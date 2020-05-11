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Супрун обратилась к Степанову: Создайте целевую субсидию для местной власти, чтобы реорганизовать не готовые к реформе медучреждения

Супрун обратилась к Степанову: Создайте целевую субсидию для местной власти, чтобы реорганизовать не готовые к реформе медучреждения

Бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун предложила новому руководству Минздраву ввести целевую субсидию на реорганизацию не готовых к реформе больниц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в открытом письме Супрун к министру Максиму Степанову, которое она разместила в Фейсбуке. 

В своем обращении к Степанову Супрун отмечает: "Реакция общества на ваше заявление о возвращении к старому порядку в медицине показала, что критическая масса медиков и пациентов в Украине уже не готовы возвращаться в прошлое.

Однако, теперь в качестве плана вы предлагаете, чтобы "Все медицинские работники, работающие во втором и третьем звене, а это около 400 тысяч человек, должны получать повышенную заработную плату. Повышение должно достичь до 50% от той суммы, которая есть сейчас". Для этого вы считаете необходимым дополнительно выделить на медицину 11 млрд гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав находится на постоянной связи с регионами, чтобы провести реформу с учетом мнений всех медиков, - Степанов

Позвольте объяснить, почему этот шаг не решит проблему, а только создаст новые риски. И почему вам следует стать первым с осени 2019 года министром, который будет видеть в трансформации медицины не свою проблему, а свою работу.

Во-первых, причина, почему более 300 заведений получили меньше средств после начала реформы, никуда не исчезнет. Говоря медицинским языком, выплатив 11 млрд больницам, вы дадите им обезболивающее, но откажетесь лечить причину болезни.

Врачи хотят иметь возможность зарабатывать больше постоянно, опираясь на результаты своего труда, а не на жесты щедрости от министров.

Во-вторых, проблема с этим "решением" в том, что жизнь не заканчивается в этом году. Сделав выплату сейчас, придется делать ее также в следующем году.

Хочу обратить ваше внимание, что даже без этой дополнительной выплаты бюджет на медицинские услуги в следующем году необходимо будет увеличить минимум на 24 миллиарда гривен. В этом году программа медицинских гарантий работает с 1 апреля, а следовательно рассчитана на три квартала. Ее бюджет составляет 72 миллиардов гривен. Итак, чтобы обеспечивать финансирование больниц хотя бы на уровне этого года, бюджет нужно будет увеличить до 96 млрд. И это без индексации на инфляцию.

Это - обязательные расходы. Но, возможно, кроме них вы также захотите увеличить финансирование на закупки лекарств, медицинское образование, орфанных больных или другие важные направления. Таким образом, уже летом вам придется подать в Министерство финансов Украины запрос на дополнительные 30-40 миллиардов гривен. И это без вашей инициативы выплатить дополнительные деньги на зарплаты.

К сожалению, у министра финансов не будет таких денег для вас. Падение украинской экономики из-за необходимости находиться на карантине можно будет сравнить с 2014 годом. Тогда Украина в результате грабежа режима Януковича и войны потеряла около 9% от ВВП. Как и тогда, в 2021 году Украина не только не позволит себе дополнительных расходов, но и правительство будет решать серьезную задачу - как обеспечить хотя бы минимальные обязательства перед людьми.

Ваша борьба за бюджет 2021 будет очень непростой. Любые щедрые обещания для медиков могут закончиться разочарованием и для них, и для вас. Об этом министр финансов сообщит вам уже скоро, если еще этого не сделал.

Поэтому хочу предложить вам другой план действий.

Он заключается в том, чтобы остановить исправления реформы и ее аудиты, и сосредоточиться на исправлении неудачной подготовки до ее начала. Не вы проводили (а точнее, не проводили) эту подготовку. Но в ваших силах принять решение: или помочь больницам, медикам и пациентам преодолеть непростой переход к новым правилам работы системы, или дальше делать вид, что все, что заслуживают медики - это жить как раньше, только с разовой доплатой к зарплатам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о медреформе: Мы не останавливаем второй этап, мы меняем ситуацию, чтобы не терять больницы и медперсонал

Вот шаги, которые вы, возможно, захотите принять во внимание:

Создать целевую субсидию для местной власти на реорганизацию медицинских учреждений, которые  не были подготовлены к реформе. Эти средства нужно использовать только для тех 300+ заведений, которые понесли финансовые потери, потому что не были готовы к оплате реально предоставляемых ими услуг. В частности, части заведений противотуберкулезной службы, психиатрических учреждений, однопрофильные больницы (кожно-венерологических, эндокринных, инфекционных), маломощных многопрофильных больниц и тому подобное.

Эта мера должна быть краткосрочная от 3 до 6 месяцев. Она должна быть целевая - тратить ее можно только на реорганизацию.

В подавляющем большинстве случаев закрывать больницы не придется. Несмотря на "страшилки", которые распространяются, большинство заведений будут объединены с более мощными многопрофильными больницами.

Большинство персонала не будет сокращено, а переведено на работу в эти учреждения. Иногда это перевод будет даже не физическое, а в документах - врач останется работать на своем рабочем месте.

При объединении, вам придется пойти на увольнение десятков главных врачей. В основном это будут люди, виновные в запущенном состоянии этих 300+ больниц. Они организуют против вас серьезную борьбу, будут объявлять голодовку, писать письма президенту, пугать медиков массовыми увольнениями, а пациентов тем, что останутся без помощи. Ведь они считают свои больницы своей "вотчиной", с которой имеют право собирать дань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врачи должны получать как минимум 25 тысяч в месяц, - Степанов

Часть заведений уже в первый год научится предоставлять услуги без того, чтобы пациент приносил в больницу деньги, лекарства, пеленки и еду. На второй год таких заведений станет больше. Через три-четыре года таких будет уже большинство. Бесплатные медицинские услуги станут правилом, а не исключением. Доход медика выше среднего по стране также станет правилом.

Это будет непростой путь. Вас ждет серьезная борьба за бюджет. Вы почувствуете сопротивление части так называемой "медицинской элиты", как местной так и национальной.

Но надеюсь, что когда вы соглашались возглавить такую ​​непростую область, как медицина, у вас не было иллюзий по этому поводу. Вы знали, что отрасль нуждается не в разовых, а системных изменениях, которые будут тяжелыми, но обязательно дадут результат со временем. И вы, безусловно, были готовы к непопулярным решениям ради качественных услуг для пациентов и цивилизованных условий работы для медиков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун ответила Зеленскому на критику медреформы: "Не бывает просто "вжух" - и все готово"

Автор: 

медицина (2529) реформы (3956) Супрун Ульяна (639) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+17
Кому она вот это все говорит?Это все равно что шизофренику объяснять его диагноз,толку от этого 0.0%
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11.05.2020 20:32 Ответить
+15
Степанов наверное не понимает смысл слов,а если ещё и в предложении слова,.то это не по советски написано
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11.05.2020 20:30 Ответить
+15
С 1990 по 1994 год работала врачом-резидентом по радиологической диагностике в https://en.wikipedia.org/wiki/Icahn_School_of_Medicine_at_Mount_Sinai больнице «Синай» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82 Детройте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0#cite_note-**********-3 [3] .
Ульяна Супрун - младший клинический профессорhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0#cite_note-**********-3 [3] . С 1995-го по 1999 год работала в диагностической радиологии женского здоровья в Нью-Йорке, впоследствии стала исполняющей обязанности директора в области диагностической радиологии молочных желез в больнице Генри Форда в Детройте.[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
С 2000 года Супрун работала заместителем главного врача-радиолога в Диагностической радиологии женского здоровья (Медикал Имеджинг оф Манхэттен), позже стала заместителем медицинского директора и партнёром этого медицинского центра, где работала до 2009 года.[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
Член наблюдательного совета Первого добровольческого медицинского госпиталя им. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Пирогова , член Медиков Майдана, член отделения Союза украинской молодежи в Нью-Йорке (1995-2013), член Украинского конгрессового комитета Америки (1990 - по настоящее время), директор Совета по оказанию гуманитарной помощи украинцам, УККА (1997-1999), президент Украинско-американской ассоциации гражданских свобод (2000-2009).[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
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11.05.2020 20:46 Ответить
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Степанов наверное не понимает смысл слов,а если ещё и в предложении слова,.то это не по советски написано
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11.05.2020 20:30 Ответить
вы типа хотите в конкурсе на нового министра поучаствовать - так я вас огорчу - место продано братаном другана моники)))
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11.05.2020 20:33 Ответить
та перед этим с подачи моники - были хуже ,намного хуже)))
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11.05.2020 20:37 Ответить
Хотя класная идея платить медикам за больных пациентов! отлично мотивирует медиков держать больными как можно больше пациентов! чем больше у тебя больных тем больше тебе платят! так нафига лечит?.... чтобы остатся без денег!! даешь наполнения больниц больными и вас завалит деньгами!! хотя конечно решение по деньгам принимает НСЗУ а не медики так что скорее всего что с больными что без них медики останутся с голым задом!!
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11.05.2020 20:31 Ответить
это лучшк чем за койки и лучше чем платят даже сейчас с выделенными деньгами ,но не могут из за приказа за 2003 год - факт))
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11.05.2020 20:34 Ответить
не знаю как по мне не лучше!! работа оценивается по результату! результат пока что закрытые больницы и у волившиеся врачи! если ты это считаешь ЛУЧШЕ нууууу властям наверно лучше, пациентам врятли!!
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11.05.2020 20:36 Ответить
цифры огласите пожалуста? (имя сестра - имя) - а иначе вы батенько бот - чистый ботик)))
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11.05.2020 20:39 Ответить
https://delo.ua/business/kolichestvo-bolnic-v-ukraine-za-5-let-sokratilos-na-tret-319248/
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11.05.2020 20:39 Ответить
это)))) - В то же время количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений в Украине за последние 5 лет выросла. Так, по итогам 2015 года в Украине насчитывается 9 тыс. врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, на 1 тыс. больше, чем в 2010 году.
https://delo.ua/business/kolichestvo-bolnic-v-ukraine-za-5-let-sokratilos-na-tret-319248/

как то ты не дочитываешь - очки купи и не будет проблем))))))))))
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11.05.2020 20:44 Ответить
та же старья - ОЧКИ КУПИ)))))))))) -

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Украине за последние 5 лет количество больничных учреждений уменьшилось почти на треть. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в 2017 году в Украине насчитывалось 1,7 тыс. больничных учреждений, тогда как в 2012 году их количество составляло 2,5 тыс.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: https://www.unn.com.ua/uk/news/1736266-do-2024-roku-vsi-likari-v-********-mayut-otrimati-profesiyni-litsenziyi-moz К 2024 году все врачи в Украине должны получить лицензии
Число больничных коек также сократилась - на 23,5%. В 2017 году в украинских больницах насчитывалось 309 тыс. больничных коек, тогда как в 2012 году их количество составляло 404 тысячи.
Наряду с этим, возросло количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений - на 25,3%, до 10,4 тыс.
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11.05.2020 20:46 Ответить
Что бы такое писать необходимо вникнуть в слова и реформу.Не превращайтесь в степанова и зедебилов .Оплачивают за пролеченные случаи.Теперь больной пойдет в ту больницу в которой его лучше будут лечить,а не опять дебильную уровниловку,соответственно та больница и врачи получат больше денег,потому что там будет больше пациентов.И это уже есть,и уже без степанова ,эти больницы заработав деньги подняли зарплаты своим врачам до 70%.
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11.05.2020 22:07 Ответить
Кому она вот это все говорит?Это все равно что шизофренику объяснять его диагноз,толку от этого 0.0%
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11.05.2020 20:32 Ответить
Согласен на 100% ,но пропаганда на Г+Г ,опять к сожалению победит.И одна из успешных реформ в Украине пойдет прахом.Как и все к чему притронулись зеленые реформаторы аферисты.
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11.05.2020 22:18 Ответить
Только радикальные методы.
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11.05.2020 22:37 Ответить
95 квартал и Путлер должны прийти к власти всем Мире,будет счастье Всемирное в Карантине для всего быдла...Шариковых.....Зуб даю...
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11.05.2020 20:33 Ответить
И опять СУПРУН прямым текстом открыла страшную тайну реформы ЗАКРЫТЬ ЛИШНИЕ БОЛЬНИЦЫ! правад она это скромно называет словом перепрофилировать но это означает закрыть! перепрофилируют больницы на склады а чего это же не закрыть да!!
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11.05.2020 20:35 Ответить
и как же весь нормальній мир живёт по такой схеме, какую предлагает Супрун ?

они все вокруг дебилы и только мы со своей средневековой медициной все в белом ?
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11.05.2020 20:57 Ответить
якщо ви платите податки,то згодні фінансувати таку лікарню?------'' у Чернігові на 1 лікаря припадає 14 пацієнтів на рік і витрачається 115 тисяч гривень. Це вкрай неефективний підхід", - наводить приклад керівник прес-служби НСЗУ Лілія Гудзь''====чи таке------''в туберкульозній лікарні в селі Тулиголови на Львівщині лікування одного пацієнта обходилося в 468 тис. грн на рік (це, нагадаємо, без ліків, бо ліки закуповує МОЗ за окремою програмою). Гроші, звісно, не витрачалися безпосередньо на пацієнта - вони йшли на утримання великого закладу і працюючого в ньому персоналу''-----чи потрапити в такі умови-----'' Хворі жаліються на погані побутові умови - відсутність гарячої води, непрацюючі санвузли, відсутність засобів дезінфекції, жахливе харчування і відсутність можливості готувати собі їжу самостійно. В деяких закладах немає навіть холодильників. Зате часто є таргани'' а вони ж перебувають в тубдиспансерах інколи більше року----потрібно заповнювати ліжкомісце.
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11.05.2020 21:30 Ответить
Нацярювала Лікар Смерть Супрун,онука Менгелє грошей,а до дому у штати каструвати биків не їде,продовжує свою справу по знищенню Українців.
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11.05.2020 20:35 Ответить
кротяра? а твоя богиня с тобой бабками случаем не поделилась? - а как же - справедливость есть и так далее? - не порядок однако))))
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11.05.2020 20:41 Ответить
по знищенню таких як ти
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11.05.2020 20:46 Ответить
Ну и во что она предлагает реорганизовать больницы интересно, она тупо предлагает закрытие части больниц и перевод части персонала ( кому найдется место) в другие больницы, на тех кто останется без работы и на тех у кого закроют больницу рядом с домом ей плевать.
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11.05.2020 20:39 Ответить
Дядя, ты дурак? Нет наверное- ты рузге вСиня тупорила
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11.05.2020 20:42 Ответить
ну так пусть получают по 3 тыс., если реформироваться не хотят, Супрун предложила семь бесплатных пакетов лечения, а дубинский сократил уже до4-х, радуйтесь
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11.05.2020 20:44 Ответить
Зедебил? Прочти текст.
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11.05.2020 22:08 Ответить
Доктор Смерть сегодня в ударе. Столько слов... А вывод только один: медицину нужно финансировать. Самоокупаемость можете оставить Ахметову для его "зелёной" энергетики.
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11.05.2020 20:39 Ответить
Рузге, она доктор смерть для совка, а значит и для вас!
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11.05.2020 20:41 Ответить
всё верно, вот только она не доктор, она медсестра
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11.05.2020 20:48 Ответить
санитарка
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11.05.2020 20:55 Ответить
для дурних медсестра.
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11.05.2020 21:31 Ответить
Степанов бычара, не дня не работавший в медецине. УСка!
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11.05.2020 20:40 Ответить
Супрун ветеринар з Арізони,яка каструвала биків,так вона дуже поважний лікар))
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11.05.2020 20:43 Ответить
да ,действительно злой и действительно крот зекоманды
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11.05.2020 20:45 Ответить
С 1990 по 1994 год работала врачом-резидентом по радиологической диагностике в https://en.wikipedia.org/wiki/Icahn_School_of_Medicine_at_Mount_Sinai больнице «Синай» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%82 Детройте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0#cite_note-**********-3 [3] .
Ульяна Супрун - младший клинический профессорhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%BD,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0#cite_note-**********-3 [3] . С 1995-го по 1999 год работала в диагностической радиологии женского здоровья в Нью-Йорке, впоследствии стала исполняющей обязанности директора в области диагностической радиологии молочных желез в больнице Генри Форда в Детройте.[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
С 2000 года Супрун работала заместителем главного врача-радиолога в Диагностической радиологии женского здоровья (Медикал Имеджинг оф Манхэттен), позже стала заместителем медицинского директора и партнёром этого медицинского центра, где работала до 2009 года.[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
Член наблюдательного совета Первого добровольческого медицинского госпиталя им. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Николая Пирогова , член Медиков Майдана, член отделения Союза украинской молодежи в Нью-Йорке (1995-2013), член Украинского конгрессового комитета Америки (1990 - по настоящее время), директор Совета по оказанию гуманитарной помощи украинцам, УККА (1997-1999), президент Украинско-американской ассоциации гражданских свобод (2000-2009).[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 источник не указан 399 дней ]
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11.05.2020 20:46 Ответить
Я тобі звісно вірю,як Петру Порошенко))
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11.05.2020 20:59 Ответить
Вікіпедію почитай ТЄ.
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11.05.2020 21:00 Ответить
То,шо она клиническая всем давно понятно
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11.05.2020 21:03 Ответить
А Степанов потомственный хирург?
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11.05.2020 21:35 Ответить
Он налоговик. Самая "высокооплачиваемая профессия" в Украине.
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11.05.2020 21:43 Ответить
Господин ЗелеВирус должен стать президентом Мира...
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11.05.2020 20:40 Ответить
Степанов не буде цього робити, бо готується тікати разом із іншими СН.🐸
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11.05.2020 20:43 Ответить
Страх пришел в Джунгли.....
Редьярд Киплинг
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11.05.2020 20:45 Ответить
ТЫ НЕБОСЬ СПАЛ С - КУМАЧОМ - НА ПРАЗДНИКИ - БЕДНЫЙ))))))))
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11.05.2020 20:47 Ответить
Парламентаризм пришел в Британию в 13 веке,мы живем при парламегнтаризме даже 30 лет....нет,о чем Вы говорите...?
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11.05.2020 20:48 Ответить
Это не реформы ,это геноцид украинского народа
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11.05.2020 20:50 Ответить
А ТЫ НЕБОСЬ И С ПАРТ БИЛЕТОМ СПИШЬ - НУ ПО ПРАЗДНИКАМ?
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11.05.2020 20:56 Ответить
эта сска еще в Украине?
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11.05.2020 20:55 Ответить
Каждый предмет или человек имеет свое предназначение в этом Мире.Правильно распределить этот ресурс еще надо научиться,кому кресло президента,а кому кресло слесаря фрезеровщика,или доктора медицины....,Мы абсолютно не умеем распределять ресурс людской и предметный....,как говорил дед Сенатор,не бери Чужого,Бог накажет....
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11.05.2020 20:56 Ответить
Привет от Супрун! Международные закупщики лекарств задолжали Украине более 5 млрд.грн.
Сумма накопилась за период с 2015 по 2019 год
В ходе аудита в Минздраве обнаружили задолженность международных закупочных организаций по поставкам лекарств, закупленных ими за госсредства, на сумму в 5,3 млрд грн. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, передает пресс-служба ведомства.
"По ситуации с закупкой лекарственных средств: мы видим большую сумму задолженности международных организаций, которая достигает 5,3 млрд грн", - сказала она.
Чиновница отметила, что эта сумма накопилась за период с 2015 по 2019 год. "Нам нужно сейчас детально разбираться, каким образом происходят закупка и доставка лекарств, какие сроки использования этих препаратов, и разложить это по полочкам, чтобы понять, как нужно двигаться дальше", - сказала замминистра.
Она также сообщила, что Минздрав более двух месяцев не проводил заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупки лекарств. Тем не менее, по словам Шаталовой, Минздрав готов возобновить работу по закупке лекарств и начал формировать номенклатуру закупок.
"Нам нужно определить перечень лекарственных средств, и эта работа уже началась. Мы согласовали со всеми министерствами, надеемся, что в самый короткий срок эти процессы запустим", - сказала замминистра.
По ее словам, есть также много вопросов по паспортам бюджетных программ, которые находятся в Минфине.
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11.05.2020 21:03 Ответить
Раису Богатыреву надо вам и ее сына... Королева Трамадола умеет лечить БЫДЛО
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11.05.2020 21:04 Ответить
Что за чушь в очередной раз несёт Супрун.
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11.05.2020 21:21 Ответить
Пані Супрун ліпше помовчати як і усім решті колишнім керманичам МОЗ України. Пандемія коронавірусу показала в якому зазнедбаному становищі знаходяться наші медичні заклади.
Стосовно реформи Супрун, то це якийсь повний жах - позбавлення українців права на виклик швидкої допомоги, ліквідація інфекційних лікарень, заборона викладачам меддичних навчальних закладів здійснювати лікування, встановлення неоюгрунтованих тарифів на медичне обслуговування, і повна дурня з сімейними лякарями, які змушені лікувати громадян України "наосліп".....
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11.05.2020 21:37 Ответить
у зеленского было 2 месяца подготовится к короновируса. но ему было не до этого. он распродавал маски из госрезерва, снимал видосики, отвозил в оманский офшор украденные деньги у народа.
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11.05.2020 21:40 Ответить
Чому лікарня у місті Хуст схожа на концтабір - шокуюча екскурсія закладом.
Мабуть пані Супрун і ніколи й не чула про проблеми Цернтральної лікарні міста Хуст.
Відео https://www.youtube.com/watch?v=0pTCb0_IYq8
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11.05.2020 21:46 Ответить
Цікаво, а СОТНІ чиновників в Закарпатській області в обов`язках яких є не тільки чути, але й вирішувати проблеми Хустської лікарні тебе не хвилюють? Це особисто Супрун мала вирішувати?
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11.05.2020 22:05 Ответить
Нажаль, той стан в якому перебувають вітчизняні медичні заклади, це вже питання національної безпеки. Мала б бути розроблена державна реальна програма по виходу медичної галузі з кризи. А так дище кожного дня з'являються новини про жахіття, які творяться в наших медичних закладах.
Ось чергова:

У лікарні нема кондиціонера і води. Світ облетіло фото патологоанатома з Тернополя, що розтинає трупи у дворі

Відсутність системи фільтрації в деяких лікарняних моргах змушує медичних працівників проводити розтини на вулиці під деревами
Провідне інформаційне агентство світу Associated Press опублікувало світлини українських лікарів, які ведуть боротьбу з коронавірусом.
У матеріалі ЗМІ, зокрема, повідомляє про відсутність системи фільтрації в деяких лікарняних моргах, що змушує медичних працівників проводити розтини на вулиці під деревами. Так, у об'єктив фотокореспондента Associated Press потрапив патологоанатом з Тернополя, який проводив розтин тіла у дворі моргу.
Американське видання вказує, що медики в Україні працюють в саморобних захисних масках, а також в костюмах з поліетиленовими пакетами поверх їхнього взуття.
Журналісти також стверджують, що лікарні перевантажені пацієнтами: в медустановах, що розраховані на 150 осіб, перебуває 250 хворих на коронавірус. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/u-likarni-nema-kondicionera-i-vodi-svit-obletilo-foto-patologoanatoma-z-ternopolya-shcho-roztinaje-trupi-u-dvori-679278.html
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11.05.2020 22:50 Ответить
а на каких машинах ездит голова ОДА.... и меддепартамент ОДА....РААААААСТРЕЛ ПРИ ПППОПЫТКЕ К БЕГСТВУУУУ.....
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11.05.2020 23:32 Ответить
Нет денег. Другими словами, денег нет. Все разворовали зеленые выродки. А потому жопа не только в энергетике, но и везде. В остальном - все прекрасно.
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11.05.2020 21:37 Ответить
странно, Супрун уже год как нет в минздраве, а зебилы, шариесосы и свинособаки до сих пор лают на нее. ведь это не Супрун покупала за бюджетные средства защитные костюмы по 480 гривен, при их рыночной цене в 260 грн. это не Супрун вывезла из госрезерва все маски за неделю до эпидемии в Украине. это не Супрун вернула из небытия закупочную мафию богатыревой и теперь дешевых лекарств уже не будет никогда....
ведь реальные пацаны из 95-го квартала в данный момент грабят страну, а не Супрун.
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11.05.2020 21:38 Ответить
Пані Уляна, скільки ви можете міняти цим заср .цям памперси ? 😂
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11.05.2020 21:41 Ответить
Юльку-главной санитаркой!
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11.05.2020 21:41 Ответить
Лучшего министра здравоохранения чем Супрун в Украине не было. Мне жаль, что в нашей стране много тупых людей, которые этого не поняли. Мы так с вами ещё сто раз в президенты будем выбирать воров и предателей.
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11.05.2020 21:50 Ответить
Можно узнать дату когда она стала министром ?
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11.05.2020 22:26 Ответить
Коли ми сміялись з анекдотів про Вовочку,ми ж не думали,що той поц виросте і піде в президенти...
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11.05.2020 22:05 Ответить
что значит медучреждение не готово к реформе???????????? вроде его для того и реформируют, что оно не готово (функционировать адекватно например) но как можно быть не готовым к реформе????????????????????? Супрун х себя на 0 ?
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11.05.2020 22:19 Ответить
Шоб Супрун всю жизнь пороховату лічила)))
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11.05.2020 22:23 Ответить
а что, єту реформаторшу еще не грохнули!!!???
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11.05.2020 23:16 Ответить
О! Знову ця містечкова божевільна нагадала про себе.
...А чому б її не доправити москалям? Хай би зменшила їхнє поголів'я у співпраці з коронавірусом!
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12.05.2020 01:06 Ответить
Закрыть в инфекционное реформированное отделение и забыть о ней на пару лет. Чтобы клизма почувствовала реформу на себе.
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12.05.2020 01:59 Ответить
"Врачи хотят иметь возможность зарабатывать больше постоянно, опираясь на результаты своего труда, а не на жесты щедрости от министров."
Источник: https://censor.net/n3194779

Никак нельзя, никак, это разрушит феодальную систему, столь любовно, по кирпичику, выстроенную в Украине.
Ранний феодализм - поощрение пищей.
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12.05.2020 06:24 Ответить
Вся мед мафия осталась на месте, кому пойдут эти деньги?
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12.05.2020 06:37 Ответить
тебя закрыть надо за твои реформы.а не больницы.коновалиха.
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12.05.2020 06:48 Ответить
Тупа пніхва, некомпетентність якої довела епідемія, ніяк не заспокоїться, і продовжує копати.
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12.05.2020 08:41 Ответить
 
 