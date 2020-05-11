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Порошенко: требую от Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов в Украине

Порошенко: требую от Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов в Украине

Информационное противодействие гибридной агрессии Кремля не менее важно, чем военное.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом в эфире международной телеконференции "Мир и война" к 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он призвал Зеленского немедленно провести заседание СНБО и продлить запрет российских ресурсов в Украине.

"Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продолжить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад", - заявил Петр Порошенко.

"Помните, сколько камней было брошено в меня, когда я вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о запрете российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники"? Сколько тогда говорили, что это нарушение свободы слова, этого ни в коем случае нельзя делать? Вплоть пока не были найдены данные подписчиков "ВКонтакте" и "Одноклассники" в ФСБ. Помните, сколько критики было в мой адрес, когда "Россия 24", "Russia Today", "ОРТ" и другие были запрещены для трансляции в Украине? Тогда мы создали законодательную базу и это сделали", - напомнил пятый Президент Украины.

"Надо создать условия в том числе для русскоязычных граждан Европы и Соединенных Штатов Америки, чтобы был панъевропейский, панамериканский русскоязычный канал, который даст возможность слышать альтернативную точку зрения. Потому что когда люди "сидят на игле" "Russia Today" или "Россия 24" - очень легко обманывать и поддерживать пятую колонну внутри государства.

Усилия, которые мы должны направлять на информационное противодействие гибридной агрессии, отнюдь не менее важны, чем те усилия и средства, мы выделяем на оборону государства", - подчеркнул Петр Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия научилась говорить на понятном для Запада языке, поэтому ее пропаганда эффективнее советской, - историк Лихачев

Автор: 

Порошенко Петр (19629) пропаганда (3705) россия (96472) социальные сети (643) телевидение (900)


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Топ комментарии
+54
Мужикам призывного возраста вьезд был закрыт, нарушившим границы Крыма закрыт, по телику 75% на родном языке, дип отношений как таковых и не было посол нос боялся сунуть и т.д. А потом вы Алени тупые уставшие от войны под лозунгом лишь бы не Порох выбрали руснявых агентов, сидите смотрите Сватов и пердите что вы за Монику не голосовали
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11.05.2020 19:14 Ответить
+45
Порошенко: требую от Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов в Украине - Цензор.НЕТ 9687
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11.05.2020 19:16 Ответить
+44
Порошенко: вимагаю від Зеленського продовжити заборону російських соцмереж і каналів в Україні - Цензор.НЕТ 5933
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11.05.2020 19:23 Ответить
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Ці барижні тварини навіть війну війною бояться назвати, мають дипломатичсні відносини з окупантогм, мають заводи і спільну власніть, а спротив це закрити соцмережі. Виродкі хабадні.
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12.05.2020 07:21 Ответить
Що блін, за президент, що всі політики і люди слідкують, щоб воно не влізло в халепу, щоб воно не нашкодило державі? Хто таке міг подумати?
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12.05.2020 09:17 Ответить
Мовчить агент російських спецслужб Порошенко про головне.Вміє перевести стріли на малозначущі подіі.Одразу видна офіцерська виправка від якої у захваті його поросята - соросята.

Ю.Тимошенко:Сьогодні ціна 59$ за метр кубічний газу на європейському хабі.А в Україні людям продають газ по 170$.Скільки, це знущання буде продовжуватись?
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12.05.2020 10:09 Ответить
"Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продолжить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад", - заявил Петр Порошенко.

Вот это даааал, вот это нагнул пукина. А сколько смелости в этом, не побоюсь этого слова, судьбоносном решении. И главное сам, фсьо сам.

И всё-то ты в трудах, всё в трудах, великий государь, аки пчела! ©
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12.05.2020 10:45 Ответить
порошенке....
Никогда не останавливайся - позорься до конца....своего конца.
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12.05.2020 10:47 Ответить
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