Польша получила все разрешения для строительства газопровода из Норвегии в обход России. Пользоваться им сможет и Украина

Швеция выдала Польше разрешение на строительство трубопровода Baltic Pipe в своей экономической зоне в Балтийском море. Он позволит Польше и Украине получать норвежский газ в обход России.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщила пресс служба польского газового оператора Gaz-System.

Там отметили, что разрешение согласовало правительство Швеции 7 мая. Поэтому теперь компания получила согласие от всех стран, через которые будет пролегать трубопровод.

"Это решение продемонстрировало, что власти Швеции признает важность проекта не только для Польши и Дании, но и для всего Европейского союза, для усиления сотрудничества между странами-членами ЕС и, возможно, прежде всего для того, чтобы стать независимыми от поставок природного газа из России", - заявил президент Gaz-System Томаш Стемпень.

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4 мая в Польше объявили о начале строительства трубопровода Baltic Pipe.

Трубопровод Baltic Pipe должна пролегать от побережья Норвегии в Данию, а затем через территорию Дании к Балтийскому морю и к побережью Польши. Общая пропускная способность трубопровода должна составить 10 млрд кубометров газа в год.

Польша ожидает, что строительство Baltic Pipe закончится в 2022 году, а запустят трубопровод 1 октября 2022. С помощью этого трубопровода норвежский газ смогут поставлять не только в Польшу, но и в Украину.

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