Супрун обратилась к Степанову: Создайте целевую субсидию для местной власти, чтобы реорганизовать не готовые к реформе медучреждения
Бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун предложила новому руководству Минздраву ввести целевую субсидию на реорганизацию не готовых к реформе больниц.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом письме Супрун к министру Максиму Степанову, которое она разместила в Фейсбуке.
В своем обращении к Степанову Супрун отмечает: "Реакция общества на ваше заявление о возвращении к старому порядку в медицине показала, что критическая масса медиков и пациентов в Украине уже не готовы возвращаться в прошлое.
Однако, теперь в качестве плана вы предлагаете, чтобы "Все медицинские работники, работающие во втором и третьем звене, а это около 400 тысяч человек, должны получать повышенную заработную плату. Повышение должно достичь до 50% от той суммы, которая есть сейчас". Для этого вы считаете необходимым дополнительно выделить на медицину 11 млрд гривен.
Позвольте объяснить, почему этот шаг не решит проблему, а только создаст новые риски. И почему вам следует стать первым с осени 2019 года министром, который будет видеть в трансформации медицины не свою проблему, а свою работу.
Во-первых, причина, почему более 300 заведений получили меньше средств после начала реформы, никуда не исчезнет. Говоря медицинским языком, выплатив 11 млрд больницам, вы дадите им обезболивающее, но откажетесь лечить причину болезни.
Врачи хотят иметь возможность зарабатывать больше постоянно, опираясь на результаты своего труда, а не на жесты щедрости от министров.
Во-вторых, проблема с этим "решением" в том, что жизнь не заканчивается в этом году. Сделав выплату сейчас, придется делать ее также в следующем году.
Хочу обратить ваше внимание, что даже без этой дополнительной выплаты бюджет на медицинские услуги в следующем году необходимо будет увеличить минимум на 24 миллиарда гривен. В этом году программа медицинских гарантий работает с 1 апреля, а следовательно рассчитана на три квартала. Ее бюджет составляет 72 миллиардов гривен. Итак, чтобы обеспечивать финансирование больниц хотя бы на уровне этого года, бюджет нужно будет увеличить до 96 млрд. И это без индексации на инфляцию.
Это - обязательные расходы. Но, возможно, кроме них вы также захотите увеличить финансирование на закупки лекарств, медицинское образование, орфанных больных или другие важные направления. Таким образом, уже летом вам придется подать в Министерство финансов Украины запрос на дополнительные 30-40 миллиардов гривен. И это без вашей инициативы выплатить дополнительные деньги на зарплаты.
К сожалению, у министра финансов не будет таких денег для вас. Падение украинской экономики из-за необходимости находиться на карантине можно будет сравнить с 2014 годом. Тогда Украина в результате грабежа режима Януковича и войны потеряла около 9% от ВВП. Как и тогда, в 2021 году Украина не только не позволит себе дополнительных расходов, но и правительство будет решать серьезную задачу - как обеспечить хотя бы минимальные обязательства перед людьми.
Ваша борьба за бюджет 2021 будет очень непростой. Любые щедрые обещания для медиков могут закончиться разочарованием и для них, и для вас. Об этом министр финансов сообщит вам уже скоро, если еще этого не сделал.
Поэтому хочу предложить вам другой план действий.
Он заключается в том, чтобы остановить исправления реформы и ее аудиты, и сосредоточиться на исправлении неудачной подготовки до ее начала. Не вы проводили (а точнее, не проводили) эту подготовку. Но в ваших силах принять решение: или помочь больницам, медикам и пациентам преодолеть непростой переход к новым правилам работы системы, или дальше делать вид, что все, что заслуживают медики - это жить как раньше, только с разовой доплатой к зарплатам.
Вот шаги, которые вы, возможно, захотите принять во внимание:
Создать целевую субсидию для местной власти на реорганизацию медицинских учреждений, которые не были подготовлены к реформе. Эти средства нужно использовать только для тех 300+ заведений, которые понесли финансовые потери, потому что не были готовы к оплате реально предоставляемых ими услуг. В частности, части заведений противотуберкулезной службы, психиатрических учреждений, однопрофильные больницы (кожно-венерологических, эндокринных, инфекционных), маломощных многопрофильных больниц и тому подобное.
Эта мера должна быть краткосрочная от 3 до 6 месяцев. Она должна быть целевая - тратить ее можно только на реорганизацию.
В подавляющем большинстве случаев закрывать больницы не придется. Несмотря на "страшилки", которые распространяются, большинство заведений будут объединены с более мощными многопрофильными больницами.
Большинство персонала не будет сокращено, а переведено на работу в эти учреждения. Иногда это перевод будет даже не физическое, а в документах - врач останется работать на своем рабочем месте.
При объединении, вам придется пойти на увольнение десятков главных врачей. В основном это будут люди, виновные в запущенном состоянии этих 300+ больниц. Они организуют против вас серьезную борьбу, будут объявлять голодовку, писать письма президенту, пугать медиков массовыми увольнениями, а пациентов тем, что останутся без помощи. Ведь они считают свои больницы своей "вотчиной", с которой имеют право собирать дань.
Часть заведений уже в первый год научится предоставлять услуги без того, чтобы пациент приносил в больницу деньги, лекарства, пеленки и еду. На второй год таких заведений станет больше. Через три-четыре года таких будет уже большинство. Бесплатные медицинские услуги станут правилом, а не исключением. Доход медика выше среднего по стране также станет правилом.
Это будет непростой путь. Вас ждет серьезная борьба за бюджет. Вы почувствуете сопротивление части так называемой "медицинской элиты", как местной так и национальной.
Но надеюсь, что когда вы соглашались возглавить такую непростую область, как медицина, у вас не было иллюзий по этому поводу. Вы знали, что отрасль нуждается не в разовых, а системных изменениях, которые будут тяжелыми, но обязательно дадут результат со временем. И вы, безусловно, были готовы к непопулярным решениям ради качественных услуг для пациентов и цивилизованных условий работы для медиков".
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https://delo.ua/business/kolichestvo-bolnic-v-ukraine-za-5-let-sokratilos-na-tret-319248/
как то ты не дочитываешь - очки купи и не будет проблем))))))))))
КИЕВ. 30 июня. УНН. В Украине за последние 5 лет количество больничных учреждений уменьшилось почти на треть. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в 2017 году в Украине насчитывалось 1,7 тыс. больничных учреждений, тогда как в 2012 году их количество составляло 2,5 тыс.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: https://www.unn.com.ua/uk/news/1736266-do-2024-roku-vsi-likari-v-********-mayut-otrimati-profesiyni-litsenziyi-moz К 2024 году все врачи в Украине должны получить лицензии
Число больничных коек также сократилась - на 23,5%. В 2017 году в украинских больницах насчитывалось 309 тыс. больничных коек, тогда как в 2012 году их количество составляло 404 тысячи.
Наряду с этим, возросло количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений - на 25,3%, до 10,4 тыс.
они все вокруг дебилы и только мы со своей средневековой медициной все в белом ?
Ульяна Супрун - младший клинический профессорhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0#cite_note-**********-3 [3] . С 1995-го по 1999 год работала в диагностической радиологии женского здоровья в Нью-Йорке, впоследствии стала исполняющей обязанности директора в области диагностической радиологии молочных желез в больнице Генри Форда в Детройте.[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
С 2000 года Супрун работала заместителем главного врача-радиолога в Диагностической радиологии женского здоровья (Медикал Имеджинг оф Манхэттен), позже стала заместителем медицинского директора и партнёром этого медицинского центра, где работала до 2009 года.[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
Член наблюдательного совета Первого добровольческого медицинского госпиталя им. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Пирогова , член Медиков Майдана, член отделения Союза украинской молодежи в Нью-Йорке (1995-2013), член Украинского конгрессового комитета Америки (1990 - по настоящее время), директор Совета по оказанию гуманитарной помощи украинцам, УККА (1997-1999), президент Украинско-американской ассоциации гражданских свобод (2000-2009).[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
Редьярд Киплинг
Сумма накопилась за период с 2015 по 2019 год
В ходе аудита в Минздраве обнаружили задолженность международных закупочных организаций по поставкам лекарств, закупленных ими за госсредства, на сумму в 5,3 млрд грн. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, передает пресс-служба ведомства.
"По ситуации с закупкой лекарственных средств: мы видим большую сумму задолженности международных организаций, которая достигает 5,3 млрд грн", - сказала она.
Чиновница отметила, что эта сумма накопилась за период с 2015 по 2019 год. "Нам нужно сейчас детально разбираться, каким образом происходят закупка и доставка лекарств, какие сроки использования этих препаратов, и разложить это по полочкам, чтобы понять, как нужно двигаться дальше", - сказала замминистра.
Она также сообщила, что Минздрав более двух месяцев не проводил заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупки лекарств. Тем не менее, по словам Шаталовой, Минздрав готов возобновить работу по закупке лекарств и начал формировать номенклатуру закупок.
"Нам нужно определить перечень лекарственных средств, и эта работа уже началась. Мы согласовали со всеми министерствами, надеемся, что в самый короткий срок эти процессы запустим", - сказала замминистра.
По ее словам, есть также много вопросов по паспортам бюджетных программ, которые находятся в Минфине.
Стосовно реформи Супрун, то це якийсь повний жах - позбавлення українців права на виклик швидкої допомоги, ліквідація інфекційних лікарень, заборона викладачам меддичних навчальних закладів здійснювати лікування, встановлення неоюгрунтованих тарифів на медичне обслуговування, і повна дурня з сімейними лякарями, які змушені лікувати громадян України "наосліп".....
Мабуть пані Супрун і ніколи й не чула про проблеми Цернтральної лікарні міста Хуст.
Відео https://www.youtube.com/watch?v=0pTCb0_IYq8
Ось чергова:
У лікарні нема кондиціонера і води. Світ облетіло фото патологоанатома з Тернополя, що розтинає трупи у дворі
Відсутність системи фільтрації в деяких лікарняних моргах змушує медичних працівників проводити розтини на вулиці під деревами
Провідне інформаційне агентство світу Associated Press опублікувало світлини українських лікарів, які ведуть боротьбу з коронавірусом.
У матеріалі ЗМІ, зокрема, повідомляє про відсутність системи фільтрації в деяких лікарняних моргах, що змушує медичних працівників проводити розтини на вулиці під деревами. Так, у об'єктив фотокореспондента Associated Press потрапив патологоанатом з Тернополя, який проводив розтин тіла у дворі моргу.
Американське видання вказує, що медики в Україні працюють в саморобних захисних масках, а також в костюмах з поліетиленовими пакетами поверх їхнього взуття.
Журналісти також стверджують, що лікарні перевантажені пацієнтами: в медустановах, що розраховані на 150 осіб, перебуває 250 хворих на коронавірус. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/u-likarni-nema-kondicionera-i-vodi-svit-obletilo-foto-patologoanatoma-z-ternopolya-shcho-roztinaje-trupi-u-dvori-679278.html
ведь реальные пацаны из 95-го квартала в данный момент грабят страну, а не Супрун.
...А чому б її не доправити москалям? Хай би зменшила їхнє поголів'я у співпраці з коронавірусом!
Источник: https://censor.net/n3194779
Никак нельзя, никак, это разрушит феодальную систему, столь любовно, по кирпичику, выстроенную в Украине.
Ранний феодализм - поощрение пищей.