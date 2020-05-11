ЦИК о выборах на Донбассе: Должна пройти полная реинтеграция, а потом - актуализация Госреестра избирателей, подготовка помещений, оборудования и прочего

В Центральной избирательной комиссии не знают, сколько понадобится времени для подготовки выборов на ныне неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом в ответе на запрос Радіо Свобода и проекта "Радіо Свобода" "Донбас.Реалии" о возможности проведения местных выборов в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей в октябре этого года, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время практически невозможно говорить о каких-либо временных рамках, необходимых для подготовки и проведения выборов на деоккупированных территориях ОРДЛО, потому что этому должна предшествовать оценка фактического состояния дел на этих территориях, после восстановления контроля над ними", - отметил председатель ЦИК.

Предшествовать процессу подготовки, отметили в ЦИК, должно возвращение фактического контроля за этими территориями и восстановление там работы государственных органов власти Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы на Донбассе возможны лишь после прекращения войны и вывода Россией своих войск, - представитель Госдепа США Кент

"Для проведения демократических выборов необходимо также надлежащее функционирование на соответствующих территориях правоохранительных органов, органов, которые будут обеспечивать безопасность, судов, банковских учреждений, украинских средств массовой информации и политических партий. Должен быть реализован целый комплекс мер по реинтеграции этих территорий. И подавляющее большинство этих и многих других вопросов требует законодательного урегулирования", - отметил Диденко.

В Центризбиркоме указали, что для проведения выборов в ОРДЛО необходимо выполнить значительно более широкий перечень мероприятий, по сравнению с подготовкой к местным выборам в обычных условиях.

"Например, необходимо восстановить и актуализировать сведения Государственного реестра избирателей на этих территориях, без чего невозможно будет корректное составление списков избирателей, проанализировать фактическое состояние помещений участковых избирательных комиссий и обеспечить комиссии необходимыми помещениями (ведь многие из помещений могут оказаться разрушенными), оборудованием, транспортом, связью, охраной и т.д.", - указано в ответе на запрос.

Напомним, во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром "Атлантический совет", глава Офиса Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что надеется, что запланированные на 25 октября местные выборы пройдут на всей территории Украины, включая неподконтрольную на данный момент правительству часть Донбасса.

Также читайте: Если местные выборы в ОРДЛО не получится провести, будем просить менять минский формат, - "слуга народа" Третьякова

На брифинге 6 мая первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко поддержал Ермака и заявил, что в политсиле не теряют надежды на проведение местных выборов осенью этого года на всей территории Украины, включая временно оккупированные Российской Федерацией районы Донбасса.