В Конгрессе США хотят привлечь режим Путина к ответственности за нарушение прав человека, в том числе украинцев

Проект резолюции, представленный на рассмотрение Конгресса США 11 мая, призывает администрацию Дональда Трампа ввести санкции против российских чиновников, ответственных за нарушения прав человека, преследования журналистов, оппозиционеров, представителей гражданского общества и активистов в сфере религиозных свобод.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Владимир Путин является жестоким авторитарным правителем, давно подавляет гражданские свободы, включая свободу прессы, слова политической оппозиции и демократии", - заявил в связи с этим один из авторов резолюции конгрессмен от демократов Элиот Энгель.

"Путин больше всего боится правды. Российский президент превратил верховенство права на репрессии, заставляет молчать журналистов, грозит политическим оппонентам и лишает воли гражданских активистов, украинцев, религиозные и этнические меньшинства", - заявляет старший член комитета по международным делам Палаты представителей конгрессмен Майкл Маккол.

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Резолюция призывает правительство России немедленно освободить лиц, определенных Центром по правам человека "Мемориал" в качестве политических заключенных, согласно критериям резолюции ПАСЕ, и перечисляет, в частности таких активистов, как Алексей Пичугин, Игорь Рудников, Константин Котов, Анастасия Шевченко, Юрий Дмитриев и Деннис Кристенсен.