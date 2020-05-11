Ляшко рассказал, почему пока не запускают общественный транспорт: будет большая миграция, которая разрушит принцип карантина

Украинское правительство остановило работу общественного транспорта не столько из-за вероятности инфицирования коронавирусом в самом транспорте, сколько ради сдерживания миграции населения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 8 мая в эфире телеканала "Украина 24" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.



"Почему мы не можем сразу запускать общественный транспорт? Не столько меня волнует проблема инфицирования, сколько открывается доступность и начинается внутренняя миграция населения. Вместо того, чтобы изолироваться, люди, имея транспорт, который свободно передвигается, будут даже без насущной потребности посещать некоторые места", – сказал Ляшко.



По его мнению, если транспорт запустить прямо сейчас, "на те же рынки для экскурсии поедут пожилые люди".



"Мы это отмечали и знаем, как это происходит. Большая миграция приводит к тому, что рушатся все принципы карантина", – отметил Ляшко.

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Он подчеркнул, что это касается и межобластных пассажирских перевозок, и внутригородского сообщения.



"Что касается внутригородского сообщения... Сейчас мы видим много офисных учреждений, работа которых не запрещена. Они работают дистанционно, проводят онлайн-совещания. Как только отрывается общественный транспорт, в офисные помещения будет приезжать больше сотрудников, онлайн-совещания перейдут в офлайн-совещания, это приведет к росту контактов, уменьшению социальной дистанции, и возрастет потенциальная возможность инфицирования", – объяснил заместитель министра.

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