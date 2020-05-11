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Активисты приурочили акцию к годовщине депортации крымских татар и просят публиковать в Facebook истории и фото пострадавших

Активисты приурочили акцию к годовщине депортации крымских татар и просят публиковать в Facebook истории и фото пострадавших

В оккупированном Крыму началась онлайн-акция "Я помню" – "Men hatırlayım", посвященная памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Как рассказала Крым.Реалии координатор общественной инициативі "Нефес" Эльмаз Къырымлы, для участия в акции необходимо опубликовать на своей странице в Facebook фото (по возможности архивное) родного человека, депортированного из Крыма в 1944 году, информирует Цензор.НЕТ. Если фото нет, просто разместить публикацию, указав его имя, год и место рождения, куда был депортирован, вернулся ли в Крым и когда, сколько детей и внуков. Предлагается также установить данное фото как фото своего профиля, указать в публикации хэштег #menhatırlayım "Я помню", "Ты помнишь", "Мы помним".

Организаторы онлайн-акции призывают молодое поколение, пока есть возможность, записывать истории своих дедушек и бабушек. И обращаются к пожилым людям, чтобы они делитесь с детьми и внуками воспоминаниями о той трагедии, которую пережил крымскотатарский народ.

Акция "Я помню" – "Men hatırlayım" продлится до 18 мая. По словам организаторов, она бессрочная, ее планируют проводить каждый год.

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Отметим, что глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку мемориальных мероприятий к 17-18 мая, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. До этого он обратился к мэру Киева Виталию Кличко по поводу Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Автор: 

депортация (690) история (2018) Крым (26437) крымские татары (2718)


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Топ комментарии
+4
Так,Україна лишила в Криму ЧФ РФ,і це була помилка.
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11.05.2020 21:35 Ответить
+2
А почему Украинцы, после всех Голодоморов, репрессий, пыток и убийств, на 6-ой год войны с русней, проголосовали за про-московитскую зеленую шоблу?
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11.05.2020 21:26 Ответить
+1
Я не розумію одне,чому вони після таких страшних репресій,таких тортур які чинили над їх народом росіянці,отримали громадянство росіянії?
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11.05.2020 21:02 Ответить
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Я не розумію одне,чому вони після таких страшних репресій,таких тортур які чинили над їх народом росіянці,отримали громадянство росіянії?
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11.05.2020 21:02 Ответить
Скорее всего безвыходная ситуация наверное была у тех кто в Крыму остался. Вон во время Второй Мировой на оккупированных территориях тоже многие аусвайсы получали. Иначе там без них никак было.
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11.05.2020 21:25 Ответить
Під час Другої Світової,була трохи інша ситуація,тоді справді була безвихідь.
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11.05.2020 21:27 Ответить
Я бы строго не судил людей не прочувствовав на своей шкуре данную ситуацию. Иначе объективно ее не оценить. Им там тоже не легко. И не каждый может и готов вот так просто взять все бросить и уехать. И обвинить их в этом нельзя ибо наше правительство тоже ведет себя неоднозначным и непонятным образом. Вроде война есть, а вроде ее и нет.
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11.05.2020 21:41 Ответить
Я переселенець з Горлівки,і таких як я більше мільона в Україні,невже їм їхня хата дорожча ніж мені,та всім тим хто був вимушений поїхати з окупованого Донбасу?
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11.05.2020 21:51 Ответить
Ну справедливости ради нужно заметить, что на Донбассе риска для жизни гораздо больше чем в том же Крыму. Не летай там пули и не рвись снаряды может гораздо меньше людей оттуда выехало бы. Не в обиду никому сказано. Просто человек так устроен, что чтобы бросить то что ты зарабатывал большую часть своей жизни и уехать в неизвестность нужна очень сильная мотивация.
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11.05.2020 21:54 Ответить
На Донбасі пулі літають лише поблизу лінії фронту,є такі міста де і не чули вибухів,це не від страху,а від того шо люди не бажають жити під окупантами.
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11.05.2020 21:59 Ответить
Не буду однозначно утверждать, но мне кажется что ольшая часть выехала от беззакония чинимого касабскими обизянами и постоянным страхом что откуда нибуть может прилететь.
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11.05.2020 22:04 Ответить
А в Криму хіба не ті самі касаби?Це важко пояснити,це можливо тільки відчути,коли ти перетинаєш лінію на КПВВ,і по переду бачиш Прапор України,це неповторне,це як скинути гору з плеч,це як подих свободи,але не всім це дано відчути.А ті хто там живуть,та прислуговують окупантам,цим таке не дано,вони якщо не зрадники,то просто раби та холуї.
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11.05.2020 22:11 Ответить
У меня у супруги начальник на работе переселенец. Из послелка какого-то (точно не помню да и не интересовался) под Луганском правда. Так он регулярно туда наведывается хоть и рискует. Там у него трехкомнатная квартира собственная осталась. Да и родители с сестрой там же проживают - никуда не выехали.
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11.05.2020 22:15 Ответить
До старих людей я претензій не маю зовсім,я кажу про молодих.Зі мною мешкає моя теща,вона не бажає там жити,є ті хто просто доживають свого віку у рідній хаті,це зрозуміло.А коли молоді,та ще і з малими дітьми,там живуть,я цього не розумію,вони крадуть майбутнє своїх дітей.
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11.05.2020 22:20 Ответить
Ну в любом случае не мне их судить. Каждый сам определяется со своей судьбой и судьбой своих детей. Хотя если бы меня это коснулось, не приведи Господь, я скорее всего уехал бы ни смотря ни на что.
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11.05.2020 22:31 Ответить
А почему Украинцы, после всех Голодоморов, репрессий, пыток и убийств, на 6-ой год войны с русней, проголосовали за про-московитскую зеленую шоблу?
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11.05.2020 21:26 Ответить
Може тому шо Петро Порошенко щось не те робив?
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11.05.2020 21:28 Ответить
Так може i Украина в Криму шось не те зробила?
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11.05.2020 21:33 Ответить
Так,Україна лишила в Криму ЧФ РФ,і це була помилка.
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11.05.2020 21:35 Ответить
Дякую Пану.
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11.05.2020 21:37 Ответить
Нема за що.
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11.05.2020 21:38 Ответить
Я полностью поддерживаю это начинание.Правда поздно мы хватились.Большинство пострадавших от депортации уже отошли в рай.Важны были бы видеобвинения Сралина и его попличников.
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11.05.2020 21:07 Ответить
 
 