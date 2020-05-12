За сутки в Черновицкой области выявили 72 новых случая COVID-19, умерли три человека, всего 2396 заболевших, - ОГА

В Черновицкой области в течение предыдущих суток, 11 мая, зафиксировано 72 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, 11 мая в Черновицкой области еще 72 буковинцев заразились COVID-19. Таким образом, на Буковине уже зафиксировано 2396 случаев заболевания коронавирусом.

Также за минувшие сутки умерло еще трое буковинцев, госпитализированы 22 человека.

Свободными пока остаются 35% коек, отведенных для больных коронавирусом.

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Также Осачук отметил, что Карантин в Украине продлится до 22 мая. Для областей с высоким показателем заболеваемости коронавирусом Кабинет Министров предложил внедрение адаптивной модели ограничений.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в Черновицкой области критическая, областная комиссия ТЭБ и ЧС решила пока не ослаблять карантин на Буковине", - добавил глава ОГА.

Напомним, что 10 мая в Черновицкой области было зафиксировано 56 новых случаев COVID-19. Умерли три человека: мужчина 1946 г.р. с двусторонней пневмонией, ишемической болезнью сердца, гипертонией; мужчина 1948 г.р. с двусторонней пневмонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом; мужчина 1957 г.р. с пневмонией, ишемической болезнью сердца и перенесенным инфарктом.





