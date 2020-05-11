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Новости Агрессия России против Украины
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США требуют, чтобы РФ обеспечила доступ наблюдателей ОБСЕ в оккупированные Крым и Донбасс

США требуют, чтобы РФ обеспечила доступ наблюдателей ОБСЕ в оккупированные Крым и Донбасс

Наемники РФ снова запугивали и задержали пятерых наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольной правительству территории Донбасса.

Об этом говорится в заявлении миссии США в ОБСЕ в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Происшествие зафиксировано 8 мая.

"Миссия США в ОБСЕ вновь требует, чтобы Россия и ее марионетки предоставили полный и беспрепятственный доступ наблюдателям ко всей территории Украины - включая Крым", - говорится в заявлении миссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала карантина наемники РФ более 40 раз не пропустили наблюдателей ОБСЕ в ОРДЛО, - Госпогранслужба

Напомним, 8 мая в оккупированной Горловке Донецкой области вооруженные наемники РФ почти на 3 часа безосновательно задержали наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Автор: 

Крым (26437) ОБСЕ (4889) россия (96472) США (27341) Донбасс (26958)


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Топ комментарии
+5
Главное что зеля не просит)))
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11.05.2020 17:58 Ответить
+5
Что можно говорить об доступе . когда внутри страны такие США вимагають, щоб РФ забезпечила доступ спостерігачів ОБСЄ в окуповані Крим і Донбас - Цензор.НЕТ 7995
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11.05.2020 18:12 Ответить
+4
Это оч.хорошо... просто замечательно... как сказал бы Трумп: пёрфект, фабьюлос, спектакьюла, сьюпёрб, экселлент, станнинг энд эдмайарабл... кацапы, разумеется выставят свою гордыню, но она повиснет, как путинский член перед кабаевой, потому шо Анкл Сэм поимеет повод для очередной серии санкций... и это на фоне линялых цен на нефть... ми лувз ЮэС
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11.05.2020 17:49 Ответить
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я даже знаю шо ответят зарвавшимся империалистам
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11.05.2020 17:49 Ответить
невже знову Маху з пропойки дістануть ?
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11.05.2020 18:14 Ответить
Это оч.хорошо... просто замечательно... как сказал бы Трумп: пёрфект, фабьюлос, спектакьюла, сьюпёрб, экселлент, станнинг энд эдмайарабл... кацапы, разумеется выставят свою гордыню, но она повиснет, как путинский член перед кабаевой, потому шо Анкл Сэм поимеет повод для очередной серии санкций... и это на фоне линялых цен на нефть... ми лувз ЮэС
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11.05.2020 17:49 Ответить
Стиль витиеват, но суть правильная.🙂
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11.05.2020 17:53 Ответить
"... повиснет, как путинский член перед кабаевой,"
Такую нетленку надо на вокзалах в чугуне отливать!!
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11.05.2020 18:47 Ответить
Готовят почву под новый раунд санкций?
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11.05.2020 17:55 Ответить
Главное что зеля не просит)))
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11.05.2020 17:58 Ответить
Зеля даже в большом памперсе не осмелится чтонить просить у пуйла.
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11.05.2020 18:00 Ответить
Прислуга, она такая....
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11.05.2020 18:27 Ответить
Зеля может попросить США отозвать столь суровые требования.
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11.05.2020 18:51 Ответить
тьфу ййо... читаю: "Главное что зеля не просТит"... ну, думаю, а наш шкет квартальный прям в фельдмаршалы метит...
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11.05.2020 18:04 Ответить
Я пока вменяемый, чтобы такое писать)))
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11.05.2020 18:27 Ответить
Так прямо и говорится" и её марионетки"?!Официально?
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11.05.2020 17:58 Ответить
Требовать можно , только РФ не признаёт ни каких
международных правил. США и РФ подписали бумагу в Будапеште , а

кто её выполняет.
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11.05.2020 18:01 Ответить
Санкції від США повинні бути нестерпними для росії. Поки за США все роблять у СА.
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11.05.2020 18:04 Ответить
Блокада Ленинграда была практически нестерпимой, а эти санкции - морская пыль.
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11.05.2020 19:08 Ответить
Маріонетка скажуть: - У нас карантин!
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11.05.2020 18:04 Ответить
Кремлевская террористическая банда не понимает человеческий язык, они понимают только язык силы.
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11.05.2020 18:05 Ответить
Что можно говорить об доступе . когда внутри страны такие США вимагають, щоб РФ забезпечила доступ спостерігачів ОБСЄ в окуповані Крим і Донбас - Цензор.НЕТ 7995
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11.05.2020 18:12 Ответить
Ківа вилитий Шрек.
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11.05.2020 19:34 Ответить
На эти территории надо допустить киборгов с огнеметами, над этим проектом надо работать.
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11.05.2020 18:30 Ответить
Якісь вони цікаві в тому США. Введіть в дію закон про санкції CAATSA 2017 який ви прийняли і ту місію ОБСЄ не тільки в Крим і на Донбас запустять, а й на мавзолей.
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11.05.2020 19:31 Ответить
Запускайте Сивоху!
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11.05.2020 19:52 Ответить
 
 