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Новости Задержание Гримчака
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НАБУ закрыло дело против бывшего замминистра МинВОТ Гримчака из-за отсутствия состава преступления

НАБУ закрыло дело против бывшего замминистра МинВОТ Гримчака из-за отсутствия состава преступления

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сам Гримчак сообщил на странице в сети Facebook.

"Поскольку сегодня день добрых новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствияс остава преступления. Соответствующий отчет я опубликую здесь чуть позже, как только адвокаты получат весь пакет документов", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

Также читайте: Суд отправил под круглосуточный домашний арест фигуранта "дела Гримчака" Овдиенко, - адвокат Мельник

16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 24 декабря 2019 г. Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи.

13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Гримчаку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 13 апреля.

Также читайте: Это было заказное дело. Буду добиваться полного оправдания, а дальше посмотрим, - Гримчак

Автор: 

НАБУ (4242) Гримчак Юрий (349)


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Топ комментарии
+43
Дела против соратников Порошенко закономерно разваливаются.
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12.05.2020 09:58 Ответить
+36
ЗЕлёные в очередной раз жидко обдрыстались
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12.05.2020 09:59 Ответить
+35
Від початку було зрозуміло, що справу проти Гримчака було порушено лише за те, що він єдиний, хто в прямих ефірах називав блаЗЄнського у середньому роді словом "гівно". Мабуть навіть "судові" органи почали про щось здогадуватися (в сенсі слів Гримчака)
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12.05.2020 10:02 Ответить
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Молодець! Тому і досі процвітають порохняві корупціонери... Ще до них зелена гидота додається разом з риготою! Досі жодна тварина не покарана завдяки і таким, як ти!
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12.05.2020 15:34 Ответить
Я в прошлом году за месяц избрания Зели говорил на Цензоре,попадете в такой шторм,что Венесуэла вам покажется Сказкой....
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12.05.2020 10:18 Ответить
Это вам еще нге дошло,что значит дефицит бюджета Украины 300 миллиардов,когда поймете,вспомните Сенатора,не злым тихим Словом....
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12.05.2020 10:22 Ответить
Який коефіціент корисної дії від такої правоохоронної системи ? Можливо їх разом з недолугими депутатами розігнати і тоді економіка держави покращиться, ніж утримувати таких дорогих бездарів !
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12.05.2020 10:26 Ответить
Нужно принимать закон как вы сказали о КПД и зарплату платить соответствующе плюс порог соответствия занимаемой должности!
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12.05.2020 10:33 Ответить
О как? Я так понял Сцытник ничем кроме набивания карманов не занимается и не собирается....не зря это чучело по ночам Петюню посещало...любовь морковь, и пох что война в стране... Кароче или уважаемые послы выразят озабоченность для начала или идут лесом!
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12.05.2020 10:29 Ответить
НАБУ закрило справу проти колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 6974
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12.05.2020 10:48 Ответить
"Садить будем вес..." Не,разве что печень.
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12.05.2020 10:29 Ответить
Ну шо зеленовата, где аплодисменты?
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12.05.2020 10:30 Ответить
А можеш прокомментировать свой вопрос, а то я не знаю что тебе ответить? Вдруг ты чтото умное подразумевал, а я тебя обижу...
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12.05.2020 10:39 Ответить
ти відгукнулося на прізвисько "зеленовата"... можеш нє атвічать
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12.05.2020 10:58 Ответить
Так теперь шо, Петина домбасятина Чмырьчак может в суд иск подавать за недополученную прибыль?
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12.05.2020 10:36 Ответить
Ты чмо американское фильтруй базар! Сидиш там и сиди не чирикай! Здесь с зеленоплесенью разберемся!
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12.05.2020 10:43 Ответить
он крымчанин. а флажок амеровский потому что у него кацапская тряпка высвечивается по ip
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12.05.2020 10:44 Ответить
Слушай, стрелочник, ты вроде еще и бывший мусор, и что я точно знаю, все наши мусора редкие идиоты, и ты из их числа...и в мусора идут лишь потому что хотца нихера не делать и вкусно кушать! Докажеш обратное, я тебе дам тряпочку умыться...
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12.05.2020 11:34 Ответить
высрался? иди подмойся
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12.05.2020 11:39 Ответить
Оно убогое за прокси
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12.05.2020 10:49 Ответить
А что означают вот эти букавки, 18c49ed2, пароль чтоб не забыть?
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12.05.2020 11:37 Ответить
Обожаю придурков, особенно тех кому америка в щи насрала
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12.05.2020 11:28 Ответить
Та який він "американець"? Сидить у "ВнутріМКАДді", на "Лахті", і тарабанить по методичці, як куратор наказав...
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12.05.2020 11:35 Ответить
Тебе выше стрелочник ответил
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12.05.2020 11:46 Ответить
МНЕ? Мой комментарий написан почти на час позже... По-моему, сейчас и в Украине, и в "Маскве" время одинаковое... (Крым не исключение - "каренные крымчане" (с рязанскими мордами), как добились, в 1994-м "масковскага времени", так и не меняли...). А "ВнутриМКАДье" и "Лахта", для меня - не "географическое понятие", так же как и "кацап" - не "национальность"... Ты можешь хоть с Луны писать, но своё нутро "кацапское" ты даже в космическом пространстве, и под риголитом, не спрячешь...
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12.05.2020 12:12 Ответить
Луценко хотел сделать прогиб перед Зе, чтобы остаться на должности. И решил в качестве жертвы выбрать своего друга.
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12.05.2020 10:39 Ответить
Кто бы сомневался. Коні - не винні.
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12.05.2020 10:41 Ответить
ну ось...за що ж тоді луцик такого чесного пацана посадив...
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12.05.2020 10:43 Ответить
ты дебил?
Поздно вечером 14 августа 2019 года в Киеве спецслужбами был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Кто в это время был генпрокурором?
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12.05.2020 10:46 Ответить
у них мєтадічка)
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12.05.2020 10:59 Ответить
"Поздно вечером 14 августа 2019 года в Киеве... Кто в это время был генпрокурором?"
Дві відповіді (обидві правильні):
1. "Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко..." (з тексту цієї новини)
2. "Юрій Віталійович Луценко, 14-й Генеральний прокурор України. Час на посаді: 12 травня 2016 - 29 серпня 2019" (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 з Вікіпедії )
Луценко затримався на посаді Генпрокурора аж до призначення "маладой ********" нового Генпрокурора Рябошапки.
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12.05.2020 14:14 Ответить
ты прав. я немного ошибся в датах. только про "своего генпрокурора" вазелин оманский рассказывал трампу гораздо раньше. он формально ждал только новой ВР а по факту луценко уже никем не управлял и ничего не мог сделать ну никак. мало того - генпрокуратура не имела никакого отношения к задержанию Грымчака.
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12.05.2020 14:24 Ответить
извини...у меня вопрос: так кто дИбил? (на цензоре и в пр. сетях. если я не прав. то приношу мало-мальское извинение)
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12.05.2020 15:19 Ответить
ты
потому что луцик его не садил
есть возражения?
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12.05.2020 18:02 Ответить
я с дэбилами . вродь тебя. пытаюсь не спорить...живи...
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12.05.2020 18:34 Ответить
А ха ха ха ха
пять баллов
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12.05.2020 18:39 Ответить
и тебе здоровья крепчайшего!
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12.05.2020 23:02 Ответить
По Гримчаку все ожидаемо.
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12.05.2020 10:44 Ответить
Дуже гарна новина, зрозуміло було, що Гримчак постраждав за критику зеленського і підтримку Порошенко. Але він був піонером, на початку політики фокусів від команди зеленського. Тепер мільони людей критикують і постять провали команди зеленського. Тому й не пощастило Гримчаку, бо був одним із перших. Велика повага Гримчаку!!!
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12.05.2020 10:45 Ответить
З самого початку ця справа була "класикою жанру" ... Типове включення доїльного апарату - клієнта "брали" на хабарі, потім підключали "доїльний апарат" , тобто клієнт перераховував і суму хабара і ще якусь суму, яку призначав "оператор машинного доїння" і після того, коли клієнт ділився, його відпускали ! Нічого не змінилося , при Порохі головними операторами машинного доїння були юга луценко і рюкзаков ( пам'ятаєте, як гелікоптерами звозили до Києва "страшних злодіїв , що вкрали мільярди долярів", а хто з тих "злодіїв" сидить ?), при Зе юги немає, добавився новий "оператор" , на 100% людина Зе ! Це не я сказав, це сам Зе у розмові з Трампом... Ось такі нові обличчя у старих схемах збагачення ...
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12.05.2020 10:45 Ответить
НАБУ ,САБУ Шабунины , Лешенки это всё ячейки американской разведки в Украине , для сбора компромата на украинских чиновников для экономического захвата Украины и жёсткого внешнего управления Украиной .При чём содержание этой американской агентуры на деньги украинских налогоплательщиков .Откуда такой вывод ?Да всё просто - За существования этих НАБУ ,САБУ,САПУ никаких результатов по борьбе с корупцией в Украине просто нету - это пшик,ноль.При том что чиновников в Украине можно сажать тысячами . При этом США их защищает . Значит задача этих органов =Это сбор информации для формирования марионеточного правительства ,для продажи всех активов американским транснациональным Ротшильдам ,Соросам .
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12.05.2020 10:51 Ответить
Слава КПСС!
НАБУ закрило справу проти колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 4023
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12.05.2020 12:34 Ответить
Хочу теперь видеть отрубленные головы тех кто фабриковал это дело, как другие дела! Надеюсь при смене власти продажные журналисты всякие Бигусы сядут в тюрьму до конца дней! За клевету и подрыв обороноспособности Украины!!!
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12.05.2020 10:52 Ответить
Что по этому поводу скажет Юггик, который уже успел отречься от своего бывшего помощника?
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12.05.2020 10:52 Ответить
Поздравляю. Хотя и не очень люблю Грымчака, но никогда особенно не верил в выдвинутые против него обвинения. Не тот типаж. Да и вообще, 90% обвинений в каких угодно преступлениях, выдвинутых у нас всеми бывшими прокуратурами за последние 15-20 лет в той или иной мере носили характер политических преследований.
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12.05.2020 10:57 Ответить
Михаил Афанасьич Булгаков в 1925 году словами Преображенского сказал следующее,,
Доктор Борменталь,голубчик,не читайте с утра комуняцких газет и журналов...,поберегите себя от от этих певунов....
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12.05.2020 11:03 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK
Так а пачки долларов, которые изъяли в багажнике у Грьімчака, ему хоть вернули? Или ********** их поделили с ГПУ и СБУ? Ладно, вижу этот пи....ец будет вечен..
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12.05.2020 11:03 Ответить
То были сувенирные календарики. Наверное, в середине года их возвращать уже ни к чему. они же на этот год.
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12.05.2020 12:13 Ответить
И СКОЛЬКО ЗАПЛАТИЛ БАРЫГА ПОРОШЕНКО НАБУ ЗА ЗАКРИТИЕ ДЕЛА?????????МОЖЕТ ХВАТИТ ВСЕХ ВОРЮГ ОПРАВДЫВАТЬ ВЕНЕДИКТОВА!!!!!!!!!!!!!
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12.05.2020 11:03 Ответить
Ты на шухере стояла , когда Порох деньги платил , коза драная ?
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12.05.2020 11:58 Ответить
НАРИД, Я ТОЖЕ НЕ ФАНАТ ЗЕ, НО ГРЫМЧАКА ЖЕ НАЧАЛ ПРЕССОВАТЬ ГЕНПРОКУРОР ЛУЦЕНКО!!!
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12.05.2020 11:03 Ответить
бред не неси "не фанат зе". тебе напомнить когда у осла оманского появился "100 % свой прокурор" и когда начали прессовать Грымчака?
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12.05.2020 12:20 Ответить
"Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрийhttps://censor.net/news/3142940/stydno_za_moego_byvshego_pomoschnika_grimchaka_lutsenko_foto за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".Источник: https://censor.net/n3194834"
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12.05.2020 13:17 Ответить
Хм, вже і осінь пройшла, і весна скоро закінчиться, а "посадок" так і нема. Роттердам+ тоже, здається, вже нема, а ціна на електроенергію підвищується. "Повернули" всіх заробітчан, а роботи в них нема. Вже і війська відвели, а миру все нема. Невже самий перспективний президент в світі, його Обісцяне Височество Клоун Оманський, брехав своїм виборцям? Не може бути - він же ж так красиво шуткував про Україну - німецьку порноактрису, так гнівно поносив "баригу і мародера", так ласкаво заглядав в очі *****. А може, коли він говорив думайТЕ, він звертався не до Президента України, а до виборців?
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12.05.2020 11:06 Ответить
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632
Стране нужен Грымчак-подет на выборы,как "свой",на Донбассе.Новое,в смысле, обновленное ,лицо.Кум-прокурор уже бюджет выделил.Бывший зам юрфирму под тему освобождения украинуев за рубежом ,открыл напару с невинным.Все путём
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12.05.2020 11:12 Ответить
Ха-ха...Грымчака поймали на многомиллионной взятке и отпустили.
Следователи НАБУ неплохо на этом заработали.
Точно, Украина-страна безумия.Не зря миллионы людей с неё сбежали.
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12.05.2020 11:16 Ответить
Давно пора сажать следователей НАБУ. Орган, сожравший миллиарды народных денег в нищей стране, утонул в коррупции. Результаты его деятельности-абсолютно нулевые.
НАБУ необходимо НЕМЕДЛЕННО ЛИКВИДИРОВАТЬ!

А главу НАБУ Сытника отправить в наручниках в тюрьму.

Это беспредел какой-то! Весь мир в шоке!
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12.05.2020 11:22 Ответить
НАБУ закрыло дело против бывшего замминистра МинВОТ Гримчака из-за отсутствия состава преступления



В медицине при циррозе печени есть термин -

Терминальная стадия

обозначаете что ничем пациенту не помочь


или рак 4 я стадия - неоперабельный -

метастазы во всех госорганах
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12.05.2020 11:23 Ответить
Тема изъятой у Гримчака взятки не раскрыта!
НАБУ закрило справу проти колишнього заступника міністра МінТОТ Гримчака через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 9813
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12.05.2020 11:32 Ответить
А что - владение деньгами является преступлением в нашей стране?
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12.05.2020 11:59 Ответить
Это половина взятки! Или взятка уже не является преступлением?
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12.05.2020 12:09 Ответить
а про взятку тебе кто напел?
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12.05.2020 12:21 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/12/7251279/ В то же время дела(Гримчака) о злоупотреблении влиянием, взяточничестве передадут в суд.
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12.05.2020 12:31 Ответить
это понятно. я спрашиваю - про то что это взятка тебе кто рассказал?
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12.05.2020 14:21 Ответить
Зачем ты делаешь вид, что упоротый и без мозгов?

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий https://censor.net/news/3142937/grimchak_i_ego_pomoschnik_trebovali_vzyatku_v_11_mln_ih_zaderjali_na_goryachem_sbu_foto за "содействие в решении вопросов". Источник: https://censor.net/n3194834
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12.05.2020 14:34 Ответить
до суда это ниочем. будет решение суда - посмотрим. а пока - только предположение
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12.05.2020 14:41 Ответить
Успішно виховується третє покоління українців в Україні на основній тезі:
- вкрав чуже майно - поганий хлопчик, - порушимо кримінальну справу;
- поділився краденим з силовиками - хороший хлопчик, - закриємо кримінальну справу.
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12.05.2020 11:42 Ответить
Ну можде Гримчак і "вимагав гроші", але ж "упіймали" його з так званими "сувенірними" доларами, тож відкрити за цим ганебним для фСБ(у)шників фактом міг лише такий кретин, як генплокулол Луценко.
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12.05.2020 11:45 Ответить
Это как??? было ж видео мать его на всю страну показано с бабками. я просто в аху. Такое возможно только в Украине...
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12.05.2020 11:49 Ответить
это ответная услуга за голосование БПП за рынок земли и др законы очень нужные для Слуг и олигархов стоящих за всем этим
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12.05.2020 11:54 Ответить
Бугагага........
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12.05.2020 11:56 Ответить
"Постригли" и отпустили
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12.05.2020 12:07 Ответить
Есть полная инфа по делу Гримчака:

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело относительно недостоверного декларирования против экс-заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Детали: Правоохранители подтвердили, что относительно Грымчака действительно закрыли дело в отношении недостоверного декларирования.
В то же время дела о злоупотреблении влиянием, взяточничестве передадут в суд.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/12/7251279/ Источник...
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12.05.2020 12:13 Ответить
Спортивна рибалка вона така. Спіймали, почистили, поцілували, сфоткалися і відпустили, далі, щоб розкрадав та розвалював державу.
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12.05.2020 12:15 Ответить
Не для того те НАБУ (голова якого доречі фігурує в реєстрі корупціонерів https://corruptinfo.nazk.gov.ua/ corruptinfo.nazk.gov.ua ) створювалось щоб ловити корупціонерів. НАБУ мережа зовнішнього контролю над Україною, її активами за рахунок платників податків України.
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12.05.2020 12:20 Ответить
ВАм, баранята, рекомендую подумать над различиями в "отсутствие состава преступления" и "отсутствие события преступления"....
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12.05.2020 12:36 Ответить
А в результате возникает вопрос - Кто будет отвечать за якобы преступление, состава которого нет?
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12.05.2020 12:44 Ответить
Цього і слід було очікувати. зелені мразі повністю сфабрикували справу.
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12.05.2020 13:02 Ответить
Закрило справу і компенсувало вартість кавуна,з яким Гримчак відправився за хабарем...
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12.05.2020 13:35 Ответить
А гроші, які вилучили в Гримчака, що були сувенірні, чи як? Чи він їх заробив чесною працею. Мабуть, ці гроші забрали собі певні люди, Гримчак був не проти, справу полюбовну закрили.
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12.05.2020 17:57 Ответить
"НАБУ закрыло дело против бывшего замминистра МинВОТ Гримчака из-за отсутствия состава преступления"
Кто бы сомневался!! Да,слишком долго "выкачивали" деньгУ за отсутствие......
Оставили на хлеб с не дорогой икрой колбасой.....
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12.05.2020 21:18 Ответить
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