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Новости Борьба с коронавирусом
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Помпео заявил, что Китай по-прежнему не делится информацией о коронавирусе

Помпео заявил, что Китай по-прежнему не делится информацией о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Китая в отказе делится информацией относительно борьбы с коронавирусом.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в  Twitter Госдепартамента США.

Помпео заявляет, что его высказывания не связаны с политикой, так как речь идет о жизни американцев.

"Китай по-прежнему отказывается делиться информацией, необходимой для обеспечения безопасности людей. Наши правдивые высказывания и призывы к прозрачности не связаны с политикой, обвинением или запугиванием. Речь идет о спасении жизни американцев. Нам необходимо, чтобы страны своевременно обменивались надежными данными", - заявил Помпео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки - 17 случаев заболевания

Автор: 

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Топ комментарии
+3
Помпео заявил, что Китай по-прежнему не делится информацией о коронавирусе - Цензор.НЕТ 9822
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12.05.2020 01:13 Ответить
+1
И не поделится !)
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12.05.2020 00:50 Ответить
+1
Кто-то кого-то пытается обмануть... И я догадываюсь, кто это...
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12.05.2020 00:51 Ответить
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И не поделится !)
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12.05.2020 00:50 Ответить
та вже новим штамом "паделится"...
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12.05.2020 00:57 Ответить
Кто-то кого-то пытается обмануть... И я догадываюсь, кто это...
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12.05.2020 00:51 Ответить
Какие данные тебе сейчас нужны, Помпео? Все данные по вирусу есть у специалистов вплоть до цепочек РНК. Чего тебе ещё нужно, чтобы спасать американцев?
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12.05.2020 00:51 Ответить
Китай может только поделить ....Коронавирусом.
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12.05.2020 00:52 Ответить
Та біозброя це..
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12.05.2020 00:53 Ответить
Это было понятно и надо было предвидеть ещё тогда когда китайцы выпускали в 90-х одноразовый зонтик и супер свёрла по бетону из силумина
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12.05.2020 00:54 Ответить
перший тур вірусу США "не збив"...готують другий...Китай можливо щось задумав...
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12.05.2020 00:55 Ответить
Надёжность Китая аналогична надёжности сплавов из ими любимого материала -силумина
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12.05.2020 00:57 Ответить
Помпео заявил, что Китай по-прежнему не делится информацией о коронавирусе - Цензор.НЕТ 9822
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12.05.2020 01:13 Ответить
Все кто носит Маски, болльны.
Дмитрий Медведев.6 апреля 2020 г.Ютьюб.
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12.05.2020 01:22 Ответить
Майко Джексон ходил в маске еще в 2009 году,а потом перешел на противогаз...
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12.05.2020 01:25 Ответить
Жирная лживая свинья. КОВИД? Фальсификаторы ВОЗ подлежат ликвидации. А что думают по поводу показателя смертности профессиональные медики? 5 мая немецкий вирусолог Хендрик Стрик (Hendrik Streeck) заявил, что верхний предел летальности COVID-19 составляет 0,36%; более вероятно, что летальность находится в диапазоне от 0,24 до 0,26% или ещё ниже. При этом немецкий учёный добавил, что почти все летальные случаи приходятся на людей преклонного возраста. Средний возраст умерших с положительным результатом теста, по его данным, составил примерно 81 год.Немецкий эпидемиолог доктор Кнут Витковский (Knut Wittkowski) в интервью, данном в конце апреля, сообщил, что коэффициент смертности от COVID-19 сравним с гриппом, а пик был пройден в большинстве стран ещё до введения карантинов. Блокирование всего общества было «катастрофическим решением» без каких-либо выгод, но нанесло огромный ущерб.
Швейцарский главный инфекционист доктор Пьетро Вернацца (Pietro Vernazza) в середине апреля в интервью объяснил, что болезнь COVID-19 «лёгкая для подавляющего большинства людей». «Подсчёт зараженных людей и призыв к дополнительным тестам» мало чем помогают. Кроме того, большинство людей, учтённых в статистике, умерли не только от COVID-19.
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12.05.2020 04:50 Ответить
Возможно китайцы под видом тестирования и будут делать вакцинацию.
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12.05.2020 12:37 Ответить
 
 