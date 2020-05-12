Число жертв COVID-19 продолжает расти: в США уже умерли 80,6 тыс. человек, в Британии - 32,1 тыс., в Италии - 30,7 тыс., в мире - 286,3 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 12 мая в мире зарегистрировали 4 177 584 (4 102 955 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 286 330 (282 719 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 80 682, заболевших - 1 347 881.

Испания сообщает о 227 436 случаях COVID-19, 26 744 человек умерли.

В Италии зафиксировано 219 814 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 30 739 летальные.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции.

В Великобритании умерли 32 141 человека, во Франции - 26 646, в Германии - 7 661, в Иране - 6 685, в Турции - 3 841, в Бельгии - 8 707, в Нидерландах - 5 475, Канаде - 5 115.

В РФ число зараженных достигло 221 344 человек, из которых 2 009 умерли, в Беларуси - 23 906, умерли - 135; в Польше - 16 326, умерли - 811; в Молдове - 4 995, умерли - 175; в Венгрии - 3 284, умерли - 421; в Румынии - 15 588, умерли - 982; в Словакии - 1 457, умерли - 26.

Напомним, в Украине на утро 11 мая зафиксировано 416 новых случаев COVID-19: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек.