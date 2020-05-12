РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8962 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 615 31

Алгоритм бесплатного тестирования не предусматривает обследования людей без симптомов COVID-19, - Степанов. ВИДЕО

Людей без симптомов коронавируса не будут тестировать бесплатно.

 Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, алгоритм бесплатного тестирования не предусматривает случаи, когда человек хочет обследоваться по собственному желанию без признаков коронавирусной инфекции.

"Если у человека нет симптомов коронавируса и, кроме того, он не является контактным лицом с больным коронавирусом, то есть это исключительно желание, то у нас не предусмотрено нашим алгоритмом бесплатного тестирования", - заявил Степанов.

Также он напомнил, что обязательному бесплатному тестированию подлежат люди с симтомами коронавируса, люди, которые контактировали с больными коронавирусом, все медики, работающие с больными COVID-19, они тестируются раз в 5 дней, полицейские и нацгвардейцы, все больные пневмонией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 12 мая зафиксированы 375 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 16 023, летальных - 425, выздоровели 3373 человека

Также Степанов добавил, что определен очень четкий перечень, кого надо тестировать на COVID-19, но он постоянно расширяется.

карантин (16729) тестирование (496) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Алгоритм бесплатного тестирования не предусматривает обследования людей без симптомов COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1994
показать весь комментарий
12.05.2020 10:22 Ответить
+8
Тоді чому ви, ідіоти, відправили мене на карантин і штафуєте за шашлики? )))
показать весь комментарий
12.05.2020 10:26 Ответить
+4
просто тестов нет
показать весь комментарий
12.05.2020 10:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
просто тестов нет
показать весь комментарий
12.05.2020 10:21 Ответить
У Бубачки в 2019г. были симптомы, его тестировали в клинике Пальчевского, а толку? 73% подхватили вирус ЗЕбилизма
показать весь комментарий
12.05.2020 10:41 Ответить
У него и сейчас симптомы есть - куда же они денутся?
показать весь комментарий
12.05.2020 10:45 Ответить
Всех жителей китайского города Ухань протестируют на коронавирус в течение 10 дней
показать весь комментарий
12.05.2020 12:43 Ответить
платная гуманитарка на фирме у жены степашки.Без проблем тестируйтесь
показать весь комментарий
12.05.2020 13:50 Ответить
Алгоритм бесплатного тестирования не предусматривает обследования людей без симптомов COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1994
показать весь комментарий
12.05.2020 10:22 Ответить
эээ... Все страны Европы делают платные тесты. Что не так?
показать весь комментарий
12.05.2020 16:34 Ответить
Тесты по назначению врачей, даже не больных, а из зоны риска, делают бесплатно за счет страховки. За деньги делают дополнительные тесты по желанию.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:46 Ответить
правильно, он о том же и сказал - нет симптомов и не входите в группу риска - не тестируем.
В Европе то же самое.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:11 Ответить
В Европе тестируют зону риска, а нас только заболевших. Остальных платно.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:13 Ответить
А зачем тестировать зону риска? Ну нашли у тебя коронавирус, бессимптомный, что поменяется?
В Италии тоже пока было мало вакцины, тестили только тех у кого тяжелое состояние. Если просто насморк и кашель - досвидания.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:16 Ответить
Спросишь немцев, исландцев и т.д. И да -- "ходи заражай всех дальше без теста". Так? Тесты только тяжело больным делать бессмысленно. Тесты нужны для разделения зараженных и здоровых.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:21 Ответить
кого заражать? Карантин же, ходи в маске и никого не заразишь.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:29 Ответить
Тоді чому ви, ідіоти, відправили мене на карантин і штафуєте за шашлики? )))
показать весь комментарий
12.05.2020 10:26 Ответить
Потому, что шашлык не украинское национальное блюдо.
показать весь комментарий
12.05.2020 10:47 Ответить
Если делать тесты не кому надо а всем желающим, то это испортит статистику. А статистика это точная наука.
показать весь комментарий
12.05.2020 10:26 Ответить
ну да, зачем обследовать безсимптомных, проще симптомных, те ж мрут на 5-8 день, лечить уже поздно.
показать весь комментарий
12.05.2020 10:27 Ответить
Алгоритм безоплатного тестування не передбачає обстеження людей без симптомів COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1869
показать весь комментарий
12.05.2020 10:28 Ответить
Они могут быть носителями и без симптомов,ну что можно ещё объяснить советскому украинцу? ,который смешно аргументирует когда в казне денег нет
показать весь комментарий
12.05.2020 10:36 Ответить
И до этого ...Советский это тот у которого нет своего государства(был ссср) ,а головка повёрнута в сторону Мацквы
показать весь комментарий
12.05.2020 10:39 Ответить
Брешешь, степашка. Никто мне так и не ответил: зачем вы тестировали и закрыли на месяц многодетную здоровую семью в Н. Каховке? Вы хуже нацистов.
показать весь комментарий
12.05.2020 10:44 Ответить
Если обследовать только умерших, то смертность от коронавируса будет 100%.
Если только тех, кто в реанимации - 50%.
показать весь комментарий
12.05.2020 10:46 Ответить
Бесплатные тесты это как типа в Белой Церкви? :"В Белой Церкви в больнице №3 с пациентов берут деньги за тесты на коронавирус COVID-19.Об этом в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан, который рассказал историю Татьяны Пановой.Украинка сообщила, что ее 17-летнюю дочь в больнице заставили сделать тест на коронавирус, заплатив за него 500 грн. После разбирательств, в клинике заявили, что эти деньги - добровольный вклад, но чек не спешили отдавать. Позже Пановой выдали чек, где была указана сумма 429 грн, но сдачу ей так и не вернули.Под постом Штефана еще одна женщина рассказала, как в этой же больнице с нее взяли деньги за тест на COVID-19."Лежали осенью с малым в этой больнице. Ребенок застрахован. После уплаты 98 грн за УЗИ принесли чек с благотворительной помощью. На мои слова: "Я благотворительностью не занимаюсь", а также то, что страховая такой чек не примет, им пришлось без всякого энтузиазма перерабатывать чеки. А сейчас стоит вопрос оперировать ребенка. Врач сказала, что плановые операции проводят, только если есть тест на COVID-19. Сумму сказали также 429 грн. Хотя все тесты, даже ПЦР, бесплатные", - поделилась в сети Елена Шевченко.Издание "https://bez-tabu.com.ua/novini/u-bilotserkivskij-likarni-3-berut-groshi-za-testy-na-koronavirus/?fbclid=IwAR3qLfwKfwT2m6dEVzGcizcE90ZbPN4_ykNkdOqNJ09Bfpls4ZpOSJHnhSk Без табу " пишет, что руководству больницы было сообщено о данной ситуации, однако пока комментариев не было."
показать весь комментарий
12.05.2020 10:50 Ответить
Огласите, пожалуйста, весь список, цены на тестирование.
показать весь комментарий
12.05.2020 10:53 Ответить
Что то я не понял, а для чего их заявы о том, что заказали миллионы тестов? И куда идут миллионы долларов выделенных Украине в рамках борьбы борьбы с COVID-19 ? Мародерствуем на смертях?
показать весь комментарий
12.05.2020 11:27 Ответить
Снова пойдут отмазки, что выдернули из контекста и не так поняли.
показать весь комментарий
12.05.2020 11:28 Ответить
А почему алгоритм БЕСПЛАТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ действует для полицейских ( которые больше времени должны находиться на улице), а не действует для водителей перевозчиков людей, работников супермаркетов ( т.е работников закрытых помещений и контачащих с большим количеством людей) ??
показать весь комментарий
12.05.2020 12:00 Ответить
Степанов и Супрун - близнецы братья. Неужели на это место нет нормальных людей. Они же професиональные убийцы - убивают медицину, а люди сами повымрут от такой жизни.
показать весь комментарий
12.05.2020 12:38 Ответить
А теперь обратите внимание на статистику по россиянам, у которых 46% (по вчерашней новости тут же) выявленных - бессимптомные, то есть тестируют почти всех подряд, а не только тех, у кого температура зашкаливает. Может, если бы у нас тестировали гораздо больше, включая бессимптомных, реальность по больным оказалась бы куда грустней.
показать весь комментарий
12.05.2020 12:45 Ответить
а что грустного-то? Ну болеют куча людей бессимптомно, и что тут плохого? Наоборот, это говорит о том что вирус не так страшен как его малюют.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:36 Ответить
что бы тебя тестировало по жизни.
показать весь комментарий
13.05.2020 08:38 Ответить
 
 