Киев стал в пробках в первый рабочий день после смягчения карантина. КАРТА
В Киеве утром 12 мая наблюдаются пробки на дорогах - местами затруднен проезд из-за большого скопления автотранспорта.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps, передает Цензор.НЕТ.
В частности, "тянучки" можно увидеть на въездах в город со стороны Броваров, Бучи и Софиевской Борщаговки.
Утро в Киеве началось с пробок / Google Maps
Традиционно сложно проехать в центр Киева с левобережных районов: загружены все мосты через Днепр. Наиболее сложная ситуация на Северном и Южном мостах, а также Мосту Патона. Загружены сейчас проспекты Бажана, Броварской, Соборности и бульвар Перова. На правом берегу пробки наблюдаются на проспектах Победы, Палладина, Лобановского, улицах Телиги, Набережно-Крещатицкой, Набережном шоссе и многих других.
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простая логика, хотя, какая там логика, походу ребята дальнейшие шаги просчитывать не могут.
"...люди, имея транспорт, который свободно передвигается, будут даже без насущной потребности посещать некоторые места", - заявил Ляшко.
https://strana.ua/news/266664-pochemu-v-ukraine-ohranichili-rabotu-obshchestvennoho-transporta-na-karantine.html
Эрогенные места... (с)
знаете когда турки в австрии и германии открывают лавки?
в 6 утра.
а пробка начинается уже в 5.
Скучили люди за звичайним життям! Тепер навіть поїздка на роботу вже свято )))