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Тело погибшей украинки с лайнера Regal Princess 12 мая доставят спецрейсом на Родину

Тело погибшей украинки с лайнера Regal Princess 12 мая доставят спецрейсом на Родину

В Украину 12 мая спецрейсом доставят тело украинки, члена экипажа круизного судна Regal Princess, которую нашли мертвой в порту нидерландского города Роттердам. Сейчас готовятся необходимые документы.

Об этом сообщил украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Посольство Украины в Нидерландах установило контакт с родственниками погибшей. Готовит необходимые сопроводительные документы для перевозки тела в Украину специальным эвакуационным рейсом 12 мая", - сообщил Карпук

Напомним, в Нидерландах нашли мертвой 39-летнюю гражданку Украины. По предварительной информации местной полиции, смерть произошла в результате самоубийства.

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Автор: 

консульство (470) МИД (7035) Нидерланды (1615) смерть (9261)


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Сочувствие родным и близким .
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11.05.2020 16:36 Ответить
Вот 39 лет самое время для самоубийства...Слабо верится.
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11.05.2020 17:05 Ответить
А возможно было просто убийство???
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11.05.2020 22:46 Ответить
Слабо? А зря. Это период второго возрастного кризиса который еще называют называют "экзистенциальным". К сорока годам человек осознает что дальше придется доживать с теми картами которые уже на руках и для многих "новая сдача", увы, невозможна...
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12.05.2020 05:19 Ответить
надо видосик с благодарными родственниками снять,гляди мол челядь как Родительский должник за гос.бабки целый спец.рейс организовал.Вы в карантине,а ВIН Працюэ.
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11.05.2020 19:14 Ответить
Могла бы по тихому утопиться с кирпичом на шее, что бы не создавать проблем никому. Видимо плевать ей было и на родственников и на родных...
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11.05.2020 22:05 Ответить
Я брат погибшей и я обвиняю в смерти непосредственно Зеленского, а чтобы понять причины предлагаю ему посидеть в одиночной камере 2 месяца, а потом отложить 2 раза выход из камеры домой к родным.
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12.05.2020 07:44 Ответить
 
 