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Новости Коронавирус и карантин
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Первомайская детская поликлиника на Харьковщине закрывается на карантин из-за вспышки коронавируса среди сотрудников

Первомайская детская поликлиника на Харьковщине закрывается на карантин из-за вспышки коронавируса среди сотрудников

В г.Первомайский Харьковской области со вторника, 12 мая, детская поликлиника закрывается на карантин, поскольку у ее сотрудников подтвержден COVID-19.

Об этом сообщил городской голова Николай Бакшеев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В связи с лабораторным подтверждением у нескольких медицинских работников детской поликлиники инфицирования COVID-19, она закрывается на карантин с (12.05.2020) для проведения работ по дезинфекции и обследования остального персонала. Одновременно служба семейных врачей организовывает прием детей специалистами, у которых ПЦР-тест негативный, то есть они здоровы", - рассказал  Бакшеев.

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В комментарие он уточнил, что двое медиков госпитализированы, в том числе первая и самая старшая заболевшая (79 лет). По словам Бакшеева, на днях она была переведена из палаты интенсивной терапии в общее отделение областной инфекционной больницы и врачи дают положительный прогноз в отношении исхода болезни. Остальные заболевшие находятся на самоизоляции.

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больница (1444) карантин (16729) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Выздоравливайте , бедолаги. это ж как в черном теле нужно держать врачей, что и медик возрастом 79 лет не сидит дома с внуками, а на работу ходит, наверное ее зарплата сейчас единственный источник дохода в семье.
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12.05.2020 08:39 Ответить
 
 