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В рамках послабления карантинных мер на Закарпатье открыли биосферный заповедник "Долина нарциссов"

На Закарпатье после ослабления карантина с 11 мая открыли для посетителей "Долину нарциссов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Фейсбуке Карпатского биосферного заповедника.

В то же время там отметили, что посетители должны соблюдать правила: быть в масках и держать дистанцию друг от друга.

Добавим, что "Долина нарциссов" под Хустом начала цвести еще раньше, но из-за карантина люди не могли попасть в заповедник и увидеть это.

В рамках послабления карантинных мер на Закарпатье открыли биосферный заповедник Долина нарциссов 01

Автор: 

заповедник (156) Карпаты (306) цветы (54)


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Топ комментарии
+6
тільки від Петруся
без нього на твоїй фермі і сонце не встає
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12.05.2020 07:02 Ответить
+5
Як добре,що природа незалежна від дебілів ляшко,шмигаля,авакова,не лоха...
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12.05.2020 02:57 Ответить
+5
Мама одиначка на 5 дітей отримує під 10 000 соціалки, чи в нас є 35 000 циганских родин?
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12.05.2020 06:05 Ответить
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Як добре,що природа незалежна від дебілів ляшко,шмигаля,авакова,не лоха...
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12.05.2020 02:57 Ответить
тільки від Петруся
без нього на твоїй фермі і сонце не встає
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12.05.2020 07:02 Ответить
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12.05.2020 07:18 Ответить
От всех дебилов )))
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12.05.2020 07:30 Ответить
Мама одиначка на 5 дітей отримує під 10 000 соціалки, чи в нас є 35 000 циганских родин?
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12.05.2020 06:05 Ответить
Є ще варіант коли дітям від 18 до 30 і вони чекають доки мама нагодує.
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12.05.2020 06:06 Ответить
ну то допоможи хоча б двом-трьом сім'ям
чи ти любиш Україну лише на відстані а допомагаєш виключно віртуально?
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12.05.2020 06:13 Ответить
іаза пятеро дітей мама уже отримала більше 200 тисяч гривень, допомога-при народженні
плюс соціалка як мати-одиначка
плюс купа дотацій і велика купа різних пільг як багатодітна, включаючи безкоштовні путівки в санаторі\ та безкоштовне отримання продуктів
пишеш повну херню
або твоя знайома мати пятьох дітей все пробухала
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12.05.2020 06:20 Ответить
Что за чушь!
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12.05.2020 08:02 Ответить
Все позабирать пото отдовать по крохам, а барановирусные должны радоваться при этом.
Больше этой мрази в масках предложить нечего.
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12.05.2020 05:18 Ответить
тебе то какое дело?
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12.05.2020 07:16 Ответить
В рамках послабления карантинных мер на Закарпатье открыли биосферный заповедник "Долина нарциссов" - Цензор.НЕТ 3034
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12.05.2020 06:41 Ответить
Верить в эту клоунаду с коронвиRUSом дело каждого конечно,но когда она пройдет,ржать будете сами с себя.
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12.05.2020 06:45 Ответить
когда пройдёт будет не до смеха: муфлоны уже растоптали полэкономики
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12.05.2020 07:17 Ответить
Вы-то как раз находитесь в зоне особого риска. Лучше все-таки пишите на Цензоре всякую хрень, но не выходите туда, где есть скопление людей.
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12.05.2020 07:56 Ответить
что гавном завоняло...
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12.05.2020 09:15 Ответить
порохобот?
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12.05.2020 07:09 Ответить
Привет зебобик.Заступил на смену,наЦензоре ?
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12.05.2020 07:20 Ответить
убежал отсюда в ужасе бістро
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12.05.2020 07:36 Ответить
обережно, бо вірус може зайти з тилу!

В рамках послабления карантинных мер на Закарпатье открыли биосферный заповедник "Долина нарциссов" - Цензор.НЕТ 3863
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12.05.2020 07:14 Ответить
В Украину из Турции въехал один из соратников Саакашвили Григорий (Гечо) Харцилава(наверное тоже в рамках ослабления карантина). О нем мало кто знает, но это очень близкий и доверенный человек Саакашвили. Тоже хочет "откусить" от пирога. На дураках грех не зарабатывать.
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12.05.2020 07:17 Ответить
психологи давно доказали, что человек видит в окружающих именно те качества, которіе больше всего развиті у него самого
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12.05.2020 07:21 Ответить
Любой психолог тебе расскажет, что своя рубашка ближе к телу. А любой психиатр расскажет, что не всему ,что тебе говорят, можно и нужно верить. Когда тебе говорят, что тебя приехали сделать счастливым, можешь быть уверен - тебя будут грабить. Но уроки истории не впрок. Придется этим господам урок повторить. Может быть тогда дойдет до тебя, что дурнем быть не только плохо, но и не выгодно.
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12.05.2020 07:30 Ответить
реформі команді Саакашвили в Грузии признані всем миром!
Специалисті из бівшей команді Саакашвили чрезвічайно востребовані по всему миру и сейчас занимают вісокие пості в разніх странах мира и руководят различніми проектами
и только кремль и его филиаал порохоботі ненавидят Саакашвили
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12.05.2020 07:35 Ответить
И потому они бегают от своих реформ, как кот от голодной собаки. Жили бы себе в своей реформированной Грузии, жарили бы шашлык и танцевали бы лезгинку на свадьбах. Но нет, все им что-то хочется еще отреформировать. Проще говоря присвоить то, что плохо лежит. И я их понимаю. Дурни плодят негодяев, которые этими самыми дурнями и воспользуются. Еще раз: история не выучена, а значит она повторится. Удачи в осознании этого простого факта.
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12.05.2020 07:48 Ответить
баарыги в 2015 приняли Закон о статусе госслужащего
на основании этого Закона, барыги выбросили из Украины всех иностранцев с руководящих постов, даже Яресько с поста минфина
Украина - это феодальная вотчина для Порошенко, Януковича, Кононенко, Грановского и т.д.
Чужие здесь не ходят
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12.05.2020 07:52 Ответить
Расскажи это коломойскому с его тридцать. гражданствами. Или портнову. Или зеленскому с ермаком. Они посмеются.
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12.05.2020 07:55 Ответить
ты из тех, кто помпезно гордится собственным невежеством
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12.05.2020 07:57 Ответить
Я из тех, кто исходя из опыта, делает выводы. Ты же выводы делать не желаешь. Не знаю, по каким причинам: не умеешь, или не хочешь - разницы нет. Но результат всегда одинаков: дурней учит жизнь. И крепко. И в конце концов выводы придется делать, но чем позже, тем дороже обойдется.
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12.05.2020 08:04 Ответить
На Хмельниччині археологи досліджують давнє поселення

На Хмельниччині експедиція Рятівної археологічної служби розпочала дослідження давнього поселення Чаньків-1, що поблизу Дунаївців. Нагадаємо, саме тут наразі ведеться будівництво дороги в обхід міста. Це дорожнє полотно почали зводити ще у 2004 році, і проект кілька разів заморожували через через брак фінансування.

Наразі розкопки тут ведуться уже понад тиждень. На дослідженнях працюють співробітники науково-дослідного центру «Рятівної археологічної служби» Інституту археології НАН України. У команді - дослідники зі Львова, Києва, Луцька, Дубна, Хмельницького та Кам'янця Подільського. Експедицію очолює кандидат історичних наук завідувач відділу археології ранніх слов'ян Інституту археології НАН України Олег Петраускас. Триватимуть роботи на об'єкті декілька тижнів.
За цей час експедиція Рятівної археологічної служби має вивчити частину цього поселення, на якому при попередньому обстеженні знайшли матеріали від епохи енеоліту (3,5 тис. років до н.е.) до княжих часів (XI-XIII століття). Зокрема, тут виявили старожитності трипільської та черняхівської культур.
«Роботи плануємо завершити до кінця місяця, але, звісно, якщо натрапимо на цікаві об'єкти, то довше. Вони охоплять площу усієї пам'ятки, яка залишилася менш ушкодженою. Це близько 4-х тисяч квадратних метрів. Наразі на деяких розкопах вже виявлено об'єкти раннього залізного часу, господарські ями, житла, рештки господарських споруд. Є багато уламків кераміки того часу. Сподіваємося в інших розкопах натрапити на матеріали трипільської культури», - розповів сайту http://ye.ua/ «Є» Олег Осаульчук, директор Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України.https://ye.ua/istiriya/48869_Na_Hmelnichchini_arheologi_doslidzhuyit_davnye_poselennya.html
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12.05.2020 07:21 Ответить
Нюхать цветочки в масках.... Ну-ну... Удивительно, что так много людей до сих пор не поняли, что отцы дурантина долбодятлы в лучшем случае.
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12.05.2020 07:22 Ответить
Грузинские криминальные авторитеты в Украине с 1953 года.Когда товарищ Берия выпустил на свободу миллионы зэков ГУЛАГа...,сегодня чуваки вернулись в Украину,типа новая ВОЛНА перестроечников Перестройки Михо зна куда пристроить этих Чуваков...,правда в Одессе обосрался,с кем не бываеть...
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12.05.2020 07:23 Ответить
дед, эт уже маразм
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12.05.2020 07:38 Ответить
U vas toze sneg?Prosnulsia dumaju sto ecio spliu za oknom polno snega
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12.05.2020 07:25 Ответить
в Киеве нет, но вроде обещают (прогноз)
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12.05.2020 07:40 Ответить
Какой снег, дорогой?! Жара 25 градусов. На юге живем )))))
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12.05.2020 07:59 Ответить
U nas toze bylo 20 gradusov,a vot segodnia sneg i nedumajet ostonovitsia.Zimoj pocti nebylo snega,tak teper vypal
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12.05.2020 08:02 Ответить
Вот поэтому и люблю жить на юге Украины
Приезжайте в гости, греться )))
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12.05.2020 08:08 Ответить
 
 