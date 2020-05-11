МВД хватит возможностей, чтобы протестировать на COVID-19 всех полицейских и нацгвардейцев, - Геращенко

У Министерства внутренних дел Украины достаточно возможностей, чтобы протестировать на коронавирус всех полицейских и нацгвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД.

Об этом заявил заместитель министра внутренних Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"У нас есть своя система здравоохранения, есть закупленные тесты на COVID-19 и специальное оборудование. У нас достаточно возможностей, чтобы протестировать всех полицейских и нацгвардейцев в учреждениях здравоохранения системы МВД", — сказал он.

Геращенко подчеркнул, что карантин был правильным решением, поскольку дал время на подготовку к борьбе с коронавирусом.

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"Сейчас мы полностью обеспечены тестами и всеми средствами индивидуальной защиты. Также мы частично обеспечены и сделали все, чтобы вскоре быть полностью обеспеченными аппаратами ИВЛ. У наших врачей есть определенная подготовка, и они уже не так боятся лечения больных коронавирусом. Сейчас мы постепенно выходим из карантина", — заверил Геращенко.

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Как сообщалось, 7 мая Верховная Рада приняла законопроект №3380 об усилении тестирования на COVID-19. В частности, закон делает обязательным тестирование для медиков, полицейских, нацгвардейцев, которые контактировали с больными коронавирусом.