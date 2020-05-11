86-летняя пенсионерка выбросилась с балкона в Николаеве, потому что родные не выпускали ее на улицу. ФОТО

Соседи рассказали журналистам, что родственники с начала пандемии коронавируса не выпускали женщину на улицу, так как она попадала в группу риска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Новости N".

По его данным, родственники отправились в магазин и закрыли дверь в квартире на замок. Когда они вернулись то не обнаружили пенсионерку в квартире — женщина выбросилась с балкона.

От полученных травм она скончалась на месте.

По словам соседей, пенсионерку с начала карантина не выпускали на улицу, так как она попадала в группу риска подверженных COVID-19.

Также соседи рассказали, что у женщины были проблемы с памятью.

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