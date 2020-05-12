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Посольство РФ в Чехии в ответ на обвинения СМИ, что его сотрудник хочет отравить мэра Праги, потребовало предоставить дипломату охрану

Посольство РФ в Чехии в ответ на обвинения СМИ, что его сотрудник хочет отравить мэра Праги, потребовало предоставить дипломату охрану

Посольство России в Чехии просит предоставить полицейскую охрану сотруднику своего посольства. Там убеждены, что его безосновательно обвиняют в подготовке покушения на мэра Праги.

Об этом говорится в заявлении дипломатического учреждения России, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське

"В связи с антироссийской информационной кампанией, которая длится в Чехии, заявляем, что ложные и бездоказательные обвинения (со ссылкой на местные спецслужбы) в адрес сотрудника посольства России в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков российской стороной были неоднократно и однозначно опровергнуты как в Москве, так и в Праге ", - утверждают российские дипломаты.

Они утверждают, что "через развернутое чешскими СМИ персональную травлю российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы".

10 мая чешские СМИ сообщили о предположении правоохранителей Чехии, что исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончакова привез в Прагу яд рицин для покушения на мэра Праги Зденека Гржиба и главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, которые были инициаторами сноса памятника советском военном Ивану Коневу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэру и двум главам районов Праги предоставили охрану из-за возможной угрозы со стороны России

Автор: 

Прага (110) угрозы (855) Чехия (1747) дипломаты (641)


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Топ комментарии
+31
не, нормально так!
"обеспечьте киллеру охрану, чтоб ему никто не мешал работать !"
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12.05.2020 02:30 Ответить
+28
Гоните санной тряпкой эту гэбэшную тварь с Праги !
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12.05.2020 01:25 Ответить
+19
Чехи,не тормозите.Забыли про 1968 год? Пинком гоните мокшан,они того достойны.
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12.05.2020 02:31 Ответить
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Гоните санной тряпкой эту гэбэшную тварь с Праги !
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12.05.2020 01:25 Ответить
Москалі, небійтесь, ви у вільній країні.
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12.05.2020 02:01 Ответить
Посольство рф в Праге и в Киеве
Посольство РФ в Чехии в ответ на обвинения СМИ, что его сотрудник хочет отравить мэра Праги, потребовало предоставить дипломату охрану - Цензор.НЕТ 1604 Посольство РФ в Чехии в ответ на обвинения СМИ, что его сотрудник хочет отравить мэра Праги, потребовало предоставить дипломату охрану - Цензор.НЕТ 4778
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12.05.2020 02:02 Ответить
В Киеве до 2014 было такое же
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12.05.2020 02:06 Ответить
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12.05.2020 02:10 Ответить
В Києві навіть посол раніше був.
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12.05.2020 06:02 Ответить
не, нормально так!
"обеспечьте киллеру охрану, чтоб ему никто не мешал работать !"
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12.05.2020 02:30 Ответить
Чехи,не тормозите.Забыли про 1968 год? Пинком гоните мокшан,они того достойны.
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12.05.2020 02:31 Ответить
Этот чешский унитаз на месте памятника надо было бы как вещдок отправить диппочтой в кремль лично в руки главному, а можно и промеж ног.
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12.05.2020 02:53 Ответить
Не зможе вибраться на нього "недомірок"... А якщо і вилізе, то впаде і втопиться... Ти знаєш, якої висоти той унітаз? ДВА МЕТРИ!!! От і прикинь, якого розміру там "чаша"...
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12.05.2020 05:22 Ответить
Після отруєння росіянами "Новічком" у Великій Британії чеська версія отруєння має вигляд дуже правдоподібної.
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12.05.2020 03:43 Ответить
Так було вже отруєння і в Болгарії, та розстріл у Німеччині. А скільки ще вбивств, замаскованих під нещасний випадок...
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12.05.2020 09:36 Ответить
опять ходоки к солсберецкому собору .
по всій Европі. як ті воші...
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12.05.2020 04:54 Ответить
В чому проблема? В Чехії ще карантинні заходи не скасовані до кінця... Хай дотримується самоїзоляції - сидить у посольстві...
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12.05.2020 05:23 Ответить
Полоний,Новичок,КоронвиRUS,следующая Паденимия,жрать нечего,отдавай сапоги ....
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12.05.2020 06:52 Ответить
Россия сама себе делает лучшую антироссийскую информационную компанию.
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12.05.2020 06:58 Ответить
але навіть серед тварин іноді виникають запитання...

Посольство РФ в Чехии в ответ на обвинения СМИ, что его сотрудник хочет отравить мэра Праги, потребовало предоставить дипломату охрану - Цензор.НЕТ 7724
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12.05.2020 07:07 Ответить
Дна на РАБссии не бывает,ну разве нефть станет 9 долларов за кухоль пива. Это точно ДНО паБЕДЫ...,на дне победы пролетарията аньтифошЫздов
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12.05.2020 07:12 Ответить
А що, так можливо було? Спіймали на гарячому - починай вимагати охорону та кричати про переслідування. Цивілізованному світу давно пора зрозуміти, що Росія - розсадник тероризму в усьому світі.
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12.05.2020 07:32 Ответить
Надайте цілодобову охорону кожному скрепному гдбпломату в кожній державі і стежте за ними відкрито))) ото буде кіпіш старого мєрина...
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12.05.2020 07:37 Ответить
Посольство РФ в Чехии в ответ на обвинения СМИ, что его сотрудник хочет отравить мэра Праги, потребовало предоставить дипломату охрану - Цензор.НЕТ 2467
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12.05.2020 07:54 Ответить
Nenado puskat rosijan v stranu i nebudet problem.Luce uze s siriji pustit migrantov cem rosijan
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12.05.2020 08:20 Ответить
Там де московіт-там якісь непорозуміння. Скрізь воно воняє і всим незадоволене. Сраку помийте спочатку мокші. Вам до чехів ще дуже далеко. Чому вони мають вас любити, за окупацію більше 50 років і війну у 1967 році?
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12.05.2020 09:01 Ответить
Церкви, костёлы, мечети Праги ждут ценителей. Но без охраны.
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12.05.2020 16:36 Ответить
 
 