В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев
Проект резолюции, представленный на рассмотрение Конгресса США 11 мая, призывает администрацию Дональда Трампа ввести санкции против российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека, преследования журналистов, оппозиционеров, представителей гражданского общества и активистов в сфере религиозных свобод.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Владимир Путин является жестоким авторитарным правителем, давно подавляет гражданские свободы, включая свободу прессы, слова политической оппозиции и демократии", - заявил в связи с этим один из авторов резолюции конгрессмен от демократов Элиот Энгель.
"Путин больше всего боится правды. Российский президент превратил верховенство права на репрессии, заставляет молчать журналистов, грозит политическим оппонентам и лишает воли гражданских активистов, украинцев, религиозные и этнические меньшинства", - заявляет старший член комитета по международным делам Палаты представителей конгрессмен Майкл Маккол.
Резолюция призывает правительство России немедленно освободить лиц, определенных Центром по правам человека "Мемориал" в качестве политических заключенных, согласно критериям резолюции ПАСЕ, и перечисляет, в частности таких активистов, как Алексей Пичугин, Игорь Рудников, Константин Котов, Анастасия Шевченко, Юрий Дмитриев и Деннис Кристенсен.
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Никто ***** не тронет..
ПУК в калюжу..
"нарушения прав человека,в том числе украинцев"?
Путин развязывает войны по всему миру и устраивает геноцид тем, кто выступает против российского фашистского режима.
чтоб им было что обсуждать и чтобы не спрашивали о поцелуях мальчиков в живот и прочие странности у их плешь-фюрера.
ботоксный Сцарек - педофил и исключительно по мальчикам еще со своей ленинградской стукаческой юности...
Поверь я умею не хуже . но не никогда не оскорбляю первым .
Нормальные муШчины должны быть отходчивее и поменьше комплексовать, исключение творческие натуры, художники всякие, им можно.
а болезный было за то, что повторяешь специально пущенный для лохов-********* бред о кабаевой, как секс-обьекте и возлюбленной ботоксного педофила.
Не распространяй рашистские фейки, не отбеливай ботоксного Сцарька-лысогнома.
Один раз было, насчёт болезный, каюсь, а ты расчесываешь свою обиду уже на полстраницы.))
санкции на чинушах рф ? да граждане рф только за
ГАРНА ІДЕЯ
Коли Х,ЙЛО піде у небуття нажаль расцєянці знову будуть вважати КРИМНАШИМ і Донбас руцкім. Нажаль Московія невеліковно хвора на люмпенське бажання панувати і тому потребує демонтажу