НАБУ закрыло дело против бывшего замминистра МинВОТ Гримчака из-за отсутствия состава преступления
Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Гримчака.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сам Гримчак сообщил на странице в сети Facebook.
"Поскольку сегодня день добрых новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст.366 УК Украины, закрыто из-за отсутствияс остава преступления. Соответствующий отчет я опубликую здесь чуть позже, как только адвокаты получат весь пакет документов", - говорится в сообщении.
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник были задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
16 августа 2019 г. ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.
Гримчака поместили в Черниговское СИЗО. 24 декабря 2019 г. Антикоррупционный суд продлил срок ареста бывшему замглавы МинВОТ Гримчаку до 14 февраля. 30 января 2020 года экс-замглавы МинВОТ Гримчак был освобожден из-под стражи.
13 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора о продлении Гримчаку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 13 апреля.
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Поздно вечером 14 августа 2019 года в Киеве спецслужбами был задержан заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.
Кто в это время был генпрокурором?
Дві відповіді (обидві правильні):
1. "Занимавший в то время пост Генпрокурора Юрий Луценко..." (з тексту цієї новини)
2. "Юрій Віталійович Луценко, 14-й Генеральний прокурор України. Час на посаді: 12 травня 2016 - 29 серпня 2019" (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 з Вікіпедії )
Луценко затримався на посаді Генпрокурора аж до призначення "маладой ********" нового Генпрокурора Рябошапки.
потому что луцик его не садил
есть возражения?
пять баллов
Доктор Борменталь,голубчик,не читайте с утра комуняцких газет и журналов...,поберегите себя от от этих певунов....
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K0५EGAR
@Rage4oK
Так а пачки долларов, которые изъяли в багажнике у Грьімчака, ему хоть вернули? Или ********** их поделили с ГПУ и СБУ? Ладно, вижу этот пи....ец будет вечен..
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Отец Солдата
@uspenovka19632
Стране нужен Грымчак-подет на выборы,как "свой",на Донбассе.Новое,в смысле, обновленное ,лицо.Кум-прокурор уже бюджет выделил.Бывший зам юрфирму под тему освобождения украинуев за рубежом ,открыл напару с невинным.Все путём
Следователи НАБУ неплохо на этом заработали.
Точно, Украина-страна безумия.Не зря миллионы людей с неё сбежали.
НАБУ необходимо НЕМЕДЛЕННО ЛИКВИДИРОВАТЬ!
А главу НАБУ Сытника отправить в наручниках в тюрьму.
Это беспредел какой-то! Весь мир в шоке!
В медицине при циррозе печени есть термин -
Терминальная стадия
обозначаете что ничем пациенту не помочь
или рак 4 я стадия - неоперабельный -
метастазы во всех госорганах
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий https://censor.net/news/3142937/grimchak_i_ego_pomoschnik_trebovali_vzyatku_v_11_mln_ih_zaderjali_na_goryachem_sbu_foto за "содействие в решении вопросов". Источник: https://censor.net/n3194834
- вкрав чуже майно - поганий хлопчик, - порушимо кримінальну справу;
- поділився краденим з силовиками - хороший хлопчик, - закриємо кримінальну справу.
Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело относительно недостоверного декларирования против экс-заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака.
Детали: Правоохранители подтвердили, что относительно Грымчака действительно закрыли дело в отношении недостоверного декларирования.
В то же время дела о злоупотреблении влиянием, взяточничестве передадут в суд.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/05/12/7251279/ Источник...
Кто бы сомневался!! Да,слишком долго "выкачивали" деньгУ за отсутствие......
Оставили на хлеб с не дорогой
икройколбасой.....