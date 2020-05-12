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В Россотрудничестве назвали "бездоказательной провокацией" сообщение чешских СМИ о том, что глава представительства в Праге привез в страну яд

В Россотрудничестве назвали

Провокация без доказательств — так глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова прокомментировала публикации чешских СМИ, в которых утверждается, что глава пражского представительства российского ведомства якобы привез в страну яд.

Ситуация с подготовкой "отравления" будоражит Чехию на фоне дипломатического скандала с участием РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру.

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств. 

"Эта история длится давно. Это, конечно, в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника, в дополнение. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие", - подчеркнула Митрофанова. Кроме того, она считает, что сообщения чешских газет — "бездоказательная провокация". Глава Россотрудничества добавила, что представитель ведомства в Чехии — "молодой человек, с чешским языком, который хорошо относится к этой стране и любит ее".

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Напомним, днем ранее пражское издание Seznam опубликовало интервью с неким Андреем К. Он, по данным чешских журналистов, руководил представительством федерального агентства РФ в Праге и привез яд. Впоследствии телевидение Чехии сообщило, что замешанный в рициновом скандале россиянин — это якобы российский дипломат.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в свою очередь назвала сообщения о рицине "из России" порождением фантазии.

"Это граничащая с каким-то болезненным бредом очередная провокация, грубая провокация со стороны тех сил в Чехии, которые хотят любой ценой нанести урон российско-чешским отношениям и, как мы понимаем, готовы ради этого на все", — отметила она. Захарова также подчеркнула, что власти Чехии должны "в полной мере осознавать серьезность последствий" подобных манипуляций.

29 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что скандал вокруг обвинений в адрес России со стороны чешских СМИ в подготовке к покушению на пражских политиков не требует выдворения из страны российского посла.

Незадолго до этого пражский еженедельник Respekt сообщил, ссылаясь на источник в спецслужбах, что три недели назад в Прагу прилетел "некий мужчина с российским дипломатическим паспортом", в чемоданчике у которого якобы был смертельный яд. Отрава, по версии пражских журналистов, могла предназначаться двум муниципальным политикам: старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу и приматору (главе) Праги Зденеку Гржибу. Эти люди имеют отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади Под каштанами в честь Бориса Немцова (к этой площади примыкает территория посольства России в Чешской Республике).

Посольство РФ в связи со скандалом направило ноту в МИД Чехии, указав на недопустимость "беспочвенных нападок" на Россию и ее пражскую дипмиссию — туда, по данным СМИ, поехал прилетевший в Прагу человек с ядом. При этом посольство РФ это опровергает.

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"В связи с недавним заявлением пресс-секретаря МИД Чехии "фактом является то, что примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат"… сообщаем, что фактом это, на самом деле, не является", — говорится в Twitter российского дипломатического представительства.

Глава ведомства Сергей Лавров отметил, что доказательств якобы попыток России отравить кого-то в Чехии не предъявлено.

Большое внимание СМИ ранее привлек скандал вокруг сноса памятника советскому военачальнику Ивану Коневу. Мэрия Праги демонтировала с пьедестала монумент маршалу ВС СССР. Посольство РФ в Чехии считает, что перенос памятника в создаваемый Музей памяти XX века "возмутителен".

В то же время в пражском районе Рыжепорье была установлена памятная плита солдатам Русской освободительной армии (РОА), известным также как "власовцы". Надпись на плите гласит "300 военнослужащих РОА погибли за освобождение Праги". Кроме того, на доске присутствует цитата из книги Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ": "Все ли чехи тогда поняли, какие русские освободили их город?".

Автор: 

отравление (1584) Прага (110) россия (96472) скандал (4479) Чехия (1747) Россотрудничество (10)


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Топ комментарии
+10
Какиевашыдакасательстфа...этарусафобия...
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12.05.2020 09:38 Ответить
+8
Относительно ядов у руководства рф такая репутация, что на их фоне все эти Борджиа, Медичи и прочие Локусты с Тофанами смотрятся сопливой школотой.
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12.05.2020 09:31 Ответить
+7
Россотрудничество - оксиморон
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12.05.2020 09:29 Ответить
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Россотрудничество - оксиморон
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12.05.2020 09:29 Ответить
правильно читать: "Росдиверсия, Роспоглощение"..
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12.05.2020 09:42 Ответить
Чехи молодцы, моментально раскрыли преступление. Есть чему поучиться украинцам. Почему молчат украинские патриоты и не требуют защиты? Или они смирились со своей судьбой.
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12.05.2020 09:31 Ответить
Это потому, что козломордые не не умеют
делать преступления чтобы не оставить вагон следов...
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12.05.2020 09:58 Ответить
Да уж. Жалко, что уехал Бабченко. Он бы уже снова лежал бы в луже крови и на этот раз Россия не отвертелась бы. Потому, что один раз это случайность а второй раз это система.
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12.05.2020 10:12 Ответить
Что **********, подгорает, что опять ваши гебешние палачи обосрались?
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12.05.2020 12:51 Ответить
Относительно ядов у руководства рф такая репутация, что на их фоне все эти Борджиа, Медичи и прочие Локусты с Тофанами смотрятся сопливой школотой.
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12.05.2020 09:31 Ответить
Какиевашыдакасательстфа...этарусафобия...
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12.05.2020 09:38 Ответить
Таке враження що обов'язки по отруєнню в Чехії лежать на тому Россотруднічестві, інакше звідки вона так впевнено говорить.
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12.05.2020 09:41 Ответить
Репутация-с..
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12.05.2020 09:42 Ответить
Раньше в таких случаях за поребриком кричали "Вы фсе врете", теперь - "у фас нет доказательств". То есть, теерь уже признают, что это правда.
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12.05.2020 09:42 Ответить
Зер гут: вся скотобаза лыжи в Чехию намылила на пмж, обокрав полстраны. Из-за уродов недвига скакнула в разы. Теперь может упадет.
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12.05.2020 09:44 Ответить
Данных по ингаляционному поражению людей рицином в доступной литературе найти не удалось. Ингаляционное экспонирование крыс к рицину вызывает у них диффузную некротизирующую пневмонию с интерстициальным и альвеолярным воспалением и отеком, но не ранее 8 ч после ингаляции. Через 12 ч отмечаются первые признаки нарушения проницаемости воздушно-кровяного барьера и цитотоксического действия рицина: в жидкости бронхиального пространства обнаруживаются повышенное содержание общего белка и воспалительные клетки крови. Наличие воспалительного процесса показывает и общая формула крови.

Через 18 ч после ингаляции рицина уже заметен альвеолярный отек и увеличено количество экстраваскулярной жидкости в легких. Через 30 ч выраженная артериальная гипоксемия и ацидоз, гистопатологические доказательства альвеолярного отека. Иммунохимические исследования показали, что ингалированный рицин связывается с реснитчатыми клетками, альвеолярными макрофагами и альвеолярными обкладочными клетками дыхательных путей.

В исследованиях на нечеловекообразных приматах установлено, что ингаляционная токсичность рицина имеет дозозависимый преклинический период 8-24 ч. В клиническом периоде у животных наблюдается анорексия, прогрессирующее снижается двигательная активность, развивается отдышка. Через 36-48 ч после ингаляции рицина они погибали от легочной недостаточности. Скорость гибели животных также зависела от ингалированной дозы. У всех обезьян, погибших от ингаляционного отравления рицином, обнаружили гнойно-фибринозную пневмонию, разной выраженности диффузный некроз легочной ткани и острые воспалительные изменения нижних дыхательных путей.
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12.05.2020 09:44 Ответить
під симптоми коронавірусу замаскувати хотіли
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12.05.2020 10:43 Ответить
Химики они знатные - не поспоришь. Основными производителями касторовых бобов являются Китай, Индия, Бангладеш и США. (С)
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12.05.2020 10:47 Ответить
Хто зна.
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12.05.2020 10:47 Ответить
Подробное описание патологии мелкодисперсного аэрозоля очищенного рицина у нечеловекообразных приматов (макак резусов) приведено в работе [http://supotnitskiy.ru/stat/stat105.htm#9 9 ]. Пять животных весом 5.9-6.3 кг были экспонированы к частицам аэрозоля рицина (размер частиц аэрозоля 1-2 мкм) из расчета ингаляционной дозы 21,0-41,8 мкг/кг. Средний диаметр частиц рицина 1,2 мкм, их основная масса осела в участке соединения бронхиол с альвеолами. В период времени между 36 ч и 48 ч после ингаляции большая часть животных погибла. Оставшиеся в живых обезьяны были умерщвлены и затем подверглись патологоанатомическому исследованию.
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12.05.2020 10:49 Ответить
Чтоб не оскорблять особь женского пола, приведу аналогию с уже набившем оскомину рашковским "где Ваши доказательства" Глава Росспівробітництва Митрофанова про повідомлення ЗМІ, що керівник празького представництва привіз у країну отруту: "Бездоказова провокація" - Цензор.НЕТ 1402
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12.05.2020 09:56 Ответить
Глава Росспівробітництва Митрофанова про повідомлення ЗМІ, що керівник празького представництва привіз у країну отруту: "Бездоказова провокація" - Цензор.НЕТ 3192Глава Росспівробітництва Митрофанова про повідомлення ЗМІ, що керівник празького представництва привіз у країну отруту: "Бездоказова провокація" - Цензор.НЕТ 9658
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12.05.2020 10:22 Ответить
А почему нет!?

Репутация у паРашки такая и спрашивается кто в этом виноват (ну не Литвиненко, Ясир Арафат или Скрипали же)?
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12.05.2020 10:15 Ответить
за конева кремляди плохо мстили,
все мысли лишь о шпиле, шпили-вили...
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12.05.2020 10:20 Ответить
Старим чеським комунякам типу всяких там земанів треба більше вилизувати рашкованські *опи в гонитві за нафто-рубльом. То дограються, що отримаюь в Празі друге Солсбері.
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12.05.2020 10:29 Ответить
Украинцы конечно бездарно посносили памятники, а ведь после каждого памятника могли требовать защиты от России.
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12.05.2020 11:13 Ответить
но ********, ети истукани палачам почему-то не забрала, видимо у самой етого дерьма понатикано, что некуда ставить.
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12.05.2020 12:55 Ответить
РОССОТРУДНІЧЕСТВО ЗАЯВЛЯЄ ЩО БЕЗДОКАЗОВО, а потім помажуть дверну ручку цим превезеним гавном і скрепонабожно скажуть що така божа воля, бо бог покликав за направленням ФСБ
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12.05.2020 12:25 Ответить
Как для Чехов рецин это ЯД, а для руских любовный напиток. Вот сучье племя.
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12.05.2020 12:49 Ответить
Любое представительство паРаши за рубежом, ето змеинное кубло гебнявявой падали на задании.
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12.05.2020 12:57 Ответить
А скільки ви, кацапи, лили бруду і брехні на Україну? А про отруту, то ніхто точне не може повідомити, що це неправда. Бо ви себе показали в Болгарії і Великобританії. Ви це недолюди робите. І пішли вон із Чехії!
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12.05.2020 15:14 Ответить
 
 