграции надо просто закрыть границы", - подчеркнули в "Европейской солидарности".

В "Европейской солидарности" считают, что правовая и экономически развитая европейская страна, а не новые стены и запреты, должны быть лучшим стимулом для украинцев жить и работать в Украине.

Напомним, ранее посольство Великобритании в Украине заявило, что официальный Киев якобы сообщил партнерам о запрете на выезд своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел.

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