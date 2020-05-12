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Новости Коронавирус и карантин
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Всех жителей китайского города Ухань протестируют на коронавирус в течение 10 дней

Всех жителей китайского города Ухань протестируют на коронавирус в течение 10 дней

Тестирование всех жителей Уханя распорядились провести городские власти.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщило во вторник китайское издание Pengpai.

Оно сообщает, что тестирование с использованием нуклеиновых кислот должно быть проведено в течение 10 дней, о чем власти предупредили все местные органы управления.

Эта мера вызвана тем, что в воскресенье в Ухане, который считается эпицентром распространения коронавируса COVID-19, были выявлены пять новых случаев активного протекания вызываемой коронавирусом пневмонии, о чем сообщил провинциальный Комитет здравоохранения.

Днем ранее был зафиксирован первый с 3 апреля случай заболевания в городе, больной находится в тяжелом состоянии.

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Таким образом, число зараженных в активной форме в Ухане по состоянию на утро вторника составляет шесть человек, все госпитализированы.

Кроме того, на 11 человек увеличилось число выявленных бессимптомных носителей коронавируса, 615 из них находятся под наблюдением медиков.

Китайские вирусологи предупреждали об опасности, который представляют бессимптомные зараженные, поскольку они могут стать источником нового всплеска вызываемой коронавирусом пневмонии.

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Всех жителей китайского города Ухань протестируют на коронавирус в течение 10 дней - Цензор.НЕТ 296
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12.05.2020 08:41 Ответить
******** єлда? В нас такої немає... Але якщо на картинці парашка, то я був би радий такому пейзажу в них)))
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12.05.2020 09:24 Ответить
Опять китайские пугалки с бессимптомными носителями.
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12.05.2020 09:14 Ответить
я підозрую що китайці ,як що накинуться можуть переловити всіх горобців ,як 50 років по тому і побудувати домену піч у кожному селі, але протестувати в день 1,1 млн городян ,а потім переробити швидко ці данні, це не клінику-барак за 10 днів на 1 000 чоловік побудувати, я не расист ,але нація яка їсть хробаків, плазунів тарганів, коржанів у 21 столітті, кожного року видає світуновий вірус грипу,- не здатна вилікуватися від інфекції.
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12.05.2020 09:58 Ответить
За 10 дней протестировать 40 000 000 китайцев, вот это темпы. В Украине такое может только приснится, а Степанов с Ляшком токо щеки надувают.
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12.05.2020 12:31 Ответить
Откуда в Ухане взялось 40 миллионов жителей ? Тогда бы город спокойно занял 1 место в мире, легко перегнав Пекин , Шанхай , Сеул , Токио.
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12.05.2020 13:37 Ответить
 
 