Пристайко заявил о пересмотре некоторых условий ассоциации с ЕС: Большинство квот нас уже не устраивает
Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
Он отметил, что большинство квот на поставки без пошлин украинских товаров в ЕС "не устраивают производителей", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на DW.
"Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения о безтарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим", — заявил Пристайко.
Вице-премьер также сообщил, что власти ЕС и Украины также работают над углублением сотрудничества в сферах цифрового рынка, взаимодействия в вопросах таможни, юстиции, безопасности и обороны.
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Полки европейских супермаркетов забиты искусственным китайским мёдом , а прекрасный украинский мёд идёт по квотам .
Украинская курятина тоже популярна в ЕС - кстати и не всегда вообще курятина есть в ЕС в супермаркетах ( например сеть Кауфлэнд)
Украина может МНОГО ПРОИЗВОДИТЬ
НАПРИМЕР САЖЕНЦЫ
Я столкнулась, что малина с красивой австрийской этикеткой , оказалась мелкой и плохо отделялась . А это 5 евро . В Украине саженцы по 20-45 гр . Турки вон закупают машинами грушевые деревья для промышленных садов
Я была на крупнейшей выставке мороженого в Италии - лидера в жтой области,
Так вот мороженное по современным технологиям производят из порошка ( подробно не буду)
Так вот на порошке надо огромное количество фруктов и яблок ( для базиса)
А где это все вырастить ? Лучше земель чем у Украины Румынии и Болгарии в ЕС нет
А вот на песке или глине - нужна
В Братиславе украинская курятина в МЕТРО свеже охолоджена .
А Вы в Испании ешьте свой высушенный хамон 😀
ВО ВТОРЫХ в течении нескольких лет объехала Испанию на машине- Кадис ( где ты не был), Севилью и Кордова( где ты тоже не был), Ронда, Гранада, Мадрид, Барселона
Добавлю Андорра и Перпиньян ( граница с Испанией), Гибралтар и Морокко ( через пролив)
Так шо отплывай в свой рашастан , деревенщина
Вчера Ляшко сказал , что парки можно было не закрывать , но закрыли для устрашения
Вопрос - Они совсем идиоты? Зачем нести чушь , если во многих странах парки и в ЕС закрывали
Евробляха в Румынии и Словакии растамаживается за 200 евро, хотя ТАМ МОЩНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ЗАВОДЫ
І все було-б, добре... Якби не наші "хитрокручені" чиновники, які здатні "з долоні шерсті настригти...". Знаючи їх, можу стверджувать, що вони зараз будуть вімагать "мзду" за дозвіл виїхать... Так що у цієї "медалі" дві сторони...
Ти хоч сама зрозуміла написане?
Про це повідомляютьджерела, передає Depo.ua з посиланням на "Українську правду".
Павлюк є непублічним членом команди президента Володимира Зеленського, він допомагав лідеру студії "Квартал 95" ще під час президентських виборів".
Джерело стверджує, що Зеленський запропонував навіть посаду Павлюку, але той відмовився.
"Ілля не є якимось приходящим, він повноцінний член команди. Вова навіть пропонував йому якось формалізуватися, але він сказав, що в тіні йому буде зручніше", - розповідав раніше один із близьких соратників Зеленського.
Незважаючи на те, що Павлюк не має жодної офіційної посади та не є політиком, у парламенті він має окрему групу депутатів "Слуги народу", яких свого часу через підозру у лобіюванні інтересів олігарха Ріната Ахметова намагався розпустити тодішній керівник ОПУ Андрій Богдан.
Раніше Павлюк був соратником скандального депутата-комуніста Ігоря Калєтніка, якого в часи Януковича вважали "смотрящим" за митницею. У нього він був оформлений помічником у 2007-2011 роках. У ті часи ЗМІ називали Павлюка "королем контрабанди західної митниці".
Окрім Павлюка, місцевими виборами займаються перший заступник голови ОПУ Сергій Трофімов, керівник партії Олександр Корнієнко та перший помічник президента Сергій Шефір.