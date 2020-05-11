Тело погибшей украинки с лайнера Regal Princess 12 мая доставят спецрейсом на Родину

В Украину 12 мая спецрейсом доставят тело украинки, члена экипажа круизного судна Regal Princess, которую нашли мертвой в порту нидерландского города Роттердам. Сейчас готовятся необходимые документы.

Об этом сообщил украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Посольство Украины в Нидерландах установило контакт с родственниками погибшей. Готовит необходимые сопроводительные документы для перевозки тела в Украину специальным эвакуационным рейсом 12 мая", - сообщил Карпук

Напомним, в Нидерландах нашли мертвой 39-летнюю гражданку Украины. По предварительной информации местной полиции, смерть произошла в результате самоубийства.

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