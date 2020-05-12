За сутки на Львовщине выявили 27 новых случаев COVID-19, всего в области 825 заболевших, - горсовет. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 12 мая на Львовщине подтвердили 825 случая инфицирования COVID-19, из них - 22 летальных.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная.
"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 3423 человека, госпитализированы - 490, на амбулаторном лечении - 2933 человека, выписаны - 325 человек. Сейчас в больнице находятся 165 человек, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратах ИВЛ - 3 человека", - сказано в сообщении.
В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 825 человек, 22 человек умерли. 158 пациентов выздоровели.
По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 190 ПЦР-тестов, из которых 27 - положительные (из них - 18 это жители Львова).
Напомним, по состоянию на утро 12 мая в Украине фиксируют 16 023 зараженных коронавирусом COVID-19, что на 375 больше, чем было вчера. Так, число новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд.
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