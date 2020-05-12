Метро и пригородный транспорт могут запустить до середины лета, - Шмыгаль

В Украине пока отказались от запуска метро и междугородного сообщения из-за большого количества новых случаев коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, городской общественный транспорт работает и в сотрудничестве с мэрами даже увеличили его количество.

"Метро и междугородный транспорт - это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте как два миллиона людей собираются в вагонах - очень близкий контакт. Метро и междугородний транспорт может стать катализатором распространения и распространение заболевания", - отметил Шмыгаль.

По срокам восстановления работы метро и запуска междугородных сообщений, Шмыгаль пока прогнозы не делает. Однако заявил, что это возможно еще до середины лета.

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