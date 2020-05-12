Чубаров об интервью Поклонской Гордону: "И у журналистов должна быть грань отвращения"

В интервью Дмитрия Гордона с Поклонской последняя, находясь в абсолютной недосягаемости от украинского правосудия, получила возможность лгать и говорить глупости на всю Украину, против которой сама же и совершила военные преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"По моему глубокому убеждению, интервью с военным преступником журналистами страны, на территории которой это военное преступление совершено (а Поклонская, несомненно, является лицом, совершившим военные преступления), возможно только в одном случае - когда следствие завершено и материалы переданы в суд. В таком случае, человек, совершивший военное преступление, осознает, что не сможет беспардонно врать, поскольку ограничен множеством уже зафиксированных в материалах следствия доказательств совершенного преступления", - отметил он.

По его словам, Поклонская, находясь в абсолютной недосягаемости от украинского правосудия, получила возможность лгать и говорить глупости на всю Украину, против которой сама же и совершила военные преступления.

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"Предоставлять возможность военному преступнику, который пока еще удачно избегает наказания за совершенные им преступления против Украины, транслировать свою ложь с помощью украинских СМИ или украинского журналиста, это уже на грани политического мазохизма и является демонстрацией пренебрежения к судьбе сотен людей в Крыму, незаконно лишенных свободы в результате преступлений, совершенных Поклонской. И у журналистов должна быть грань отвращения", - подытожил Чубаров.

Напомним, до оккупации Крыма Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины. Весной 2014 года подконтрольные Кремлю власти полуострова назначили ее прокурором Крыма. Она инициировала запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в России и на полуострове.

На материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Она также находится в санкционных списках ЕС и еще ряда отдельных стран.

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