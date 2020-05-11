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ЦИК о выборах на Донбассе: Должна пройти полная реинтеграция, а потом - актуализация Госреестра избирателей, подготовка помещений, оборудования и прочего

ЦИК о выборах на Донбассе: Должна пройти полная реинтеграция, а потом - актуализация Госреестра избирателей, подготовка помещений, оборудования и прочего

В Центральной избирательной комиссии не знают, сколько понадобится времени для подготовки выборов на ныне неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом в ответе на запрос Радіо Свобода и проекта "Радіо Свобода" "Донбас.Реалии" о возможности проведения местных выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей в октябре этого года, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время практически невозможно говорить о каких-либо временных рамках, необходимых для подготовки и проведения выборов на деоккупированных территориях ОРДЛО, потому что этому должна предшествовать оценка фактического состояния дел на этих территориях, после восстановления контроля над ними", - отметил председатель ЦИК.

Предшествовать процессу подготовки, отметили в ЦИК, должно возвращение фактического контроля за этими территориями и восстановление там работы государственных органов власти Украины.

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"Для проведения демократических выборов необходимо также надлежащее функционирование на соответствующих территориях правоохранительных органов, органов, которые будут обеспечивать безопасность, судов, банковских учреждений, украинских средств массовой информации и политических партий. Должен быть реализован целый комплекс мер по реинтеграции этих территорий. И подавляющее большинство этих и многих других вопросов требует законодательного урегулирования", - отметил Диденко.

В Центризбиркоме указали, что для проведения выборов в ОРДЛО необходимо выполнить значительно более широкий перечень мероприятий, по сравнению с подготовкой к местным выборам в обычных условиях.

"Например, необходимо восстановить и актуализировать сведения Государственного реестра избирателей на этих территориях, без чего невозможно будет корректное составление списков избирателей, проанализировать фактическое состояние помещений участковых избирательных комиссий и обеспечить комиссии необходимыми помещениями (ведь многие из помещений могут оказаться разрушенными), оборудованием, транспортом, связью, охраной и т.д.", - указано в ответе на запрос.

Напомним, во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром "Атлантический совет", глава Офиса Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что надеется, что запланированные на 25 октября местные выборы пройдут на всей территории Украины, включая неподконтрольную на данный момент правительству часть Донбасса.

Также читайте: Если местные выборы в ОРДЛО не получится провести, будем просить менять минский формат, - "слуга народа" Третьякова

На брифинге 6 мая первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко поддержал Ермака и заявил, что в политсиле не теряют надежды на проведение местных выборов осенью этого года на всей территории Украины, включая временно оккупированные Российской Федерацией районы Донбасса.

Автор: 

местные выборы (2752) ЦИК (3644) Донбасс (26958) Диденко Олег (31)


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Топ комментарии
+29
ЦИК о выборах на Донбассе: Должна пройти полная реинтеграция, а потом - актуализация Госреестра избирателей, подготовка помещений, оборудования и прочего - Цензор.НЕТ 6211
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11.05.2020 18:38 Ответить
+20
ЦИК о выборах на Донбассе: Должна пройти полная реинтеграция, а потом - актуализация Госреестра избирателей, подготовка помещений, оборудования и прочего - Цензор.НЕТ 6629
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11.05.2020 19:03 Ответить
+15
При отступлении из лугандонии путинские мрази заминируют всё, что только возможно. На разминирование и разоружение уйдут годы... А уж потом лет 5 на дерашизацию обитателей неудавшихся "республик"....Выборы светят лет через 20, не ранее....
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11.05.2020 19:03 Ответить
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ЦИК о выборах на Донбассе: Должна пройти полная реинтеграция, а потом - актуализация Госреестра избирателей, подготовка помещений, оборудования и прочего - Цензор.НЕТ 6211
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11.05.2020 18:38 Ответить
"Какая разніца?"
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11.05.2020 18:54 Ответить
Пиши - песец.
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11.05.2020 19:20 Ответить
Никому реинтеграция ничего не должна.

Это зелёные твари ДОЛЖНЫ сделать реинтеграцию.
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11.05.2020 18:39 Ответить
Тоді Сівуху під арешт, як провокатора.
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11.05.2020 18:41 Ответить
Настораживает сильное желание власти провести выборы УЖЕ в этом году
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11.05.2020 18:44 Ответить
Схоже,від пуйла вже аванс отримали,потрібно відпрацьовувати.
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11.05.2020 18:55 Ответить
Какие могут быть выборы
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11.05.2020 18:46 Ответить
Правильно, инфильтрационные мероприятия и дерашизация населения минимум лет этак с пяток.
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11.05.2020 18:49 Ответить
Для этого надо в Луганск на танке приехать. Вылезти, и на обломках разрушенного памятника Ленину зачитать приказ военного коменданта. Пока мы сидим в коридоре и ждём что Меркель и Трамп Путина уговорят. Нам потом скажут какие будут условия.
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11.05.2020 19:47 Ответить
Зиленскай , твоему рейтингу - капут .
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11.05.2020 18:50 Ответить
ЦИК о выборах на Донбассе: Должна пройти полная реинтеграция, а потом - актуализация Госреестра избирателей, подготовка помещений, оборудования и прочего - Цензор.НЕТ 4080
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11.05.2020 18:52 Ответить
Ти ж топив за ЗЕ. Шош такоє?
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11.05.2020 19:55 Ответить
Топил-топил и тихо всрався.
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11.05.2020 21:31 Ответить
Изложено очень хорошо!
Это большой козырь в Минских переговорах...
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11.05.2020 18:51 Ответить
*....актуализация провести*! Ну бура какая буровистая. Народ---та пора уже всё называть своими именам. Тай зайдите на сайты разные дыныры---ну вот по Победе например позавчерашней. Прочтите статейки, коменты, фото глянте, памятники какие открыли в этом маю только. Что пнут рос-журналистам давая интервью и прочая. И надо подобное просто у нас массово выкладывать. Там стоит посмотреть и послушать. Гарантирую полный оксюморон. Не совсем пойму смысла этого слова---но подходит идеально. Но мрак жуткий точно! Копайте---правда стоит глянуть. От себя добавлю особо--даже когда Надьку судили в РФ тогда и коменты кацапские были просто завал, то те что рекомендую---это капец тем более. Там сюр на дурке!
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11.05.2020 18:52 Ответить
идиоты
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11.05.2020 18:54 Ответить
ЦИК о выборах на Донбассе: Должна пройти полная реинтеграция, а потом - актуализация Госреестра избирателей, подготовка помещений, оборудования и прочего - Цензор.НЕТ 6134
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11.05.2020 19:02 Ответить
ЦИК о выборах на Донбассе: Должна пройти полная реинтеграция, а потом - актуализация Госреестра избирателей, подготовка помещений, оборудования и прочего - Цензор.НЕТ 6629
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11.05.2020 19:03 Ответить
При отступлении из лугандонии путинские мрази заминируют всё, что только возможно. На разминирование и разоружение уйдут годы... А уж потом лет 5 на дерашизацию обитателей неудавшихся "республик"....Выборы светят лет через 20, не ранее....
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11.05.2020 19:03 Ответить
Вы - оптимист. Лет через 50-т, там сильно запущено.
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11.05.2020 19:23 Ответить
а может сначала такая мелочишка.. как полное соблюдение режима тишины (ибо слово "перемирие" натерло уши нескончаемыми нарушениями и раненными (и не только раненными) с нашей стороны)
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11.05.2020 19:05 Ответить
А беженцев кто то собирается возвращать, или голосовать будут только поселившиеся там отпускники с расейскими паспортами?
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11.05.2020 19:08 Ответить
аудио - хоть что-то положительное...

https://www.youtube.com/watch?v=_OionTguJZw Андрей Пионтковский - НОВАЯ ПОБЕДА УКРАИНЫ НАД РОССИЕЙ!
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11.05.2020 19:10 Ответить
и здесь говорится что весь мир на стороне Украины, а коллаборанты у власти сливают Украину, украинцы враги зе-гнидам.
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11.05.2020 19:12 Ответить
Сначала должна пройти стена, а потом уже всё другое... И то,может быть даже после референдума в УКРАИНЕ, а нужны нам эти предатели или нет..
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11.05.2020 19:27 Ответить
Лапоть,более 2/3 территории Донбасса-и так под контролем Украины находятся,а ОРДЛО-это огрызок,гетто и резервация,а ещё-"банановая ж.о.п.а",как её уже сами-же лугандоны и называют.
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11.05.2020 19:38 Ответить
деоккупация, инфильтрация, депортация. затем можно и о выборах говорить. иначе произойдет легализация лугандоновцев руським миром мазаных и реваншизм жопоблочныхкомунисторегиналов
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11.05.2020 19:44 Ответить
Ніяких виборів там не буде.
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11.05.2020 19:59 Ответить
А ведь этих дамбасят необходимо лишить права избирать и быть избранным лет на 25 как минимум. Хватит с ватой заигрывать.
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11.05.2020 20:00 Ответить
Да, жалко дядю. После таких высказываний, на посаде председателя ЦИК ему не удержаться. Бугай всё сделает для того, чтобы заменить Диденко на вменяемого (по его ущербным понятиям). А новый согласится провести выборы в Донецке и Луганске уже в начале июня сего года. Там ведь всё в порядке - the подтвердил, что Бугай так сказал, а он ведь сейчас главнее.
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11.05.2020 20:04 Ответить
Не понял,Бугай это кто такой? Неужели Дерьмак?
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11.05.2020 21:04 Ответить
Есть пословица,,никогда не говори никогда,, в настоящем случае - это исключение . НИКОГДА! Через определенное колличество лет люди с этих территорий разбегутся или вымрут. Витя-******* отблагодарил таким образом свою родину.
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11.05.2020 20:34 Ответить
Нахрєна там ті вибори? Дешевше і простіше для України буде той лепразорій залишити наодинці з їхніми проблемами.Якщо росія припинить їх субсидувати ці бананові недореспубліки розваляться протягом тижня.
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11.05.2020 21:24 Ответить
Смотрите: президент Зеленский не дал за долгое время ни одной пресс-конференции. Он только записывает видики-монологи. Зеленский боится вопросов. Зеленский не отвечает ни на один вопрос.
- Зачем вы ездили в Оман?
- С кем вы встречались в Омане?
- Подали ли вы в суд на журналистов "Свободы", утверждавших, что в Омане вы вели переговоры с представителями России? О чём?
- Почему глава ОП Ермак присвоил себе функции, которые по Конституции может исполнять только президент?
- Как вы относитесь к идеям, высказанным Ермаком, Шмыгалём и другими: в октябре сего года провести выборы в ордло; подать воду в Крым; сесть за стол переговоров с представителями ордло?
- Поддерживаете ли вы обвинения задержанных по делу Шеремета или вы готовы признать ошибку?
Пусть господин Зеленский прямо ответит на эти и другие вопросы.
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11.05.2020 22:01 Ответить
При такіх конфліктах в межах 5-6 р взагалі ніхто не проводить виборів на цій територія. Так робить весь світ. Тільки наші придурки хочуть це робити .
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11.05.2020 23:21 Ответить
Вибори погані і в Україні. Маніпуляції голосами і виборчі технології брудні, запродані і замовні. Робити щось ці єрмаки вміють і не збираються, а будуть роздавати обіцянки навколо і навкруги і робити політичні і шоу міхури на кшталт свого Кварталу.
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12.05.2020 01:06 Ответить
"Має пройти повна реінтеграція, а потім - актуалізація Держреєстру виборців..." - правильно писати "Має пройти повна дезинфікація, а потім - кастрація "носителей руssкого мира", а років через 15 можна вже і вибори проводити".
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12.05.2020 10:35 Ответить
 
 