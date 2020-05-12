Спасатели дезинфицировали более 36 тысяч объектов и 25 тысяч единиц техники, - ГСЧС

Спасатели ГСЧС провели спецобработку более 36 тысяч объектов, 25 тысяч единиц техники и 38 тысяч километров дорог с целью противодействия коронавирусу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Для предупреждения случаев распространения на территории страны коронавирусной инфекции, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжает проводить спецобработку объектов социальной сферы, транспортной инфраструктуры и техники. Так, с начала работ проведена спецобработка уже более 36 тыс. объектов, более 25 тыс. единиц техники и свыше 38 тыс. км дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 мая на Хмельнитчине спасатели 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда провели дезинфекцию объектов жизнеобеспечения города Нетешин. С помощью аккумуляторных опрыскивателей обработаны помещения общежитий Нетешинского профессионального лицея, городского отделения Укрпочты, а также подъезды многоквартирных жилых домов. В общей сложности продезинфицированы около 2 тыс. кв. м.

В свою очередь, совместно с коммунальными службами спасатели Староконстантинова продезинфицировали в течение 8-9 мая территории возле магазинов, аптек, торговых центров, почтовых отделений, подъездов жилых домов, а также наиболее оживленные улицы города.

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