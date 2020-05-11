США требуют, чтобы РФ обеспечила доступ наблюдателей ОБСЕ в оккупированные Крым и Донбасс
Наемники РФ снова запугивали и задержали пятерых наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольной правительству территории Донбасса.
Об этом говорится в заявлении миссии США в ОБСЕ в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
Происшествие зафиксировано 8 мая.
"Миссия США в ОБСЕ вновь требует, чтобы Россия и ее марионетки предоставили полный и беспрепятственный доступ наблюдателям ко всей территории Украины - включая Крым", - говорится в заявлении миссии.
Напомним, 8 мая в оккупированной Горловке Донецкой области вооруженные наемники РФ почти на 3 часа безосновательно задержали наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
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+5 Степан Иванов #323211
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+5 Олег Гончаренко
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+4 Al Be
показать весь комментарий11.05.2020 17:49 Ответить Ссылка
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Такую нетленку надо на вокзалах в чугуне отливать!!
международных правил. США и РФ подписали бумагу в Будапеште , а
кто её выполняет.