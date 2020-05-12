Количество активных больных COVID-19 за минувшие сутки снизилось в двух областях, в остальных - выросло, - СНБО
За минувшие сутки лишь в двух областях Украины количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших, таким образом, количество болеющих там снизилось.
При этом, согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) во вторник, больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Черновицкой области, Киеве, Ривненской области. передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Всего за минувшие сутки:
в Винницкой области подтверждено 27 новых случаев заболевания Covid-19, новых летальных случаев, как и случаев выздоровления, за сутки в области не зафиксировано (с начала пандемии – 580 заболевших, 6 умерших и 309 выздоровевших), сейчас в области болеет 265 человек (за сутки на 27 больше);
в Волынской области – 14 новых случаев заболевания, новых летальных случаев, как и случаев выздоровления, за сутки в области не зафиксировано (за все время – 496 заболели, 11 умерли и 119 выздоровели), сейчас болеет 366 человека (за сутки на 14 больше);
в Днепропетровской области – 17 новых случаев заболевания, 1 умерший (с начала пандемии 748 заболели, 7 умерли и 75 выздоровели), сейчас болеет 666 человек (на 16 больше за сутки);
в Донецкой области, как и накануне, новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки нет (с начала пандемии – 100 заболевших, 3 умерших и 20 выздоровевших), сейчас болеет 77 человек;
в Житомирской области – 2 новых случая заболевания, 1 случай смерти (525 заболели, 12 умерли и 54 выздоровели с начала пандемии), сейчас болеет 459 человек (за сутки на 1 больше);
в Закарпатской области - 18 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 2- выздоровления (за все время 748 заболевших, 18 умерших и 101 выздоровевших), сейчас болеет 629 человек (за сутки на 15 больше);
в Запорожской области - 2 новых случая заболевания и 1 - смерти (всего 331 заболевших, 8 умерших и 125 выздоровевших), сейчас болеет 198 человек (за сутки на 1 больше);
в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтверждено 7 новых случаев заболевания Covid-19, 1 – летальный и 5 - выздоровления (1 133 заболевших, 62 умерших и 294 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 777 человек (на 1 больше за сутки);
в Киеве - 59 новых случая заболевания, 1 – смерти (всего 1 930 случаев заболевания, 38 - смерти и 138 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 1 754 человека (за сутки на 58 больше);
в Киевской области – 23 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 5 - выздоровления (с начала пандемии 1 023 заболели, 22 умерли и 173 выздоровели), сейчас болеют 828 человека (за сутки на 16 больше);
в Кировоградской области – 5 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления (за все время 425 заболели, 20 умерли и 243 выздоровели), сейчас болеет 162 человек (на 4 больше за сутки);
в Луганской области, как и накануне, новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки нет (с начала пандемии 42 заболели и 14 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 28 человек;
во Львовской области - 27 новых случаев заболевания, 2 - смерти и 1 - выздоровления (за все время – 825, 22 и 158 соответственно), сейчас болеет 645 человек (на 24 больше за день);
в Николаевской области – 2 новых случая заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время 225 заболевших, 5 умерших и 49 выздоровевших), сейчас болеет 171 человек (за сутки на 2 больше);
в Одесской области - 7 новых случаев заболевания, 1 – летальный и 4 - выздоровления (за все время 653 заболели, 6 умерли и 39 выздоровели), сейчас болеет 608 человек (на 2 больше, чем днем ранее);
в Полтавской области - 1 новый случай заболевания и 4 - выздоровления (248 заболевших, 8 умерших и 112 выздоровевших за все время), болеет 128 человек (за сутки на 3 меньше);
в Ривненской области за сутки подтверждено 50 новых случаев заболевания Covid-19 и 1 летальный случай (за все время с начала пандемии – 1 028 заболевших, 22 умерших и 149 выздоровевших), сейчас болеет 857 человек (на 49 больше за сутки);
в Сумской области – 3 новых случая заболевания, новых случаев смерти и выздоровления за сутки нет (за все время 157 заболели, 4 умерли и 74 выздоровели), сейчас болеет 79 человек;
в Тернопольской области - 3 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 25 – выздоровления (за все время – 1 021, 20 и 362 соответственно), сейчас болеет 639 человек (за сутки на 24 меньше);
в Харьковской области - 28 новых случаев заболевания и 7 - выздоровления (за все время – 623, 19 и 80 соответственно), сейчас болеет 524 человека (за сутки на 21 больше);
в Херсонской области - 1 новый случай заболевания, умерших и выздоровевших не было (с начала пандемии 162 заболевший, 2 умерших и 80 выздоровевших), сейчас болеет 80 человек;
в Хмельницкой области - 4 новых случая заболевания, умерших и выздоровевших не было (за все время 182 заболевших, 7 умерших и 53 выздоровевших), сейчас болеет 122 человека (на 4 больше за сутки);
в Черкасской области - 1 новый случай заболевания, умерших и выздоровевших не было (с начала пандемии - 343, 13 и 147 соответственно), сейчас болеет 183 человека (на 1 больше за сутки);
в Черновицкой области за минувшие сутки 72 новых случая заболевания Covid-19, 3 случая смерти и 31 случай выздоровления (2 396 заболевших, 84 умерший и 390 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 922 человека (на 38 больше, чем днем ранее);
в Черниговской области – 2 новых заболевших, умерших и выздоровевших не было (с начала пандемии – 79 заболевших, 6 умерших и 15 выздоровевших), сейчас болеет 58 человек (за сутки на 2 больше).
Как сообщалось, в Украине второй день снижается суточный прирост заражения Covid-19: на утро вторника, 12 апреля, по данным Минздрава, количество инфицированных возросло на 375 случаев (предыдущий день - 416), 85 человек выздоровели, а 17 ранее заболевших скончались, всего число инфицированных на 12 мая составляет 16 023 человека.
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В мире сейчас разрабатывается около 120 вариантов вакцины от Covid-19 и ожидается, что она будет найдена в ближайшие 18 месяцев. Но не все эксперты так оптимистичны.
«Мы никогда не изобретали вакцину в течение года или 18 месяцев. Это не значит, что это невозможно, но это будет героизм», - говорит декан Национальной школы тропической медицины в Медицинском колледже Бэйлора в Хьюстоне доктор Питер Хотез.
Ученые напоминают, что в мире есть вирусы, от которых до сих пор нет вакцин. Например, ВИЧ. Вакцину от него ищут уже почти 40 лет, за это время умерло 32 млн человек, но результата пока нет. В основном потому, что вирус очень быстро мутирует в организме - как будто человек заражен сразу тысячей разных штаммов. С коронавирусом, к счастью, такого пока не наблюдается.
Также нет вакцины от лихорадки денге - ею болеют около 400 тысяч человек в год. В 2017 году крупномасштабные усилия по поиску вакцины были прекращены.
Ученые проводят аналогию между коронавирусом и корью: пока не изобрели вакцину от последней, ею болели 2-3 млн людей в год. Предполагают, что так будет и с Covid-19.
Романе, у нас вже парочка парочка, що не вірила в цю придумку пішла на кладовище. А не туди, куди ти всіх посилаєш....
Бо слишком много непонятных цифр в нике.
Новые сообщения об очагах коронавируса в Витебской, Минской и Могилевской областях, которые мы получили сегодня от наших читателей.
Витебская область, Оршанский район
"Оршанский район, агрогородок Устье. У учительницы поставлен диагноз пневмония, она приезжает работать из Орши", - пишет читатель.
Витебск
"Из средней школы №17 Витебска вчера были отправлены на самоизоляцию более десяти педагогов. Ученица 10 класса с короной ходила на уроки. Температуру на входе в школу ей никто не измерял", - сообщает житель Витебска.
Витебская область, Полоцкий район
"Новополоцк, Гимназия №2. Коронавирус у учителя химии и учащейся 9-го класса", - пишет житель города.
"В Новополоцке у сына знакомого из первого класса школы №7 положительный тест. Ккласс на карантине, школа работает", - сообщает подписчик.
Минская область, Солигорский район
"Короновирус обнаружен в Погостской средней школе и в детском саду, который расположен в этом же здании. Многие на самоизоляции. Инфекция также распространяется на всех предприятиях города Солигорска", - пишет читатель.
"Забирали людей в Солигорске на улице Железнодорожной, 30", - сообщает житель города.
Минская область, Логойск
"Логойский роддом отдан под прием пациентов с Covid-19.За день - 60 человек с подтвержденным диагнозом привезли, уже все заполнено", - сообщает санитарка, работающая в роддоме.
Минская область, Смолевиский район
"Жодино, гимназия №1. Учителя заболевают, есть подтвержденные, кто-то в больнице, кому-то отказывают в больничном, в снимках, в тестах. Мы все - бесконечные контакты. Школа работает. Мы раньше удивлялись, а теперь молимся и просто ждём отпуск. Ещё впереди экзамены. Дети уходили на карантин даже при эпидемиях гриппа", - пишет учительница.
Могилев
"Завод "Могилёвтрансмаш" на улице Крупской, 232. В отделе внешней комплектации у одного из работников подтверждён Covid-19. весь отдел отправлен домой, возможно на длительную самоизоляцию", - сообщает работник завода.
Могилевская область, Горки
"Ещё три случая в Горецком РАЙПО. Тесты не делают контактам. Помимо тех, о ком вы уже писали, ещё шесть человек за время инфекции похоронили из больницы. Забирали из больницы в мешках и сразу хоронили", - пишет читатель.
для розгон теми "зражайся ,Україно і здохни!"
Еще минуту назад было про одну область.
але ще рано говорити...