РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9787 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Репрессии в оккупированном Крыму
6 118 57

В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев

В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев

Проект резолюции, представленный на рассмотрение Конгресса США 11 мая, призывает администрацию Дональда Трампа ввести санкции против российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека, преследования журналистов, оппозиционеров, представителей гражданского общества и активистов в сфере религиозных свобод.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Владимир Путин является жестоким авторитарным правителем, давно подавляет гражданские свободы, включая свободу прессы, слова политической оппозиции и демократии", - заявил в связи с этим один из авторов резолюции конгрессмен от демократов Элиот Энгель.

"Путин больше всего боится правды. Российский президент превратил верховенство права на репрессии, заставляет молчать журналистов, грозит политическим оппонентам и лишает воли гражданских активистов, украинцев, религиозные и этнические меньшинства", - заявляет старший член комитета по международным делам Палаты представителей конгрессмен Майкл Маккол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призывает РФ соблюдать призыв генсека ООН Гутерреша по прекращению огня и придерживаться этого на Донбассе, - представительство в ООН

Резолюция призывает правительство России немедленно освободить лиц, определенных Центром по правам человека "Мемориал" в качестве политических заключенных, согласно критериям резолюции ПАСЕ, и перечисляет, в частности таких активистов, как Алексей Пичугин, Игорь Рудников, Константин Котов, Анастасия Шевченко, Юрий Дмитриев и Деннис Кристенсен.

Автор: 

Конгресс США (1250) права человека (990) репрессии (2771) россия (96472)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 9445
показать весь комментарий
11.05.2020 23:36 Ответить
+17
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 717
показать весь комментарий
11.05.2020 23:37 Ответить
+15
все нормальные этого хотят!
показать весь комментарий
11.05.2020 23:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все нормальные этого хотят!
показать весь комментарий
11.05.2020 23:31 Ответить
кроме наркомана оманского и его дятлов-актёрского терариума.
показать весь комментарий
12.05.2020 00:37 Ответить
В цьому тераріумі, зелені виглядають тупіше ніж можливо уявити. Добром усе це неподобство не закінчиться.
показать весь комментарий
12.05.2020 04:05 Ответить
https://twitter.com/Fake_MIDRF

https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuδ Ρоuccu
Новости энергетической сверхдержавы:

В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 2482
показать весь комментарий
11.05.2020 23:31 Ответить
)) с валежником в параше тоже напряжёнка.
показать весь комментарий
11.05.2020 23:45 Ответить
Путлер капут!
показать весь комментарий
11.05.2020 23:33 Ответить
Предвыборная фигня..
Никто ***** не тронет..
ПУК в калюжу..
показать весь комментарий
11.05.2020 23:35 Ответить
Хто пишет такие заголовки?-
"нарушения прав человека,в том числе украинцев"?
показать весь комментарий
11.05.2020 23:35 Ответить
Хто на шо вчився.
показать весь комментарий
12.05.2020 00:10 Ответить
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 9445
показать весь комментарий
11.05.2020 23:36 Ответить
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 717
показать весь комментарий
11.05.2020 23:37 Ответить
Пистолетик неправильно держит. Надо сначала Еву-Алю пристрелить, чтоб не мучалась.
показать весь комментарий
12.05.2020 00:54 Ответить
Призывать трампушу ? Они до сих пор не поняли , чей он агент ?
показать весь комментарий
11.05.2020 23:41 Ответить
Навального ?
показать весь комментарий
12.05.2020 00:41 Ответить
США довго збирається, але потім все невідворотно робить. Для американців порушення громадянських, національних та релігійних свобод є найважчим гріхом!
показать весь комментарий
11.05.2020 23:44 Ответить
Права человека - бла-бла-бла...
Путин развязывает войны по всему миру и устраивает геноцид тем, кто выступает против российского фашистского режима.
показать весь комментарий
11.05.2020 23:44 Ответить
Тому, що на росії мають ядерну зброю. Але різного роду санкції будуть.
показать весь комментарий
11.05.2020 23:47 Ответить
Ху"ла треба додавити як погану гниду.
показать весь комментарий
11.05.2020 23:45 Ответить
Краще завалити цю гебешну мерзоту.
показать весь комментарий
11.05.2020 23:45 Ответить
***** закрылся в бункере с Кабаевой , что бы затрелиться . как кумир Адя . Но вместо себя .застрелил Алину .
показать весь комментарий
11.05.2020 23:49 Ответить
шо ви думаите шо оно застрелится ,,, я думаю шо его там в бункере в дупу стреляют ,у них там в бункере, гей кружок !,,какая алина, шо воно с ней буде робити !?
показать весь комментарий
12.05.2020 00:10 Ответить
какая кабаева, болезный? эта монобровая ордынка - прикрытие для лохов-рассеянцев,
чтоб им было что обсуждать и чтобы не спрашивали о поцелуях мальчиков в живот и прочие странности у их плешь-фюрера.
ботоксный Сцарек - педофил и исключительно по мальчикам еще со своей ленинградской стукаческой юности...

В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 6019
показать весь комментарий
12.05.2020 00:40 Ответить
Этого общий у него и у жирика
показать весь комментарий
12.05.2020 00:43 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2020 00:45 Ответить
напоминает адольфа ивановича гитлера, благословляющего на склоне лет, у 45-ом, пацанчиков на западно-восточный фронт -- чтобы КАК ДЕДЫ ВОЯЄВАЛИ
показать весь комментарий
12.05.2020 05:22 Ответить
а вы умеете не оскорбляя . Я вырос ,в обществе , где следят за языком .
показать весь комментарий
12.05.2020 12:06 Ответить
а чем Вы так оскорбились? что за жуткая попоболь?
показать весь комментарий
12.05.2020 12:18 Ответить
ты назвал меня -болезный - . Не понимаю с какого перепугу , я понимаю . что наверное у вас так принято , но я тут при чем .У вас болит зад ? Зачем мне приписываешь ,свои дела ?
Поверь я умею не хуже . но не никогда не оскорбляю первым .
показать весь комментарий
12.05.2020 12:43 Ответить
ты слишком нежный и ранимый. ) слишком...тебя в детстве, что ли, сильно обижали?
показать весь комментарий
12.05.2020 12:59 Ответить
да нет , я просто в детстве и потом позже , бил за то плохие слова . иногда бил сильнее чем надо . Ладно , ок , я понимаю . что ты не специально , а по привычке . Может я не прав . то спросите у кого нибудь . А лучше таксисту про прибытию скажи - держи деньги БОЛЕЗНЫЙ .
показать весь комментарий
12.05.2020 13:15 Ответить
оставьте излишнюю обидчивость и ранимость кисейным барышням.

Нормальные муШчины должны быть отходчивее и поменьше комплексовать, исключение творческие натуры, художники всякие, им можно.

а болезный было за то, что повторяешь специально пущенный для лохов-********* бред о кабаевой, как секс-обьекте и возлюбленной ботоксного педофила.
Не распространяй рашистские фейки, не отбеливай ботоксного Сцарька-лысогнома.
Один раз было, насчёт болезный, каюсь, а ты расчесываешь свою обиду уже на полстраницы.))
показать весь комментарий
12.05.2020 13:27 Ответить
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 6265
показать весь комментарий
11.05.2020 23:52 Ответить
Волчара, душеный нарисован.
показать весь комментарий
12.05.2020 04:31 Ответить
Его дело должно Гааге рассматриваться в уголовном суде, а это все "спускание пара"!
показать весь комментарий
11.05.2020 23:58 Ответить
Милошевич,хусейн,молча курят в аду и ждут вову-*****.
показать весь комментарий
12.05.2020 00:16 Ответить
Муамарчика подзабыл. Полковник Каддафи, еще тот поц был (джамахЕриец долбанный).
показать весь комментарий
12.05.2020 04:27 Ответить
А гимн РФ "Умру за Путлера" рашистам доказать слабо?
показать весь комментарий
12.05.2020 00:02 Ответить
Умиляют АНАЛитики здесь..
показать весь комментарий
12.05.2020 00:04 Ответить
Как сказал классик, правосудие продано!
показать весь комментарий
12.05.2020 00:05 Ответить
В некоторых местах оно даже не появлялось
показать весь комментарий
12.05.2020 00:50 Ответить
Сейчас продавать можно удалённо.
показать весь комментарий
12.05.2020 09:11 Ответить
в переводе "путин успешно борется с проплаченной американцами пятой колонной но мы ничего не можем с этим сделать, кроме как хорошую мину при плохой игре"

санкции на чинушах рф ? да граждане рф только за
показать весь комментарий
12.05.2020 00:09 Ответить
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 7067
показать весь комментарий
12.05.2020 00:40 Ответить
А чо ж ти сам під гамериканським прапором пишеш???
показать весь комментарий
12.05.2020 00:44 Ответить
"конгрессмен от демократов Элиот Энгель..." -- Им нужно думать, как спасать партию, а не х е рней заниматься. Отвлекают народ, типа ничего не произошло. А в это время федеральный суд закрыл сшитое белыми нитками дело Флинна. Манафорт тоже скоро выйдет. Порошенко напрягся...
показать весь комментарий
12.05.2020 00:13 Ответить
À quoi ressemble d'ciboire la météo de tabarnak au Canada?
показать весь комментарий
12.05.2020 01:06 Ответить
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев. Источник: https://censor.net/n3194797

ГАРНА ІДЕЯ

Коли Х,ЙЛО піде у небуття нажаль расцєянці знову будуть вважати КРИМНАШИМ і Донбас руцкім. Нажаль Московія невеліковно хвора на люмпенське бажання панувати і тому потребує демонтажу
показать весь комментарий
12.05.2020 00:19 Ответить
смешно
показать весь комментарий
12.05.2020 00:35 Ответить
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 7832
показать весь комментарий
12.05.2020 00:36 Ответить
Обратите внимание режим, а не главного "режиссёра и всего кодла режима ,"но проблема в том, что режим не посадишь и не привлечёшь, а значит всё это из области пиара
показать весь комментарий
12.05.2020 00:41 Ответить
Санкции направлены на тех, кто делает "режим". Поэтому есть результат - ма-а-а-аленький... Хотелось бы большего и побыстрее, но это будет противоправно.
показать весь комментарий
12.05.2020 01:04 Ответить
По моему на кремлёвское зло нужно отвечать аналогичным злом, по другому там не понимают,а лишь больше борзеют, проверено временем
показать весь комментарий
12.05.2020 01:12 Ответить
Современная цивилизация заканчивается.Год-два и Мир будет совсем иным.....
показать весь комментарий
12.05.2020 01:35 Ответить
В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев - Цензор.НЕТ 6804
показать весь комментарий
12.05.2020 05:29 Ответить
Можно язвить и хихикать но тем, кто ещё до сих пор не въехал что в США есть трамп - временный придурок в кресле президента и сенат, который не даст шатать страну. И эта новость - не просто так. Ни Пентагон и спецслужбы в Штатах никогда ничего не делают просто так и не заявляют ничего просто так. То есть сейчас по плану США начавшемуся вначале 2014 года просто идёт очередной этап развала помойки имени *****. По плану это всё шло и изначально. Тихо, красиво,без войны и затрат - лучший вариант для янки. Зачем тратиться на убийство самоубийцы? То что против ***** и его бояр начали движение - тоже закономерно. Ещё бы не мешал клоун тупой в президентском кресле - было бы всё ещё быстрее Власть ***** падает сейчас катастрофически и в Кремле разные подразделения разных ********* уже грызутся за то кто будет грабить после *****. Старый педофил практически уже сброшен со счетов. Так это ещё пандемия не закончилась и экономический кризис не начался в полном объёме как это будет позже. А там - ещё веселее станет! США планомерно поворачивают движение Кремля прямиком в Гаагский трибунал и правильно что делает это именно сейчас. Важно что бы кацапня была осуждена громко ,серьёзно и на весь мир. Уже я думаю даже справедливый раздел пизженых территорий оговорили. Эти ******** много кому уже должны стали в территориях.А прицепом конечно же и США достанется помимо основных "требовальщиков". Ну и основная выгода и стимул для США как основного жандарма мира - торговать и развивать энергетические технологии а не тушить пожары триллионами долларов за этими скотами по миру. А за триллионы, - США убъют..Они жадные. И не так до денег как до лучшей жизни от того что уже есть. А это - выброшенные на парашу деньги налогоплательщиков. Не доходит - нужно *********! Всё просто. А на войнах и на продаже вооружений США и так найдёт себе покупателей от которых влияния на общий мир и безопасность на цивилизованных континентах практически нет ..По Африкам, жопам Латинской Америки , Индо-Пакистаны и прочие мусорки. Параша же и в этом вопросе конкурент да ещё и по тупости своей лезет с войнами в центры цивилизации - поэтому она и мешает жить. За что и похоронят. Так что ничего удивительного и ничего неожиданного нет. Очередной этап ************ кацапни.
показать весь комментарий
12.05.2020 08:40 Ответить
Давно вже пора це зробити. Бо наші їм навпаки допомагають, купляють вугілля, електроенергі. і нафту, яка у світі набагато дешевша, але потрібно "братана" виручати, щоб не загнувся.
показать весь комментарий
12.05.2020 09:04 Ответить
 
 