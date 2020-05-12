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Киев стал в пробках в первый рабочий день после смягчения карантина. КАРТА

Киев стал в пробках в первый рабочий день после смягчения карантина. КАРТА

В Киеве утром 12 мая наблюдаются пробки на дорогах - местами затруднен проезд из-за большого скопления автотранспорта.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Цензор.НЕТ.

В частности, "тянучки" можно увидеть на въездах в город со стороны Броваров, Бучи и Софиевской Борщаговки.

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Киев стал в пробках в первый рабочий день после смягчения карантина 01
Киев стал в пробках в первый рабочий день после смягчения карантина 02
Киев стал в пробках в первый рабочий день после смягчения карантина 03

Утро в Киеве началось с пробок / Google Maps

Традиционно сложно проехать в центр Киева с левобережных районов: загружены все мосты через Днепр. Наиболее сложная ситуация на Северном и Южном мостах, а также Мосту Патона. Загружены сейчас проспекты Бажана, Броварской, Соборности и бульвар Перова. На правом берегу пробки наблюдаются на проспектах Победы, Палладина, Лобановского, улицах Телиги, Набережно-Крещатицкой, Набережном шоссе и многих других.

Автор: 

дороги (2512) Киев (25796) пробки (353) транспорт (1760)


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Топ комментарии
+12
ну так а что надо было ожидать, когда работу открыли, а транспорт нет?
простая логика, хотя, какая там логика, походу ребята дальнейшие шаги просчитывать не могут.
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12.05.2020 08:56 Ответить
+9
недодивився.....
Київ став у заторах у перший робочий день після пом'якшення карантину - Цензор.НЕТ 8193
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12.05.2020 09:02 Ответить
+6
Не нагнетайте.В Киеве пробки постоянно.И коронобесие тут ни при чём.Каждое утро с 8.00 до 10.00 пробки.Чего вы хотели от огромного миллионника.
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12.05.2020 09:08 Ответить
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а кто-то ждал чего-то другого? что зелёные идиоты, что педаля с отбитыми мозгами...
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12.05.2020 08:46 Ответить
А кого хочеш бачити мером Києва?
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12.05.2020 08:49 Ответить
будем посмотреть. выбор обещает быть мучительным. не исключено, что снова педалю
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12.05.2020 08:53 Ответить
Лучше педаля, чем ЗЕленые обезьяны.
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12.05.2020 09:21 Ответить
Почему в любом городе Европы людей проживает больше а пробок нет и все разезжают на авто потому-что не коррупционеры и не дебилы все по-уму
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12.05.2020 11:27 Ответить
Я затрудняюсь даже определить, кто тупее - педаля или вислюк.
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12.05.2020 08:49 Ответить
Ти цю картінку з помілкою зробів
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12.05.2020 08:59 Ответить
недодивився.....
Київ став у заторах у перший робочий день після пом'якшення карантину - Цензор.НЕТ 8193
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12.05.2020 09:02 Ответить
Божа роса з петіного причинного мєста очі залила?
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12.05.2020 09:05 Ответить
а тобі що очі залило? обісцянки зелепупа?
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12.05.2020 09:08 Ответить
Судя по грамотности, ты и есть педалик!
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12.05.2020 09:04 Ответить
Педаля тупее зели. Потому что он не смог стать презом. Перед педалей вы идете. Потому что не мер и не през а раб
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12.05.2020 08:57 Ответить
виталик спокойно дает интервью на 4 языках. а членограй толком ни украинского ни кацапского не знает.
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12.05.2020 09:37 Ответить
" Спокойно".. "интервью".. Да он слова связать не может без бумажки и зазубренного.. ( попытки сделать " умное" лиц неудачны тоже) Это как в старом анекдоте " А он английским языком владеет, да он когда выпьет и на русском то не очень" ( не говоря об украинском). А до мэрства, там в Киеве и Леня Космос был, теперь вот Педалик вот такая "картина маслом" . Выборы у нас проводятся ( за частую) безальтернативные, везде " один лучше другого". Богдан хотел отсунуть Виталика от власти, но его самого отодвинули, а Ермак наоборот внушил Зеле что с Виталиком можно договориться, да и пусть правит в городе и "торгует своей физиономией с телеэкранов", не нужно создавать " мученика режима" ( тем более ума там не палата) да и им мешать не будет ( а вариант договоренности может состоять и из обещаний нынешней команды двинуть Виталю на следующий президентский срок после Зе. ( могут конечно и кинуть, а может и нет У нас же все на договорняках. Виталя и мэром то стал по согласованию в Швейцарии на переговорах с Фирташем и Порошенко, кто на какой пост идет. Согласился на мэра, слил свою фейковую партию " Удар" под Петю. А мы все думаем что народ всех "выбирает", а это только иллюзия.
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12.05.2020 10:01 Ответить
чертова столица, высасывает деньги и людей из регионов точь-в-точь как Москва
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12.05.2020 08:56 Ответить
ну так а что надо было ожидать, когда работу открыли, а транспорт нет?
простая логика, хотя, какая там логика, походу ребята дальнейшие шаги просчитывать не могут.
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12.05.2020 08:56 Ответить
логика этим ребятам с "новыми лицами" недоступна в принципе
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12.05.2020 09:59 Ответить
Та яка там логіка. Людям відкрили парки, а вони у автівки повсідались.
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12.05.2020 12:09 Ответить
Верните Косаковского, хай лет пять покеруе, тем временем можно будет найти кого то молодого и вменяемого.
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12.05.2020 08:57 Ответить
Понятно, что пробки из-за остановки общественного транспорта, который не ходит совсем не из-за заботы о здоровьице граждан:
"...люди, имея транспорт, который свободно передвигается, будут даже без насущной потребности посещать некоторые места", - заявил Ляшко.
https://strana.ua/news/266664-pochemu-v-ukraine-ohranichili-rabotu-obshchestvennoho-transporta-na-karantine.html
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12.05.2020 08:59 Ответить
Некоторые места. Наркомани на городі.
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12.05.2020 09:02 Ответить
Снятся людям неспроста
Эрогенные места... (с)
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12.05.2020 09:06 Ответить
когда гляжу на лопоухого глиста, вспоминаю, что Немцов про пу говорил
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12.05.2020 09:06 Ответить
А не надо было евробляхи разрешать, теперь хавайте по полной, от пробок до выхлопа вместо воздуха. И это не уйдет с карантином.
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12.05.2020 09:05 Ответить
Когда-то публично рассматривали план по переносу всех госорганов из Киева в регионы. В столице планировали оставить только структуры Президента и Министерства иностраннных дел. А все остальные слуги народа отправлялись на работу в регионы. Но всё заглохло на этапе обкашливания вопроса. Жирным кабанам и подсвинкам лучше харчеваться в столице оказалось.
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12.05.2020 09:06 Ответить
Ото все, кто на фото, явно направляются на работу в офис вислюка.
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12.05.2020 09:07 Ответить
Не нагнетайте.В Киеве пробки постоянно.И коронобесие тут ни при чём.Каждое утро с 8.00 до 10.00 пробки.Чего вы хотели от огромного миллионника.
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12.05.2020 09:08 Ответить
А боксеру с отбитыми мозгами за два месяца не могло придти в голову, что надо разнести начало рабочего дня и утвердить с его руководителями предприятий?
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12.05.2020 09:11 Ответить
"Разнести начало рабочего дня"....это тебе в секту зебилов.У них там любят такие идеи.
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12.05.2020 09:15 Ответить
Дядя, вы дурак?
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12.05.2020 09:18 Ответить
Два порохобота спорят кто из них больший зебил.
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12.05.2020 09:24 Ответить
Аналогичный вопрос
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12.05.2020 09:38 Ответить
хорошая идея.
знаете когда турки в австрии и германии открывают лавки?
в 6 утра.
а пробка начинается уже в 5.
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12.05.2020 09:24 Ответить
Київ став у заторах у перший робочий день після пом'якшення карантину - Цензор.НЕТ 1324
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12.05.2020 09:27 Ответить
Эта фотка хорошо характеризирует то где карантин, а где показуха.
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12.05.2020 09:33 Ответить
И какой даун в 6 утра пойдет в лавку? Алкаши чтобы похмелиться?
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12.05.2020 09:59 Ответить
там жизнь начинается в 6 утра. этого нам не понять. и в 17.00 они уже отдыхают. в барах и стрипклубах.
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12.05.2020 10:03 Ответить
На сколько разнести, если пробки с 8 до 10 и так? На 7 и на 11 еще?
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12.05.2020 10:38 Ответить
так, але ситуація ускладнюється тим, наприклад Почайна, ВСЯ Троєщина сунеться по ОДНІЙ полосі за мостом, закритий проїзд на Оболонь перед Почайною, і т д..
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12.05.2020 09:22 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/5/7239443/
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12.05.2020 09:46 Ответить
ни-че-го уже никто от него не хочет
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12.05.2020 10:01 Ответить
Так каву на вынос разрешили, все и рванули...
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12.05.2020 09:27 Ответить
А в чем смягчение то? Городской транспорт все равно не работает. А пробки обычное дело и к карантину они никак не относятся.
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12.05.2020 09:30 Ответить
Хех, знову зрада )))
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12.05.2020 09:48 Ответить
Найбільш складна ситуація на Північному та Південному мостах, а також на Мосту Патона. Перевантажені зараз проспекти... А що Києві роблять розв'язки, будуються мости? У Варшаві вдвічі менше населення і вдвічі більше мостів. Цікаво чи у Варшаві є такий бєзпрєдєл з заторами?
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12.05.2020 09:51 Ответить
Чувствую Вы намекаете на кардинальную отмену каратнтина. Чтоб людей таки поменьшало существенно. Или?
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12.05.2020 09:59 Ответить
Ну наконец то наступило счастье о котором все так плакали и хотели на работу. Через месяц опять будут радоваться какому то празднику и кричать сделать побольше выходных
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12.05.2020 10:01 Ответить
дебилы у власти!!! нельзя такси вызвать болт просит 310 от оболони на подвысоцкого вместо 120 грн обычной ценой а убер совсем 380 грн весь город в пробках а транспорт который мог разгрузить город закрытый
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12.05.2020 10:10 Ответить
Дніпро також загруз у заторах )).
Скучили люди за звичайним життям! Тепер навіть поїздка на роботу вже свято )))
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12.05.2020 10:38 Ответить
Внезапно !
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12.05.2020 11:10 Ответить
 
 