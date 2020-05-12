Алгоритм бесплатного тестирования не предусматривает обследования людей без симптомов COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

Людей без симптомов коронавируса не будут тестировать бесплатно.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, алгоритм бесплатного тестирования не предусматривает случаи, когда человек хочет обследоваться по собственному желанию без признаков коронавирусной инфекции.

"Если у человека нет симптомов коронавируса и, кроме того, он не является контактным лицом с больным коронавирусом, то есть это исключительно желание, то у нас не предусмотрено нашим алгоритмом бесплатного тестирования", - заявил Степанов.

Также он напомнил, что обязательному бесплатному тестированию подлежат люди с симтомами коронавируса, люди, которые контактировали с больными коронавирусом, все медики, работающие с больными COVID-19, они тестируются раз в 5 дней, полицейские и нацгвардейцы, все больные пневмонией.

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Также Степанов добавил, что определен очень четкий перечень, кого надо тестировать на COVID-19, но он постоянно расширяется.