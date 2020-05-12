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Новости Коронавирус и карантин
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Главный санврач Ляшко об открытии границ: Пока следим за эпидситуацией. Для ориентира берем Польшу, поскольку идем по похожему сценарию

Главный санврач Ляшко об открытии границ: Пока следим за эпидситуацией. Для ориентира берем Польшу, поскольку идем по похожему сценарию

В принятии решения относительно открытия пунктов государственной границы Украина ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу, а также решения в других странах Европы об открытии границ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что Украина следит за заседаниями профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и за транспортное сообщение в ЕС.

"Каждую неделю в ЕС происходит заседание профильных министерств, которые отвечают за эпидситуацию и транспортное сообщение. Они рассматривают возможность открытия авиационного сообщения и обсуждают запуск туристического летнего сезона. Еженедельно они это обсуждают и решение до настоящего времени не принято. Украина внимательно следит за ними", - заявил Ляшко.

Врач отметил, что за динамикой заболевания Украина на несколько недель отстает от Польши, поэтому именно эту страну избрали для ориентира.

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"Для ориентира мы больше берем для себя Польшу, ведь мы идем по похожему сценарию. Только она на две недели впереди с эпидситуацией. Уже будем смотреть, как они будут открывать (границы, - Ред.). Понимаете, коронавирус - новый вид инфекции, поэтому сложно делать ориентировочные прогнозы. Они достаточно редко подтверждаются", - добавил он.

Напомним, Еврокомиссия рекомендовала странами-членами Шенгенской зоны продлить временные ограничения на несущественные поездки в Европейском союзе еще на 30 дней - до 15 июня.

Ранее сообщалось, что власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая открыть внутренние границы, несмотря на пандемию.

граница (5312) карантин (16729) авиасообщение (795) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Главный санврач Ляшко об открытии границ: Пока следим за эпидситуацией. Для ориентира берем Польшу, поскольку идем по похожему сценарию - Цензор.НЕТ 4855
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12.05.2020 08:59 Ответить
+3
Соевые идиоты, а что это в последних абзацах статьи написано? Это же совершенно прямопротивоположное, чем свыночолые ПЭСы заявляют.
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12.05.2020 09:02 Ответить
+2
Главный санврач Ляшко об открытии границ: Пока следим за эпидситуацией. Для ориентира берем Польшу, поскольку идем по похожему сценарию - Цензор.НЕТ 7293
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12.05.2020 08:58 Ответить
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Главный санврач Ляшко об открытии границ: Пока следим за эпидситуацией. Для ориентира берем Польшу, поскольку идем по похожему сценарию - Цензор.НЕТ 7293
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12.05.2020 08:58 Ответить
Главный санврач Ляшко об открытии границ: Пока следим за эпидситуацией. Для ориентира берем Польшу, поскольку идем по похожему сценарию - Цензор.НЕТ 4855
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12.05.2020 08:59 Ответить
ні.
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12.05.2020 09:22 Ответить
лучше пусть расскажет когда можно будет по программе Зеленского выехать в Польшу клубнику пособирать
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12.05.2020 08:59 Ответить
А почему мы не берем в пример Беларусь? Что-то там гор трупом от лоховируса нет. И люди в настройках и без денег не ходят
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12.05.2020 09:01 Ответить
Как не странно, но СМИ Беларуси не участвовали во всеобщей лохоистерии коронобесия.
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12.05.2020 09:05 Ответить
Соевые идиоты, а что это в последних абзацах статьи написано? Это же совершенно прямопротивоположное, чем свыночолые ПЭСы заявляют.
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12.05.2020 09:02 Ответить
А почему мы не берем в пример Беларусь? Что-то там гор трупов от лоховируса нет. И люди в намордниках и без денег не ходят
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12.05.2020 09:02 Ответить
Щоб розуміти реальну картину, треба мати незалежні ЗМІ і проводити багато тестів. Для прикладу у П.Кореї взагалі ідеальна картина з короновірусом - там його нема.))
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12.05.2020 09:23 Ответить
Есть ютуб. Нет гор трупов в Беларуси. Просто нет. Лукашенко победил
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12.05.2020 09:28 Ответить
Зеленым макакам придется и границы открыть и транспорт запустить,иначе их снесут еще раньше,чем они этого ожидают.
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12.05.2020 09:04 Ответить
Сравнение нашей власти с макаками-обезьянами правильное. Своих мозгов нет - поэтому все время берут за пример кого-то. Только часто это похоже на кривляние примата перед зеркалом...
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12.05.2020 09:11 Ответить
Импортировать коронавирус можно, что успешно сделали, а экспортировать жалко. Во дают.
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12.05.2020 12:04 Ответить
 
 