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Помпео заявил, что Китай по-прежнему не делится информацией о коронавирусе
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Китая в отказе делится информацией относительно борьбы с коронавирусом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Twitter Госдепартамента США.
Помпео заявляет, что его высказывания не связаны с политикой, так как речь идет о жизни американцев.
"Китай по-прежнему отказывается делиться информацией, необходимой для обеспечения безопасности людей. Наши правдивые высказывания и призывы к прозрачности не связаны с политикой, обвинением или запугиванием. Речь идет о спасении жизни американцев. Нам необходимо, чтобы страны своевременно обменивались надежными данными", - заявил Помпео.
Топ комментарии
+3 kelman muksat
показать весь комментарий12.05.2020 01:13 Ответить Ссылка
+1 Денис Власенко #415292
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+1 Утрехтский Крысолов
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Дмитрий Медведев.6 апреля 2020 г.Ютьюб.
Швейцарский главный инфекционист доктор Пьетро Вернацца (Pietro Vernazza) в середине апреля в интервью объяснил, что болезнь COVID-19 «лёгкая для подавляющего большинства людей». «Подсчёт зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогают. Кроме того, большинство людей, учтённых в статистике, умерли не только от COVID-19.