В Россотрудничестве назвали "бездоказательной провокацией" сообщение чешских СМИ о том, что глава представительства в Праге привез в страну яд

Провокация без доказательств — так глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова прокомментировала публикации чешских СМИ, в которых утверждается, что глава пражского представительства российского ведомства якобы привез в страну яд.

Ситуация с подготовкой "отравления" будоражит Чехию на фоне дипломатического скандала с участием РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.

"Эта история длится давно. Это, конечно, в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника, в дополнение. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие", - подчеркнула Митрофанова. Кроме того, она считает, что сообщения чешских газет — "бездоказательная провокация". Глава Россотрудничества добавила, что представитель ведомства в Чехии — "молодой человек, с чешским языком, который хорошо относится к этой стране и любит ее".

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Напомним, днем ранее пражское издание Seznam опубликовало интервью с неким Андреем К. Он, по данным чешских журналистов, руководил представительством федерального агентства РФ в Праге и привез яд. Впоследствии телевидение Чехии сообщило, что замешанный в рициновом скандале россиянин — это якобы российский дипломат.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в свою очередь назвала сообщения о рицине "из России" порождением фантазии.

"Это граничащая с каким-то болезненным бредом очередная провокация, грубая провокация со стороны тех сил в Чехии, которые хотят любой ценой нанести урон российско-чешским отношениям и, как мы понимаем, готовы ради этого на все", — отметила она. Захарова также подчеркнула, что власти Чехии должны "в полной мере осознавать серьезность последствий" подобных манипуляций.

29 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что скандал вокруг обвинений в адрес России со стороны чешских СМИ в подготовке к покушению на пражских политиков не требует выдворения из страны российского посла.

Незадолго до этого пражский еженедельник Respekt сообщил, ссылаясь на источник в спецслужбах, что три недели назад в Прагу прилетел "некий мужчина с российским дипломатическим паспортом", в чемоданчике у которого якобы был смертельный яд. Отрава, по версии пражских журналистов, могла предназначаться двум муниципальным политикам: старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу и приматору (главе) Праги Зденеку Гржибу. Эти люди имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади Под каштанами в честь Бориса Немцова (к этой площади примыкает территория посольства России в Чешской Республике).

Посольство РФ в связи со скандалом направило ноту в МИД Чехии, указав на недопустимость "беспочвенных нападок" на Россию и ее пражскую дипмиссию — туда, по данным СМИ, поехал прилетевший в Прагу человек с ядом. При этом посольство РФ это опровергает.

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"В связи с недавним заявлением пресс-секретаря МИД Чехии "фактом является то, что примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат"… сообщаем, что фактом это, на самом деле, не является", — говорится в Twitter российского дипломатического представительства.

Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что доказательств якобы попыток России отравить кого-то в Чехии не предъявлено.

Большое внимание СМИ ранее привлек скандал вокруг сноса памятника советскому военачальнику Ивану Коневу. Мэрия Праги демонтировала с пьедестала монумент маршалу ВС СССР. Посольство РФ в Чехии считает, что перенос памятника в создаваемый Музей памяти XX века "возмутителен".

В то же время в пражском районе Рыжепорье была установлена памятная плита солдатам Русской освободительной армии (РОА), известным также как "власовцы". Надпись на плите гласит "300 военнослужащих РОА погибли за освобождение Праги". Кроме того, на доске присутствует цитата из книги Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ": "Все ли чехи тогда поняли, какие русские освободили их город?".