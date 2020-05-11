Для решения проблемы миграции нужно создавать рабочие места, а не закрывать границы, - фракция "ЕС"
Партия "Европейская Солидарность" требует от властей остановить грубые нарушения конституционного права граждан на свободное передвижение и немедленно дать оценку чиновникам, которые давая незаконные распоряжения, силой удерживают в Украине граждан, имеющих законную работу в странах Европейского Союза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Еврпейской солидарности".
Партия "Европейская Солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко в условиях войны и сложных международных обстоятельствах приложили невероятные усилия, чтобы Украина получила безвизовый режим с ЕС, однако власть Зеленского не только хочет забрать у украинцев возможность свободно передвигаться по Европе, но и возвращает нас к худшим советским практикам, когда гражданин вынужден был обращаться к чиновникам по так называемую выездную визу - разрешением выезда за границу", - говорится в сообщении.
В партии отмечают, что власть Зеленского "безвиз" заменила на "безвыезд": "Пока украинцы хотят, чтобы Украина постоянно приближалась к членству в Европейском Союзе, Зеленский упорно ведет нас в СССР".
"Украинцы имеют право работать там, где они найдут лучшую работу. Власти должны сдерживать миграцию созданием в Украине конкурентных рабочих мест, условий труда, стимулами для бизнеса ликвидировать теневое трудоустройства. Однако власть в своей типичной популистской манере считает, что для решения проблемы миграции надо просто закрыть границы", - подчеркнули в "Европейской солидарности".
В "Европейской солидарности" считают, что правовая и экономически развитая европейская страна, а не новые стены и запреты, должны быть лучшим стимулом для украинцев жить и работать в Украине.
Напомним, ранее посольство Великобритании в Украине заявило, что официальный Киев якобы сообщил партнерам о запрете на выезд своих граждан без отдельного разрешения министерства иностранных дел.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нобелівку зебілу!
У йододефіцитних завжди одна думка в голові і тільки у пєдаліка -дві ,вдарити з лівої чи з правої!
Спробуйте сплатити 41,5 % податків із зарплати, потім в магазині 20% ПДВ, акцизи, мита, збори, прокормити міністрів, депутатів, прокурорів, суддів, головних та провідних спеціалістів, іншу обслугу з різних управлінь, відомств, адміністрацій, рад, агенцій, бюро, комітетів, міністерств..., еменесників, поліціянтів, нацгвардійців, держохоронців, медиків та вчителів, пенсіонерів, чорнобильців, вимушенопереселених/біженців, соціальників (чужих батьків в декреті та їх дітей в держвузах, держшколах, держдитсадках), злочинців, що в тюрмах сидять, продотатувати держпідприємства, держбанки, держшахти, держфонди, що постійно збиткові, підтримати "село" (а насправді агромагнатів та банкірів, що отримують компенсації з держбюджету), також прокормити малозабезпечених, яким потрібна субсидія на комуналку, пільговий проїзд та ще всяких безробітніх в центрі зайнятості, обездолених сиріт та немічних інвалідів... І їх всіх так багато, так багато (мільйони), що з твоєї зарплати, після всіх податків та виплат собі вже нічого не залишається...