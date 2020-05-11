Кориневич об интервью Поклонской Гордону: Власти Украины не будут слушать пособников оккупации Крыма, они не могут считаться голосом крымчан

Власти Украины будут слушать от пособников оккупации Крыма только показания в статусе обвиняемых в рамках соответствующих уголовных производств.

Такое заявление сделал в Facebook постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в ответ на интервью предательницы Украины, бывшего оккупационного "прокурора" Крыма, а теперь - депутата госдумы РФ Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

"Единственные интервью и беседы с лицами, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений (в частности, преступлений против основ национальной безопасности Украины, военных преступлений, преследовании проукраинских активистов и неправомерном запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа), которые мы можем и будем слушать - это свидетельство таких лиц в рамках соответствующих уголовных производств в статусе обвиняемых. Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений", - подчеркнул Кориневич.

По словам представителя Зеленского, "лица, которые напрямую способствовали оккупации части Украины не могут и не будут считаться голосом крымчан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поклонская заявила, что видит со стороны Киева стремление "к нормализации отношений" с РФ, а на эфиры ток-шоу нужно звать "дельных депутатов из новой власти"

"Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений… Надлежащую оценку действиям гражданки Украины Поклонской Натальи предоставят украинские правоохранительные органы и органы международного уголовного правосудия", - написал Кориневич.

Напомним, до оккупации Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в России и на полуострове.

На материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Она также находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран.

Также читайте: Эрдоган случайно пожал руки крымским "депутатам" Поклонской и Бальбеку, - Зеленко