Главный санврач Ляшко об открытии границ: Пока следим за эпидситуацией. Для ориентира берем Польшу, поскольку идем по похожему сценарию

В принятии решения относительно открытия пунктов государственной границы Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, а также решения в других странах Европы об открытии границ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что Украина следит за заседаниями профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и за транспортное сообщение в ЕС.

"Каждую неделю в ЕС происходит заседание профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и транспортное сообщение. Они рассматривают возможность открытия авиационного сообщения и обсуждают запуск туристического летнего сезона. Еженедельно они это обсуждают и решение до настоящего времени не принято. Украина внимательно следит за ними", - заявил Ляшко.

Врач отметил, что за динамикой заболевания Украина на несколько недель отстает от Польши, поэтому именно эту страну избрали для ориентира.

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"Для ориентира мы больше берем для себя Польшу, ведь мы идем по похожему сценарию. Только она на две недели впереди с эпидситуацией. Уже будем смотреть, как они будут открывать (границы, - Ред.). Понимаете, коронавирус - новый вид инфекции, поэтому сложно делать ориентировочные прогнозы. Они достаточно редко подтверждаются", - добавил он.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала странами-членами Шенгенской зоны продлить временные ограничения на несущественные поездки в Европейском союзе еще на 30 дней - до 15 июня.

Ранее сообщалось, что власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая открыть внутренние границы, несмотря на пандемию.