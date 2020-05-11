Совет ЕС одобрил выводы о будущем Восточного партнерства, утвердив европейские устремления парнеров, - представитель Украины Точицкий

Выводы Совета ЕС, которыми определяется будущее политики Восточного партнерства на период после 2020 года, консолидируют европейские устремления Украины и дальнейшую интеграцию с ЕС.

Так прокомментировал агентству "Интерфакс-Украина" соответствующее решение Совета ЕС представитель Украины при Европейском союзе, посол Николай Точицкий, передает Цензор.НЕТ.

Выделяя важные моменты принятого решения, Точицкий отметил, что, во-первых, выводы включают в себя такие ключевые сигналы для Украины, как поддержка ЕС европейских устремлений и европейского выбора, территориальной целостности и мирного урегулирования конфликтов, дальнейшую интеграцию с ЕС и доступ на внутренний рынок Евросоюза.

"Во-вторых, в выводах ЕС признает стратегическую важность Восточного партнерства и призывает к его большим амбициям и гибкости. Это именно то, что в контактах с ЕС и его государствами-членами мы постоянно продвигаем вместе с другими ассоциированными партнерами - Грузией и Молдовой. Закрепленная в выводах гибкость позволит нам развивать идею запуска дополнительного формата диалога ЕС с партнерами так называемого "Восточного партнерства Плюс", - продолжил посол.

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Представитель Украины при ЕС также отметил важность того, что документ содержит положение о безвизовых режимах со странами-участниками Восточного партнерства - с теми, в которых уже действует безвиз, так и с теми, которые стоят на пути его получения.

"Начало функционирования Высшего антикоррупционного суда завершило успешный процесс формирования антикоррупционных органов. Украинская власть настроена продолжать работать с нашими партнерами из ЕС с тем, чтобы при любом развитии событий, связанных с COVID-19, полученные украинскими гражданами свободы в отношениях с ЕС, и, прежде всего, свобода передвижения, сохранились", - подчеркнул Точицкий.

Кроме того, по его словам, в выводах отражены распространение преимуществ Единого цифрового рынка ЕС, "Зеленое соглашение ЕС", совместная борьба с дезинформацией, укрепление устойчивости партнеров, а также другие так называемые секторальные вопросы.

"Пандемия коронавируса, в условиях которой согласовывались и принимались эти выводы, подтвердила важность развития нового направления сотрудничества в рамках Восточного партнерства - сфере здравоохранения. Подводя итоги, хочу сказать, что выводы принимались в достаточно сложном политическом контексте, поэтому все эти амбициозные формулировки особенно ценны для нас. В то же время хочу отметить, что предыдущие выводы, которые утверждались в 2016 году, не упоминают европейских устремлений партнеров и присоединения к внутреннему рынку", - особо отметил представитель Украины.

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При этом он добавил, что выводы-2020 - "хорошая основа для будущего саммита Восточного партнерства, в ходе которого мы будем работать над усилением соответствующих политических и секторальных сигналов".

Напомним, Совет ЕС 11 мая одобрил выводы в отношении будущего политики Восточного партнерства после 2020 года. Документ фактически формулирует позицию Европейского Союза в контексте шестого саммита Восточного партнерства, который должен состояться в этом году. Из-за продолжающегося карантинного ограничения результаты были утверждены письменной процедурой.