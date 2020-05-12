На утро 12 мая зафиксированы 375 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 16 023, летальных - 425, выздоровели 3373 человека

В Украине за сутки зафиксировали 375 новых случая инфицирования вирусом COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 375 человек. Из них 22 ребенка и 88 медработников. Госпитализированы 116 человек", - отметил он.

Зафиксировано 17 новых летальных случаев от COVID-19.

85 пациентов выздоровели.

За время пандемии в Украине коронавирусом заболели 16023 человек: 1105 детей и 3114 - медработников.

Всего выздоровели 3373 человек, а летальных случаев - 425.

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По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 580 случаев;

Волынская область - 496 случаев;

Днепропетровская область - 748 случаев;

Донецкая область - 100 случаев;

Житомирская область - 525 случаев;

Закарпатская область - 748 случаев;

Запорожская область - 331 случай;

Ивано-Франковская область - 1133 случая;

Кировоградская область - 425 случаев;

г. Киев - 1930 случаев;

Киевская область - 1023 случая;

Львовская область - 825 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 225 случаев;

Одесская область - 653 случая;

Полтавская область - 248 случаев;

Ривненская область - 1028 случаев;

Сумская область - 157 случаев;

Тернопольская область - 1021 случай;

Харьковская область - 623 случая;

Херсонская область - 162 случая;

Хмельницкая область - 182 случая;

Черновицкая область - 2396 случаев;

Черкасская область - 343 случая;

Черниговская область - 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 мая 2020 в Центр поступило 497 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 40289 сообщений о подозрении на COVID-19.

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