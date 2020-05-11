Активисты приурочили акцию к годовщине депортации крымских татар и просят публиковать в Facebook истории и фото пострадавших

В оккупированном Крыму началась онлайн-акция "Я помню" – "Men hatırlayım", посвященная памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Как рассказала Крым.Реалии координатор общественной инициативі "Нефес" Эльмаз Къырымлы, для участия в акции необходимо опубликовать на своей странице в Facebook фото (по возможности архивное) родного человека, депортированного из Крыма в 1944 году, информирует Цензор.НЕТ. Если фото нет, просто разместить публикацию, указав его имя, год и место рождения, куда был депортирован, вернулся ли в Крым и когда, сколько детей и внуков. Предлагается также установить данное фото как фото своего профиля, указать в публикации хэштег #menhatırlayım "Я помню", "Ты помнишь", "Мы помним".

Организаторы онлайн-акции призывают молодое поколение, пока есть возможность, записывать истории своих дедушек и бабушек. И обращаются к пожилым людям, чтобы они делитесь с детьми и внуками воспоминаниями о той трагедии, которую пережил крымскотатарский народ.

Акция "Я помню" – "Men hatırlayım" продлится до 18 мая. По словам организаторов, она бессрочная, ее планируют проводить каждый год.

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Отметим, что глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку мемориальных мероприятий к 17-18 мая, посвященных памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. До этого он обратился к мэру Киева Виталию Кличко по поводу Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.