РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8978 посетителей онлайн
Новости
704 14

Спасатели дезинфицировали более 36 тысяч объектов и 25 тысяч единиц техники, - ГСЧС

Спасатели дезинфицировали более 36 тысяч объектов и 25 тысяч единиц техники, - ГСЧС

Спасатели ГСЧС провели спецобработку более 36 тысяч объектов, 25 тысяч единиц техники и 38 тысяч километров дорог с целью противодействия коронавирусу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Для предупреждения случаев распространения на территории страны коронавирусной инфекции, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям продолжает проводить спецобработку объектов социальной сферы, транспортной инфраструктуры и техники. Так, с начала работ проведена спецобработка уже более 36 тыс. объектов, более 25 тыс. единиц техники и свыше 38 тыс. км дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 мая на Хмельнитчине спасатели 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда провели дезинфекцию объектов жизнеобеспечения города Нетешин. С помощью аккумуляторных опрыскивателей обработаны помещения общежитий Нетешинского профессионального лицея, городского отделения Укрпочты, а также подъезды многоквартирных жилых домов. В общей сложности продезинфицированы около 2 тыс. кв. м.

В свою очередь, совместно с коммунальными службами спасатели Староконстантинова продезинфицировали в течение 8-9 мая территории возле магазинов, аптек, торговых центров, почтовых отделений, подъездов жилых домов, а также наиболее оживленные улицы города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 24 человека, на водных объектах - 17, - ГСЧС

Автор: 

ГСЧС (5052) дезинфекция (18)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Коронавирус ходит по дорогам?
показать весь комментарий
12.05.2020 10:03 Ответить
+1
Що було нафіг не потрібно.
Максимум що треба було https://www.google.com/search?client=opera&sxsrf=ALeKk02SIreHFOs00U1lt_EokMHG9UGEFg:1589267191434&q=%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjY0JfT4a3pAhVkzqYKHWF_ADAQkeECKAB6BAgLECo дезінфікувати це ручки дверей, громадський транспорт, перила та інші речі до яких люди масово доторкаються фізично. А не діяти як при радіаційній небезпеці дезінфікуючи дороги, колеса, машини зовні, бо це ідіотизм.
показать весь комментарий
12.05.2020 10:06 Ответить
+1
лопоухий глист публично признал, что и эта совсем не дешёвая дезинфекция тоже нужна исключительно для нагнетания страха.
показать весь комментарий
12.05.2020 10:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коронавирус ходит по дорогам?
показать весь комментарий
12.05.2020 10:03 Ответить
Літає, але низько-низько.
показать весь комментарий
12.05.2020 10:10 Ответить
Вот как бросаются деньги на ветер этой недолугой властью. Зачем повышать пенсии и зарплаты людям, если можно эти средства просто распылить в воздухе и на асфальте и даже отмыть бабло себе в карман. Сам санврач Ляшко признал, что эта дезинфекция улиц - бесполезное маразматическое занятие, направленное на психологическое запугивание и устрашение людей.Это очередная клоунада зеленых клоунов, которые случайные во власти и никакой пользы от них нет, один вред.
показать весь комментарий
12.05.2020 10:34 Ответить
Відчуття тривоги.
показать весь комментарий
12.05.2020 11:00 Ответить
Що було нафіг не потрібно.
Максимум що треба було https://www.google.com/search?client=opera&sxsrf=ALeKk02SIreHFOs00U1lt_EokMHG9UGEFg:1589267191434&q=%D0%B4%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjY0JfT4a3pAhVkzqYKHWF_ADAQkeECKAB6BAgLECo дезінфікувати це ручки дверей, громадський транспорт, перила та інші речі до яких люди масово доторкаються фізично. А не діяти як при радіаційній небезпеці дезінфікуючи дороги, колеса, машини зовні, бо це ідіотизм.
показать весь комментарий
12.05.2020 10:06 Ответить
лопоухий глист публично признал, что и эта совсем не дешёвая дезинфекция тоже нужна исключительно для нагнетания страха.
показать весь комментарий
12.05.2020 10:08 Ответить
Общественный транспорт надо обрабатывать каждый день. Кстати при союзе это делали и без карантина.
показать весь комментарий
12.05.2020 10:09 Ответить
Щось я не чув про таке.
показать весь комментарий
12.05.2020 10:11 Ответить
И по чем сейчас разбрызганая днепровская вода? В долларах озвучьте,воры.
показать весь комментарий
12.05.2020 10:12 Ответить
"Рятувальники дезінфікували понад 36 тисяч об'єктів і 25 тисяч одиниць техніки"
Рятувальники дезінфікували понад 36 тисяч об'єктів і 25 тисяч одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5497Рятувальники дезінфікували понад 36 тисяч об'єктів і 25 тисяч одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8443Рятувальники дезінфікували понад 36 тисяч об'єктів і 25 тисяч одиниць техніки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8524
показать весь комментарий
12.05.2020 10:29 Ответить
Такого дерибана свет не видывал...
показать весь комментарий
12.05.2020 10:30 Ответить
А может кто то помнит, как проводили дезактивацию на дорогах и объектах в 1986-1989 годах? Может тоже не надо было? В Ухане все эти мероприятия проводили и никто не вонял про деньги на ветер. А В Украине ,дыбилам, всё не так. Каждый сам себе командир. Потому и живёте в дерьме.
показать весь комментарий
12.05.2020 10:40 Ответить
Ляшко тебе, дебилу, командир.
показать весь комментарий
12.05.2020 11:03 Ответить
Залишилось тільки гімно вивезти!
показать весь комментарий
12.05.2020 11:05 Ответить
 
 