Пристайко заявил о пересмотре некоторых условий ассоциации с ЕС: Большинство квот нас уже не устраивает

Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Он отметил, что большинство квот на поставки без пошлин украинских товаров в ЕС "не устраивают производителей", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на DW.

"Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения о безтарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим", — заявил Пристайко.

Вице-премьер также сообщил, что власти ЕС и Украины также работают над углублением сотрудничества в сферах цифрового рынка, взаимодействия в вопросах таможни, юстиции, безопасности и обороны.

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