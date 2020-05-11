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Новости Газовая война
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Польша получила все разрешения для строительства газопровода из Норвегии в обход России. Пользоваться им сможет и Украина

Польша получила все разрешения для строительства газопровода из Норвегии в обход России. Пользоваться им сможет и Украина

Швеция выдала Польше разрешение на строительство трубопровода Baltic Pipe в своей экономической зоне в Балтийском море. Он позволит Польше и Украине получать норвежский газ в обход России.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщила пресс служба польского газового оператора Gaz-System.

Там отметили, что разрешение согласовало правительство Швеции 7 мая. Поэтому теперь компания получила согласие от всех стран, через которые будет пролегать трубопровод.

"Это решение продемонстрировало, что власти Швеции признает важность проекта не только для Польши и Дании, но и для всего Европейского союза, для усиления сотрудничества между странами-членами ЕС и, возможно, прежде всего для того, чтобы стать независимыми от поставок природного газа из России", - заявил президент Gaz-System Томаш Стемпень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оператор ГТС предлагает "Газпрому" хранить газ в Украине: "Нужно просто подписать стандартный договор"

4 мая в Польше объявили о начале строительства трубопровода Baltic Pipe.

Трубопровод Baltic Pipe должна пролегать от побережья Норвегии в Данию, а затем через территорию Дании к Балтийскому морю и к побережью Польши. Общая пропускная способность трубопровода должна составить 10 млрд кубометров газа в год.

Польша ожидает, что строительство Baltic Pipe закончится в 2022 году, а запустят трубопровод 1 октября 2022. С помощью этого трубопровода норвежский газ смогут поставлять не только в Польшу, но и в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цена на газ рекордно низкая и будет еще ниже, - Коболев

Автор: 

газопровод (831) Норвегия (724) Польша (8548)


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Топ комментарии
+67
Чудова новина!
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11.05.2020 20:56 Ответить
+41
Алилуя братья и сестры!
Алилуя!
Рашке приходит *****!
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11.05.2020 20:57 Ответить
+34
ще один цвях в труну "енергітічєской свєрхдєржави".
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11.05.2020 21:00 Ответить
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Страница 2 из 2
SPG az do 75% uvelycli zakubki zyzenogo gaza 2019 godu sravnenijem s 2018 godom.V etom taze tendecija.Vot eto uze bjiot po kormanu raski i ocen silno.21 strana prodajiot zyzeni gaz v Evropu.Tak sto kak bylo ranse togo uze nebudet jest konkurencija,trubami sojediniajet ves ES.Vot Litva stala vtiraja po exportu gaza s nasego terminala v Finliandiju kotoroj ranse tolko raska prodovala
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11.05.2020 23:46 Ответить
Північний потік у металобрухт!
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11.05.2020 21:21 Ответить
Не хотят значит дешёвого американского СПГ газа. Предатели.
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11.05.2020 21:21 Ответить
схерали американский СПГ дешевый? Там цена и рядом не стоит с обычным.
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11.05.2020 21:27 Ответить
Не считай чужие деньги лапоть.
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11.05.2020 21:31 Ответить
по теме возразить нечего?
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11.05.2020 21:39 Ответить
Ты что-ли платить будешь, откуда такая забота?)
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11.05.2020 21:46 Ответить
Poliaki oni s Katara bolsinstvo zakupajet zyzeni gaz dumaju sto on desevle gazproma gaza trubami.U nix terminal po prijioma gaza nebolsoj 5mlrd kubm kazetsia,ne cene tut problema
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11.05.2020 21:49 Ответить
брехня как всегда , поляки заключили 20-летний контракт на поставку СПГ из США
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12.05.2020 21:29 Ответить
Обережно ГАЗ! Зісно, це стосується пихатьків-парашків. Та аби вже норгі довели справу до належного фіналу.
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11.05.2020 21:22 Ответить
Польща отримала всі дозволи для будівництва газопроводу з Норвегії в обхід Росії. Користуватися ним зможе й Україна - Цензор.НЕТ 4026
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11.05.2020 21:22 Ответить
як ти робиш отакі картинки, що аж йде пара з вух?
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11.05.2020 21:28 Ответить
Нужно во весь рост показать, ещё с одной дырки должен пар идти.
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12.05.2020 07:32 Ответить
Сейчас активизируются бабайские бородатые консервы. Запилят шведско-норвежскую народную республику имени Хомейни.
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11.05.2020 21:24 Ответить
Норвегия- страна мечта, образец социальной справедливости , где на счёт каждого норвежца поступают деньги от полученной прибыли нефтяных доходов. Преимущественно государственные медучреждениях высоким уровнем обслуживания, нет аналогов Феофании для депутатов , нет никаких особых больниц, в соседней палате может оказаться и король Норвегии. Школы прекрасные, Нет насильного насаждения всего подряд, при этом все норвежцы прекрасно знают английский и информатику.
Карантин там сейчас ослаблен, как у нас, планируют покончить с пандемией к 15 июня полностью
Поляки тоже красавцы.
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11.05.2020 21:25 Ответить
Ну и при чем здесь это? Просто пока мы трындели о справедливости и равенстве, они это равенство воплотили в жизнь.
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11.05.2020 22:36 Ответить
Вот не согласна.
Но, тем не менее, они даже не в вожделенном нами ЕС.
А сельское хозяйство! При том, что у них не самый лучший на свете климат.
В отличие от нас.
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11.05.2020 22:49 Ответить
Не нужно путать равенство и халяву))) Подьезды тоже они обсыкают? Или крадут на работе тоже они?? У нас шведы строят ВЭС, так сейчас все приемки металлолома Генического района завалены болтами с этих ветряков) А там "болтики" метр длиной и толщиной сантиметров десять) Это тоже они стырили????
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12.05.2020 01:14 Ответить
Татьяна Флай працювати і не заздри
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12.05.2020 08:03 Ответить
Ты откуда вынырнуло? Ходишь за мной по пятам, пытаешься меня впечатлить своим низкопробным хамством? Можешь быть свободен, бесплатное приложение к моим вчерашним постам мне не нужно.
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12.05.2020 08:08 Ответить
ну чому ти таке тупе, тобі кажуть Татьяна Флай Польща отримала всі дозволи для будівництва газопроводу з Норвегії в обхід Росії. Користуватися ним зможе й Україна - Цензор.НЕТ 4124 значить
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12.05.2020 08:31 Ответить
***** в бункере злобно и яростно оттягиваєт свой конєц..
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11.05.2020 21:27 Ответить
И люто брынчит на волосянке...
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11.05.2020 21:28 Ответить
Там кончик, разве, что пинцетом.
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12.05.2020 07:34 Ответить
А ведь красиво же сделали! Загнали в бункер и там его имеют
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12.05.2020 18:48 Ответить
Советские инденданты жрали Омериканскую тушонку Рузьвельта еще 10 лет после войны с братом Гитлером..а вы говорите воров в СССР не было...
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11.05.2020 21:30 Ответить
Странный заголовок. Это все равно что написать - Украина строит трубу в Беларусь в обход Франции.
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11.05.2020 21:31 Ответить
... насколько газа хватит?

https://www.norskpetroleum.no/en/production-and-exports/production-forecasts/
Польща отримала всі дозволи для будівництва газопроводу з Норвегії в обхід Росії. Користуватися ним зможе й Україна - Цензор.НЕТ 6303
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11.05.2020 21:35 Ответить
Норвегия добыла в 2019 году 115,21 миллиард кубометров газа, а в 2018-м было 122,20 миллиарда кубов. Но дело даже не в сокращении добычи, чтобы заполнить польскую трубу им придется забирать газ из экспорта в Германию, а замещать Германии этот газ будет тот же Газпром.
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11.05.2020 21:42 Ответить
Xa-xa. Народ здесь радуется и спамит. Но всем известно, что в Норвегии нисходящий тренд добычи газа из-за истощения газовых полей. Норвежский газ дороже русского, поэтому Германия в плюсах. А полякам попутного ветра...
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11.05.2020 21:48 Ответить
Но сасать-то тебе, казламордае, придёцца всё равно...
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11.05.2020 21:53 Ответить
Ну не покупать же полякам смердячий русский газ?
Им дешевый Норвежский и кошерный Американский ...
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11.05.2020 21:58 Ответить
EUROPE 193.57 miliardov kub metrov stolko Evropa kupila zyzenogo gaza v proslom godu.Dumaju daze bolse cem gazprom prodal Evrope?Vot cego nado bojatsia raske .Polsa 5.67 miliardov v tom cysle.Ispanija,Francija po 35 miliarda,UK 30 miliarda,Italija 22 mlrd i t.d.Ne norvegija a vot zdes rost 75% sravnenijem s 2018 godom
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12.05.2020 00:28 Ответить
Польша Белорусь и Украина построят совместный водный проект Балтика-Черное море.Кремлевскые Крысы фас...,наконец то в Белорусии будет водный флот...
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11.05.2020 21:39 Ответить
В Балтику через чт овыход? По Даугаве через 3 ГЭС? Наркоман
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11.05.2020 22:16 Ответить
А что на ГЭС нет шлюзов?)))
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12.05.2020 01:18 Ответить
Нет нету.
Да и Даугава не глубокая около Беларуси. а в самой так тем более
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12.05.2020 08:10 Ответить
дебилятко гэбнявое
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12.05.2020 21:28 Ответить
географию учи , ленинградец https://www.youtube.com/watch?v=Bpx3TpFBMfw
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12.05.2020 21:27 Ответить
Польща отримала всі дозволи для будівництва газопроводу з Норвегії в обхід Росії. Користуватися ним зможе й Україна - Цензор.НЕТ 7348
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11.05.2020 21:41 Ответить
Украрина получает норвежский газ с 2014 года....
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11.05.2020 21:44 Ответить
Обоснуйте
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11.05.2020 21:51 Ответить
а где списавший грязьпрому долги оржель ? за списанные рашисту лярды можно было ветку украинскую с Норвегии и без Польщи протянуть
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11.05.2020 21:48 Ответить
надо РФ полностью лишить рынков сбыта и тогда их казна опустеет быстрее, чем успеешь оглянуться. И надо лишать рынков сбыта не только газа, а полностью всего! Наложить эмбарго полное, как когда признают страной спонсором мирового терроризма. Что никто не может торговать с такой страной, а если будет, то тогда ее признают пособником и с ней тоже не торгуют! Нужно по максимуму перекрыть воздух РФ денежный! Чтобы РФ задохнулась и развалилась!
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11.05.2020 21:50 Ответить
Польща отримала всі дозволи для будівництва газопроводу з Норвегії в обхід Росії. Користуватися ним зможе й Україна - Цензор.НЕТ 8995
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11.05.2020 21:51 Ответить
Он знал, что говорить, сам прошел ад Гулага.
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12.05.2020 07:36 Ответить
У поляков есть средства, чтобы строить. А ещё им ЕС может помочь. Ну и для Украины это хорошая перспектива не зависеть от одичалых.
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11.05.2020 22:25 Ответить
Нам тоже это не выгодно, как и Сев поток-2
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11.05.2020 22:42 Ответить
ещё как выгодно , чем беднее московия , тем меньше угроза от неё
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12.05.2020 21:24 Ответить
Нам выгодно получать газ вообще не из России.
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11.05.2020 22:47 Ответить
Поляки сделали кремлю серпом по молоту.
4 мая - запомним это день.
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11.05.2020 22:49 Ответить
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12.05.2020 00:20 Ответить
І буде у нас ще й Осло+......
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11.05.2020 23:00 Ответить
нє...тут пан Ахмєтов в пролльоті...буде діяти Європейська деректива...
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12.05.2020 01:01 Ответить
А как же сжиженный газ на танкерах из Америки?
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11.05.2020 23:42 Ответить
Zyzeny gaz obosiol gazprom po postavkam v Evropu.Pocti 194mlrd kub metrov v proslom godu stolko kupila Evropa
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12.05.2020 00:33 Ответить
Болтать - не мешки ворочать! Скажи, сколько надо спец.танкеров, чтобы перевезти 194 млрд куб метров сжиженного газа за год?
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12.05.2020 00:49 Ответить
Vsego jest 600 tankerov sto vozit gaz zyzeni.Ja neboltaju sami mozete posmotret mogu dat sylku oficialnuju jesli interesno
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12.05.2020 00:51 Ответить
Кроме официальной статистики, есть еще логическое мышление! Теперь скажи, сколько один танкер плывет из Америки в Европу? Сколько времени надо на загрузку и выгрузку? Сколько надо хранилищ для него и хранилищ для переработанного в обычный газ и передачи его по трубам? А то, что нам официально говорят про закупки сотни миллионы масок с Китая каждый день - в аптеках их нет...
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12.05.2020 01:18 Ответить
Кто платит, тот и заказывает музыку и головной боли никогда не имеет!
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12.05.2020 01:42 Ответить
Pocemu tolko amerika 21 strana prodajiot zyzeny gaz v Evropu.Evrope jest 46 terminala.Vot u nas terminal v mesiac prinimajet 3 tankera i ecio malenkije te s rosiji na 15 raz mense objiomom.Tut plyviot s Norvegiji bolsinstve oni bystro prokrutitsia.Takaja Ispanija imejet 6 terminalov,Francija ne mense.UK tak mozny terminal,Golandiji on 5 raz mocnej nasego Alzyr,Nigerija,Malaizija,Avstralija,Katar daze Oman,raska toze zyzeni prodajiot i uze nemalo prodajiot.
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12.05.2020 07:07 Ответить
забудь о 194 млрд кубов , ватник , на 2020 год грязьпром мечтает о 166 млрд кубов https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-byudzhete-gazproma-obnaruzhili-dyru-na-$10-mlrd-1029193261
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12.05.2020 21:23 Ответить
шах для "СП-2"...?!
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12.05.2020 00:59 Ответить
там и мат и удар ниже плинтуса! просто теперь красная чума что то будет пакостить и тут надо быть ушки на макушке !!!
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12.05.2020 01:17 Ответить
нє...тут пан Ахмєтов в пролльоті...буде діяти Європейська деректива...
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12.05.2020 01:02 Ответить
Давай дасвидания русская курва !
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12.05.2020 01:14 Ответить
Норвегия всего добывает в год 12-13 млрд кубов газа. И вы думаете, она в трубу будет выдувать 10?
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12.05.2020 01:26 Ответить
Бариг, олігархів, корупціонерів на нари і з конфіскацією, в Україні усе є , кагал ж2 тормозить розвиток України, Повернемо вкрадені ж2 гроші українців в Україну.
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12.05.2020 06:48 Ответить
Норвегия добывает в десять раз больше...порядка 120 млрд.ккбов газа в год...так что суши весла винторогий...
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12.05.2020 08:52 Ответить
в какой методичке написана эта ахинея , шайтан ленинградский ?
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12.05.2020 21:20 Ответить
Скільки би москалі не смерділи, але більше не будуть. https://www.youtube.com/watch?v=49ZY7JegyUk
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12.05.2020 02:54 Ответить
Thank you for the support, Norway!
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12.05.2020 05:18 Ответить
что то рвануло за поребриком, наверное хас.
Не удивлюсь если Норвегия будет газ продавать в козлостан.
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12.05.2020 10:53 Ответить
Норвежские фашисты. У-ууу Ненавижу.
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12.05.2020 19:11 Ответить
Поляки последовательно обрывают связи с Россией, история их научила, что Россия априори агрессор. Украинцев, к сожалению , история ничему не научила.Украина буде барахтаться туда-сюда...
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12.05.2020 19:37 Ответить
Неправда , Украина с 2015 года не покупает газ на московии , а поляки покупают т будут покупать до конца 2022 года минимум
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12.05.2020 21:21 Ответить
Поляки последовательно обрывают связи с Россией, история их научила, что Россия априори агрессор. Украинцев, к сожалению , история ничему не научила.Украина буде барахтаться туда-сюда...
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12.05.2020 19:55 Ответить
Полная энергетическая независимость от РФ: Польша построит еще один терминал сжиженного газа

В порту польского города Гданьск планируется построить еще один, второй по счету https://sprotyv.info/news/udar-po-gazpromu-kak-polsha-obescenila-geopoliticheskij-proekt-kremlya газовый терминал.

с 1 января 2023, то есть с момента завершения Ямальского контракта, подписанного с Россией еще до вступления Польши в ЕС, мы перестали закупать российский газ. В этом контексте я выступаю за строительство еще одного газового терминала в Гданьске»,

У страны есть все возможности, учитывая текущие тренды, когда Польша может покупать дешевый сжиженный газ со всех мировых направлений, - подчеркнул замминистра.

https://sprotyv.info/ekonomica/polnaya-energeticheskaya-nezavisimost-ot-rf-polsha-postroit-eshhe-odin-terminal-szhizhennogo-gaza

так же Польша отказалась от российской нефти в пользу Саудовской.
российскую нефть Польша заменяет саудовской: в апреле она приняла рекордные 560 тысяч тонн Arab Light и намерена продолжить закупки в значительных объемах в мае, рассказали нефтетрейдеры.

https://oilpoint.com.ua/polsha-otkazyvaetsya-ot-rossijskoj-nefti-v-polzu-saudovskoj/
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12.05.2020 20:53 Ответить
грязьпром увязает в долгах https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-byudzhete-gazproma-obnaruzhili-dyru-na-$10-mlrd-1029193261
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12.05.2020 21:19 Ответить
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