Главный санврач Ляшко о подготовке ко второй волне COVID-19: Украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа, которая ожидается уже в июле
До второй волны коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Замминистра пояснил, что массовая вакцинация сможет уберечь население от вспышки сразу двух инфекционных болезней: гриппа и коронавируса.
"Ко второй волне мы готовимся по такому принципу. Мы хотим исключить сочетание двух похожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний. Это гриппоподобные заболевания и коронавирус. Для того, чтобы исключить такие вспышки осенью нам надо готовиться к массовой вакцинации против гриппа в этом году", - заявил Ляшко.
По его словам, вакцинацию от гриппа в 2020 году ожидают уже в июле.
"Уже начинать готовиться, рассчитывать потребности, закупать вакцину и вакцинироваться, как только она появится на рынке Украины и других европейских стран. Поскольку вакцина против гриппа ежегодно меняет штамм вируса, который входит в состав вакцин. Поэтому сейчас в данный конкретный период времени мы еще не можем вакцинироваться, потому что вакцины нет. Рассчитываем на июль, август, сентябрь. Как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа", - добавил замминистра.
Напомним, по состоянию на утро 12 мая в Украине фиксируют 16 023 зараженных коронавирусом COVID-19, что на 375 больше, чем было вчера. Так, число новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.
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Запишись на очередь у Ляшка 😂
ты еще скажи чип собственной конструкции
Фонд Гейтса и ВОЗ были изгнаны из Африки к югу от Сахары и Ганы после того, как их программы вакцинации привели к большему количеству смертей и физическим страданиям, чем к тем болезням, которые, по их утверждению, они могли контролировать. Их протоколы иммунотерапии использовали непроверенные, непроверенные, производные вакцин, побочные эффекты которых фактически атаковали или поставили под угрозу иммунную систему коренных африканских матерей и детей.
https://twitter.com/screpancy Семён Скрепецкий
"Билл Гейтс чипирует скрепца" Семён Скрепецкий. Живопись, масло, доска. 45х27см.
Билл Гейтс лично приехал в село Голоху"во что бы чипировать местных аборигенов.
Хорошо сказано: вакциной от гриппа сбить волну коронавируса потому, что обе болезни передаются одинаковыми путями. Давайте бициллином лечить СПИД - он как и трипак, передается через кровь.
удавливаютреформируют и два последних месяца на сухарях и водекарантине держат - по паркам радостно бегают как ни в чём не бывало, воздух грустным сиятельствам портютъ. Надо качать из них жизньвакцинировать самым большим шприцем!
см. "Энергия" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
вакцина стоит около 300 грн.
мне на семью больше 1500 грн обошлось.
за чей счет мы "должны пройти вакцинацию"?
Эффект будет как и от вакцинации от какого-попало гриппа.
деньги с населения любой ценой - бизнес превыше всего!
хватит и ваших офигенных реформ
А кому пощастить- ще й Гайка.