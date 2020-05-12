В рамках послабления карантинных мер на Закарпатье открыли биосферный заповедник "Долина нарциссов"
На Закарпатье после ослабления карантина с 11 мая открыли для посетителей "Долину нарциссов".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Фейсбуке Карпатского биосферного заповедника.
В то же время там отметили, что посетители должны соблюдать правила: быть в масках и держать дистанцию друг от друга.
Добавим, что "Долина нарциссов" под Хустом начала цвести еще раньше, но из-за карантина люди не могли попасть в заповедник и увидеть это.
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без нього на твоїй фермі і сонце не встає
чи ти любиш Україну лише на відстані а допомагаєш виключно віртуально?
плюс соціалка як мати-одиначка
плюс купа дотацій і велика купа різних пільг як багатодітна, включаючи безкоштовні путівки в санаторі\ та безкоштовне отримання продуктів
пишеш повну херню
або твоя знайома мати пятьох дітей все пробухала
Больше этой мрази в масках предложить нечего.
Специалисті из бівшей команді Саакашвили чрезвічайно востребовані по всему миру и сейчас занимают вісокие пості в разніх странах мира и руководят различніми проектами
и только кремль и его филиаал порохоботі ненавидят Саакашвили
на основании этого Закона, барыги выбросили из Украины всех иностранцев с руководящих постов, даже Яресько с поста минфина
Украина - это феодальная вотчина для Порошенко, Януковича, Кононенко, Грановского и т.д.
Чужие здесь не ходят
На Хмельниччині експедиція Рятівної археологічної служби розпочала дослідження давнього поселення Чаньків-1, що поблизу Дунаївців. Нагадаємо, саме тут наразі ведеться будівництво дороги в обхід міста. Це дорожнє полотно почали зводити ще у 2004 році, і проект кілька разів заморожували через через брак фінансування.
Наразі розкопки тут ведуться уже понад тиждень. На дослідженнях працюють співробітники науково-дослідного центру «Рятівної археологічної служби» Інституту археології НАН України. У команді - дослідники зі Львова, Києва, Луцька, Дубна, Хмельницького та Кам'янця Подільського. Експедицію очолює кандидат історичних наук завідувач відділу археології ранніх слов'ян Інституту археології НАН України Олег Петраускас. Триватимуть роботи на об'єкті декілька тижнів.
За цей час експедиція Рятівної археологічної служби має вивчити частину цього поселення, на якому при попередньому обстеженні знайшли матеріали від епохи енеоліту (3,5 тис. років до н.е.) до княжих часів (XI-XIII століття). Зокрема, тут виявили старожитності трипільської та черняхівської культур.
«Роботи плануємо завершити до кінця місяця, але, звісно, якщо натрапимо на цікаві об'єкти, то довше. Вони охоплять площу усієї пам'ятки, яка залишилася менш ушкодженою. Це близько 4-х тисяч квадратних метрів. Наразі на деяких розкопах вже виявлено об'єкти раннього залізного часу, господарські ями, житла, рештки господарських споруд. Є багато уламків кераміки того часу. Сподіваємося в інших розкопах натрапити на матеріали трипільської культури», - розповів сайту http://ye.ua/ «Є» Олег Осаульчук, директор Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України.https://ye.ua/istiriya/48869_Na_Hmelnichchini_arheologi_doslidzhuyit_davnye_poselennya.html
Приезжайте в гости, греться )))