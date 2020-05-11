Польша получила все разрешения для строительства газопровода из Норвегии в обход России. Пользоваться им сможет и Украина
Швеция выдала Польше разрешение на строительство трубопровода Baltic Pipe в своей экономической зоне в Балтийском море. Он позволит Польше и Украине получать норвежский газ в обход России.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщила пресс служба польского газового оператора Gaz-System.
Там отметили, что разрешение согласовало правительство Швеции 7 мая. Поэтому теперь компания получила согласие от всех стран, через которые будет пролегать трубопровод.
"Это решение продемонстрировало, что власти Швеции признает важность проекта не только для Польши и Дании, но и для всего Европейского союза, для усиления сотрудничества между странами-членами ЕС и, возможно, прежде всего для того, чтобы стать независимыми от поставок природного газа из России", - заявил президент Gaz-System Томаш Стемпень.
4 мая в Польше объявили о начале строительства трубопровода Baltic Pipe.
Трубопровод Baltic Pipe должна пролегать от побережья Норвегии в Данию, а затем через территорию Дании к Балтийскому морю и к побережью Польши. Общая пропускная способность трубопровода должна составить 10 млрд кубометров газа в год.
Польша ожидает, что строительство Baltic Pipe закончится в 2022 году, а запустят трубопровод 1 октября 2022. С помощью этого трубопровода норвежский газ смогут поставлять не только в Польшу, но и в Украину.
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Карантин там сейчас ослаблен, как у нас, планируют покончить с пандемией к 15 июня полностью
Поляки тоже красавцы.
Но, тем не менее, они даже не в вожделенном нами ЕС.
А сельское хозяйство! При том, что у них не самый лучший на свете климат.
В отличие от нас.
https://www.norskpetroleum.no/en/production-and-exports/production-forecasts/
Им дешевый Норвежский и кошерный Американский ...
Да и Даугава не глубокая около Беларуси. а в самой так тем более
4 мая - запомним это день.
Не удивлюсь если Норвегия будет газ продавать в козлостан.
В порту польского города Гданьск планируется построить еще один, второй по счету https://sprotyv.info/news/udar-po-gazpromu-kak-polsha-obescenila-geopoliticheskij-proekt-kremlya газовый терминал.
с 1 января 2023, то есть с момента завершения Ямальского контракта, подписанного с Россией еще до вступления Польши в ЕС, мы перестали закупать российский газ. В этом контексте я выступаю за строительство еще одного газового терминала в Гданьске»,
У страны есть все возможности, учитывая текущие тренды, когда Польша может покупать дешевый сжиженный газ со всех мировых направлений, - подчеркнул замминистра.
https://sprotyv.info/ekonomica/polnaya-energeticheskaya-nezavisimost-ot-rf-polsha-postroit-eshhe-odin-terminal-szhizhennogo-gaza
так же Польша отказалась от российской нефти в пользу Саудовской.
российскую нефть Польша заменяет саудовской: в апреле она приняла рекордные 560 тысяч тонн Arab Light и намерена продолжить закупки в значительных объемах в мае, рассказали нефтетрейдеры.
https://oilpoint.com.ua/polsha-otkazyvaetsya-ot-rossijskoj-nefti-v-polzu-saudovskoj/