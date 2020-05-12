Посольство РФ в Чехии в ответ на обвинения СМИ, что его сотрудник хочет отравить мэра Праги, потребовало предоставить дипломату охрану

Посольство России в Чехии просит предоставить полицейскую охрану сотруднику своего посольства. Там убеждены, что его безосновательно обвиняют в подготовке покушения на мэра Праги.

Об этом говорится в заявлении дипломатического учреждения России, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське.

"В связи с антироссийской информационной кампанией, которая длится в Чехии, заявляем, что ложные и бездоказательные обвинения (со ссылкой на местные спецслужбы) в адрес сотрудника посольства России в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков российской стороной были неоднократно и однозначно опровергнуты как в Москве, так и в Праге ", - утверждают российские дипломаты.

Они утверждают, что "через развернутое чешскими СМИ персональную травлю российского дипломата в его адрес начали поступать угрозы".

10 мая чешские СМИ сообщили о предположении правоохранителей Чехии, что исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Кончакова привез в Прагу яд рицин для покушения на мэра Праги Зденека Гржиба и главу района Прага-6 Ондржея Коларжа, которые были инициаторами сноса памятника советском военном Ивану Коневу.

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