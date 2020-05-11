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Новости Коронавирус и карантин
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МВД хватит возможностей, чтобы протестировать на COVID-19 всех полицейских и нацгвардейцев, - Геращенко

МВД хватит возможностей, чтобы протестировать на COVID-19 всех полицейских и нацгвардейцев, - Геращенко

У Министерства внутренних дел Украины достаточно возможностей, чтобы протестировать на коронавирус всех полицейских и нацгвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД.

Об этом заявил заместитель министра внутренних Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"У нас есть своя система здравоохранения, есть закупленные тесты на COVID-19 и специальное оборудование. У нас достаточно возможностей, чтобы протестировать всех полицейских и нацгвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД", — сказал он.

Геращенко подчеркнул, что карантин был правильным решением, поскольку дал время на подготовку к борьбе с коронавирусом.

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"Сейчас мы полностью обеспечены тестами и всеми средствами индивидуальной защиты. Также мы частично обеспечены и сделали все, чтобы вскоре быть полностью обеспеченными аппаратами ИВЛ. У наших врачей есть определенная подготовка, и они уже не так боятся лечения больных коронавирусом. Сейчас мы постепенно выходим из карантина", — заверил Геращенко.

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Как сообщалось, 7 мая Верховная Рада приняла законопроект №3380 об усилении тестирования на COVID-19. В частности, закон делает обязательным тестирование для медиков, полицейских, нацгвардейцев, которые контактировали с больными коронавирусом.

Автор: 

карантин (16729) МВД (9333) тестирование (496) Геращенко Антон (1438) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Біла Церкра взяли гроші за тест на коронавірус, оформили, як благодійну допомогу. Після скандалу, грошуі повернули.

Это про бесплатные тесты
МВД хватит возможностей, чтобы протестировать на COVID-19 всех полицейских и нацгвардейцев, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1096
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11.05.2020 19:08 Ответить
+4
краще потестували б їх на "IQ"....
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11.05.2020 19:02 Ответить
+2
Дійсно, непотріб можна протестіровать..за кошти громадян. Поліція в такому вигляді яка вона це є ОЗУ..На чолі з такими Антохами і сабаковами..
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11.05.2020 19:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
краще потестували б їх на "IQ"....
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11.05.2020 19:02 Ответить
На ватність та корупцію! Тіко боюсь тоді ми без мєнтури залишимось...
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11.05.2020 19:22 Ответить
Дійсно, непотріб можна протестіровать..за кошти громадян. Поліція в такому вигляді яка вона це є ОЗУ..На чолі з такими Антохами і сабаковами..
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11.05.2020 19:03 Ответить
Ну протестируют. Ну найдут у 12% корону в том или ином виде активности. И что дальше?
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11.05.2020 19:03 Ответить
Подправят статистику по короне, а то она неубедительно выглядит.
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11.05.2020 21:59 Ответить
Ну разве что.
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11.05.2020 22:05 Ответить
https://twitter.com/yourjuicygrape

https://twitter.com/yourjuicygrape

Есть некая привилегия в том, чтобы жить в стране, где премьеру можно вот так ткнуть пальцем, и тебе за это ничего не будет.

МВД хватит возможностей, чтобы протестировать на COVID-19 всех полицейских и нацгвардейцев, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4302
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11.05.2020 19:04 Ответить
Гы, а социальную дистанцию таки соблюдает.
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11.05.2020 19:06 Ответить
Толька вдувчево..Нежно...))
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11.05.2020 19:04 Ответить
Біла Церкра взяли гроші за тест на коронавірус, оформили, як благодійну допомогу. Після скандалу, грошуі повернули.

Это про бесплатные тесты
МВД хватит возможностей, чтобы протестировать на COVID-19 всех полицейских и нацгвардейцев, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1096
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11.05.2020 19:08 Ответить
Та я думаю ! Адже левова частка коштів фонду боротьби з пандемією,виділені на мєнтів !
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11.05.2020 19:10 Ответить
Повезло вам, а решта взнають при несприятних для них обставинах
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11.05.2020 19:14 Ответить
Это хватит у Геращенко, а у Авакова?
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11.05.2020 19:19 Ответить
Сначала на вменяемость их протестируйте..
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11.05.2020 19:23 Ответить
Кретины долбаные! Дайте нормальные тесты а не это китайское фуфло которое более чем у 50% тестируемых показывает положительный результат, когда люди здоровы как были и даже намека на недомогание не было в помине? Их лечить полмесяца? Вы дебилы?
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11.05.2020 19:35 Ответить
Так Гандошку вроде бы нахер отправили из советников.
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11.05.2020 19:39 Ответить
А как бы их протестировать на верность народу Украины,а не Бубочке?
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11.05.2020 21:08 Ответить
тільки тести складними не робіть, багато з поліцейських можуть не впоратись
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11.05.2020 21:09 Ответить
Краще протестуйтесь від беркутні, а не від вірусу.
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11.05.2020 21:44 Ответить
мусора неслабо поживляются за счёт рабов охметова,
которых зиленский в стойло загоняет, чтоб не разбежались
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11.05.2020 21:47 Ответить
Заодно на наркоту протестуйте.
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11.05.2020 23:31 Ответить
 
 