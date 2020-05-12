В рамках послабления карантинных мер на Закарпатье открыли биосферный заповедник "Долина нарциссов"

На Закарпатье после ослабления карантина с 11 мая открыли для посетителей "Долину нарциссов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Фейсбуке Карпатского биосферного заповедника.

В то же время там отметили, что посетители должны соблюдать правила: быть в масках и держать дистанцию друг от друга.

Добавим, что "Долина нарциссов" под Хустом начала цвести еще раньше, но из-за карантина люди не могли попасть в заповедник и увидеть это.