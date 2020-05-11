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Новости Коронавирус и карантин
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В Ривненской области карантин не будут смягчать в одном районе и некоторых селах, - ОГА

В Ривненской области карантин не будут смягчать в одном районе и некоторых селах, - ОГА

Ривненская область, которая приближается к рубежу в тысячу заболевших COVID-19, решила не смягчать карантин в Рокитновском районе и отдельных селах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте областной госадминистрации.

Смягчение карантина в Рокитновском районе на севере области, где за последнюю область зафиксировали значительный прирост заболевших, отложили минимум до 22 мая. Сейчас в районе 55 инфицированных, один человек умер.

Также не будет смягчения в селе Заря Ривненского района, где болеют 84 человека (это треть от всех случаев в районе), а также в селах Свитанок, Щекичин и Невирков Корецкого района, где растет количество заболевших.

Напомним, что правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая. В то же время за местными органами власти остается право продолжать или усиливать карантин в зависимости от ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 49 новых случаев COVID-19 зафиксировали на Ривненщине, три человека умерли, общее количество инфицированных превысило 1 тыс., - ОГА

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1259)


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Никто не знает ни больных ни умерших. Зато у всех жора по финансам. Вирусобесие убивают все вокруг
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11.05.2020 21:26 Ответить
В Ривненской области карантин не будут смягчать в одном районе и некоторых селах, - ОГА - Цензор.НЕТ 1875
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11.05.2020 21:28 Ответить
В Ривненской области карантин не будут смягчать в одном районе и некоторых селах, - ОГА - Цензор.НЕТ 5176
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11.05.2020 21:38 Ответить
Я бы сразу продлил до конца срока бубочки )))Кто выживет, тот уже не будет с 73% -ной,зеленой плесенью в голове))))
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11.05.2020 22:09 Ответить
Это наверно там где добывают бурштын?
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11.05.2020 23:00 Ответить
 
 