Кориневич об интервью Поклонской Гордону: Власти Украины не будут слушать пособников оккупации Крыма, они не могут считаться голосом крымчан
Власти Украины будут слушать от пособников оккупации Крыма только показания в статусе обвиняемых в рамках соответствующих уголовных производств.
Такое заявление сделал в Facebook постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в ответ на интервью предательницы Украины, бывшего оккупационного "прокурора" Крыма, а теперь - депутата госдумы РФ Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.
"Единственные интервью и беседы с лицами, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений (в частности, преступлений против основ национальной безопасности Украины, военных преступлений, преследовании проукраинских активистов и неправомерном запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа), которые мы можем и будем слушать - это свидетельство таких лиц в рамках соответствующих уголовных производств в статусе обвиняемых. Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений", - подчеркнул Кориневич.
По словам представителя Зеленского, "лица, которые напрямую способствовали оккупации части Украины не могут и не будут считаться голосом крымчан".
"Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений… Надлежащую оценку действиям гражданки Украины Поклонской Натальи предоставят украинские правоохранительные органы и органы международного уголовного правосудия", - написал Кориневич.
Напомним, до оккупации Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в России и на полуострове.
На материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Она также находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран.
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рндона давно пора пропустить через мясорубку на Чертановской колбасной фабрике.
Обязательно транслировать в прямом эфире, чтобы ему бабло капало.
После того, как Березовский предложил в презы силовика, я понял, что есть люди в РФ, которых надо вычеркнуть из своего обозрения. Аналогично с Гордоном.
а риторика его просто ради выгоды.
и весь его патриотизм это просто выгода, мое мнение.
я про петю вообще ничего не говорил.
и таки да, есть плохие олигархи, причем плохие для страны, а не сами по себе.
Вже зовсім скоро ракетна зброя може стати основним інструментом стримування російської агресії, заявили у Міноборони
В Україні відбувся черговий етап випробувань ракетних комплексів «Вільха М» і «Нептун», а також реактивної системи залпового вогню «Тайфун-1».
Відео випробувань опублікувала пресслужба Міністерства оборони. https://glavcom.ua/news/minoboroni-pokazalo-vdale-viprobuvannya-novih-raketnih-kompleksiv-679302.html
жаль він як Усік має Українське Громадянство !
Має бути реакція Нацради.Що Герасим'ючка каже ? Все норм ?
Да какая разніца !
Мы обеими руками "За".
Почему не слушаете?
.
Не велик выбор между Гулагом и "Освенцимом" .
Токо убогие дегенераты могут ставить человека между выбором одного вурдалкак , зациклинного на рассовой теории , и другого -- убивавашего по классовому признаку .
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tZE inform
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Гордон взял интервью у Поклонской. Ну и что? Дерьмо - естественная среда обитания таких как Гордон.
Гордон Дима очень любит показать ся знатоком фактов , но историю знает плохо ... А истории была великая Французкая революция предпосылки которой ещё создавали энциклопедисты Дидро и Деламбер , едкая сатира и мысль Вольтера , Жан-Жака Руссо, Монтескьё и Бомарше . Потом был блестящий маркиз де Ла-Фает . Мирабо -- создатель декларации прав гражданина и человека ... Жерардисты , которых свергли Якобинцы - Робиспьер , Дантон и Марат : кровавая секта , к которой сперва примкнул и молодой корсиканец ... Казнь короля и гражданина "Луи Капета" начавший отчёт абсолютно бессмысленного и параноидального террор , который даже Маркс оценил как "деяния кровавового мясника Робиспьера" . Роялисты уже 200 лет мастурбируют на имени Шарлотты Корде , убившей Марата . Самое смешное , что она не была никогда роялисткой , а была жерардисткой , которую поразили бессмысленные казни . Вдруг .термидор - уже казнят якобинцев . Приходят на 5 лет жалкие барыги - директория ... Казалось бы крах ... Но тут выходит на сцену истории Наполеон и начинает реальные реформы , которые собственно и создали современный облик Западной Европы . Ключевой момент - гражданский кодекс .
История видится на расстоянии . Ключевая фигура Лафает 3-х великий революций -- так и не признал "узурпатора" . Но и не признавал реставрацию монархии , хотя был вынужден бежать из Франции вовремя якобинского террора именно за открытую критику казней .
Голод , войны со всеми соседями , т.е. сплошной треш -- но не было бы современной Европы без той революции и Бонапарта . Просто тупо не было !
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я балета артист...всенародный кумир
я танцую Анндрея Балконского
а в свободное время, за деньги и сыр
я е*** депутата Поклонскую
вы бы знали друзья, как мне нравиться он
мой народный от крыма избранник
он всегда говорит, что я тверд как... закон
и при этом медовый, как пряник
мы с ним спим без любви, у меня, на дому
по любви у него депутатство...
ведь у них там в крови, в этом самом крыму
беспробудное южное *******
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