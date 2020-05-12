ВОЗ предупредила о новой вспышке COVID-19 после смягчения карантина: "Некоторые страны настроены на езду вслепую в течение следующих месяцев"
Всемирная организации здравоохранения предполагает очередную вспышку коронавирусной инфекции после ослабления карантина некоторыми странами, которые не подготовились к предотвращению новой волны заражений.
Об этом сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.
Предупреждение поступило в то время, как Франция и Бельгия вышли из ограничений, которые продолжались в течение нескольких недель, а Нидерланды 11 мая позволили детям вернуться в школы, тогда как Британия обозначила планы возобновить работу экономики.
В организации предупредили, что без постоянного тестирования населения и отслеживания контактов больных, страны могут столкнуться с мощной волной новых инфицирований.
"Я очень обеспокоен тем, что некоторые страны настроены на езду вслепую в течение следующих нескольких месяцев", - заявил директор международной организации по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
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Прав был Трамп. Они не соответствуют сегодняшним вызовам. Нужно их разогнать и создать другую организацию, более адекватную
Трамп-то, возможно, и извинился, но, что ему стоит потом забрать свои извинения , все мы прекрасно понимаем- ничего. Вы можете уверенно утверждать, что вирус не лабораторный? И такое совпадение-совпадение о месторасположения рынка вблизи 'завода вирусов' вас не смущает? Это ж чистой воды ружьё, висевшее на стене в начале пьесы. Не забывайте, какие деньги стоят на кону, в случае подтверждения уже не косвенной, о которой можно разве что поговорить, а прямой вины Китая в невольном распространении искусственно созданного вируса. Поэтому и есть весь этот марлезонский балет ,среди которого звучал единственный голос разума, от человека, имеющего имидж безумного и экспансивного. А именно- ВОЗ не справилась со своими задачами, вирус , возможно, искусственный.
Экономят на здоровье людей- БО ПСИХОЛОГИЯ ГУЛАГА ЕЩЁ НЕ ВЫВЕТРИЛАСЬ ИЗ ГОЛОВ ВЛАСТИ
Нада меньше кушать...😷😪
Надо закрывать полностью и изолировать локации, где выявлены случаи коронавируса! А там, где нету коронавируса, то там полностью снять карантин!
в турбо-режиме!