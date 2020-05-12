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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Черновицкой области выявили 72 новых случая COVID-19, умерли три человека, всего 2396 заболевших, - ОГА

За сутки в Черновицкой области выявили 72 новых случая COVID-19, умерли три человека, всего 2396 заболевших, - ОГА

В Черновицкой области в течение предыдущих суток, 11 мая, зафиксировано 72 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 11 мая в Черновицкой области еще 72 буковинцев заразились COVID-19. Таким образом, на Буковине уже зафиксировано 2396 случаев заболевания коронавирусом.

Также за минувшие сутки умерло еще трое буковинцев, госпитализированы 22 человека.

Свободными пока остаются 35% коек, отведенных для больных коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От коронавируса умер депутат сельсовета в Черновицкой области

Также Осачук отметил, что Карантин в Украине продлится до 22 мая. Для областей с высоким показателем заболеваемости коронавирусом Кабинет Министров предложил внедрение адаптивной модели ограничений.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в Черновицкой области критическая, областная комиссия ТЭБ и ЧС решила пока не ослаблять карантин на Буковине", - добавил глава ОГА.

Напомним, что 10 мая в Черновицкой области было зафиксировано 56 новых случаев COVID-19. Умерли три человека: мужчина 1946 г.р. с двусторонней пневмонией, ишемической болезнью сердца, гипертонией; мужчина 1948 г.р. с двусторонней пневмонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом; мужчина 1957 г.р. с пневмонией, ишемической болезнью сердца и перенесенным инфарктом.

За сутки в Черновицкой области выявили 72 новых случая COVID-19, умерли три человека, всего 2396 заболевших, - ОГА 01

Буковина (901) карантин (16729) ОГА (2394) статистика (2311) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
І які реальні зміни та реальні реформи?
Розповідай, я весь увага.
До речі, як Бойко став заступником міністра енергетики?
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12.05.2020 07:46 Ответить
+3
Особенно не верят заболевшие и родственники умерших.
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12.05.2020 07:52 Ответить
+1
а сколько человек убил дурантин? а сколько ещё убьёт?
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12.05.2020 07:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
В эту туфту уже никто не верит....
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12.05.2020 07:30 Ответить
Особенно не верят заболевшие и родственники умерших.
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12.05.2020 07:52 Ответить
а сколько человек убил дурантин? а сколько ещё убьёт?
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12.05.2020 07:31 Ответить
Куратори руху ковід-дисидендів знаходяться там же де і куратори руху ВІЛ-дисидендів.
В Москві.
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12.05.2020 07:34 Ответить
а где сидят кураторы вирусобесия?
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12.05.2020 07:41 Ответить
Кого ви називаєте ковід-дисидентами? Тих, хто не вірить ляшку? Тут, звісно, є й кацапи, їхня мета - бунти в Україні. А я, наприклад, користуюсь цифрами з Ізраілю ще до жорсткого карантину: 97% легких - вдома, 3% - важких (зазвичай похилі в лікарні), і далеко не кожний з цих 3-х % помирає. Вони не роблять ПЛР - тести і не лікують хініном тощо. Або висновками корейців щодо ПЛР-тестів.
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12.05.2020 07:52 Ответить
Я скажу що думаю- ковід не зупинити ніякими карантинами. Просто відтягуємо неминуче.
А от стосовно похилого віку... На жаль, це не так.
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12.05.2020 07:54 Ответить
Там так - здебільшого, звісно. Ви собі тест не робили часом?
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12.05.2020 07:57 Ответить
І поясніть, чому закрили на місяць здорову багатодітну родину в Н. Каховці? Бо я не розумію, як таке можна робити в 21-му сторіччі в вільній, начебто, країні.
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12.05.2020 08:04 Ответить
Проти Зеленського ведеться цілеспрямована інформаційна кампанія.

Мета створити враження повного хаосу і розвалу державних інститутів, відвернути увагу людей від реальних змін, знецінити реальні реформи, які йдуть і які б'ють по кишені і окремих особистостей і олігархічних групПослухати лише один антиукраїнський канал "Кривий", то складається враження що Україна агонізує, точно у кремлядському ТВ
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12.05.2020 07:42 Ответить
І які реальні зміни та реальні реформи?
Розповідай, я весь увага.
До речі, як Бойко став заступником міністра енергетики?
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12.05.2020 07:46 Ответить
Создать массу зашуганого коронобыдла и вертухаев чтоб сами себя охраняли от злого духа корвид19 . И тогда делай с ними что хочешь. Ни тебе законов ни морали только одно шмыгальское табу ,низзя' Вот и вся их плеснявая реформа изначально.
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12.05.2020 08:24 Ответить
Телевизора не смотрю, и без телевизора видно, что страна уже в конвульсиях. Только бубочка становится поперек себя толще.
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12.05.2020 08:34 Ответить
Немного достойной правды про почивших,царство им небесное, А вот голой статистики не не надо.
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12.05.2020 08:07 Ответить
 
 