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Новости Подписание ассоциации с ЕС
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Пристайко заявил о пересмотре некоторых условий ассоциации с ЕС: Большинство квот нас уже не устраивает

Пристайко заявил о пересмотре некоторых условий ассоциации с ЕС: Большинство квот нас уже не устраивает

Вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

Он отметил, что большинство квот на поставки без пошлин украинских товаров в ЕС "не устраивают производителей", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  DW.

"Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения о безтарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим", — заявил Пристайко.

Вице-премьер также сообщил, что власти ЕС и Украины также работают над углублением сотрудничества в сферах цифрового рынка, взаимодействия в вопросах таможни, юстиции, безопасности и обороны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правительство не вмешивается в процесс найма украинских работников иностранными работодателями, - Пристайко. ВИДЕО

Автор: 

квоты (169) Пристайко Вадим (500)


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Топ комментарии
+48
Зебил и его команда решили интегрироваться в таёженный союз
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12.05.2020 00:16 Ответить
+31
Нет, не только в Липецке но и по всей унитазии, ежедневно крутят фильмы производства квартала пикчерз
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12.05.2020 00:20 Ответить
+29
Тебя присоединят к липецкой хвабрике.. ЗЕбил покацапленный манкурт https://censor.net/user/145656
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12.05.2020 00:27 Ответить
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У них видно в Сибири нет бесплатной рабочей силы - вот о гулагах стали мечтать 😀😀😀
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12.05.2020 07:35 Ответить
Выкинь мобилку и компьютер и иди спать.
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12.05.2020 01:56 Ответить
Здорова конкуренція теж потрібна.
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12.05.2020 06:13 Ответить
Чемодан вокзал раша, кацапский лапоть
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12.05.2020 07:33 Ответить
хватит колонии до 1991 года...и ОРДЛа Украине -хватит!!! рассея идёт на ЙУХ...!
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12.05.2020 01:21 Ответить
А как насчет потребителей ? Меня например не устраивает что европейские товары у нас стоят гораздо дороже чем в Европе. Украинцы вынуждены покупать отечественное Г., поскольку на европейские товары стоит заградительная пошлина. Может вы там в правительстве начнете наконец думать про обычных Украинцев, а не только про избранных?
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12.05.2020 01:47 Ответить
ну хоть разумно сказал, ставлю + (пипец власть , за умное слово их радуюсь , так я колхозник необразованый
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12.05.2020 02:32 Ответить
С квотами проблема. Если ЕС снимет квоты с украинских товаров, то европейские фермеры с вилами пойдут штурмовать правительство. Да и... у них там и оборудование получше, в плане качества выпускаемой продукции. Тёплые коровники, автоматические доильные машинки, холодильники для хранения того же молока, фуры с холодильными установками для перевозки, квалифицированные ветеринары, хорошие лекарства для коровок, контроль качества на высшем уровне.
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12.05.2020 06:32 Ответить
Ну шо Вы пишете?

Полки европейских супермаркетов забиты искусственным китайским мёдом , а прекрасный украинский мёд идёт по квотам .

Украинская курятина тоже популярна в ЕС - кстати и не всегда вообще курятина есть в ЕС в супермаркетах ( например сеть Кауфлэнд)
Украина может МНОГО ПРОИЗВОДИТЬ
НАПРИМЕР САЖЕНЦЫ
Я столкнулась, что малина с красивой австрийской этикеткой , оказалась мелкой и плохо отделялась . А это 5 евро . В Украине саженцы по 20-45 гр . Турки вон закупают машинами грушевые деревья для промышленных садов
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12.05.2020 07:07 Ответить
Да я и не спорю, что Украина много чего может производить в области с/х. Это очевидно.
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12.05.2020 07:25 Ответить
УКРАИНА со своими черноземами КАК БРИЛЛИАНТ
Я была на крупнейшей выставке мороженого в Италии - лидера в жтой области,
Так вот мороженное по современным технологиям производят из порошка ( подробно не буду)
Так вот на порошке надо огромное количество фруктов и яблок ( для базиса)
А где это все вырастить ? Лучше земель чем у Украины Румынии и Болгарии в ЕС нет
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12.05.2020 07:31 Ответить
Хороший чернозём вещь, конечно, хорошая, но я сомневаюсь, что он (чернозём) тянет на бриллиант сам по себе. Я думаю тут больше роляют технологии, например, качественные удобрения. Современные сыроварни. Ну и доступ к рынкам сбыта.
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12.05.2020 07:55 Ответить
В Украине такой чернозём , шо никакая химия не нужна
А вот на песке или глине - нужна
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12.05.2020 08:02 Ответить
Не пиши бред о украинской курятине,которая в углу стоит перемороженная в морозильных камерах,которая и нафиг не кому нужна, европеец покупает свежую курятину, а также рыбу свеже выловленную, которая еще вчера позавчера плавала,а не глубокой заморозки.
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12.05.2020 08:13 Ответить
Сам не пиши бред
В Братиславе украинская курятина в МЕТРО свеже охолоджена .

А Вы в Испании ешьте свой высушенный хамон 😀
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12.05.2020 08:20 Ответить
Деревенщина, ты хоть нормальный хамон пробовала,во всем мире зто деликатесс.
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12.05.2020 08:44 Ответить
Во первых, кацап, в Украине ДЕРЕВЕНЬ НЕТ
ВО ВТОРЫХ в течении нескольких лет объехала Испанию на машине- Кадис ( где ты не был), Севилью и Кордова( где ты тоже не был), Ронда, Гранада, Мадрид, Барселона
Добавлю Андорра и Перпиньян ( граница с Испанией), Гибралтар и Морокко ( через пролив)
Так шо отплывай в свой рашастан , деревенщина
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12.05.2020 09:04 Ответить
Чому такий делікатес у нас не роблять? Це так просто! Беремо свинячу ногу, занурюємо її в сіль і витримуємо аж 40 днів. Все, хамон готовий! Їжте делікатес на здоров'я, тільки ріжте тонюсінькими пластинками.
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12.05.2020 09:51 Ответить
Как бы не вышло так, как у пуйла - его перестал устраивать договор "ОПЭК+" - результат этого демарша всем известен. Чтобы пересматривать условия договоренностей нужны мозги, а у зекоманды они не наблюдаются.
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12.05.2020 07:12 Ответить
Тоже хорошее замечание - Мозгов там нет
Вчера Ляшко сказал , что парки можно было не закрывать , но закрыли для устрашения
Вопрос - Они совсем идиоты? Зачем нести чушь , если во многих странах парки и в ЕС закрывали
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12.05.2020 07:19 Ответить
Уберите к чертовой матери эти барыжную растаможку евроблях , если хотите дружить с европейцами . Они над Вами ( властью ), идиотами , смеются . Автозаводов НОРМАЛЬНЫХ в Украине нет , а пошлина на евробляхи такая, как будто Украина КАК Германия имеет десятки автозаводов
Евробляха в Румынии и Словакии растамаживается за 200 евро, хотя ТАМ МОЩНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ЗАВОДЫ
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12.05.2020 07:16 Ответить
О! шлепер(тупой) жив, шлепер будет жить - на потеху пыне...
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12.05.2020 07:18 Ответить
З одного боку політика МЗС України правильна - працювать повинні їхать легально, а не прикриваючись туристичними візами, через різноманітні "шмекерські" контори... Саме ця категорія приносить найбільше "головного болю" і владі країн, де працюють ці люди, і самим працівникам, і Україні... По-перше, держава, де працюють ці люди, несе збитки від недоотриманих податків. А на ці податки держава утримує соціальні служби, комунальні, послугами яких користуються ВСІ люди, що перебувають у державі... По-друге, це соціально незахищена група, яка найчастіше контактує з кримінальним середовищем, як місцевим, так і українським... Вони і експлуатуються криміналітетом, і, частенько, самі стають його частиною... І коли у них, на цьому грунті виникають проблеми, вони починають волать про допомогу... І МЗС України змушене втручатися... В Україну, після оголошення карантину, в основному, повернулися саме ці, "хитрокручені" громадяни, бо звернуться до влади за медичною допомогою вони не можуть, бо погрожує депортацією за незаконне перебування...
І все було-б, добре... Якби не наші "хитрокручені" чиновники, які здатні "з долоні шерсті настригти...". Знаючи їх, можу стверджувать, що вони зараз будуть вімагать "мзду" за дозвіл виїхать... Так що у цієї "медалі" дві сторони...
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12.05.2020 07:44 Ответить
Яр, ти такий холодний, як і розумний. Багато країн тримають економіку на нелегальних емігрантах. На півдні ЄС у деяких країнах треба відпрацювати три роки без податків, а потім легалізуватися і платити податки, щоб потім мати соціальну допомогу.
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12.05.2020 10:10 Ответить
..... у деяких країнах треба відпрацювати три роки без податків, а потім легалізуватися і платити податки, щоб потім мати соціальну допомогу......
Ти хоч сама зрозуміла написане?
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12.05.2020 10:37 Ответить
Ольга, ти знову почала "вумнічать"? По-твоєму, виходить, що ти вітаєш порушення нашими громадянами законодавства інших країн? І як це співіснує з "європейським вибором"? ТОбі не здається, що ти пропагуєш "подвійні стандарти"?!... "Тут- читать, тут - не читать... А тут мы селёдку заворачивали..."
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12.05.2020 10:58 Ответить
"ЗМІ дізналися, хто керує кампанією "слуг" на місцевих виборах"
Про це повідомляютьджерела, передає Depo.ua з посиланням на "Українську правду".

Павлюк є непублічним членом команди президента Володимира Зеленського, він допомагав лідеру студії "Квартал 95" ще під час президентських виборів".

Джерело стверджує, що Зеленський запропонував навіть посаду Павлюку, але той відмовився.

"Ілля не є якимось приходящим, він повноцінний член команди. Вова навіть пропонував йому якось формалізуватися, але він сказав, що в тіні йому буде зручніше", - розповідав раніше один із близьких соратників Зеленського.

Незважаючи на те, що Павлюк не має жодної офіційної посади та не є політиком, у парламенті він має окрему групу депутатів "Слуги народу", яких свого часу через підозру у лобіюванні інтересів олігарха Ріната Ахметова намагався розпустити тодішній керівник ОПУ Андрій Богдан.

Раніше Павлюк був соратником скандального депутата-комуніста Ігоря Калєтніка, якого в часи Януковича вважали "смотрящим" за митницею. У нього він був оформлений помічником у 2007-2011 роках. У ті часи ЗМІ називали Павлюка "королем контрабанди західної митниці".

Окрім Павлюка, місцевими виборами займаються перший заступник голови ОПУ Сергій Трофімов, керівник партії Олександр Корнієнко та перший помічник президента Сергій Шефір.
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12.05.2020 07:54 Ответить
Дристайко не понимает, что страны ЕС не облагают свой экспорт внутренними пошлинами как в Украине. Нет у них пошлин и на импорт как сделали в Украине на евробляхи.
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12.05.2020 08:08 Ответить
Вообще надо отметить слабый уровень наших правительств на протяжении последних 5-ти лет. Только женщины Зеркаль и Супрун были наверное единственными, кто попали в КМ не для того, чтобы воровать и потому выглядели прилично. Всех остальных набирали из сантехников и продавцов базаров.
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12.05.2020 08:31 Ответить
Ну, хороший продавец с базара даст форы любому самокатчику))
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12.05.2020 09:26 Ответить
Чим більше загроз для мордора з фуйлом, тим активніше бикують зеленські колаборанти, руйнуючи співпрацю України з ЄС та НАТО. Яке дивне "співпадіння"
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12.05.2020 10:57 Ответить
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