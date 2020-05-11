На Черкасщине за сутки три летальных случая от COVID-19, за время пандемии всего умерло 15 человек, - глава ОГА Боднар

На сегодня в области 15 летальных случаев, всего 342 заболевших COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар.

"Друзья, сегодня в области 342 случая инфицирования коронавирусом. За сутки + 1 - г. Канев. Но, к сожалению, имеем 3 летальных случая", - говорится в сообщении.

Умер 43-летний житель Черкасс с COVID-19, который имел сопутствующую патологию - сахарный диабет, инсулинозависимый; 83-летняя жительница Черкасс, которая имела тяжелую форму инсульта и пневмонию, а также мужчина 72 лет с COVID-19, у которого тяжело протекала пневмония.

"На сегодня в области 15 летальных случаев: 13 - Черкассы, 1 - Умань, 1 - Каменка. Сейчас на лечении 121 человек с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, на стационарном лечении - 21 человек", - добавил Боднар.

Отмечается, что выздоровели уже 206 жителей области.

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