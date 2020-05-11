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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко рассказал, почему пока не запускают общественный транспорт: будет большая миграция, которая разрушит принцип карантина

Ляшко рассказал, почему пока не запускают общественный транспорт: будет большая миграция, которая разрушит принцип карантина

Украинское правительство остановило работу общественного транспорта не столько из-за вероятности инфицирования коронавирусом в самом транспорте, сколько ради сдерживания миграции населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 8 мая в эфире телеканала "Украина 24" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Почему мы не можем сразу запускать общественный транспорт? Не столько меня волнует проблема инфицирования, сколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения. Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который свободно передвигается, будут даже без насущной потребности посещать некоторые места", – сказал Ляшко.

По его мнению, если транспорт запустить прямо сейчас, "на те же рынки для экскурсии поедут пожилые люди".

"Мы это отмечали и знаем, как это происходит. Большая миграция приводит к тому, что рушатся все принципы карантина", – отметил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 12 мая в Киеве будет увеличено количество отдельных рейсов общественного транспорта по спецбилетам, - КГГА

Он подчеркнул, что это касается и межобластных пассажирских перевозок, и внутригородского сообщения.

"Что касается внутригородского сообщения... Сейчас мы видим много офисных учреждений, работа которых не запрещена. Они работают дистанционно, проводят онлайн-совещания. Как только отрывается общественный транспорт, в офисные помещения будет приезжать больше сотрудников, онлайн-совещания перейдут в офлайн-совещания, это приведет к росту контактов, уменьшению социальной дистанции, и возрастет потенциальная возможность инфицирования", – объяснил заместитель министра. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метро планируется открыть, когда в течение 10 дней подряд количество случаев COVID-19 будет меньше пяти на область, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) транспорт (1760) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Mеня не волнует проблема инфицирования, сколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения на Майдан Незалежности", - сказал Ляшко.
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11.05.2020 22:03 Ответить
+13
Ляшко рассказал, почему пока не запускают общественный транспорт: будет большая миграция, которая разрушит принцип карантина - Цензор.НЕТ 2320
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11.05.2020 21:58 Ответить
+13
Овцы должны находиться в стаде , а не шастать по лугу.судя с ихней логики
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11.05.2020 22:10 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Не, сельодкой его лечить нада..
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11.05.2020 21:55 Ответить
Ляшко рассказал, почему пока не запускают общественный транспорт: будет большая миграция, которая разрушит принцип карантина - Цензор.НЕТ 9638
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11.05.2020 21:58 Ответить
Так это он до стирки и включения машинки такой деловой
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11.05.2020 22:35 Ответить
Ляшко рассказал, почему пока не запускают общественный транспорт: будет большая миграция, которая разрушит принцип карантина - Цензор.НЕТ 2320
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11.05.2020 21:58 Ответить
Ай да ляшка,ай да молодца, не фиг,а то все из группы риска понабиваются в душные маршрутки и ринутся завтра с утреца в музеи
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11.05.2020 21:59 Ответить
ради запугивания! психологи херовы, надуюсь кто-то из вас ответит реальной суммой...
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11.05.2020 22:00 Ответить
Немного позже он же скажет, что транспорт не запускали не для борьбы с эпидемией, а для запугивания населения.
Как это сказал Ляшко о закрытии парков и скверов.
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11.05.2020 22:01 Ответить
парк не магазин, его не закроешь)
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11.05.2020 22:04 Ответить
в отношении меня получилось. я хожу в парк расслабиться и привести мысли в порядок. физически сходить я мог, но состояние напряжения убивало смысл прогулки.
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11.05.2020 23:32 Ответить
Скоро он скажет что транспорт никто не останавливал а водилы сами не хотели работать .
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11.05.2020 22:11 Ответить
Мда ....гигант мысли ! Единственный человек в этой шайке чуть чуть умнее Зе и сивохи
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11.05.2020 22:02 Ответить
Украинское правительство остановило работу общественного транспорта не столько из-за вероятности инфицирования коронавирусом в самом транспорте, сколько ради сдерживания миграции населения.
Аж сльози Зебилы, хавай-те.
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11.05.2020 22:06 Ответить
Овцы должны находиться в стаде , а не шастать по лугу.судя с ихней логики
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11.05.2020 22:10 Ответить
В стойле... или в чем там овцы, загонах...
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11.05.2020 22:12 Ответить
От перестановки слогаемых сумма не меняется....як говорить любитель съездить в Оман - какая разница стойло или стадо.важно что это мой эЛОХторат
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11.05.2020 22:16 Ответить
На самом деле уже не смешно, это - с бешеными глазами думает, шо ему за это ничего не будет.
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11.05.2020 22:23 Ответить
Конечно.может быть потом клоун еще ему орден героя даст .вангую
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11.05.2020 22:41 Ответить
Украинское правительство остановило работу общественного транспорта не столько из-за вероятности инфицирования коронавирусом в самом транспорте, сколько ради сдерживания миграции населения.

Аналогично, ранее тот Ляшко заявил, что и посещение парков и скверов запретили не столько из-за вероятности инфицирования коронавирусом а что бы создать иллюзию страха у людей.
В общем этот имбицил Ляшко, в приницпе сделал хорошее дело, то есть сказал правду, о чем умалчивает вся власть - мол мы вам люди постоянно гадили и будем гадить.
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11.05.2020 22:14 Ответить
Mеня не волнует проблема инфицирования, сколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения на Майдан Незалежности", - сказал Ляшко.
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11.05.2020 22:03 Ответить
Миграция .мигруруйте не в общественном транспорте,а в личном.только когда будите мигрировать - заправляйтесь на бененых азс.и радуйтесь тому что эти идиоты не ввели пропускной режим как в Default-Sity .вот тогда точно вся страна во всяком случае думаюшая часть соберется в центре Киева и офис преЗЕдента с кабмином превратится в дом профсоюзов как 6 лет тому назад.не сторонник радикальных мер,но всему терпению рано или поздно придет своё логическое завершение
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11.05.2020 22:47 Ответить
Ляшко, из за тебя сегодня два суицида. Фермер и старушка. Відчуття тривоги.
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11.05.2020 22:04 Ответить
" ... общественный транспорт ... " Как зебилы еще лифты не отключили для меня загадка .
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11.05.2020 22:06 Ответить
Два дурака беседуют...
Чувак,карантином и самоизоляцией легко управлять.запретил все.и победа над быдлом 100 пудов.
Неее Чувак,ты не прав,надо лишить работы 90 % быдла,только тогда паБЕДА,патаму шо безработный это наш ЛОХторат в будущем.
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11.05.2020 22:07 Ответить
Все магазины, летние террасы кафе, баров, ресторанов, парикмакерские, салоны красоты, итд уже открыты...
Но, согласно логике, епанутого на голову Ляшко, людям нужно ограничить посещение этих магазинов, итд... и именно поэтому не запускают городской транспорт.
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11.05.2020 22:07 Ответить
😂)))) а медицину улутшать и больници так и никто не пробовал, что б была возможность лечить
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12.05.2020 08:20 Ответить
Зачем пацану лицо трубой прессанули сволочи
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11.05.2020 22:08 Ответить
сегодня , около 21 часа видела битком забитый 118 автобус и не все даже были в масках, хотя маски там уже ни о чем.....дистанции не было вообще, все сидячие и стоячие, все пространство было занято людьми.....я аж обалдела, давно такого не видала)
.....и теперь интересно пронаблюдать, если колличество заболевших, (через две недели)) не увеличится, значит можно не карантинить)
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11.05.2020 22:10 Ответить
Берешь любого сопливого и тестишь.
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11.05.2020 22:13 Ответить
118 автобус, а точнее маршрут, городишко уточните пожалуйста
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11.05.2020 22:25 Ответить
все пространство было занято людьми.....я аж обалдела, давно такого не видала)
Лежачих и выносливых много было
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11.05.2020 22:33 Ответить
Город под названием Калуга?
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12.05.2020 12:35 Ответить
Зелена ти макака,яка міграція можлива на метро?
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11.05.2020 22:15 Ответить
Говорят,шо метро не строили,а откапывали.И шо есть тонели между городами.Это все от древней цивилизации.
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11.05.2020 22:41 Ответить
Мантру товаристча чЛенина помните? Только голодный крестянин или рабочий,это наш пролетариат,классовая борьба с буржуинами и попами должна завершится в нашу пользу...ПОТОМУ и ГУЛАГ был...,лучшие сидели,а быдло управляло ими...
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11.05.2020 22:15 Ответить
Раби повинні страждати.
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11.05.2020 22:15 Ответить
16 и 18 ходили почти по одному маршруту в Киеве 30 лет назад.Сейчас может что и изменили
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11.05.2020 22:20 Ответить
16-й до птичьего рынка не доезжал
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11.05.2020 23:41 Ответить
Це 18 до птічки їздить, а 16 - до дитячої залізниці. Не знаю, як раніше, але останні 30 років так...
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12.05.2020 11:26 Ответить
а я что написал?
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12.05.2020 11:29 Ответить
Так я підтвердив ж
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12.05.2020 11:31 Ответить
В голове Ляшко чехарда, ладно бы там, но эта чехарда доходит до языка, а язык уже плетет, что попало.
Ляжко ответь пжлста, когда украинцы будут жить полноценной, без запугивания жизнью.
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11.05.2020 22:25 Ответить
Оно не говорит шо попало, оно говорит, шо зебилы опять лоханулись. Где они, кстати - шось не бачу.
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11.05.2020 22:31 Ответить
Оно говорит ни о чем, глянь на эти вытаращенные глаза. Шо там они в студии с ним делают? Расширенные зрачки, путанные мысли, непонятные призывы.
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11.05.2020 22:37 Ответить
Я не сильно разбираюсь в нарках, но это точно не алкаш.
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11.05.2020 22:39 Ответить
ни в одной стране мира городской транспорт не перекрывался
вредители и вражеские диверсанти, под предлогом карановируса парализовали экономику Украини.
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11.05.2020 22:30 Ответить
перекрывался еще и как. в Европе велостедная революция
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11.05.2020 22:46 Ответить
Обмеження вводили, але не закривали зовсім те ж метро! В Лондоні, Берліні, Римі, Мадриді і навіть Нью-Йорку метро ПРАЦЮЄ! З обмеженнями, але ПРАЦЮЄ! Скільки у них хворих? У десятки разів більше ніж в Києві чи Харкові! Ви думаєте, там тупіші за Ляшка медики, що навіть не пропонують закрити метро???
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12.05.2020 11:28 Ответить
а перекрыли они по одной причине - политической, потому как панически боятся народа
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12.05.2020 12:59 Ответить
Хочу спокойно мигрировать на море, имею полное моральное право.
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11.05.2020 22:38 Ответить
Хоспоти,уберите уже этого идиота.Что ни ляп,то пердёж в бочку.
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11.05.2020 22:41 Ответить
Зупинка транспорту незаконна. Зелена банда порушує конституційні права українців, зокрема, на вільне пересування. Вони перетворили Україну на гігантський концтабір. Вже півтора мільйони дітей в Україні голодує. Це голодомор. За все зеленій банді доведеться відповідати.
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11.05.2020 22:49 Ответить
ищо чуток - і будєт бааальшая міграция за ваші муді посимкать да за горла подержацца
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11.05.2020 22:52 Ответить
https://www.facebook.com/irene.adler.71066/videos/2624419731158947/?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARAc_No-o6PRwbpSt2ZjNpyIIJeevdxyPGa-FN9xpwWBM_HGbjXg5T8jJNS5Mv3_ITCvbTLwe0AdCNBO&hc_ref=ARQzliT11A2h42FHoimOy7MuN9-v0M7IW3EVnVaPBD6K36OLXS0PkonZS5426SeZV68&fref=nf вынос мусора во время карантина
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11.05.2020 22:57 Ответить
Українці вже давно послали це лайно на хрін. Ляшко розповів, чому поки не запускають громадський транспорт: буде велика міграція, яка зруйнує принцип карантину - Цензор.НЕТ 6900
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11.05.2020 23:41 Ответить
не видно картинки в Опере
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11.05.2020 23:54 Ответить
Дебилы продолжают долбить мантру про карантин когда за 2 месяца карантина от пожаров в Украине погибло больше чем от ковида. Запретите лучше продажу спичек и зажигалок!
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11.05.2020 23:44 Ответить
Дебилы запретите жить так как это опасно
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12.05.2020 02:53 Ответить
нет ничего хуже вируса в башке барана,который сидит в кресле государственного чиновника и тот вирус ,начиная миграцию в его башке, принимает решения,которые ,кроме вреда народу Украины не приносит больше ничего
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11.05.2020 23:47 Ответить
13 МАЯ ПОД СТЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА НА УЛ. ГРУШЕВСКОГО ПРОТЕСТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С ТРЕБОВАНИЕМ НЕМЕДЛЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО СООБЩЕНИЯ!
КТО МОЖЕТ ПРИХОДИТЕ!
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11.05.2020 23:59 Ответить
Ляшко, візьми Вову за руку та йдіть собі поки є можливість.
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12.05.2020 01:14 Ответить
правильно.
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12.05.2020 01:30 Ответить
А в ломбарды как же ездить однако? Они про Разумкова и Тимошенко вообще не беспокоятся. Хотя продажа масок купленных за казначейские деньги и продаваемые в Эпицентре это круче, чем ломбард.
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12.05.2020 02:39 Ответить
Лчшко я на тебя плюю
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12.05.2020 02:51 Ответить
пожалуй, кроме коронавиусиков, пора лечить паралельно истериков - вроде Пальчевского и прочих кликушествующих с самых разных тв-каналов, что в Україні страшное количество незарегистрированныхнепротестированных больных.

Кое-кто в Ньюс-Иване и тому подобных телегавнофонтанах очень озабочен, что в мы отстаем от матушки-рассеи, где коронный вирус пошел по-серьезному - на Москву и до самых до окраин


пусть попизговорят!
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12.05.2020 06:00 Ответить
нормально, что у нас в МОЗ здравомыслящие люди.
надо понемножку ослаблять запретные карантинные меры.

свежий воздух - залог здоровья.
сначала - прогулки в парках и посидеть в кафе под сенью каштанов,
потом поехали комунальные автобусы и тролейбусы без спецталонов,
затем открывается все больше организаций и предприятий.
А затем --- уже все нормально!


Украина - ще та країна!

"Когда, как черная вода, лихая лютая беда
была тебе по грудь, ---
Ты, не склоняя головы, смотрела в прорезь синевы (небес! - ред. комментора)
И продолжала путь!"

(А. и Б. Стругацкие. "Далекая радуга")
Це і про Україну.
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12.05.2020 06:43 Ответить
Зеленый нелох и его банда загоняют людей карантином в гетто и в это время принимают нужные для себя законы, следующий майдан не за горами!!!
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12.05.2020 07:01 Ответить
Чомусь їм не карантин не заважає продати тихо землю, країну, і заводи і пароходи. Будівничи хабаду.
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12.05.2020 07:18 Ответить
Без транспорта углубится кризис, в результате чего транспортные компании обанкротятся. Станут еще плотнее ездить в оставшемся, и перезаражаются другими болезнями. Может и менее опасными но их в сотни раз больше.
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12.05.2020 09:09 Ответить
Оно ж чего такое упоротое. Смотрите, есть предписания ВОЗ, которые они рьяно исполняют, иначе не видать денежек от этого самого ВОЗа, так сказать, на борьбу с эпидемией. А тогда воровать нечего будет. Это во-первых. Во-вторых, Бенино лобби, так как ему позарез нужно ушатать экономику в ноль до дефолтного состояния, тогда предоставится возможность расширить своё поле деятельности и за копейки скупать всё вокруг направо и налево, как в лихих 90-х. И тут их интересы совпадают.
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12.05.2020 10:40 Ответить
Эскалаторы еще не запретили? Ну чтоб не мигрировали между этажами типа на экскурсии всякие!
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12.05.2020 10:49 Ответить
А щоб полікувати зуб, треба брати таксі?
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12.05.2020 10:51 Ответить
«…Будет большая миграция, которая разрушит принцип карантина…» (https://censor.net/news/3194788/)
1. Так вас только "миграция" беспокоит?... И какие-то "принципы" какого-то, - придуманного вами же, - "карантина"?...
2. Мало вас личиком в ваше же дерьмецо макали над вами смеялись/потешались/стебались (https://www.facebook.com/yuriy.romanenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD-oVDrFBG2gAtzsA_c1oeL9mv7oXcKCUtG8QHu_AD99aMMJyE2-sPweV_Op4NivQ-3X-nGHg-Oq1sG&hc_ref=ARTVV3Egh-rL7dYuwWxxtSUCjR1lN9ebXJA2a8VQJOzrq5J5phFJf6gx_pNal_VPX2Q&fref=nf Юрий Романенко https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/3068326929855684 6 апреля в 14:46 «Что точно известно о коронавирусе»)??...
3. Мало вас всех в "пешее эротическое путешествие" посылали (предприниматели, «мэры» Черкасс, Днепра, Луцка, Запорожья, Мукачево и ряда других городов)???...
4. Мало вас туда же (!) отправляли даже "самые коррумпированные справедливые украинские суды в мире" (08.04.20. «Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина» https://censor.net/news/3187532/;
12.04.20 «Порушення карантину: за що та чому українців (не) штрафують» https://censor.net/resonance/3188388/????...

Не доходит?!... Тогда - подготовьтесь:

https://www.facebook.com/humirov/?__tn__=kCH-R&eid=ARDGyuaIr9ScCI0-UNddd3dXtu18Ujk2eLDl1zaOOkIBOFR4sdR9rHN8eqRhfqoMSAbpL4MXvTposkAJ&hc_ref=ARQ9YLIQy-AB7KYZHIYzQmlh9aFGlRllcefaOgjI61MDMduHgnVDZS9I4eV7pVzcxJY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ Олександр Гуміров https://www.facebook.com/humirov/posts/858544801278299?__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ&__tn__=H-R 5 апреля в 02:56 (и все последующие публикации) - СУД О ПРИЗНАНИИ КАРАНТИНА НЕЗАКОННЫМ;
А вообще - криминальные производства на вас, - должностных лиц Кабмина, - из-за актиконституционности ваших постановлений, которые приводят к значительным негативным экономическим последствиям для страны, и нарушающих права и свободы граждан - УЖЕ (!) открыты (!!!) - https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi ; И никакое замалчивание этих фактов большинством олигархических СМИ вас не спасёт! Отвечать придётся! Если не при этой, то при следующей (пусть и "очень следующей" ) власти!
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12.05.2020 11:30 Ответить
Ляшко розповів, чому поки не запускають громадський транспорт: буде велика міграція, яка зруйнує принцип карантину - Цензор.НЕТ 7848
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12.05.2020 11:50 Ответить
 
 