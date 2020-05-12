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Новости Коронавирус и карантин
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В ВСУ зафиксировано 5 новых случаев COVID-19, всего болеют 45 человек, - Командование Медсил

В ВСУ зафиксировано 5 новых случаев COVID-19, всего болеют 45 человек, - Командование Медсил

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня, - 39 человек.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 7:00 12 мая в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 45 человек. Также за период пандемии выздоровели 55 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) - 274 человека. Количество личного состава у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 39 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находятся два человека: в изоляторе медицинского пункта воинской части Черновицкого гарнизона - 1 военнослужащий, в инфекционной больнице г.Кропивницкий - 1 сотрудник ВСУ. Также три человека (Черновицкий гарнизон - 1 военнослужащий и Ровенская область - 2 сотрудника ВСУ) лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Также читайте: За прошедшие сутки новых случаев COVID-19 в ВСУ не выявлено, всего болеет 41 человек, - Командование Медсил

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