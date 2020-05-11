С начала суток враг один раз нарушил режим тишины на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

Вооруженные формирования Российской Федерации 11 мая один раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Крымского оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские защитники для прекращения враждебной активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются. Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США требуют, чтобы РФ обеспечила доступ наблюдателей ОБСЕ в оккупированные Крым и Донбасс

Также уточняется, что па участках разведения режим "Тишина" соблюдается.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, в районе проведения операции принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы из состава Объединенных сил.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - резюмируют в пресс-центре.

Напомним, 10 мая вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский воин получил ранения на Донбассе, еще трое - боевые травмы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины Бригады быстрого реагирования Нацгвардии после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж