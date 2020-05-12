Помпео заявил, что Китай по-прежнему не делится информацией о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Китая в отказе делится информацией относительно борьбы с коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Twitter Госдепартамента США.

Помпео заявляет, что его высказывания не связаны с политикой, так как речь идет о жизни американцев.

"Китай по-прежнему отказывается делиться информацией, необходимой для обеспечения безопасности людей. Наши правдивые высказывания и призывы к прозрачности не связаны с политикой, обвинением или запугиванием. Речь идет о спасении жизни американцев. Нам необходимо, чтобы страны своевременно обменивались надежными данными", - заявил Помпео.

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