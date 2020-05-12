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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв COVID-19 продолжает расти: в США уже умерли 80,6 тыс. человек, в Британии - 32,1 тыс., в Италии - 30,7 тыс., в мире - 286,3 тыс. ИНФОГРАФИКА

Число жертв COVID-19 продолжает расти: в США уже умерли 80,6 тыс. человек, в Британии - 32,1 тыс., в Италии - 30,7 тыс., в мире - 286,3 тыс. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 12 мая в мире зарегистрировали 4 177 584 (4 102 955 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 286 330 (282 719 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 80 682, заболевших - 1 347 881.

Испания сообщает о 227 436 случаях COVID-19, 26 744 человек умерли.

В Италии зафиксировано 219 814 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 30 739 летальные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая вспышка COVID-19 в Китае: за сутки - 17 случаев заболевания

Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции.

В Великобритании умерли 32 141 человека, во Франции - 26 646, в Германии - 7 661, в Иране - 6 685, в Турции - 3 841, в Бельгии - 8 707, в Нидерландах - 5 475, Канаде - 5 115.

В РФ число зараженных достигло 221 344 человек, из которых 2 009 умерли, в Беларуси - 23 906, умерли - 135; в Польше - 16 326, умерли - 811; в Молдове - 4 995, умерли - 175; в Венгрии - 3 284, умерли - 421; в Румынии - 15 588, умерли - 982; в Словакии - 1 457, умерли - 26.

Напомним, в Украине на утро 11 мая зафиксировано 416 новых случаев COVID-19: всего - 15 648, летальных - 408, выздоровели 3288 человек.

Число жертв COVID-19 продолжает расти: в США уже умерли 80,6 тыс. человек, в Британии - 32,1 тыс., в Италии - 30,7 тыс., в мире - 286,3 тыс 01

карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
в мордоре, судя по всему, большинство смертей от коронавируса записывают в другую графу, судя по данным ближайших соседей по турнирной таблице. Вряд ли у них медицина на порядок лучше, чем в Испании или Италии.
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12.05.2020 08:52 Ответить
+1
******* что победобесием, что коронабесием...
Кількість жертв COVID-19 продовжує зростати: у США вже померли 80,6 тис. осіб, у Британії - 32,1 тис., в Італії - 30,7 тис., у світі - 286,3 тис - Цензор.НЕТ 6542
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12.05.2020 08:36 Ответить
+1
Нет там уже никакого 'гуманитарного тренда'. Было бы иначе, путлера бы уничтожили ещё в 14 году.
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12.05.2020 08:45 Ответить
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населения Соединенных Штатов Америки
Численность населения 333 773 893
Умерло в этом году 994 264
Умерло сегодня 2 657
Испания .....
Италия ....

......
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12.05.2020 08:31 Ответить
Кількість жертв COVID-19 продовжує зростати: у США вже померли 80,6 тис. осіб, у Британії - 32,1 тис., в Італії - 30,7 тис., у світі - 286,3 тис - Цензор.НЕТ 4347
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12.05.2020 08:35 Ответить
******* что победобесием, что коронабесием...
Кількість жертв COVID-19 продовжує зростати: у США вже померли 80,6 тис. осіб, у Британії - 32,1 тис., в Італії - 30,7 тис., у світі - 286,3 тис - Цензор.НЕТ 6542
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12.05.2020 08:36 Ответить
судя по статистике количество умерших в мире продолжает нарастать....
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12.05.2020 08:38 Ответить
https://www.worldometers.info/ru/
прикиньте, сколько умерших в мире со дня появления человека на планете. и с каждой секундой их число продолжает нарастать. может это от того, что и количество людей на планете продолжает нарастать? чем больше рождается, тем больше мрёт.
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12.05.2020 08:48 Ответить
Начинается другая политика: "заболеют - так заболеют, помрут - так помрут, но основная масса выживет!", да это цинично и расходится с "гуманитарным трендом западных ценностей", но трудно спорить с логикой и здравым смыслом, которые просто "вопят" (что хочешь или не хочешь), но по другому не получится, это реалии от которых никуда не денешься и придется смирится!
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12.05.2020 08:40 Ответить
Нет там уже никакого 'гуманитарного тренда'. Было бы иначе, путлера бы уничтожили ещё в 14 году.
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12.05.2020 08:45 Ответить
ну, по крайней мере в пропагандистских целях его никто не отменял, другое дело что за "заботой о человеке и его правах" кроется коварная политика узурпации власти путем манипулирования и наглой лжи "голосами" безответственного и фактически недееспособного большинства НАСЕЛЕНИЯ, у которых по-хорошему и не должно быть никаких ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ (избирать или быть избранным)!
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12.05.2020 08:55 Ответить
Декларация "прав голых обезьян" - не что иное как лицемерная и наглая уловка оставаться у власти (меняются лица политиков - лицедеев политического фарса, а власть всегда у одной и той же по сути группы УЗУРПАТОРОВ) прикрываясь якобы высокими ценностями "равноправия" (химеры и утопии, которой на самом деле не существует в природе), права и обязанности всегда идут в одной связке (как две стороны одной и той же монеты): ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРАВ - ТЕМ БОЛЬШЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, поэтому то большинство, которое по факту своей недееспособности просто не способно нести весь пакет (ношу обязанностей) ГРАЖДАНИНА (а не ПОДДАННОГО или того хуже РАБА) не должно иметь и весь спектр прав, у каждого должен быть свой индивидуальный набор ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ и это динамический набор, который должен постоянно корректироваться на протяжении всей жизни от рождения и до смерти!
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12.05.2020 09:13 Ответить
в мордоре, судя по всему, большинство смертей от коронавируса записывают в другую графу, судя по данным ближайших соседей по турнирной таблице. Вряд ли у них медицина на порядок лучше, чем в Испании или Италии.
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12.05.2020 08:52 Ответить
по турнирной таблице нарасеяния сегодня должна выйти на третье место. а там глядишь - догоним и перегоним Омеригу!
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12.05.2020 09:03 Ответить
А у нас получается медицина вдвое лучше, чем в Польше.
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12.05.2020 10:51 Ответить
 
 