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Новости Коронавирус и карантин
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Главный санврач Ляшко о подготовке ко второй волне COVID-19: Украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа, которая ожидается уже в июле

Главный санврач Ляшко о подготовке ко второй волне COVID-19: Украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа, которая ожидается уже в июле

До второй волны коронавируса украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Замминистра пояснил, что массовая вакцинация сможет уберечь население от вспышки сразу двух инфекционных болезней: гриппа и коронавируса.

"Ко второй волне мы готовимся по такому принципу. Мы хотим исключить сочетание двух похожих инфекционных заболеваний, которые передаются одинаковыми путями и могут одновременно привести к значительной вспышке инфекционных болезней, заполнить наши инфекционные отделения и вызвать большое количество пневмоний. Это гриппоподобные заболевания и коронавирус. Для того, чтобы исключить такие вспышки осенью нам надо готовиться к массовой вакцинации против гриппа в этом году", - заявил Ляшко.

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По его словам, вакцинацию от гриппа в 2020 году ожидают уже в июле.

"Уже начинать готовиться, рассчитывать потребности, закупать вакцину и вакцинироваться, как только она появится на рынке Украины и других европейских стран. Поскольку вакцина против гриппа ежегодно меняет штамм вируса, который входит в состав вакцин. Поэтому сейчас в данный конкретный период времени мы еще не можем вакцинироваться, потому что вакцины нет. Рассчитываем на июль, август, сентябрь. Как только появится вакцина, нужно массово прививаться против гриппа", - добавил замминистра.

Напомним, по состоянию на утро 12 мая в Украине фиксируют 16 023 зараженных коронавирусом COVID-19, что на 375 больше, чем было вчера. Так, число новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.

вакцина (3815) грипп (573) карантин (16729) Минздрав (4906) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
теперь понятно зачем все это было
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12.05.2020 09:34 Ответить
+15
Так в Италии как раз перед вспышкой массово вакцинировали против гриппа. К чему бы это?
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12.05.2020 09:39 Ответить
+10
У нас в Украине на руководящие должности ставят только тогда, когда человек умеет врать не моргнув глазом. Кто сделает прививки всем гражданам страны ? Какие прививки? Вы уроды! Вы будете искать причину ещё 10 лет и не найдёте. Пандемия была в Украине в январе, когда вы только маски начали в Китай продавать. Всё прошло в этой стране как "воспаление лёгких". А сейчас будете сами себя расхваливать как "малой смертностью" победили пандемию.
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12.05.2020 09:38 Ответить
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теперь понятно зачем все это было
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12.05.2020 09:34 Ответить
Ага, все лучшее для несчастных жертв кнута и пряника
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12.05.2020 09:40 Ответить
Так в Италии больше всего умирали инфицированные ковид - 19 , провакцинированные от гриппа. Ляшко, хочешь успеть увеличить смертность , когда накатит вторая волна эпидемии?
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12.05.2020 09:53 Ответить
Тебя ещё Бил Гейтс не чипировал ?
Запишись на очередь у Ляшка 😂
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12.05.2020 10:38 Ответить
Кому бабки нести?
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12.05.2020 09:37 Ответить
У нас в Украине на руководящие должности ставят только тогда, когда человек умеет врать не моргнув глазом. Кто сделает прививки всем гражданам страны ? Какие прививки? Вы уроды! Вы будете искать причину ещё 10 лет и не найдёте. Пандемия была в Украине в январе, когда вы только маски начали в Китай продавать. Всё прошло в этой стране как "воспаление лёгких". А сейчас будете сами себя расхваливать как "малой смертностью" победили пандемию.
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12.05.2020 09:38 Ответить
Так в Италии как раз перед вспышкой массово вакцинировали против гриппа. К чему бы это?
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12.05.2020 09:39 Ответить
а от свинки не надо? ЛШК-ПНХ!!!
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12.05.2020 09:41 Ответить
Привить его первого в язык,а потом и прибить заодно...
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12.05.2020 09:43 Ответить
И чипизацию,чтоб им удобно было следить и контролировать.
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12.05.2020 09:45 Ответить
у зеленых неумех?чипизация? это фантастика...
ты еще скажи чип собственной конструкции
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12.05.2020 09:50 Ответить
ГМО - человек - гораздо проще, может и сдохнуть раньше пенсии.
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12.05.2020 09:51 Ответить
А хуху не хохо?
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12.05.2020 09:46 Ответить
Читаю "Украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа, которая ожидается уже в июле" и не могу понять из этой фразы - то ли "массовая вакцинация" ожидается, то ли "грипп" ожидается (правда это слово не согласуется с прилагательным "которая" - но то такЭ), то ли просто "вакцинация" ожидается что будет массовой. Чертегознает где и чему он учился. Или цензорские каррэпИндЭнты так написали?
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12.05.2020 09:48 Ответить
Ляшко, мы тебе ничего не должны.
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12.05.2020 09:52 Ответить
И записать это в конституцию.
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12.05.2020 09:54 Ответить
З вас,вашого оточення і почнемо.
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12.05.2020 09:54 Ответить
А может, заодно, и от триппера?
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12.05.2020 09:57 Ответить
Где можно проверить эту инфу?

Фонд Гейтса и ВОЗ были изгнаны из Африки к югу от Сахары и Ганы после того, как их программы вакцинации привели к большему количеству смертей и физическим страданиям, чем к тем болезням, которые, по их утверждению, они могли контролировать. Их протоколы иммунотерапии использовали непроверенные, непроверенные, производные вакцин, побочные эффекты которых фактически атаковали или поставили под угрозу иммунную систему коренных африканских матерей и детей.
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12.05.2020 09:57 Ответить
Ляшко, зачем тебе надо, чтобы украинцы повымерли после твоих вакцин? Билл Гейтс взятку занес? А с тебя какой спрос. Скажешь, что просто попугать хотел,чтобы у населения была підвищена тривожність, а они сами привились и передохли .
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12.05.2020 09:58 Ответить
Гейтс ту может быть и ни при чем, своих разработчиков хватает.
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12.05.2020 10:02 Ответить
https://twitter.com/screpancy

https://twitter.com/screpancy Семён Скрепецкий

"Билл Гейтс чипирует скрепца" Семён Скрепецкий. Живопись, масло, доска. 45х27см.
Билл Гейтс лично приехал в село Голоху"во что бы чипировать местных аборигенов.

Головний санлікар Ляшко про підготовку до другої хвилі COVID-19: Українці мають пройти масову вакцинацію від грипу, яка очікується вже в липні - Цензор.НЕТ 8378
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12.05.2020 12:13 Ответить
Прям-таки должны? За чей счет банкет? Ну и в общем и целом: пусть Ляшко засунет себе поглубже вакцину - от гриппа я вакцинироваться не собираюсь.
Хорошо сказано: вакциной от гриппа сбить волну коронавируса потому, что обе болезни передаются одинаковыми путями. Давайте бициллином лечить СПИД - он как и трипак, передается через кровь.
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12.05.2020 10:01 Ответить
Могу сразу огласить количество вакцинированых, всего-то 73%.
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12.05.2020 10:03 Ответить
В какой-то мере антипрививочники, кажется, правы.
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12.05.2020 10:03 Ответить
Ох, и живучие эти украинцы! Тридцать лет их удавливают реформируют и два последних месяца на сухарях и воде карантине держат - по паркам радостно бегают как ни в чём не бывало, воздух грустным сиятельствам портютъ. Надо качать из них жизнь вакцинировать самым большим шприцем!

см. "Энергия" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
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12.05.2020 10:05 Ответить
Такую вот историю рассказывают итальянские противники вирусобесия... В наиболее пострадавших районах незадолго до эпидемии пожилые люди пережили 2 вакцинации. Одна из них от гриппа. Пока они был ослаблены вакцинацией пришёл ковид19, и.... т.е. всё работает с точностью до наоборот по отношению к тому, что нам сейчас пытается впарить дурной лопоухий глист.
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12.05.2020 10:05 Ответить
МАССОВОЕ посещение больниц для вакцинации от гриппа, приведет к массовому заражению коронавирусом. Потому что больница на нынешний момент на первом месте по заражению, на втором это лифты и открывающиеся рынки. ( тем более что вакцинация от гриппа не дает гарантированной защиты) Но право каждого поступать как он считает нужным, учитывая риски.
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12.05.2020 10:08 Ответить
по поводу вакцинации - у нас права закончились, запугают снова всех и будешь как миленький вакцинироваться
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12.05.2020 10:11 Ответить
У нас в городе надбавку за борьбу с короновирусом получил главрач и его приближенные. И все.
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12.05.2020 10:11 Ответить
В Бергамо була повальна смертність саме через поголовну вакцинацію літніх людей від грипу. Про це -аявили італійські лікарі. Україна переймає вахту у Бергамо? Які ж молодці… пуєві діти!!!
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12.05.2020 10:17 Ответить
хз как поможет прививка от гриппа при коронавирусе?
вакцина стоит около 300 грн.
мне на семью больше 1500 грн обошлось.
за чей счет мы "должны пройти вакцинацию"?
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12.05.2020 10:17 Ответить
А от какого гриппа нас хотят вакцинировать, от прошлогоднего? Или уже сгенерировали новый?
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12.05.2020 10:19 Ответить
хер їм. а не вакцинацію! стаття 28 Конституції України!
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12.05.2020 10:35 Ответить
Иди в жоп..со своей вакциной, не получится таким образом сократить население, этих клоунов первых уберем
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12.05.2020 10:35 Ответить
Я бы всех пришедших вакцинировал прямо в голову для чистоты эксперимента.
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12.05.2020 10:42 Ответить
Что бы победить коронавирус, нужно от каждого трамвая открутить 4 гайки!
Эффект будет как и от вакцинации от какого-попало гриппа.
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12.05.2020 10:56 Ответить
вакцинировать бы этих клоунов цианитом от шизофрении ..
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12.05.2020 11:00 Ответить
"Украинцы должны пройти массовую вакцинацию от гриппа..." - то есть хотят срубить
деньги с населения любой ценой - бизнес превыше всего!
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12.05.2020 11:04 Ответить
Нет уж Спасибо! ну вас нахер...
хватит и ваших офигенных реформ
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12.05.2020 12:00 Ответить
Білл Гейтс сказав що при вакцинації окрім Чіпа буде вводитися ще й Дейл.

А кому пощастить- ще й Гайка.
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12.05.2020 12:06 Ответить
Она бесплатная, эта вакцинация? Или надо будет занести в дырявый бюджет и в карманы "реформаторам"?
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12.05.2020 12:27 Ответить
А что уже известен от какого гриппа инфицировать ?
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12.05.2020 12:28 Ответить
Какая разница
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12.05.2020 12:48 Ответить
От гриппера
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12.05.2020 13:29 Ответить
цей дебіл шлюшко чув про статтю 28 Конституції України? нехай нахрен іде зі своєю вакцинацією!
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12.05.2020 16:40 Ответить
 
 