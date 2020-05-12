Штормовое предупреждение объявлено в Киеве и области. Уровень опасности - желтый, - "Укргидрометцентр"
В Киеве и Киевской области 12 мая значительно ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра" в Facebook.
Так, на Киевщине 12 мая ночью местами небольшой, днем умеренный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер с порывами 15-20 м/с.
Температура ночью 12-15 °, днем около 20°С, во второй половине дня резкое снижение температуры.
"Штормовое предупреждение по Киеву и области. 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы, в отдельных районах град (уровень опасности - желтый), - сказано в сообщении.
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