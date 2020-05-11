Сотрудничество с "Deutsche Bahn" позволит ускорить реформирование "Укрзализныци", - посол Мельник

Железная дорога Германии - "Дойче Бан" и "Укрзализныця" должны сотрудничать как стратегические партнеры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"На сегодня речь идет только о консультировании. То есть о том, что благодаря специалистам немецкой железной дороги реформа, которая была начата в Украине, будет не только продолжена, но будет осуществляться еще более быстрыми темпами", - сказал украинский дипломат.

Андрей Мельник отметил, что "по объемам и перевозок, и пассажиров, и грузов немецкая и украинская железные дороги фактически на одном уровне".

"То есть эти объемы одного измерения. Грузопотоки в Украине даже выше, чем в Германии. Поэтому, если нам удастся сотрудничеству, которое было начата, предоставить практическое продолжения, то я убежден, что от такого партнерства Украины только сможет выиграть",- отметил Мельник.

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Меморандум о сотрудничестве "Укрзализныци" и Deutsche Bahn был подписан в Киеве в феврале 2020 года. В нем отмечалось, что речь идет о консультации немецких специалистов по оптимизации операций и управления. Детали сотрудничества на тот момент не были известны, их будет регулировать соглашение о стратегическом партнерстве, подписание которого ранее анонсировали на февраль. Новых дат украинская и немецкая стороны пока не объявляли.

27 декабря 2019 в Кабмине заявили об утверждении плана реформирования отрасли железнодорожных перевозок в Украине. Там говорится о внедрении контрактного заказ пассажирских перевозок, которые будут признаны общественно важными; меры обеспечения безопасности перевозок при открытии рынка перевозчиков; план реструктуризации АО "Укрзализныця" для подготовки компании к открытию рынка железнодорожных перевозок и первичного размещения акций (IPO).

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