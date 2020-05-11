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Сотрудничество с "Deutsche Bahn" позволит ускорить реформирование "Укрзализныци", - посол Мельник

Сотрудничество с

Железная дорога Германии - "Дойче Бан" и "Укрзализныця" должны сотрудничать как стратегические партнеры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"На сегодня речь идет только о консультировании. То есть о том, что благодаря специалистам немецкой железной дороги реформа, которая была начата в Украине, будет не только продолжена, но будет осуществляться еще более быстрыми темпами", - сказал украинский дипломат.

Андрей Мельник отметил, что "по объемам и перевозок, и пассажиров, и грузов немецкая и украинская железные дороги фактически на одном уровне".

"То есть эти объемы одного измерения. Грузопотоки в Украине даже выше, чем в Германии. Поэтому, если нам удастся сотрудничеству, которое было начата, предоставить практическое продолжения, то я убежден, что от такого партнерства Украины только сможет выиграть",- отметил Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" пока не может себе позволить консультации Deutsche Bahn, - Криклий

Меморандум о сотрудничестве "Укрзализныци" и Deutsche Bahn был подписан в Киеве в феврале 2020 года. В нем отмечалось, что речь идет о консультации немецких специалистов по оптимизации операций и управления. Детали сотрудничества на тот момент не были известны, их будет регулировать соглашение о стратегическом партнерстве, подписание которого ранее анонсировали на февраль. Новых дат украинская и немецкая стороны пока не объявляли.

27 декабря 2019 в Кабмине заявили об утверждении плана реформирования отрасли железнодорожных перевозок в Украине. Там говорится о внедрении контрактного заказ пассажирских перевозок, которые будут признаны общественно важными; меры обеспечения безопасности перевозок при открытии рынка перевозчиков; план реструктуризации АО "Укрзализныця" для подготовки компании к открытию рынка железнодорожных перевозок и первичного размещения акций (IPO).

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Автор: 

Германия (7114) Укрзализныця (2767) Мельник Андрей (231)


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Топ комментарии
+5
Железная дорога Германии - "Дойче Бан" и "Укрзализныця" должны сотрудничать как стратегические партнеры. Источник: https://censor.net.ua/n3194798
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Уявіть співробітництво німців з людьми, які не тримають свого слова та постійно міняють керівників на своїх корумпованих друзів😏
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11.05.2020 23:56 Ответить
+4
Странно, что немцы не в курсе
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11.05.2020 23:47 Ответить
+2
А я раньше думал, что это - украинский язык, а оказалось, что Мельник давал интервью для Радио Свобода на английском...
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12.05.2020 00:31 Ответить
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Странно, что немцы не в курсе
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11.05.2020 23:47 Ответить
Это не профиль банка, так они и озвучивали..
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11.05.2020 23:54 Ответить
"Deutsche Bahn" - это Железная дорога Германии...
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12.05.2020 00:02 Ответить
Спонсор..
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12.05.2020 00:16 Ответить
Железная дорога Германии - "Дойче Бан" и "Укрзализныця" должны сотрудничать как стратегические партнеры. Источник: https://censor.net.ua/n3194798
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Уявіть співробітництво німців з людьми, які не тримають свого слова та постійно міняють керівників на своїх корумпованих друзів😏
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11.05.2020 23:56 Ответить
А все думали, что реформы в "в зализныци" будет проводить Лещенко, которого туда пихнули за 300 тыс в месяц!
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12.05.2020 00:00 Ответить
"Железная дорога Германии - "Дойче Бан" и "Укрзализныця" должны сотрудничать как стратегические партнеры" -- вот как уйдет из лексикона наших деятелей слово "должны", тогда глядишь и жизнь пойдет в гору и зарубежные компании проявят заинтересованность.
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12.05.2020 00:02 Ответить
Но он же не сказал - обязаны, потому у немцев есть шанс начать сотрудничество...
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12.05.2020 00:06 Ответить
не заню как по немецки, но на англ это одно и то же. Тоньше надо работать со словом а то мало ли что может приключиться.
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12.05.2020 00:16 Ответить
Не знал, что английский такой бедный язык и нет различия между: должны, потому, что... и обязаны, так как...
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12.05.2020 00:20 Ответить
ну...по моему мнению must и have to имеют одно и то же занчение. Вроде.. дожнет сделать, не имея выбора. Хотя оригинал не читал. Как перевели -- не знаю. Но даже на русском "должен" звучит однозначно без условия выбора.
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12.05.2020 00:26 Ответить
А я раньше думал, что это - украинский язык, а оказалось, что Мельник давал интервью для Радио Свобода на английском...
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12.05.2020 00:31 Ответить
Ага, сотрудничество. Все остановлено, движения нет и неизвестно когда будет...
Самое время для бла-бла-бла о сотрудничестве. Т.е. командировки начальства в Германию, представительские расходы, многие миллионы евро за так.наз. "консалтинговые услуги". Итог: у руководства недвижимость в Европе, дети в Куршавеле, а нам: ну, не получилось, каждый имеет право на ошибку.
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12.05.2020 00:12 Ответить
Наши поезда по поездатости самые поездатые поезда в мире, которые всегда перепоездят любые поезда, которые не умеют так поездато везде поездить!!
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12.05.2020 00:22 Ответить
Вроде хотели у немцев старые ГДРовские вагоны выпросить или купить по дешману.
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12.05.2020 00:25 Ответить
Морские медленные воды
Не то что рельсы в два ряда ..

А шотама с Гиперррлупой?
Аааа, шакаладом забурела??))
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12.05.2020 00:29 Ответить
Опять...
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12.05.2020 01:19 Ответить
Шеф укрзализныци плакал, что мало зарабатывает, укрпочтовец Смелянский как бы круче и будет получать 2 млн в месячишко
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12.05.2020 01:26 Ответить
Не понимаю! Маньячело Порошенко, придумал схему как заработать на том что, сам проглотить не в состоянии! Весь мир объездил, всем предлагая взять в аренду, консорциум, короче во внешнее управление , все стратегические объекты! По вводил наблюдателей, бесполезных! Главное чтобы Украинцам не досталось! Вредитель какой то! Это наверное чтобы красть проще было и отвести от своей марионетки во главе ответственность за решения! Ну и конечно международная крыша от иностранных подельников, в случае попытки наезда в Украине.На сколько же он ненавидит Украину, если не он ею правит!
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12.05.2020 02:20 Ответить
Там ещё осталось что реформировать??)))
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12.05.2020 06:19 Ответить
"Укрзализныце" поможет только отсутствие коррупции. Без решения этой проблемы даже инопланетяне ничем не помогут.
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12.05.2020 07:03 Ответить
Интересно, как мы можем быть с германскими железными дорогами стратегическими партнерами? У нас даже границы совместной нет. Мы должны обеспечивать проезд российских товаров из Московии в Германию? В этом стратегическое партнерство? И что министр называет "начатой реформой Уукрзализныци"? Назначение министром сообщений некомпетентого воришки Криклия и его шлюшки в наблюдательный совет Укрзализныци?
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12.05.2020 07:14 Ответить
В этом партнерстве, явно торчит шнобель россии. Украинская рельса нигде не имеет контакта с немецкой, между ними сотни километров польских рельс. Как-то все хитросделано в этом сотрудничестве Германии и Украины. Или их консультанты умнее наших? Не думаю, что у нас одни дегенераты. Судя по зарплатам - одни академики с мировым именем.
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12.05.2020 08:09 Ответить
 
 