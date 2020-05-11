Ляшко рассказал, почему пока не запускают общественный транспорт: будет большая миграция, которая разрушит принцип карантина
Украинское правительство остановило работу общественного транспорта не столько из-за вероятности инфицирования коронавирусом в самом транспорте, сколько ради сдерживания миграции населения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 8 мая в эфире телеканала "Украина 24" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Почему мы не можем сразу запускать общественный транспорт? Не столько меня волнует проблема инфицирования, сколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения. Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который свободно передвигается, будут даже без насущной потребности посещать некоторые места", – сказал Ляшко.
По его мнению, если транспорт запустить прямо сейчас, "на те же рынки для экскурсии поедут пожилые люди".
"Мы это отмечали и знаем, как это происходит. Большая миграция приводит к тому, что рушатся все принципы карантина", – отметил Ляшко.
Он подчеркнул, что это касается и межобластных пассажирских перевозок, и внутригородского сообщения.
"Что касается внутригородского сообщения... Сейчас мы видим много офисных учреждений, работа которых не запрещена. Они работают дистанционно, проводят онлайн-совещания. Как только отрывается общественный транспорт, в офисные помещения будет приезжать больше сотрудников, онлайн-совещания перейдут в офлайн-совещания, это приведет к росту контактов, уменьшению социальной дистанции, и возрастет потенциальная возможность инфицирования", – объяснил заместитель министра.
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Как это сказал Ляшко о закрытии парков и скверов.
Аж сльози Зебилы, хавай-те.
Аналогично, ранее тот Ляшко заявил, что и посещение парков и скверов запретили не столько из-за вероятности инфицирования коронавирусом а что бы создать иллюзию страха у людей.
В общем этот имбицил Ляшко, в приницпе сделал хорошее дело, то есть сказал правду, о чем умалчивает вся власть - мол мы вам люди постоянно гадили и будем гадить.
Чувак,карантином и самоизоляцией легко управлять.запретил все.и победа над быдлом 100 пудов.
Неее Чувак,ты не прав,надо лишить работы 90 % быдла,только тогда паБЕДА,патаму шо безработный это наш ЛОХторат в будущем.
Но, согласно логике, епанутого на голову Ляшко, людям нужно ограничить посещение этих магазинов, итд... и именно поэтому не запускают городской транспорт.
.....и теперь интересно пронаблюдать, если колличество заболевших, (через две недели)) не увеличится, значит можно не карантинить)
Лежачих и выносливых много было
Ляжко ответь пжлста, когда украинцы будут жить полноценной, без запугивания жизнью.
вредители и вражеские диверсанти, под предлогом карановируса парализовали экономику Украини.
КТО МОЖЕТ ПРИХОДИТЕ!
Кое-кто в Ньюс-Иване и тому подобных телегавнофонтанах очень озабочен, что в мы отстаем от матушки-рассеи, где коронный вирус пошел по-серьезному - на Москву и до самых до окраин
пусть по
пизговорят!
надо понемножку ослаблять запретные карантинные меры.
свежий воздух - залог здоровья.
сначала - прогулки в парках и посидеть в кафе под сенью каштанов,
потом поехали комунальные автобусы и тролейбусы без спецталонов,
затем открывается все больше организаций и предприятий.
А затем --- уже все нормально!
Украина - ще та країна!
"Когда, как черная вода, лихая лютая беда
была тебе по грудь, ---
Ты, не склоняя головы, смотрела в прорезь синевы (небес! - ред. комментора)
И продолжала путь!"
(А. и Б. Стругацкие. "Далекая радуга")
Це і про Україну.
1. Так вас только "миграция" беспокоит?... И какие-то "принципы" какого-то, - придуманного вами же, - "карантина"?...
2. Мало
вас личиком в ваше же дерьмецо макалинад вами смеялись/потешались/стебались (https://www.facebook.com/yuriy.romanenko?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD-oVDrFBG2gAtzsA_c1oeL9mv7oXcKCUtG8QHu_AD99aMMJyE2-sPweV_Op4NivQ-3X-nGHg-Oq1sG&hc_ref=ARTVV3Egh-rL7dYuwWxxtSUCjR1lN9ebXJA2a8VQJOzrq5J5phFJf6gx_pNal_VPX2Q&fref=nf Юрий Романенко https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/3068326929855684 6 апреля в 14:46 «Что точно известно о коронавирусе»)??...
3. Мало вас всех в "пешее эротическое путешествие" посылали (предприниматели, «мэры» Черкасс, Днепра, Луцка, Запорожья, Мукачево и ряда других городов)???...
4. Мало вас туда же (!) отправляли даже "самые
коррумпированныесправедливые украинские суды в мире" (08.04.20. «Судьи в 90% случаев отказываются штрафовать украинцев за нарушение правил карантина» https://censor.net/news/3187532/;
12.04.20 «Порушення карантину: за що та чому українців (не) штрафують» https://censor.net/resonance/3188388/????...
Не доходит?!... Тогда - подготовьтесь:
https://www.facebook.com/humirov/?__tn__=kCH-R&eid=ARDGyuaIr9ScCI0-UNddd3dXtu18Ujk2eLDl1zaOOkIBOFR4sdR9rHN8eqRhfqoMSAbpL4MXvTposkAJ&hc_ref=ARQ9YLIQy-AB7KYZHIYzQmlh9aFGlRllcefaOgjI61MDMduHgnVDZS9I4eV7pVzcxJY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ Олександр Гуміров https://www.facebook.com/humirov/posts/858544801278299?__xts__%5B0%5D=68.ARDj3dZU70VLrqOGMdjAwvpqXJZ5ax9oSrDE3rJZxb62EZ-5buYiHlvr7fm7aMpWJsJNLyaxLeLGR9fR8PTa014mDopdSwVP1eOQLepygXkWyF-uI8Jmb1SjY_qNdrSe0G3NkY22UjRdP19EwEImFijBjsC0IEyxb8-iH6Wwbf4uX6HoSf3sWxXl1zTmJQ1UUMqITtGmQFocAKs8aQxZauK2H7PqWm1iXeIIh3w71whTugEIS3inMn-j65nlu4qAyryoe1XVHoUtEAEErktm2myvEk6lwHFA1ZKVeGmOWjG0D3O55gQtZHufG3d-3_yEX8an4BsCinXcNKNiTPQ&__tn__=H-R 5 апреля в 02:56 (и все последующие публикации) - СУД О ПРИЗНАНИИ КАРАНТИНА НЕЗАКОННЫМ;
А вообще - криминальные производства на вас, - должностных лиц Кабмина, - из-за актиконституционности ваших постановлений, которые приводят к значительным негативным экономическим последствиям для страны, и нарушающих права и свободы граждан - УЖЕ (!) открыты (!!!) - https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi https://www.facebook.com/102407721129815/videos/523964044951869/?hc_location=ufi ; И никакое замалчивание этих фактов большинством олигархических СМИ вас не спасёт! Отвечать придётся! Если не при этой, то при следующей (пусть и "очень следующей" ) власти!