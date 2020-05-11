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Новости Коронавирус и карантин
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На Черкасщине за сутки три летальных случая от COVID-19, за время пандемии всего умерло 15 человек, - глава ОГА Боднар

На Черкасщине за сутки три летальных случая от COVID-19, за время пандемии всего умерло 15 человек, - глава ОГА Боднар

На сегодня в области 15 летальных случаев, всего 342 заболевших COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Черкасской ОГА Роман Боднар.

"Друзья, сегодня в области 342 случая инфицирования коронавирусом. За сутки + 1 - г. Канев. Но, к сожалению, имеем 3 летальных случая", - говорится в сообщении.

Умер 43-летний житель Черкасс с COVID-19, который имел сопутствующую патологию - сахарный диабет, инсулинозависимый; 83-летняя жительница Черкасс, которая имела тяжелую форму инсульта и пневмонию, а также мужчина 72 лет с COVID-19, у которого тяжело протекала пневмония.

"На сегодня в области 15 летальных случаев: 13 - Черкассы, 1 - Умань, 1 - Каменка. Сейчас на лечении 121 человек с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, на стационарном лечении - 21 человек", - добавил Боднар.

Отмечается, что выздоровели уже 206 жителей области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано на Черкасщине, один человек умер, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) Боднар Роман (8) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Черниговская область (1188)


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Умер 43-летний житель Черкасс с COVID-19, который имел сопутствующую патологию - сахарный диабет, инсулинозависимый; 83-летняя жительница Черкасс, которая имела тяжелую форму инсульта и пневмонию, а также мужчина 72 лет с COVID-19, у которого тяжело протекала пневмония.Источник: https://censor.net/n3194754

Начали снижать градус страшилок.
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11.05.2020 17:02 Ответить
там еще нужно разобраться - человек возможно инсулин не смог получить, или фуфло подсунули, щас на коронавирус можно все списать - и проебы в экономике и в медицине... да во всем виноват будет коронавирус, а не зебил
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11.05.2020 17:30 Ответить
Вже задовбали тим коронавірусом! а скільки на Черкасчині врізало дуба осіб від грипу ,запалення легень,інсульту,інфарктів чи просто так? Чому тільки про коронавірус дають статистику?
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11.05.2020 17:06 Ответить
Т.е. примерно столько сколько и от насморка
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11.05.2020 17:07 Ответить
та сейчас в руках зешулеров куча джокеров - захотят расскажут, что 100 человек в день от коронавируса умирают, захотят - 5 сделают. Разводняк зелохтората зачетный
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11.05.2020 17:29 Ответить
Це як в уже старому анекдоті.
Стоять два поліцейських над трупом. Один і каже: "Ну, що ж пиши, що причина смерті - коронавірус". Другий: "Та який, нафіг, коронавірус, коли два вогнепальних і три ножових?" Перший: "От такий жорстокий коронавірус".
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11.05.2020 18:43 Ответить
 
 