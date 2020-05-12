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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки шесть раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, ликвидирован один и ранены двое наемников РФ, - штаб

Враг за сутки шесть раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, ликвидирован один и ранены двое наемников РФ, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага", - сказано в сообщении.

Отмечается, что большинство обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Так, неподалеку от Павлополя и Авдеевки противник открывал огонь по позициям ОС из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Окрестности Красногоровки в вечернее время российские оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, а ночью применили по защитникам Старогнатовки вооружение боевых машин пехоты и автоматический станковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Крымского враг открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Пивденне противник для обстрелов применял гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

"Военнослужащие Объединенных сил четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность.

По данным разведки, 11 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили", - сообщили в штабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли Авдеевку, мирные жители не пострадали, - штаб ООС. ФОТО

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушения, вследствие чего вражеские провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки шесть раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, ликвидирован один и ранены двое наемников РФ, - штаб 01
Враг за сутки шесть раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, ликвидирован один и ранены двое наемников РФ, - штаб 02

обстрел (28274) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Загадка:
"Без рук, без ног, в избу лезет..."
Ответ: "Ихтамнет" с Донбасса...
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12.05.2020 07:27 Ответить
Героям Слава !!!
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12.05.2020 07:35 Ответить
Ворог за добу шість разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, втрат немає, ліквідовано одного і поранено двох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 8392
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12.05.2020 07:47 Ответить
Україні потрібно вкладати оборонні кошти в війська хакерів! Це одне з найсерйозніших озброєнь на даний момент в світі! Наприклад у Кореї є 2 тисячi хакерів і вони здатні і їм під силу усунути будь-яку країну на землі і в тому числі і найсильніші країни, як США! Причому різними способами, можна зламати енергосистему будь-якої країни, розподілити електрику так, щоб всі трансформатори країни вийшли з ладу, а без електроенергії, як їх ремонтувати, всі інструменти працюють від мережі! І це тільки початок, без електрики підприємства більше не зможуть виробляти, консервувати, і доставляти продукти харчування, і не буде чого їсти! Без електрики більше неможливо буде робити горючі з сирої нафти, буде нічим заправляти бензобаки! Чи не буде світла і опалення, робочих лікарень, екстрених служб. Тільки уявіть, та це гірше будь-якої ядерної війни! Україні потрібно всього пару тисяч хакерів, щоб знищити Росію!
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12.05.2020 07:48 Ответить
краще кляту рашу знищити!!
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12.05.2020 07:56 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії!!!!
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12.05.2020 07:57 Ответить
Нарешті, стали адекватно відповідати. Самі, чи гловно дозволив...
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12.05.2020 08:33 Ответить
 
 