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Штормовое предупреждение объявлено в Киеве и области. Уровень опасности - желтый, - "Укргидрометцентр"

Штормовое предупреждение объявлено в Киеве и области. Уровень опасности - желтый, -

В Киеве и Киевской области 12 мая значительно ухудшится погода, объявлено штормовое предупреждение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра" в Facebook.

Так, на Киевщине 12 мая ночью местами небольшой, днем умеренный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер с порывами 15-20 м/с.

Температура ночью 12-15 °, днем около 20°С, во второй половине дня резкое снижение температуры.

"Штормовое предупреждение по Киеву и области. 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы, в отдельных районах град (уровень опасности - желтый), - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине ожидаются заморозки и шквальный ветер

 Штормовое предупреждение объявлено в Киеве и области. Уровень опасности - желтый, - Укргидрометцентр 01

Гидрометцентр (665) Киев (25796) Киевская область (4241) погода (2819)


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Топ комментарии
+7
Litve teper za oknom sneg,srazu nepoveril
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12.05.2020 07:37 Ответить
+4
Кошмар
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12.05.2020 07:49 Ответить
+3
ну хоть лес потухнет.
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12.05.2020 07:37 Ответить
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Litve teper za oknom sneg,srazu nepoveril
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12.05.2020 07:37 Ответить
Кошмар
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12.05.2020 07:49 Ответить
мабуть останній...
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12.05.2020 08:01 Ответить
Хм.. Точно. Якщо по карті дивитися, то і у Польщі, Латвії та частині Білорусі йде сніг.
https://www.windy.com/uk/-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8---%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/overlays?snowAccu,54.451,24.170,6
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12.05.2020 08:35 Ответить
https://www.windy.com/uk/-%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B8---%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/overlays?rain,54.921,31.333,6
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12.05.2020 08:36 Ответить
У нас в пятницу шел. Тоже не поверила сначала.
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12.05.2020 08:53 Ответить
ну хоть лес потухнет.
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12.05.2020 07:37 Ответить
Всем в подвал,надеть Маски,сапоги и калоши.Ждать команды,захотите посрать,выходи на площадь,ветром снесет дерьмо...в экологически чистое поле с пшеницей,будет хороший урожай...
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12.05.2020 07:41 Ответить
а Харкову не сильно вітри загрожують по гепини пси "зелене місто")) багато зелених дерев попиляло, замість сухостоя...
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12.05.2020 08:04 Ответить
Ну это точно Зевс. Или Билл Гейтс? Или Илон Маск?
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12.05.2020 08:10 Ответить
Колись вітер був цілком нормальним явищем в Києві. А зараз вітром, дощем, сонцем і свіже повітрям лякають людей)))
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12.05.2020 08:13 Ответить
 
 