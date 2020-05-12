Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Крымского, - штаб ОС

Сегодня, 12 мая вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Во время вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин был оперативно доставлен в ечебное учреждение, ему предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное" - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения операции Объединенных сил, применяя имеющиеся огневые средства, дали российским захватчикам достойный отпор. Потери противника уточняются.

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"Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - добавили в пресс-центре ОС.