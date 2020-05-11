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Новости Оккупация Крыма
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Кориневич об интервью Поклонской Гордону: Власти Украины не будут слушать пособников оккупации Крыма, они не могут считаться голосом крымчан

Кориневич об интервью Поклонской Гордону: Власти Украины не будут слушать пособников оккупации Крыма, они не могут считаться голосом крымчан

Власти Украины будут слушать от пособников оккупации Крыма только показания в статусе обвиняемых в рамках соответствующих уголовных производств.

Такое заявление сделал в Facebook постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в ответ на интервью предательницы Украины, бывшего оккупационного "прокурора" Крыма, а теперь - депутата госдумы РФ Натальи Поклонской украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ.

"Единственные интервью и беседы с лицами, которые обвиняются в совершении тяжких преступлений (в частности, преступлений против основ национальной безопасности Украины, военных преступлений, преследовании проукраинских активистов и неправомерном запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа), которые мы можем и будем слушать - это свидетельство таких лиц в рамках соответствующих уголовных производств в статусе обвиняемых. Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений", - подчеркнул Кориневич.

По словам представителя Зеленского, "лица, которые напрямую способствовали оккупации части Украины не могут и не будут считаться голосом крымчан".

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"Такие лица должны нести ответственность перед страной за совершение государственной измены и перед обществом за совершение военных преступлений… Надлежащую оценку действиям гражданки Украины Поклонской Натальи предоставят украинские правоохранительные органы и органы международного уголовного правосудия", - написал Кориневич.

Кориневич об интервью Поклонской Гордону: Власти Украины не будут слушать пособников оккупации Крыма, они не могут считаться голосом крымчан 01

Напомним, до оккупации Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в России и на полуострове.

На материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Она также находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран.

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Автор: 

Поклонская Наталия (184) Кориневич Антон (91)


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Топ комментарии
+36
Вата при Зеленському реально попіднімала голови. Вкрай знахабніли.
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11.05.2020 23:05 Ответить
+28
Чому дивуватися.Наталка - дівка невибаглива,смокче що дають.
Навіть цюцюрку такого непотрібу, як поціновувача пірамідок Шиацу.
Кориневич об интервью Поклонской Гордону: Власти Украины не будут слушать пособников оккупации Крыма, они не могут считаться голосом крымчан - Цензор.НЕТ 7799
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11.05.2020 23:24 Ответить
+23
Дима Гордон большой любитель копаться в г-вне.
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11.05.2020 23:09 Ответить
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Страница 2 из 2
Гордон держит нос по ветру и меняет облик регионала на патриота и теперь вот на "представителя братского народа". Вот само интервью: https://www.youtube.com/watch?v=Tj7zEHRX0I8
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12.05.2020 01:05 Ответить
100% , в точку !
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12.05.2020 18:50 Ответить
Горндона давно пора пропустить через мясорубку на Чертановской колбасной фабрике.
Обязательно транслировать в прямом эфире, чтобы ему бабло капало.
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12.05.2020 01:12 Ответить
Что еще кто-то смотрит Гордона?
После того, как Березовский предложил в презы силовика, я понял, что есть люди в РФ, которых надо вычеркнуть из своего обозрения. Аналогично с Гордоном.
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12.05.2020 01:24 Ответить
Это не она. Это двойник, причём очень халтурный. Не соответствуют основные черты лица.
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12.05.2020 01:34 Ответить
Гордон видавав себе за пристойну людину. Та от прийшла зелена влада, і зникла потреба бути пристойним.
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12.05.2020 02:36 Ответить
Оскорбительно по отношению к украинцам само появление в украиснком эфире этой твари... Очевидно, бабки не пахнут... Я отписался сегодня от гордонского ютюба, и вью с этой ******, конечно, не смотрел
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12.05.2020 03:27 Ответить
Гордон крассавчик, четко и ненавязчиво ватные мозги вправляет ))
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12.05.2020 03:44 Ответить
гордон такой же ватный гондон.
а риторика его просто ради выгоды.
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12.05.2020 09:18 Ответить
А в чем его ватность заключается? Я не являюсь ярым его поклонником и смотрю достаточно редко, но те тезисы, что были озвучены в данном интервью, то, как онНаташке деликатно мял ватные шаблоны, заслуживает аплодисментов. Его ведь не только у нас посмотрят, мы тут все и так грамотные, но и там, за паребриком.
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12.05.2020 17:13 Ответить
выступает почему-то гондон только на пророссийских каналах, типа 112 и наш.
и весь его патриотизм это просто выгода, мое мнение.
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13.05.2020 12:15 Ответить
А что, его на другие телеканалы приглашают, а он отказывается? Не смотрю телевизор, не могу знать, но мне вот интересно, если он журналист и этим зарабатывает на хлеб, разве не в его интересах продать свой продукт хоть куда-то? Или если он патриот, то должен быть голодным патриотом? Разве владельцы телеканалов делятся на хороших и плохих олигархов? На канал какого олигарха по вашему не зашкварно продавать свой продукт? Неужели все плохие, один Петя -- Д'Артаньян? Да и сомневаюсь, что у Пети его ждут. Возможно не во всём я с Гордоном согласен, особенно в мутных историях про пирамидки, возможно он переобувается по ситуации, прям как недавние рыгоаналы, но то, как он технично проехался по Поклонской, заслуживает уважения и это была абсолютно проукраинская позиция, без консерв и слава богу, что такое показали на "пророссийских" каналах, это в интересах самой же Украины. Или вы интервью не смотрели? Поправьте, если что-то в нем упустил.
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13.05.2020 12:51 Ответить
я высказал свое мнение. я не знаю куда его приглашают, но выступает он только на пророссийских каналах. также продвигается в ютубе.
я про петю вообще ничего не говорил.
и таки да, есть плохие олигархи, причем плохие для страны, а не сами по себе.
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13.05.2020 13:28 Ответить
Ви, добродію не маєте поняття, хто такий патріот, якщо вважаєте, що "деньги не пахнут", іноді вони ще й як смердять.
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19.05.2020 09:54 Ответить
Міноборони показало вдале випробування нових ракетних комплексів.

Вже зовсім скоро ракетна зброя може стати основним інструментом стримування російської агресії, заявили у Міноборони
В Україні відбувся черговий етап випробувань ракетних комплексів «Вільха М» і «Нептун», а також реактивної системи залпового вогню «Тайфун-1».
Відео випробувань опублікувала пресслужба Міністерства оборони. https://glavcom.ua/news/minoboroni-pokazalo-vdale-viprobuvannya-novih-raketnih-kompleksiv-679302.html
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12.05.2020 05:26 Ответить
Дивився пару інтерв'ю з Гордоном, він не любить Пороха і підтримує Зеленського, відкрито називає росію агресором, на відміну від Соловйових дає співрозмовнику висказати свою думку, навіть якщо вона протилежна.
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12.05.2020 05:58 Ответить
Поклонская полная дура которая не понимает ч,что если кого то в будущем выдадут и посадят,так это ее.Остальные откупятся.
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12.05.2020 06:56 Ответить
Забагато честі говорити про психічно хвору зрадницю з нападами параної ! Дуже багато шуму із-за нічого! А от Гордон це дуже хитрий цинік і на
жаль він як Усік має Українське Громадянство !
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12.05.2020 11:14 Ответить
гордон ещё тот *андон
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12.05.2020 07:00 Ответить
Да ладно, в команде Зе и в партии СН полно таких же как эта Поклонская. Странно что они против. Тот же Ермак, Портнов, чего только стоят. Медведчук тоже способствовал захвату Крыма как и все ОПЗЖ и бывшие Рыги. Поклонская на фоне их просто дурочка которую использовали.
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12.05.2020 07:08 Ответить
Начорта нам думка цього представника ?
Має бути реакція Нацради.Що Герасим'ючка каже ? Все норм ?
Да какая разніца !
Кориневич об интервью Поклонской Гордону: Власти Украины не будут слушать пособников оккупации Крыма, они не могут считаться голосом крымчан - Цензор.НЕТ 3743
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12.05.2020 07:19 Ответить
гардон за бабки возьмет интервью и у черта
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12.05.2020 07:27 Ответить
и не только интервью.
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12.05.2020 11:53 Ответить
Мельчает Гордон. Видать не выдерживает конкуренции с представителями Квартала, маргинализуется. Гляди за Януковича возьмется или Азирова
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12.05.2020 07:56 Ответить
Чего вообще об этом говорить и писать!? Все население оккупированных территорий после освобождения должны находится в ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАЦИИ (не менее трех лет) до выявления всех случаев коллаборационизма и предательства, уголовного преследования и лишения гражданства с последующей принудительный депортацией (до поребрика и пинок под зад)!
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12.05.2020 08:13 Ответить
мы можем и будем слушать - это свидетельство таких лиц в рамках соответствующих уголовных производств в статусе обвиняемых

Мы обеими руками "За".
Почему не слушаете?
.
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12.05.2020 08:34 Ответить
Кандидата в мери столиці, Вам у стрічку
Кориневич про інтерв'ю Поклонської Гордону: Влада України не слухатиме пособників окупації Криму, вони не можуть вважатися голосом кримчан - Цензор.НЕТ 1306
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12.05.2020 08:41 Ответить
У курицы выражение рожи зачётное.
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12.05.2020 09:13 Ответить
а типа пальчевский стоял бы в очереди или праздновал?
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12.05.2020 09:17 Ответить
Скорее мечтал бы открыть вентиль
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12.05.2020 09:36 Ответить
А вообще-то историк и к.т.н. Марк Солонин куда более беспорный "кандидат" на газовые камеры . Очень метко заметил , что 9 мая это праздник победы Гулага над "Освенцимом" .

Не велик выбор между Гулагом и "Освенцимом" .

Токо убогие дегенераты могут ставить человека между выбором одного вурдалкак , зациклинного на рассовой теории , и другого -- убивавашего по классовому признаку .
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12.05.2020 11:27 Ответить
С няшкой понятно. Грязь есть грязь. А лысый пирамидный гуру что-уже берегов не видит?
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12.05.2020 09:15 Ответить
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Гордон взял интервью у Поклонской. Ну и что? Дерьмо - естественная среда обитания таких как Гордон.
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12.05.2020 11:01 Ответить
Я не великий любитель Кондитера , это так мягко говоря , но когда Гордон утверждает , что мол "разочаровался в Майдане Гидности" , мне хочется подойти и сказать в лицо что-то грубое !
Гордон Дима очень любит показать ся знатоком фактов , но историю знает плохо ... А истории была великая Французкая революция предпосылки которой ещё создавали энциклопедисты Дидро и Деламбер , едкая сатира и мысль Вольтера , Жан-Жака Руссо, Монтескьё и Бомарше . Потом был блестящий маркиз де Ла-Фает . Мирабо -- создатель декларации прав гражданина и человека ... Жерардисты , которых свергли Якобинцы - Робиспьер , Дантон и Марат : кровавая секта , к которой сперва примкнул и молодой корсиканец ... Казнь короля и гражданина "Луи Капета" начавший отчёт абсолютно бессмысленного и параноидального террор , который даже Маркс оценил как "деяния кровавового мясника Робиспьера" . Роялисты уже 200 лет мастурбируют на имени Шарлотты Корде , убившей Марата . Самое смешное , что она не была никогда роялисткой , а была жерардисткой , которую поразили бессмысленные казни . Вдруг .термидор - уже казнят якобинцев . Приходят на 5 лет жалкие барыги - директория ... Казалось бы крах ... Но тут выходит на сцену истории Наполеон и начинает реальные реформы , которые собственно и создали современный облик Западной Европы . Ключевой момент - гражданский кодекс .
История видится на расстоянии . Ключевая фигура Лафает 3-х великий революций -- так и не признал "узурпатора" . Но и не признавал реставрацию монархии , хотя был вынужден бежать из Франции вовремя якобинского террора именно за открытую критику казней .
Голод , войны со всеми соседями , т.е. сплошной треш -- но не было бы современной Европы без той революции и Бонапарта . Просто тупо не было !
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12.05.2020 11:18 Ответить
Хочется сказать только: не мечите бисер перед свиньями
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12.05.2020 18:11 Ответить
сахарний гандон взяв інтерв*ю у мармеладної піхви .
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12.05.2020 15:22 Ответить
голосом Михаила Ефремова ))) нетленка Орлуши )))) (отрывок)
****

я балета артист...всенародный кумир
я танцую Анндрея Балконского
а в свободное время, за деньги и сыр
я е*** депутата Поклонскую
вы бы знали друзья, как мне нравиться он
мой народный от крыма избранник
он всегда говорит, что я тверд как... закон
и при этом медовый, как пряник
мы с ним спим без любви, у меня, на дому
по любви у него депутатство...
ведь у них там в крови, в этом самом крыму
беспробудное южное *******
.....................................................
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12.05.2020 18:41 Ответить
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