Порошенко: требую от Зеленского продлить запрет российских соцсетей и каналов в Украине

Информационное противодействие гибридной агрессии Кремля не менее важно, чем военное.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом в эфире международной телеконференции "Мир и война" к 75-летию победы над нацизмом во Второй мировой войне заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Он призвал Зеленского немедленно провести заседание СНБО и продлить запрет российских ресурсов в Украине.

"Требую от президента Зеленского немедленно созвать заседание СНБО и продолжить меры по запрету российских социальных сетей и каналов в Украине. То, что я сделал 5 лет назад", - заявил Петр Порошенко.

"Помните, сколько камней было брошено в меня, когда я вынес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о запрете российских социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники"? Сколько тогда говорили, что это нарушение свободы слова, этого ни в коем случае нельзя делать? Вплоть пока не были найдены данные подписчиков "ВКонтакте" и "Одноклассники" в ФСБ. Помните, сколько критики было в мой адрес, когда "Россия 24", "Russia Today", "ОРТ" и другие были запрещены для трансляции в Украине? Тогда мы создали законодательную базу и это сделали", - напомнил пятый Президент Украины.

"Надо создать условия в том числе для русскоязычных граждан Европы и Соединенных Штатов Америки, чтобы был панъевропейский, панамериканский русскоязычный канал, который даст возможность слышать альтернативную точку зрения. Потому что когда люди "сидят на игле" "Russia Today" или "Россия 24" - очень легко обманывать и поддерживать пятую колонну внутри государства.

Усилия, которые мы должны направлять на информационное противодействие гибридной агрессии, отнюдь не менее важны, чем те усилия и средства, мы выделяем на оборону государства", - подчеркнул Петр Порошенко.

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